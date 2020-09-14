Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3
У популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 появился конкурент – Iconikal Rockchip 3328. Он стоит более чем в четыре раза дешевле, предлагая схожие аппаратные возможности, более современные и скоростные интерфейсы и расширенный комплект поставки.
Дешевле и лучше
Компания Iconikal начала продажи нового одноплатного компьютера Rockchip 3328, называющегося точно так же, как и процессор, лежащий в его основе. По своим возможностям он превосходит популярную модель Raspberry Pi 3 Model B, но стоит более чем в четыре раза дешевле.
Цена комплекта Iconikal Rockchip 3328 составляет ровно $8 (601 руб. по курсу ЦБ на 14 сентября 2020 г.), тогда как Raspberry Pi 3 Model B, представленный в феврале 2016 г., оценивается в $35 (2630 руб.). При этом в наборе с детищем Iconikal поставляются карта памяти на 16 ГБ, символьный монохромный дисплей и 15-ваттный адаптер питания (5В, 3А).
Продается Iconikal Rockchip 3328 в ряде крупных интернет-магазинов, включая британскую версию Amazon.
На момент публикации материала все экземпляры ПК на данной площадке были распроданы.
Характеристики компьютера
Процессор Rockchip 3328, на котором базируется одноплатный компьютер – это чип с архитектурой ARM и четырьмя ядрами Cortex A53. Частота каждого из них равна 1,5 ГГц, плюс в составе процессора есть двухъядерная видеокарта Mali-450 MP2.
На печатной плате размерами 85х56 мм (практически как у банковской карты с ее 86х54 мм) размещены два порта USB 2.0, один USB 3.0, 3,5-миллиметровый выход под наушники, HDMI для подключения монитора и гигабитный Ethernet. Также есть 40-пиновый коннектор GPIO и слот microSD под карты до 256 ГБ, которые в данном случае используются в качестве основного системного накопителя.
Для подключения питания используется проприетарный разъем вместо несимметричного microUSB 2.0. Комплектный дисплей рассчитан на одновременное отображение до 32 символов, по 16 в каждой из двух строчек.
Iconikal Rockchip 3328 поставляется с 1 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3. Модулей Bluetooth и Wi-Fi у него нет – подключить их можно по USB, а для выхода с этого ПК в интернет подойдет Ethernet.
В чем отличия от Raspberry Pi 3
Производитель Iconikal Rockchip 3328 сравнивает свое творение именно с Raspberry Pi 3 Model B, тогда как существует и более поздняя версия Model B+ образца марта 2018 г., но с той же ценой – $35 (2630 руб.).
Raspberry Pi 3 Model B поставляется с четырехъядерным, но 1,2-гигагерцевым процессором Broadcom BCM2837 и 100-мегабитным Ethernet. Питание на него подается по microUSB 2.0 (5В, 2,5А), и у него нет портов USB 3.0, как и комплектных дисплея, адаптера питания и карты памяти.
Raspberry Pi 3 Model B, как и Iconikal Rockchip 3328, лишен штатного накопителя и имеет 1 ГБ оперативной памяти. В его распоряжении есть вход под наушники, четыре порта USB 2.0 и выход HDMI. Модули Bluetooth и Wi-Fi у Raspberry Pi 3 Model B, в отличие от Iconikal, присутствуют. Если сравнивать Iconikal Rockchip 3328 Raspberry Pi 3 Model B+, то он уступает ему лишь по общему числу USB-портов и отсутствию беспроводных модулей. При этом в любом случае по цене Model B или B+ можно купить четыре Iconikal Rockchip 3328, и не потребуется дополнительно приобретать адаптер питания и карту памяти.
Новый бренд, старый производитель
Компьютер Iconikal Rockchip 3328, пишет портал Liliputing, может являться упрощенной версией одноплатного компьютера ROCK64 от Pine64, стоящего от $25 до $45 и поставляемого с 4 ГБ оперативной памяти. Это означает, что операционные системы, способные работать на ROCK64, запустятся и на Iconikal Rockchip 3328. В список входят, в том числе, Armbian, Debian, LibreElec, SlackWare и Android.
Raspberry Pi теряет рынок
Компьютеры Raspberry Pi с течением времени обретают новых более доступных и производительных конкурентов. Если в 2012 г., когда вышел самый первый Raspberry Pi, аналогов у него не было, то в 2020 г. их в достатке.
К примеру, в апреле 2020 г. CNews писал, что разработчики из Южной Кореи создали одноплатный ПК Odroid-C4, в большинстве тестов опережающий новейший Raspberry Pi 4 и обладающий более низкой ценой. В его распоряжении больше современных интерфейсов, и, в отличие от Pi 4, у него есть собственная флэш-память. Odroid-C4 в версии с 4 ГБ оперативной памяти оценивается в $50 (3760 руб.), тогда как Raspberry Pi 4, вышедший в июне 2019 г. в схожей комплектации стоит $55 (4140 руб.).
В августе 2019 г. разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили другого конкурента Raspberry Pi – одноплатный мини-компьютер Orange Pi Zero 2. Он уступает по характеристикам и производительности Raspberry Pi 4, однако отличается меньшими габаритами и более низкой ценой. Размеры компьютера составляют 55х55 мм, а его масса не превышает 34 г. Это один из самых компактных «одноплатников» на рынке, и стоит он в пределах $20 (1505 руб.).