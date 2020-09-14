Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3

У популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 появился конкурент – Iconikal Rockchip 3328. Он стоит более чем в четыре раза дешевле, предлагая схожие аппаратные возможности, более современные и скоростные интерфейсы и расширенный комплект поставки.



Дешевле и лучше

Компания Iconikal начала продажи нового одноплатного компьютера Rockchip 3328, называющегося точно так же, как и процессор, лежащий в его основе. По своим возможностям он превосходит популярную модель Raspberry Pi 3 Model B, но стоит более чем в четыре раза дешевле.

Цена комплекта Iconikal Rockchip 3328 составляет ровно $8 (601 руб. по курсу ЦБ на 14 сентября 2020 г.), тогда как Raspberry Pi 3 Model B, представленный в феврале 2016 г., оценивается в $35 (2630 руб.). При этом в наборе с детищем Iconikal поставляются карта памяти на 16 ГБ, символьный монохромный дисплей и 15-ваттный адаптер питания (5В, 3А).

Продается Iconikal Rockchip 3328 в ряде крупных интернет-магазинов, включая британскую версию Amazon.

По комплектации новый ПК заметно опережает своего конкурента

На момент публикации материала все экземпляры ПК на данной площадке были распроданы.

Характеристики компьютера

Процессор Rockchip 3328, на котором базируется одноплатный компьютер – это чип с архитектурой ARM и четырьмя ядрами Cortex A53. Частота каждого из них равна 1,5 ГГц, плюс в составе процессора есть двухъядерная видеокарта Mali-450 MP2.

Iconikal Rockchip 3328 получился сравнительно компактным

На печатной плате размерами 85х56 мм (практически как у банковской карты с ее 86х54 мм) размещены два порта USB 2.0, один USB 3.0, 3,5-миллиметровый выход под наушники, HDMI для подключения монитора и гигабитный Ethernet. Также есть 40-пиновый коннектор GPIO и слот microSD под карты до 256 ГБ, которые в данном случае используются в качестве основного системного накопителя.

Для подключения питания используется проприетарный разъем вместо несимметричного microUSB 2.0. Комплектный дисплей рассчитан на одновременное отображение до 32 символов, по 16 в каждой из двух строчек.

Iconikal Rockchip 3328 поставляется с 1 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3. Модулей Bluetooth и Wi-Fi у него нет – подключить их можно по USB, а для выхода с этого ПК в интернет подойдет Ethernet.

В чем отличия от Raspberry Pi 3

Производитель Iconikal Rockchip 3328 сравнивает свое творение именно с Raspberry Pi 3 Model B, тогда как существует и более поздняя версия Model B+ образца марта 2018 г., но с той же ценой – $35 (2630 руб.).

Raspberry Pi 3 Model B

Raspberry Pi 3 Model B поставляется с четырехъядерным, но 1,2-гигагерцевым процессором Broadcom BCM2837 и 100-мегабитным Ethernet. Питание на него подается по microUSB 2.0 (5В, 2,5А), и у него нет портов USB 3.0, как и комплектных дисплея, адаптера питания и карты памяти.

Raspberry Pi 3 Model B, как и Iconikal Rockchip 3328, лишен штатного накопителя и имеет 1 ГБ оперативной памяти. В его распоряжении есть вход под наушники, четыре порта USB 2.0 и выход HDMI. Модули Bluetooth и Wi-Fi у Raspberry Pi 3 Model B, в отличие от Iconikal, присутствуют. Если сравнивать Iconikal Rockchip 3328 Raspberry Pi 3 Model B+, то он уступает ему лишь по общему числу USB-портов и отсутствию беспроводных модулей. При этом в любом случае по цене Model B или B+ можно купить четыре Iconikal Rockchip 3328, и не потребуется дополнительно приобретать адаптер питания и карту памяти.

Новый бренд, старый производитель

Компьютер Iconikal Rockchip 3328, пишет портал Liliputing, может являться упрощенной версией одноплатного компьютера ROCK64 от Pine64, стоящего от $25 до $45 и поставляемого с 4 ГБ оперативной памяти. Это означает, что операционные системы, способные работать на ROCK64, запустятся и на Iconikal Rockchip 3328. В список входят, в том числе, Armbian, Debian, LibreElec, SlackWare и Android.

Raspberry Pi теряет рынок

Компьютеры Raspberry Pi с течением времени обретают новых более доступных и производительных конкурентов. Если в 2012 г., когда вышел самый первый Raspberry Pi, аналогов у него не было, то в 2020 г. их в достатке.

К примеру, в апреле 2020 г. CNews писал, что разработчики из Южной Кореи создали одноплатный ПК Odroid-C4, в большинстве тестов опережающий новейший Raspberry Pi 4 и обладающий более низкой ценой. В его распоряжении больше современных интерфейсов, и, в отличие от Pi 4, у него есть собственная флэш-память. Odroid-C4 в версии с 4 ГБ оперативной памяти оценивается в $50 (3760 руб.), тогда как Raspberry Pi 4, вышедший в июне 2019 г. в схожей комплектации стоит $55 (4140 руб.).

Odroid-C4

В августе 2019 г. разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили другого конкурента Raspberry Pi – одноплатный мини-компьютер Orange Pi Zero 2. Он уступает по характеристикам и производительности Raspberry Pi 4, однако отличается меньшими габаритами и более низкой ценой. Размеры компьютера составляют 55х55 мм, а его масса не превышает 34 г. Это один из самых компактных «одноплатников» на рынке, и стоит он в пределах $20 (1505 руб.).