Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Shenzhen Xunlong Software


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров 1
05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала 1
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала 1
27.10.2023 Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом 1
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
22.11.2022 Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi 1
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 1
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
10.11.2016 Выпущен компьютер за $20 1
25.07.2012 PS Vita по-китайски 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Shenzhen Xunlong Software и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 10
CubieBoard 4 4
PandaBoard 5 4
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 4
BeagleBone 4 4
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 50 4
Raspberry Pi Foundation - RPF 47 4
Microsoft Corporation 25270 4
FriendlyELEC 4 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Raspberry Pi Trading 3 2
Iconikal 2 2
Radxa 10 2
Qilinlog 3 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 2
Huawei 4236 2
Google LLC 12288 1
HardKernel 2 1
9tripod Innovation and Development 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3145 1
Amlogic 55 1
Realtek Semiconductor 65 1
Sony 6637 1
Apple Inc 12659 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 1
Allwinner Technology 19 1
Intel Corporation 12550 1
AMD - Advanced Micro Devices 4476 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 8
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 14
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4050 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13006 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7684 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8184 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 801 6
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 87 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2183 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2737 6
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 87 5
USB Type-A - USB-A 629 5
USB micro 971 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 5
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 789 4
Наушники - Headphones 4301 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4197 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1557 4
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 372 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 553 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 3
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 391 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 3
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 26 15
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 210 13
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1176 12
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 517 11
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 9
Linux - Debian GNU 538 9
Google Android 14740 9
Linux OS 10945 9
Broadcom BCM chip 65 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 8
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 88 8
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 6
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 5
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 62 5
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 84 5
Raspberry Pi Zero 29 4
Raspberry Pi A Model 10 4
Microsoft Windows 11 722 4
Shenzhen Xunlong Orange Pi OS 6 4
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 4
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 4
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 11 3
Raspberry Pi Compute Module 21 3
Microsoft Windows 16369 3
Raspberry Pi B Model 28 2
Iconikal Rockchip - серия одноплатный компьютеров 2 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 2
Apple macOS 2259 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 225 2
Arch Linux 30 1
Microsoft DirectX 718 1
Raspberry Pi OS 14 1
Linux Slackware 30 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 1
SEGA Mega Drive - SEGA Genesis - игровая приставка 25 1
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
Raspberry Pi Pico 13 1
Raspberry Pi RTC 1 1
Upton Eben - Аптон Эбен 11 3
Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 4
Россия - РФ - Российская федерация 157481 3
Южная Корея - Республика 6864 2
Великобритания - Кембридж 261 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 2
Английский язык 6881 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
CNX Software 17 5
Liliputing 71 4
Huawei Central 17 1
Tom’s Hardware 523 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще