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Элемент ГК Микрон Micron
Элемент ГК - Микрон - Micron — это российская компания, специализирующаяся на разработке и серийном производстве микроэлектроники. «Микрон» входит в группу компаний «Элемент», которая объединяет ряд предприятий в сфере микроэлектроники и радиоэлектронной компонентной базы. Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и базируется в Зеленограде (Москва). «Микрон» позиционируется как крупнейший отечественный производитель микроэлектроники, осуществляющий полный цикл производства — от проектирования до корпусирования и тестирования интегральных схем.
Ключевая особенность «Микрона» — его роль в реализации государственной политики импортозамещения в электронной промышленности. Предприятие производит более 1000 типономиналов продукции, включая микроконтроллеры, стабилизаторы напряжения, RFID-метки, чипы для транспортных и платежных карт, а также специализированные микросхемы для оборонной, авиационной, космической, телекоммуникационной и промышленной отраслей. В 2025 году компания освоила в серийном производстве 61 новое изделие.
Особое внимание уделяется разработке отечественных решений на архитектуре RISC-V. В 2023–2025 гг. «Микрон» представил первый полностью российский 32-разрядный микроконтроллер «Амур» (MIK32), который уже применяется в образовательных платформах (например, игровая консоль MikBoy), промышленных модулях, телекоммуникационном оборудовании и транспортных картах. Микроконтроллер получил статус продукции первого уровня по Постановлению Правительства РФ №719 и внесён в реестры отечественной промышленной и радиоэлектронной продукции.
«Микрон» сотрудничает с вузами (МИЭТ, МГТУ им. Баумана, ПетрГУ, МЭИ и др.), заключает целевые договоры, участвует в создании лабораторий и образовательных программ. Компания также развивает инфраструктуру: в 2026 году планируется запуск Московской испытательной лаборатории микроэлектроники (МИЛМ) для тестирования материалов и компонентов.
Важным направлением является локализация полного цикла производства. В частности, на совместном предприятии «Микрон Секьюрити Принтинг» (с ГУП «Московский метрополитен») с 2023 года выпускаются 100% российские карты «Тройка», включая корпусирование чипов в России. Также успешно протестированы и запущены в производство отечественные SIM-карты для оператора Т2.
Компания участвует в госконтрактах, в том числе с Минпромторгом и Минобороны, однако сталкивалась с штрафами и судебными исками за срывы сроков поставок (например, штраф в 16,4 млн руб. за неисполнение контракта на модули для авиации и космоса, а также иск Минобороны на 27,3 млн руб. в 2025 г.).
Таким образом, «Микрон» — это системообразующее предприятие российской микроэлектронной отрасли, играющее центральную роль в обеспечении технологического суверенитета страны через развитие собственных компонентов, производственных мощностей и кадрового потенциала.
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СОБЫТИЯ
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|06.07.2026
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Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти
Инвестиции в производство Американская компания вложит миллиарды в завод памяти для искусственного интеллекта (ИИ) в Японии, пишет Bloomberg. Миллиардный проект Micron в Хиросиме оказался возможен во многом благодаря щедрости японского правительства, которое покрывает около трети затрат — $3,45 млрд. В июле 2026 г. компания Micron приступила к с
|30.06.2026
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Рост цен на память на 700%: Samsung, SK hynix и Micron попались на сговоре
Обвинение в ценовом сговоре В окружной суд США Северного округа Калифорнии подан иск против Samsung, SK hynix и Micron. Трех крупнейших мировых производителей памяти обвиняют в незаконной координации действий с целью ограничения поставок DRAM и завышения цен, пишет Tom’s Hardware. Истцы добиваются присво
|20.05.2026
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«Микрон», НИИМЭ и ПетрГУ подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров
«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), рези
|07.05.2026
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«ВЗПП-Микрон» оштрафован на миллионы за срыв серийного производства модулей для авиации, космоса и оборонки
Новая просрочка Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал «ВЗПП-Микрон» на 16,4 млн руб. за срыв сроков разработки специализированных электронных модулей для защиты бортового оборудования, применяемого в авиации, ОПК и космической технике. Контракт на сумму
|04.05.2026
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Сделано на «Микроне»: 61 новое изделие освоено в серийном производстве в 2025 году
015, который уже успешно используется в целях импортозамещения в различных приборах и устройствах. «Микрон» ежегодно осваивает в серийном производстве более 40 новых позиций, имеет собственную
|21.04.2026
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«СберТройка» и МСП подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового поколения в регионах России
«СберТройка», совместная ИТ-компания «Сбера», правительства Москвы и правительства Московской области, и «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП), совместное предприятие ГУП «Московский метрополитен» и «Микрона» (входят в группу компаний «Элемент»), подписали соглашение о тестировании карт «Тройка» с отечественными чипами нового поколения в регионах Российской Федерации. Об этом CNews сообщил
|14.04.2026
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«Микрон» и Центр компетенций Минобрнауки России подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке инженерных кадров
«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), рези
|27.03.2026
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В «Микроне» назначен генеральный директор
роизводительности труда. Гульнара Хасьянова пришла в 2016 г. на пост генерального директора завода «Микрон» (ранее – ОАО «НИИМЭ и Микрон») и возглавляла предприятие на протяжении 10 лет.
|27.03.2026
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Сразу после хозяина российский микроэлектронный гигант сменил гендиректора
Смена руководства на «Микроне» Микроэлектронный завод «Микрон» сообщил об изменениях в своем руководстве. Гульнара Хасьянова покидает пост гендирект
|25.02.2026
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«Микрон» получит 1,5 миллиарда на разработку «железа» для выпуска чипов на замену американскому
«Микрон» разработает «Лучник» Как выяснил CNews, входящий в микроэлектронную группу «Элемент» — «Микрон» займется разработкой автоматизированной установки измерения рассовмещения топологи
|25.02.2026
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Студент МИЭТ — целевик «Микрона» пройдет обучение в Пекинском технологическом институте
ных командах», – сказал Александр Геннадьевич Балашов, проректор МИЭТ по учебной работе. В 2025 г. «Микрон» заключил 13 целевых договоров на обучение в бакалавриате и магистратуре профильных ву
|04.02.2026
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Фабрика идей «Микрона»: технологии 3D-печати внедрены на участке химико-механической планаризации
Инициатива инженеров «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), рез
|22.01.2026
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Впервые на Ozon: RFID-метки «Микрона» в розничной продаже
имы практически во всех сферах», – сказал Василий Волосов, директор по продажам RFID и IT компании «Микрон». RFID-метки в наличии в каталоге Ozon в категории «Электроника / Охранные системы и в
|20.01.2026
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Гигантский производитель памяти из США за копейки покупает совсем новый завод на Тайване. Построить его стоило в 5 раз дороже
Micron покупает завод PSMC Компания Micron, американский производитель динамической памяти с произвольным доступом DRAM и флеш-памяти NAND, покупает производственную площадку тайваньского контрактного производителя Powerchip Semi
|29.12.2025
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«Микрон» пошел войной на государство из-за 300 акционеров с паспортами СССР
Арбитражный суд Москвы отказал крупнейшему российскому производителю микроэлектронной продукции АО «Микрон» в иске к АО «Реестр» о признании 44 тыс. акций компании, принадлежащих людям, не учас
|05.12.2025
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МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники
В ОЭЗ «Технополис Москва» Правительство Москвы и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), созд
|17.10.2025
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Эскалация торговой войны. Гигантский американский чипмейкер сворачивает продажи микросхем в КНР. Виноват сам Китай
Самозапрет на американскую память Компания Micron, американский производитель чипов памяти, планирует прекратить поставки микросхем серверного уровня китайским центрам обработки данных, пишет Reuters. Причина – ограничения, которые влас
|14.10.2025
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Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса
Новые мощности «Микрона» Как стало известно CNews, «Микрон» запустит производственную линейку на мощностях зеленоградского предприятия «НМ-Тех».
|26.09.2025
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Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения
установлены считыватели вен на ладони для 500 рабочих мест, также компания организовала биометрию по венам в крупнейшем порту Кении. Среди ее клиентов указаны «Четыре лапы», X5 Retail, опытный завод «Микрон», электроэнергетическая госкомпания «Интер РАО», Екатеринбургский метрополитен. BioSmart владеет лицензией на криптографию от ФСБ и получил несколько госконтрактов на поставку биометриче
|26.09.2025
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«Амур» в игре: «Микрон» представляет отечественную игровую консоль
«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), рези
|26.09.2025
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Сделано в России: «Амур» «Микрона» теперь в устройствах «Гаоди»
авлению», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Микрон». Разработки «Микрона» на базе микроконтроллера MIK32 «Амур»: игровая консоль MikBoy,
|24.09.2025
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Подписан договор о сотрудничестве МИЛМ «Микрона» и GS Nanotech
одтверждение их качественных характеристик», – сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».
|24.09.2025
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Импортозамещение в электронном машиностроении: первый отечественный фотолитограф 350 нм
параметрам, заявленным в техзадании на ОКР», — сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон», председатель совета директоров АО «Отраслевые решения». «Сегодня мы закладываем фунд
|29.08.2025
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«Микрон»: подписаны соглашения с СибГУТИ, «Элроном», «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка»
27-28 августа 2025 г. «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT)
|13.08.2025
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Пополнение на Ozon: стабилизаторы «Микрона» с фиксированным напряжением 3,3 и 5,0 В впервые в розничной продаже
На маркетплейсе Ozon в линейке продукции «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва, добавились микросхемы промышленного применения, включенные в р
|24.07.2025
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Пополнение на Ozon: стабилизатор положительного напряжения 1117S-A производства «Микрона» в розничной продаже
ции», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон». Стабилизатор выпускается в версии с регулируемым выходным напряжением от 1,5 В до 5,
|22.07.2025
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«Амур» в вузы: микроконтроллер «Микрона» MIK32 в учебной лаборатории МЭИ
, оцифровывают измерения напряжения с источников питания и др. «В обновленную лабораторию НИУ «МЭИ» Микрон передал отладочные платы на основе микроконтроллера «Микрона» MIK32 «Амур» для использ
|26.06.2025
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Еще 10 микросхем «Микрона» первого уровня в реестре российской продукции
10 интегральных микросхем первого уровня производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), рез
|19.06.2025
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Чипы для «Единой карты петербуржца»: «Микрон» и КЭПиСП Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве
«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT)
|09.06.2025
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«Иртея» и «Микрон» подписали форвардный контракт
ссийский разработчик и производитель оборудования и программного обеспечения для сетей LTE и 5G, и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT)
|09.06.2025
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Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей
околения (4G). Нвую БС для сетей пятого поколения (5G) компания презентовала в начале июня 2025 г. «Микрон» входит в группу компаний «Элемент» и, как указано на его сайте, единственный в России
|02.06.2025
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Микросхемы для «НЭК.ТЕХ» изготовит российский производитель микроэлектроники «Микрон»
Российский производитель микроэлектроники АО «Микрон» изготовит для ИТ-компании «НЭК.ТЕХ» микросхемы для интеллектуальных систем учета элек
|15.05.2025
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Минобороны требует десятки миллионов у российского чипмейкера №1
Как выяснил CNews, Минобороны России в мае 2025 г. подало иск к производителю микроэлектроники АО «Микрон» на сумму 27,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных судов Москвы. «Предмет ис
|13.05.2025
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Еще шесть микросхем «Микрона» первого уровня внесены в реестр российской продукции
этом CNews сообщили представители «Микрона». Все микросхемы произведены и корпусированы на заводе «Микрон» и полностью соответствуют требованиям по локализации производства. В числе шести новы
|30.04.2025
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Сделано на «Микроне»: 46 новых изделий в серийном производстве
«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), рези
|23.04.2025
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ЭКБ для телекома: «Искра Технологии» и «Микрон» подписали форвардный контракт
», российский разработчик и производитель оборудования и платформы инфокоммуникационных решений, и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT)
|23.04.2025
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«Микрон» и САТЕЛ объявили о подписании форвардного контракта
23 апреля 2025 г. «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT)
|22.04.2025
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Пять микросхем «Микрона» первого уровня включены в реестр российской продукции
Пять интегральных микросхем первого уровня производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT
|17.04.2025
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Импортозамещение в телекоме: 19 микросхем «Микрона» в оборудовании САТЕЛ
уре», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон». Микросхемы «Микрона» используются в диспетчерском пульте СОДС РТУ и телефонных аппар
|16.04.2025
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Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России
e2) завершил успешные испытания SIM-карт, разработанных российским производителем микроэлектроники «Микрон», об этом проинформировали CNews пресс-службы обеих организаций. Представители «Мик
Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 271 117
|Овчинский Владислав 230 94
|Хасьянова Гульнара 156 70
|Красников Геннадий 73 49
|Путин Владимир 3454 40
|Ефимов Владимир 145 30
|Покровский Иван 136 26
|Бойко Алексей 138 24
|Евтушенков Владимир 217 23
|Собянин Сергей 538 21
|Медведев Дмитрий 1665 21
|Абагян Карина 23 21
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 20
|Асланян Сергей 104 17
|Кузьмин Евгений 28 17
|Рейман Леонид 1065 17
|Никифоров Николай 1138 15
|Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 15
|Шадаев Максут 1210 14
|Иванцов Илья 24 14
|Ликсутов Максим 245 13
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 13
|Прохоров Александр 102 12
|Евдокимов Андрей 95 11
|Петричкович Ярослав 30 11
|Чубайс Анатолий 222 10
|Шпак Василий 279 10
|Ранчин Сергей 10 10
|Дианов Алексей 17 10
|Мишустин Михаил 787 9
|Матвеева Татьяна 110 9
|Борисов Юрий 122 9
|Филиппов Сергей 36 9
|Гарбузов Анатолий 167 9
|Копосов Максим 74 8
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 8
|Уткин Евгений 53 8
|Квашенкина Ольга 56 8
|Касперская Наталья 319 8
|Соколов Алексей 137 7
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