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Элемент ГК Микрон Micron

Элемент ГК - Микрон - Micron

Элемент ГК - Микрон - Micron — это российская компания, специализирующаяся на разработке и серийном производстве микроэлектроники. «Микрон» входит в группу компаний «Элемент», которая объединяет ряд предприятий в сфере микроэлектроники и радиоэлектронной компонентной базы. Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и базируется в Зеленограде (Москва). «Микрон» позиционируется как крупнейший отечественный производитель микроэлектроники, осуществляющий полный цикл производства — от проектирования до корпусирования и тестирования интегральных схем.

Ключевая особенность «Микрона» — его роль в реализации государственной политики импортозамещения в электронной промышленности. Предприятие производит более 1000 типономиналов продукции, включая микроконтроллеры, стабилизаторы напряжения, RFID-метки, чипы для транспортных и платежных карт, а также специализированные микросхемы для оборонной, авиационной, космической, телекоммуникационной и промышленной отраслей. В 2025 году компания освоила в серийном производстве 61 новое изделие.

Особое внимание уделяется разработке отечественных решений на архитектуре RISC-V. В 2023–2025 гг. «Микрон» представил первый полностью российский 32-разрядный микроконтроллер «Амур» (MIK32), который уже применяется в образовательных платформах (например, игровая консоль MikBoy), промышленных модулях, телекоммуникационном оборудовании и транспортных картах. Микроконтроллер получил статус продукции первого уровня по Постановлению Правительства РФ №719 и внесён в реестры отечественной промышленной и радиоэлектронной продукции.

«Микрон» сотрудничает с вузами (МИЭТ, МГТУ им. Баумана, ПетрГУ, МЭИ и др.), заключает целевые договоры, участвует в создании лабораторий и образовательных программ. Компания также развивает инфраструктуру: в 2026 году планируется запуск Московской испытательной лаборатории микроэлектроники (МИЛМ) для тестирования материалов и компонентов.

Важным направлением является локализация полного цикла производства. В частности, на совместном предприятии «Микрон Секьюрити Принтинг» (с ГУП «Московский метрополитен») с 2023 года выпускаются 100% российские карты «Тройка», включая корпусирование чипов в России. Также успешно протестированы и запущены в производство отечественные SIM-карты для оператора Т2.

Компания участвует в госконтрактах, в том числе с Минпромторгом и Минобороны, однако сталкивалась с штрафами и судебными исками за срывы сроков поставок (например, штраф в 16,4 млн руб. за неисполнение контракта на модули для авиации и космоса, а также иск Минобороны на 27,3 млн руб. в 2025 г.).

Таким образом, «Микрон» — это системообразующее предприятие российской микроэлектронной отрасли, играющее центральную роль в обеспечении технологического суверенитета страны через развитие собственных компонентов, производственных мощностей и кадрового потенциала.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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Самозапрет на американскую память Компания Micron, американский производитель чипов памяти, планирует прекратить поставки микросхем серверного уровня китайским центрам обработки данных, пишет Reuters. Причина – ограничения, которые влас
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», российский разработчик и производитель оборудования и платформы инфокоммуникационных решений, и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT)
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Пять интегральных микросхем первого уровня производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT
17.04.2025 Импортозамещение в телекоме: 19 микросхем «Микрона» в оборудовании САТЕЛ

уре», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон». Микросхемы «Микрона» используются в диспетчерском пульте СОДС РТУ и телефонных аппар
16.04.2025 Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России

e2) завершил успешные испытания SIM-карт, разработанных российским производителем микроэлектроники «Микрон», об этом проинформировали CNews пресс-службы обеих организаций. Представители «Мик

Публикаций - 1688, упоминаний - 2473

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Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 26
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 9
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 8
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 536
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 524
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 366
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 298
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 163
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 148
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 139
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 137
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 129
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 128
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 122
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 115
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 113
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 113
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 111
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 111
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 103
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 99
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 99
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 98
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 97
NAND flash memory - флеш-память 684 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 91
DDR - Double data rate 3083 90
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 88
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 86
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 85
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 80
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 78
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 77
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 69
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 65
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 63
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 61
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 57
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 101
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 67
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 51
FreePik 1841 41
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 40
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 39
Microsoft Windows 2000 8678 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 38
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 30
Intel x86 - архитектура процессора 2151 29
Apple iPhone 6 4861 27
Linux OS 11533 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 23
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 22
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 21
Intel Pentium III 782 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 19
Microsoft Windows 16882 19
Google Android 15243 18
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 15
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 13
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 13
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 12
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 12
Элемент ГК - Микрон RFID 12 12
Apple iOS 8583 12
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 11
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 11
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 11
Apple iPad 4011 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 11
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 10
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 10
Дегтев Геннадий 271 117
Овчинский Владислав 230 94
Хасьянова Гульнара 156 70
Красников Геннадий 73 49
Путин Владимир 3454 40
Ефимов Владимир 145 30
Покровский Иван 136 26
Бойко Алексей 138 24
Евтушенков Владимир 217 23
Собянин Сергей 538 21
Медведев Дмитрий 1665 21
Абагян Карина 23 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 20
Асланян Сергей 104 17
Кузьмин Евгений 28 17
Рейман Леонид 1065 17
Никифоров Николай 1138 15
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 15
Шадаев Максут 1210 14
Иванцов Илья 24 14
Ликсутов Максим 245 13
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 13
Прохоров Александр 102 12
Евдокимов Андрей 95 11
Петричкович Ярослав 30 11
Чубайс Анатолий 222 10
Шпак Василий 279 10
Ранчин Сергей 10 10
Дианов Алексей 17 10
Мишустин Михаил 787 9
Матвеева Татьяна 110 9
Борисов Юрий 122 9
Филиппов Сергей 36 9
Гарбузов Анатолий 167 9
Копосов Максим 74 8
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 8
Уткин Евгений 53 8
Квашенкина Ольга 56 8
Касперская Наталья 319 8
Соколов Алексей 137 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 816
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 434
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 305
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 257
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 239
Южная Корея - Республика 7052 168
Китай - Тайвань 4245 139
Япония 13807 134
Европа 24964 110
Москва - Печатники 147 86
Германия - Федеративная Республика 13221 83
Земля - планета Солнечной системы 10865 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 65
Азия - Азиатский регион 5920 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 51
Франция - Французская Республика 8177 50
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 43
США - Калифорния 4829 36
Россия - ДФО - Амурская область 954 36
Украина 7928 34
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Индия - Bharat 5869 34
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 30
Израиль 2856 27
Нидерланды 3746 26
Россия - СФО - Новосибирск 4876 25
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Сингапур - Республика 1953 25
Италия - Итальянская Республика 4508 23
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 21
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 17
Малайзия 922 17
Канада 5081 16
Солнечная система - Solar system 2569 15
Сатурн - Титан (спутник) 533 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 337
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 272
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 240
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 207
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 206
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 194
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 127
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 117
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 116
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 112
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 105
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 102
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 86
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 86
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 86
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 83
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 70
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 70
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 69
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 68
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 66
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 62
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 59
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 57
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 54
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 51
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 50
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 48
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 48
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 46
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 46
Физика - Physics - область естествознания 2940 45
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 44
Энергетика - Energy - Energetically 5855 44
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 41
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 38
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 38
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 36
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 60
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 43
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
Tom’s Hardware 600 35
Ведомости 1466 26
New Scientist 1448 24
DigiTimes - Издание 1331 23
CNews - ZOOM.CNews 1866 22
Bloomberg 1627 21
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 18
FT - Financial Times 1296 16
EurekAlert 291 15
The Register - The Register Hardware 1784 14
Nanotechweb 92 14
CNET Networks - CNET News 1643 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
Nature 832 11
Phys.org 972 11
EE Times 160 10
РИА Новости 1033 9
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 9
WCCFTech - Издание 110 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
PhysicsWeb 184 8
Optics 143 8
Forbes - Форбс 1002 8
DRAMeXchange 42 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Times 661 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
South China Morning Post 93 6
The Washington Post 350 5
TechSpot 188 5
NE Asia Online 313 5
ScienceDaily 399 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Inquirer 463 4
Известия ИД 770 4
Space Daily 528 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 51
TrendForce 187 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 27
Internet Stock Report 994 18
IDC - International Data Corporation 4975 17
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 11
Gartner - Гартнер 3658 10
S&P 500 565 8
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
IC Insights 24 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Gartner - Dataquest 353 4
Thomson Financial - Thomson First Call 386 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
Counterpoint Research 110 2
Mercury Research 73 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Moody's Investors Service 136 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Market Intelligence Center - MIC 15 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
TechInsights 16 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
Juniper Research 131 2
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Инновация года - награда 155 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
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НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 10
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 9
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 8
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 8
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