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Элемент ГК Микрон Micron

Элемент ГК - Микрон - Micron

ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Центр экспертизы и участник технологический российской полупроводниковой отрасли, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва». Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949.  Микрон производит более 750 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.


19.12.2023 «Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза

Рост производства Завод «Микрон» в 2023 г. увеличил производство чипов для документов и банковских карт в 2,6 раза по

13.12.2023 Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование»

АО «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Моск
26.10.2023 Завод «Светлана – полупроводники» в юбилейный год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза

Завод «Светлана – полупроводники», входящий в состав группы компаний «Микрон», за год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза. Предприятие, специализирующееся на прои
17.10.2023 «Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

форвардные контракты с «Ростелеком». В этом году «Электра» выполнит данные контракты на 30-50%, говорит Бердникович. Для реализации проекта «Электра» заключила договор с зеленоградским предприятием «Микрон» на закупку чипов. В этом году компания закупила 300 тыс. из запланированных 800 тыс. чипов. Таким образом, «Электра» способствует загрузке отечественных микроэлектронных производств, го
28.09.2023 Санкции Китая работают. Крупнейший в США производитель памяти несет колоссальные убытки, надежды на улучшение нет

От плюса к минусу Компания Micron, крупнейший в США производитель чипов памяти, а также один из основных игроков глобального рынка памяти, отчитался о крупном падении выручки. Как пишет The Register – это следствие вовсе
20.09.2023 КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники

о национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) и «Микрона», резидента ОЭЗ «Технополис Москва», станут программы подготовки инженерных кадров дл
07.08.2023 Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам

Китай ошибся в расчетах Стратегия властей Китая по запрету использования модулей оперативной и флеш-памяти американской компании Micron на национальных объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) оказалась провальной. Как пишет издание South China Morning Post, замысел был в том, чтобы повысить в КНР спрос н
28.07.2023 Отечественная ЭКБ для отечественного банкомата: «САГА технологии» и Микрон подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Микрон», российский производитель микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «С
12.07.2023 «Микрон» и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве

2023 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва», российский производитель и экспортер микроэлектроники АО «Микрон», и администрация города Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве в целях р
07.07.2023 КАИ и «Микрон» объединяют ресурсы для образовательных и исследовательских проектов

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Моск
09.06.2023 Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов

В связи с темой нанометража стоит отметить, что микроэлектронный лидер России, упоминавшийся выше «Микрон» массово выпускает чипы на 180–90 нм. На предприятии также освоен выпуск по топологии

02.06.2023 «Ростелеком» потратит 2,5 млрд руб. на роутеры на новом российском чипе

ского. Отмечается, что оборудование будет производиться на базе нового чипа зеленоградского завода «Микрон». Пресс-служба «Ростелекома» уточнила, что форвардный контракт рассчитан на два года,

30.05.2023 Санкции Китая против Micron больно ударили по крупному китайскому производителю SSD

х накопителей на основе флеш-памяти Memblaze Technology отменил IPO на Шанхайской фондовой бирже незадолго до того, как Пекин начал расследование в отношении американского поставщика микросхем памяти Micron Technology, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). По информации издания, Memblaze является крупным клиентом Micron. Компания якобы заранее сформировала запасы

12.05.2023 «Микрон» готовится выпускать российские SIM-карты на замену китайским

SIM-карты на «Микроне» Зеленоградский завод «Микрон» в 2024 г. начнет серийно выпускать чипы для российских SIM-карт с отечественной крипт
22.03.2023 Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов

, российские производители банковских карт требуют от отечественного производителя чипов, компании «Микрон» более полумиллиарда рублей. В марте 2023 г. иски к главному чипмейкеру страны подали

27.02.2023 4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области

беспечить технологический суверенитет в таких важных отраслях как транспорт и образование». *** ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Мос
02.02.2023 «Микрон» в 2022 г. освоил в производство 68 новых продуктов

«Микрон», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», по итогам 2022 г. освоил в производство 68 новых и
19.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» помог оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», завод «Микрон», внедрил в Музее архитектуры имени А. В. Щусева автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промыш
29.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон» разработал NFC-решение, которое позволит расплатиться за товар смартфоном и будет дос
15.12.2022 Сделано на «Микроне»: 20 общепромышленных микросхем доступны для покупки в интернет-магазине

аппаратуре и системах управления в автопроме, – сказал Александр Колесов, директор по продуктам АО «Микрон». – Микросхемы в пластиковых корпусах актуальны в том числе для ряда задач импортозаме
17.11.2022 Топовый мировой производитель памяти создает искусственный дефицит чипов, чтобы взвинтить цены

Micron устала демпинговать Американская компания Micron, один из крупнейших в мире вендоров модулей памяти, готовится сократить объемы производства сразу двух видов чипов, пишет Tom’s Hardware. Новые ограничения коснутся модулей 3D NAND, испо
05.10.2022 «Микрон» и «Энергомера» будут совместно развивать умную электроэнергетику

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, и «Электротехнические заводы

05.10.2022 «Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов

Новый завод-чипмейкер Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» и компания «НМ-тех» – подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий
04.10.2022 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» и «НМ-тех» объединяют ресурсы

Резиденты Особой экономической зоны «Технополис Москва» АО «Микрон» и ООО «НМ-тех» подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запу
20.09.2022 Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона»

м. С 1981 по 1991 г. он работал в НИИ молекулярной электроники и на созданном при институте заводе «Микрон». Там он занимал позицию инженера, затем – ведущего инженера, начальника модуля, главы
05.09.2022 Главный российский производитель процессоров получит от властей 7 млрд руб. на «масштабирование производства»

Масштабирование «Микрона» Правительство выделит российскому заводу по производству полупроводников «Микрон» 7 млрд руб. на «масштабирование производства». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой

19.08.2022 Резидент ОЭЗ «Технополиса “Москва”» начал серийное производство NFC-чипов для системы быстрых платежей

19.08.2022 «Микрон» начала серийное производство NFC-меток для системы быстрых платежей

Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» группа компаний «Микрон» освоил в серийное производство NFC-метки для использования в системе быстрых платежей
30.05.2022 Производство «Эльбрусов» переедет в Россию

тва процессоров «Эльбрус» из Тайваня в Россию, пишет РБК. Разработчик ведет переговоры с компанией «Микрон», называющей себя «чипмейкером №1 в России». Как сообщил РБК замгендиректора по маркет
30.05.2022 Ставший дефицитным банковский «пластик» в Россию привезут из Китая. «Микрон» не справляется

оторые позволяли расплачиваться смартфоном. Покрыть потребности банков в таком масштабе российский «Микрон» не способен: пока предельный объем чипов, которые может выпускать завод, достигает 10
18.05.2022 В России создают «железо» для производства чипов 28 нм

Оборудование для микросхем «Микрон» совместно с «Московским институтом электронной техники» (МИЭТ) и Зеленоградским нанот
22.04.2022 Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь

«Микрон» спасет российскую электронику Российский завод «Микрон» по производству полупр
06.04.2022 «Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет

«Микрон» вышел в плюс Как выяснил CNews, главный отечественный производитель микрочипов, зелен
01.04.2022 США ввели санкции против «Микрона» и раскрыли тайную сеть поставок в Россию «военного железа»

запрещено осуществлять любые операции с данными лицами без специального разрешения. Санкции против «Микрон» и НИИМЭ В частности, под санкции попали зеленоградский микроэлектронный завод «Мик
01.02.2022 «Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов

на формальных конкурентов Как выяснил CNews, известное зеленоградское микроэлектронное предприятие «Микрон» предприняло попытку вытеснить из правового поля дублирующие его название торговые мар
27.01.2022 Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников

Китай крадет у Micron Компания Micron в срочном порядке закрывает свой центр по проектированию и разработки оперативной памяти DRAM в Шанхае (Китай), пишет издание South China Morning Post. Официально

23.12.2021 «Микрон» расширяет производство микросхем в пластиковых корпусах

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, получил заключение Министерст
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19

«Микрон» избежал штрафа Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Мик
09.12.2021 Первый отечественный RISC-V микроконтроллер «Микрона» МК32 «Амур»: возможности применения в производстве радиоэлектронной продукции

ГК «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, представил возможности примен
29.11.2021 В ОЭЗ Москвы выпустили первую партию энергоэффективных транзисторов для силовой электроники

ГК «Микрон», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», запустил в серийное производ

Публикаций - 1325, упоминаний - 1756

Элемент ГК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11848 195
Samsung Electronics 9912 175
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 382 150
Micron Technology - Crucial - Ballistix 335 149
Ситроникс - Sitronics 1163 136
АФК Система ПАО 1762 103
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 404 100
AMD - Advanced Micro Devices 3975 93
IBM - International Business Machines Corp 9316 81
Toshiba Corporation 2904 66
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3005 66
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 773 62
Infineon Technologies 395 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10474 47
Apple Inc 11559 46
РТИ 142 46
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1047 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10594 42
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 351 39
STMicroelectronics 289 38
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 125 38
Qualcomm Technologies 1742 33
Huawei 3661 32
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 61 31
Microsoft Corporation 23964 31
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 393 31
Sony 6477 29
Dell EMC 4966 28
Rambus 243 27
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 257 27
Broadcom Inc - Avago Technologies 490 27
LG Electronics 3559 26
Lenovo Motorola 3489 26
Nvidia Corp 3287 26
Dell Technologies - Dell Computer 2115 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7602 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1575 24
Oracle Corporation 6475 24
Micron Electronics 33 23
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 74
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 34
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 46 32
НСПК - Национальная система платежных карт 700 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 22
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 234 21
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 19
Галс-Девелопмент - Система-Галс 49 18
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 18
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 18
ГПБ - Газпромбанк 1005 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 16
РОСНО СК - Страховая компания 196 16
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 918 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 212 16
Dyson 115 15
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 15
Visa International 1908 14
РЖД - Российские железные дороги 1753 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 485 12
Hyundai Motor Company 349 11
Россети Ленэнерго 1698 10
Почта России ПАО 1980 10
Lockheed Martin 751 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 9
eBay Inc 1605 9
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 9
Лента - Сеть розничной торговли 1870 8
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 7
Сплит 168 7
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 15 7
Газпром ПАО 1212 7
ПСБ - Промсвязьбанк 781 7
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1065 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 278 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 99
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 354 97
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 222 76
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 107 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10200 62
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5398 46
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 171 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4122 39
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 920 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 34
Президент Российской Федерации 3972 33
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 749 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 29
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 462 28
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1378 26
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3383 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 25
Правительство Москвы 2139 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1099 21
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3293 18
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 262 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1729 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1764 14
Федеральное казначейство России 1637 14
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2622 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1281 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 10
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 20
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 17
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 11
Gen-Z Consortium 11 10
OpenCAPI Consortium 13 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 10
Linux Foundation 177 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 45 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 634 5
4CIO 763 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 4
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
8K Association - Ассоциация 8K 171 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 79 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
Единая Россия - Политическая партия 282 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
IATF - International Automotive Task Force - Международная автомобильная целевая группа - URS Certification - United Registrar of Systems 1 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7254 381
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3802 341
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19784 224
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14929 214
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43212 201
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57679 179
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27288 119
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11177 106
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1009 102
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 814 101
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2734 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22467 100
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10788 94
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10229 89
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13668 79
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27686 78
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2625 78
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13215 76
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26467 74
NAND flash memory - флеш-память 609 74
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22472 74
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8725 72
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19613 71
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15456 70
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1336 68
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5055 65
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2912 65
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3122 65
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8614 64
DDR - Double data rate 2603 62
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12070 57
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14009 53
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13418 50
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2718 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23221 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23305 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23155 44
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4048 44
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7801 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9642 42
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 58
Microsoft Windows 2000 8661 39
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 35
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 965 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 29
Apple iPhone 6 4862 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 23
Intel Pentium III 779 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 21
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 418 20
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 19
Intel x86 - архитектура процессора 1715 18
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 330 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 17
Linux OS 8938 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4521 17
Google Android 13259 15
FreePik 467 15
Microsoft Windows 14917 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 875 12
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 127 12
Элемент ГК - Микрон RFID 12 12
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 225 12
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 420 11
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 11
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 121 10
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 193 10
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 85 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 10
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 495 10
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 10
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 460 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 159 9
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 412 9
МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 30 9
Apple iOS 7249 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 9
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 391 8
Apple iPad 3786 8
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 70 8
Дегтев Геннадий 203 78
Овчинский Владислав 147 61
Красников Геннадий 69 47
Хасьянова Гульнара 128 42
Путин Владимир 2900 35
Ефимов Владимир 116 23
Евтушенков Владимир 206 23
Покровский Иван 100 21
Медведев Дмитрий 1641 20
Абагян Карина 22 20
Асланян Сергей 103 17
Рейман Леонид 1037 15
Никифоров Николай 1173 15
Прохоров Александр 102 12
Шадаев Максут 798 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 11
Дианов Алексей 17 10
Чубайс Анатолий 208 10
Борисов Юрий 115 9
Филиппов Сергей 35 9
Уткин Евгений 49 8
Матвеева Татьяна 87 8
Петричкович Ярослав 23 8
Шалманов Сергей 201 7
Касперская Наталья 280 7
Мишустин Михаил 569 7
Знаменский Дмитрий 10 7
Biden Joe - Байден Джо 84 7
Кудрявцев Олег 7 6
Соколов Алексей 133 6
Евдокимов Андрей 80 6
Масенков Владислав 10 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Скоробогатова Ольга 47 6
Гоцуцов Сергей 17 6
Калина Роман 62 6
Симаков Олег 113 6
Макаренков Константин 41 6
Корягин Михаил 7 6
Носов Михаил 17 6
Россия - РФ - Российская федерация 130769 565
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50740 345
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40134 214
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 743 186
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15836 161
Южная Корея - Республика 6408 125
Япония 13078 109
Китай - Тайвань 3830 102
Европа 21281 81
Германия - Федеративная Республика 12342 74
Земля - планета Солнечной системы 10077 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15897 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13802 52
Москва - Печатники 87 51
Франция - Французская Республика 7664 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13617 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13082 47
Азия - Азиатский регион 5230 38
Солнце - звезда Солнечной системы 4969 34
США - Калифорния 4544 32
Украина 7416 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6713 28
Индия - Bharat 5217 26
Израиль 2659 25
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1043 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 23
Сингапур - Республика 1808 21
Нидерланды 3382 20
Италия - Итальянская Республика 4251 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2423 18
Канада 4766 15
Беларусь - Белоруссия 4952 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1676 14
Солнечная система - Solar system 2469 14
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 989 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 326 13
Греция - Греческая Республика 965 12
Сатурн - Титан (спутник) 436 12
Россия - СФО - Новосибирск 3895 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1345 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46545 246
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25847 200
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44478 185
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14981 140
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16451 127
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 714 99
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8826 84
Кремний - Silicium - химический элемент 1476 83
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21942 82
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11998 77
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1070 76
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6913 72
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8236 67
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 715 66
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2415 65
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4885 65
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4568 62
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3080 61
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9375 59
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4993 55
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7123 55
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5621 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3401 51
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3609 47
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5965 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7658 43
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1366 43
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5209 42
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4370 38
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4206 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5771 37
Молекула - Molecula 1045 34
Физика - Physics - область естествознания 2457 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4664 34
Страхование - Страховое дело - Insurance 5329 32
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4437 32
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5816 30
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6898 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 36
Коммерсантъ - Издательский дом 1504 33
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 32
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AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 18
DigiTimes - Издание 1306 17
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Bloomberg 1172 9
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PhysicsWeb 180 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 8
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Forbes - Форбс 699 7
Optics 139 7
DRAMeXchange 38 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 5
NE Asia Online 313 5
ScienceDaily 400 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Inquirer 463 4
The Washington Post 315 4
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 4
Dow Jones - MarketWatch 310 4
South China Morning Post 40 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 4
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Gartner - Гартнер 3504 9
IHS iSuppli 397 9
S&P 500 554 8
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IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 5
Gartner - Dataquest 347 4
IC Insights 24 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 4
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 4
Juniper Research 512 3
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Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Market Intelligence Center - MIC 15 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 2
Mercury Research 66 2
Moody's Investors Service 135 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IHS Markit 22 2
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РАН - Российская академия наук 1742 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 16
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 9
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 8
Cornell University - Корнеллский университет 194 8
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 43 8
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 8
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 6
PU - Purdue University - Университет Пердью 137 6
НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 23 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 257 5
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 5 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 297 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 5
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 67 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 4
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 274 4
ТГУ - Томский государственный университет 146 4
University of Manchester - Манчестерский университет 76 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 4
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 4
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 107 3
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 801 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 124 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 3
АГУ - Алтайский государственный университет 36 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1146 7
CNews AWARDS - награда 449 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 4
День молодёжи - 27 июня 716 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2223 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
Intel Developer Forum - IDF 276 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 4
CNews Женщины года в отрасли ИТ 15 4
CeBIT 611 3
Микроэлектроника - международный форум 8 3
FPD International 17 2
CNews FORUM Кейсы 167 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 620 2
Red Dot Design Award 54 2
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 2
CNews APPWards 36 2
Silicon Valley Insiders 20 1
Территория смыслов 8 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Intel Architecture Day 4 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 253 1
ПРОSTOR 6 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 1
Photokina 59 1
Merlion Digital Day 1 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Единый день голосования 103 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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