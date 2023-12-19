Элемент ГК - Микрон - Micron

«Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза Рост производства Завод «Микрон» в 2023 г. увеличил производство чипов для документов и банковских карт в 2,6 раза по

Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование» АО «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Моск

Завод «Светлана – полупроводники» в юбилейный год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза Завод «Светлана – полупроводники», входящий в состав группы компаний «Микрон», за год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза. Предприятие, специализирующееся на прои

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6 форвардные контракты с «Ростелеком». В этом году «Электра» выполнит данные контракты на 30-50%, говорит Бердникович. Для реализации проекта «Электра» заключила договор с зеленоградским предприятием «Микрон» на закупку чипов. В этом году компания закупила 300 тыс. из запланированных 800 тыс. чипов. Таким образом, «Электра» способствует загрузке отечественных микроэлектронных производств, го

Санкции Китая работают. Крупнейший в США производитель памяти несет колоссальные убытки, надежды на улучшение нет От плюса к минусу Компания Micron, крупнейший в США производитель чипов памяти, а также один из основных игроков глобального рынка памяти, отчитался о крупном падении выручки. Как пишет The Register – это следствие вовсе

КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники о национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) и «Микрона», резидента ОЭЗ «Технополис Москва», станут программы подготовки инженерных кадров дл

Китай просчитался по-крупному. Санкции против США внезапно сыграли на руку его сильнейшим конкурентам Китай ошибся в расчетах Стратегия властей Китая по запрету использования модулей оперативной и флеш-памяти американской компании Micron на национальных объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) оказалась провальной. Как пишет издание South China Morning Post, замысел был в том, чтобы повысить в КНР спрос н

Отечественная ЭКБ для отечественного банкомата: «САГА технологии» и Микрон подписали соглашение о сотрудничестве АО «Микрон», российский производитель микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «С

«Микрон» и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве 2023 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва», российский производитель и экспортер микроэлектроники АО «Микрон», и администрация города Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве в целях р

КАИ и «Микрон» объединяют ресурсы для образовательных и исследовательских проектов «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Моск

Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов В связи с темой нанометража стоит отметить, что микроэлектронный лидер России, упоминавшийся выше «Микрон» массово выпускает чипы на 180–90 нм. На предприятии также освоен выпуск по топологии

«Ростелеком» потратит 2,5 млрд руб. на роутеры на новом российском чипе ского. Отмечается, что оборудование будет производиться на базе нового чипа зеленоградского завода «Микрон». Пресс-служба «Ростелекома» уточнила, что форвардный контракт рассчитан на два года,

Санкции Китая против Micron больно ударили по крупному китайскому производителю SSD х накопителей на основе флеш-памяти Memblaze Technology отменил IPO на Шанхайской фондовой бирже незадолго до того, как Пекин начал расследование в отношении американского поставщика микросхем памяти Micron Technology, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). По информации издания, Memblaze является крупным клиентом Micron. Компания якобы заранее сформировала запасы

«Микрон» готовится выпускать российские SIM-карты на замену китайским SIM-карты на «Микроне» Зеленоградский завод «Микрон» в 2024 г. начнет серийно выпускать чипы для российских SIM-карт с отечественной крипт

Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов , российские производители банковских карт требуют от отечественного производителя чипов, компании «Микрон» более полумиллиарда рублей. В марте 2023 г. иски к главному чипмейкеру страны подали

4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области беспечить технологический суверенитет в таких важных отраслях как транспорт и образование». *** ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Мос

«Микрон» в 2022 г. освоил в производство 68 новых продуктов «Микрон», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», по итогам 2022 г. освоил в производство 68 новых и

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» помог оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А.В. Щусева Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», завод «Микрон», внедрил в Музее архитектуры имени А. В. Щусева автоматизированную систему учета и контроля перемещения произведений искусства, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промыш

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон» разработал NFC-решение, которое позволит расплатиться за товар смартфоном и будет дос

Сделано на «Микроне»: 20 общепромышленных микросхем доступны для покупки в интернет-магазине аппаратуре и системах управления в автопроме, – сказал Александр Колесов, директор по продуктам АО «Микрон». – Микросхемы в пластиковых корпусах актуальны в том числе для ряда задач импортозаме

Топовый мировой производитель памяти создает искусственный дефицит чипов, чтобы взвинтить цены Micron устала демпинговать Американская компания Micron, один из крупнейших в мире вендоров модулей памяти, готовится сократить объемы производства сразу двух видов чипов, пишет Tom’s Hardware. Новые ограничения коснутся модулей 3D NAND, испо

«Микрон» и «Энергомера» будут совместно развивать умную электроэнергетику «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, и «Электротехнические заводы

«Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов Новый завод-чипмейкер Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» и компания «НМ-тех» – подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» и «НМ-тех» объединяют ресурсы Резиденты Особой экономической зоны «Технополис Москва» АО «Микрон» и ООО «НМ-тех» подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запу

Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона» м. С 1981 по 1991 г. он работал в НИИ молекулярной электроники и на созданном при институте заводе «Микрон». Там он занимал позицию инженера, затем – ведущего инженера, начальника модуля, главы

Главный российский производитель процессоров получит от властей 7 млрд руб. на «масштабирование производства» Масштабирование «Микрона» Правительство выделит российскому заводу по производству полупроводников «Микрон» 7 млрд руб. на «масштабирование производства». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой

«Микрон» начала серийное производство NFC-меток для системы быстрых платежей Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» группа компаний «Микрон» освоил в серийное производство NFC-метки для использования в системе быстрых платежей

Производство «Эльбрусов» переедет в Россию тва процессоров «Эльбрус» из Тайваня в Россию, пишет РБК. Разработчик ведет переговоры с компанией «Микрон», называющей себя «чипмейкером №1 в России». Как сообщил РБК замгендиректора по маркет

Ставший дефицитным банковский «пластик» в Россию привезут из Китая. «Микрон» не справляется оторые позволяли расплачиваться смартфоном. Покрыть потребности банков в таком масштабе российский «Микрон» не способен: пока предельный объем чипов, которые может выпускать завод, достигает 10

В России создают «железо» для производства чипов 28 нм Оборудование для микросхем «Микрон» совместно с «Московским институтом электронной техники» (МИЭТ) и Зеленоградским нанот

Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь «Микрон» спасет российскую электронику Российский завод «Микрон» по производству полупр

«Микрон», надежда российской электроники под санкциями, получил прибыль впервые за 12 лет «Микрон» вышел в плюс Как выяснил CNews, главный отечественный производитель микрочипов, зелен

США ввели санкции против «Микрона» и раскрыли тайную сеть поставок в Россию «военного железа» запрещено осуществлять любые операции с данными лицами без специального разрешения. Санкции против «Микрон» и НИИМЭ В частности, под санкции попали зеленоградский микроэлектронный завод «Мик

«Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов на формальных конкурентов Как выяснил CNews, известное зеленоградское микроэлектронное предприятие «Микрон» предприняло попытку вытеснить из правового поля дублирующие его название торговые мар

Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников Китай крадет у Micron Компания Micron в срочном порядке закрывает свой центр по проектированию и разработки оперативной памяти DRAM в Шанхае (Китай), пишет издание South China Morning Post. Официально

«Микрон» расширяет производство микросхем в пластиковых корпусах «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, получил заключение Министерст

«Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19 «Микрон» избежал штрафа Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Мик

Первый отечественный RISC-V микроконтроллер «Микрона» МК32 «Амур»: возможности применения в производстве радиоэлектронной продукции ГК «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, представил возможности примен