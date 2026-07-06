Элемент ГК - Микрон - Micron — это российская компания, специализирующаяся на разработке и серийном производстве микроэлектроники. «Микрон» входит в группу компаний «Элемент», которая объединяет ряд предприятий в сфере микроэлектроники и радиоэлектронной компонентной базы. Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и базируется в Зеленограде (Москва). «Микрон» позиционируется как крупнейший отечественный производитель микроэлектроники, осуществляющий полный цикл производства — от проектирования до корпусирования и тестирования интегральных схем.

Ключевая особенность «Микрона» — его роль в реализации государственной политики импортозамещения в электронной промышленности. Предприятие производит более 1000 типономиналов продукции, включая микроконтроллеры, стабилизаторы напряжения, RFID-метки, чипы для транспортных и платежных карт, а также специализированные микросхемы для оборонной, авиационной, космической, телекоммуникационной и промышленной отраслей. В 2025 году компания освоила в серийном производстве 61 новое изделие.

Особое внимание уделяется разработке отечественных решений на архитектуре RISC-V. В 2023–2025 гг. «Микрон» представил первый полностью российский 32-разрядный микроконтроллер «Амур» (MIK32), который уже применяется в образовательных платформах (например, игровая консоль MikBoy), промышленных модулях, телекоммуникационном оборудовании и транспортных картах. Микроконтроллер получил статус продукции первого уровня по Постановлению Правительства РФ №719 и внесён в реестры отечественной промышленной и радиоэлектронной продукции.

«Микрон» сотрудничает с вузами (МИЭТ, МГТУ им. Баумана, ПетрГУ, МЭИ и др.), заключает целевые договоры, участвует в создании лабораторий и образовательных программ. Компания также развивает инфраструктуру: в 2026 году планируется запуск Московской испытательной лаборатории микроэлектроники (МИЛМ) для тестирования материалов и компонентов.

Важным направлением является локализация полного цикла производства. В частности, на совместном предприятии «Микрон Секьюрити Принтинг» (с ГУП «Московский метрополитен») с 2023 года выпускаются 100% российские карты «Тройка», включая корпусирование чипов в России. Также успешно протестированы и запущены в производство отечественные SIM-карты для оператора Т2.

Компания участвует в госконтрактах, в том числе с Минпромторгом и Минобороны, однако сталкивалась с штрафами и судебными исками за срывы сроков поставок (например, штраф в 16,4 млн руб. за неисполнение контракта на модули для авиации и космоса, а также иск Минобороны на 27,3 млн руб. в 2025 г.).

Таким образом, «Микрон» — это системообразующее предприятие российской микроэлектронной отрасли, играющее центральную роль в обеспечении технологического суверенитета страны через развитие собственных компонентов, производственных мощностей и кадрового потенциала.