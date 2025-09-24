Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Подписан договор о сотрудничестве МИЛМ «Микрона» и GS Nanotech

23 сентября GS Nanotech (входит в холдинг GS Group), предприятие по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции, и Московская испытательная лаборатория микроэлектроники МИЛМ «Микрона» (входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва»), подписали договор о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Предмет договора: подготовка и проведение испытаний образцов изделий электронной компонентной базы и электронных модулей на стойкость к воздействию внешних факторов.

«Мы видим тренд на замещение корпусирования в странах Азии отечественными производствами. В продолжении его развития нам предстоит подтвердить качество своей сборки, с этой целью мы продолжаем наше многолетнее успешное сотрудничество с ГК Элемент, – сказал генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин. – Именно для этого у нас должны быть лаборатории, которые помогают нам проводить входной контроль материалов и выходной контроль готовых изделий».

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной
Цифровизация

Московская испытательная лаборатория микроэлектроники – новое предприятие «Микрона» в группе компаний «Элемент», созданное при поддержке Правительства Москвы. Основная цель деятельности МИЛМ – замещение услуг западных лабораторий, методик измерений и исследований химических материалов и электронной компонентной базы.

«Мы развиваем новое направление испытаний электронной компонентной базы для гражданского рынка и химических материалов, это необходимо для успешного решения задач импортозамещения. Российские производители сейчас разрабатывают большое количество материалов, что требует соответствующих испытаний и подтверждения качества перед тем, как использовать их в производстве. Помимо этого, в компетенции нового предприятия – тестирование электронной компонентной базы и электронных модулей, проверка и подтверждение их качественных характеристик», – сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Россия начала поставлять на микроэлектронные предприятия собственные литографы

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще