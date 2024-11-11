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GS Nanotech ДжиЭс-Нанотех

GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех

GS Nanotech — один из наиболее  частных научно-производственных центров в области микроэлектроники в России. С 2012 года компания специализируется на корпусировании микросхем, сложных микромодулей и систем-в-корпусе для различных применений. Входит в состав холдинга GS Group.


11.11.2024 SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline)

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) интегрирует отечественные твердотельные накопители от GS Nanotech в автоматизированные рабочие места Inferit Base, внесенные в реестр отечественного оборудования Минпромторга. До конца этого года партнер поставит более 5000 модулей SSD. Об этом CN
20.09.2024 GS Nanotech отгрузила первые 100 тысяч микросхем в корпусе SOP8

Компания GS Nanotech (входит в GS Group) отгрузила заказчикам первые 100 тыс. микросхем приемопередатчиков RS-485 GSN0727Z и микросхем энергонезависимой памяти GSN2517Y в корпусе SOP8. Предприятие обесп
29.07.2024 Treolan начинает поставки продукции GS Nanotech

Компания Treolan объявила о начале поставок отечественных твердотельных накопителей для персональных компьютеров и ноутбуков российского производителя GS Nanotech. Продукция включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. GS Nanotech — один из наиболее динамично развивающихся ча
01.07.2024 В России успешно прошло корпусирование опытной партии микросхем по редкой мало освоенной технологии

Еще одна опытная партия Компания GS Nanotech сообщила CNews об успешном завершении корпусирования тестовой партии сложных многовыводных микросхем для разработчика микроэлектроники. Корпусирование осуществлялось в металлополиме
24.06.2024 Сергей Пластинин, GS Nanotech: Завод будет генерировать выручку 5 млрд руб.

CNews: Новости о GS Nanotech появляются в прессе нечасто. Имя компании в первую очередь ассоциируется с корпусированием микроэлектроники. Расскажите, на чем сегодня специализируется завод? Сергей Пластинин: В п
20.06.2024 Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года

GS Nanotech сменил гендиректора GS Nanotech (АО «Джиэс-нанотех») сменил генерального директора, выяснил «Коммерсант». На пост
26.10.2022 GS Nanotech примет участие в 15-ом ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра»

й, подходов к реализации ИТ-проектов с участием трех сторон: бизнеса, ИТ-поставщиков и государства. GS Nanotech представит на CNews FORUM 2022 продукты для ИТ-отрасли собственной разработки и п
01.08.2022 «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA

офту” — российское “железо”» руководитель RAIDIX Solutions Дмитрий Лучко и ведущий продукт-менеджер GS Nanotech Александр Степнов представили итоги fio-тестирования российских NVMe-накопителей

07.08.2020 Генеральным директором GS Nanotech назначен Олег Ким

Холдинг GS Group объявил о назначении Олега Кима на должность генерального директора компании GS Nanotech («Джиэс-Нанотех» — центр разработки и производства микроэлектроники в составе инн
29.07.2020 GS Nanotech автоматизировала бизнес-процессы в BPM-системе ELMA

ов стало больше — резко возросло количество процессов и регламентов, процессы начали ветвиться, возник хаос, мы погрязли в бумагах, заказы стали гореть», — сказала ведущий бизнес-аналитик программист GS Nanotech Ольга Давыдова. Компании было важно создать единое информационное пространство, обеспечить эффективную работу сквозных процессов и увеличить количество номенклатурных позиций. С пом
04.03.2020 GS Nanotech и ПетрГУ представили первый совместный продукт для СХД

Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech (в составе холдинга GS Group) и Петрозаводский государственный университет представили опытные образцы твердотельного накопителя (SSD) NVMe в форм-факторе U.2, созданного специально
17.02.2020 Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch

Созданные в центре разработки микроэлектроники GS Nanotech (в составе холдинга GS Group) SSD-накопители впервые применены в интерактивных панелях российского производителя Nextouch. В рамках сотрудничества GS Nanotech предоставил ком
14.03.2017 До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP

Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech в составе инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской облас
13.11.2015 GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии»

оминации «Российские технологии». Премия была присуждена за разработку первого российского микропроцессора по технологии «Система-в-корпусе» (System-in-Package, SiP) для потребительской электроники — GS Nanotech SiP Amber S2. Разработка холдинга была выбрана в ходе прямого электронного голосования экспертов-участников CNews Forum 2015. Среди других соискателей премии в данной номинации — ко
06.06.2014 GS Nanotech и ПетрГУ вместе готовят специалистов в сфере высоких технологий

Центр разработки и производства микроэлектронной продукции GS Nanotech (г. Гусев, Калининградская область) и Петрозаводский государственный университет подписали меморандум о сотрудничестве. GS Nanotech нуждается в кадрах высокого уровня, облада

Публикаций - 50, упоминаний - 59

GS Nanotech и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 312 33
GS Group - Технополис GS Гусев 72 27
Элемент ГК - Микрон - Micron 1480 10
Триколор - Национальная спутниковая компания 330 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 866 5
8343 5
IBM - International Business Machines Corp 9455 4
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 599 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 4
Новые облачные технологии (НОТ) 455 4
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 59 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Астерос Сервис 10 3
Atrinity - Атринити 21 3
Samsung Electronics 10312 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
Т-Платформы - T-Platforms 395 3
TrueConf - ТруКонф 403 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 3
Western Digital Corporation - WDC 555 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 2
Meta Platforms - Facebook 4449 2
AMD - Advanced Micro Devices 4266 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 532 2
Норси-Транс - НТ 110 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1968 2
Базальт СПО - BaseALT 673 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 45 2
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 19 2
Microsoft Corporation 24727 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4962 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 2
Газпром ПАО 1351 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Красный октябрь 30 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Гранит 53 1
Социальные гарантии 36 1
Центр развития одаренных детей Калининградской области ГБУ КО НОО 1 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Аксион-холдинг - Ижевский мотозавод 1 1
А.Б.Р.Траст 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
РУСАЛ - НАЗ - Надвоицкий алюминиевый завод 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Наукоград - технопарк 139 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2937 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6010 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 476 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 2
Федеральное казначейство России 1792 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3380 2
Правительство Челябинской области 64 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4577 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 167 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 10 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 10 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19977 28
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3264 23
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4224 23
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20973 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51636 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24445 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7964 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30115 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9508 13
NAND flash memory - флеш-память 626 12
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 998 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3776 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11196 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9366 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14513 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3058 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 8
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20869 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13912 8
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 50 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 578 6
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11748 6
DDR - Double data rate 2756 5
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12714 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28228 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7010 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2690 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2862 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 5
NAND 3D flash memory 84 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1647 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 6
GS Nanotech - SiP Amber 5 5
Новые облачные технологии - МойОфис 798 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 73 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 314 3
Microsoft Office 365 949 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 245 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 3
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 2
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 2
FreePik 1066 2
GS Nanotech SSD 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 722 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Microsoft Exchange 1748 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - Mail.ru Private Cloud 9 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 285 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 139 1
Ростех - Росэлектроника - ЕС1866 - Защищенный ноутбук на микропроцессоре Эльбрус 1С+ 3 1
Top Systems T-Flex Docs 14 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 44 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 1
ELMA BPM 34 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
GS Labs StingrayStream - GS Labs StingrayTV 18 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple iOS 7889 1
Google Android 14136 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Vivante GC GPU - графический ускоритель 10 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux OS 10100 1
GS Group - GS SSD PCIe NVMe 1 1
Масленников Евгений 10 9
Безруков Андрей 29 8
Боярков Федор 23 5
Тихонов Андрей 41 3
Елистратов Николай 90 3
Малахов Михаил 10 3
Опанасенко Всеволод 133 3
Лигачев Глеб 87 3
Ермолаев Артем 378 3
Захаров Юрий 14 3
Шилов Дмитрий 13 3
Воронин Анатолий 5 3
Копосов Максим 62 3
Эйхлер Ольга 5 3
Холодкова Наталья 3 3
Платонов Сергей 13 2
Степнов Александр 3 2
Мартынов Андрей 8 2
Ким Олег 13 2
Гуральников Сергей 164 2
Гаттаров Руслан 144 2
Бетсис Павел 100 2
Шадаев Максут 1024 2
Филатов Андрей 114 2
Бойко Елена 152 2
Богачев Игорь 180 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Пластинин Сергей 2 2
Бородастов Алексей 4 2
Бойко Алексей 62 2
Крикушенко Владимир 6 1
Путролайнен Вадим 1 1
Путин Владимир 3209 1
Матвеева Татьяна 105 1
Гревцев Александр 31 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Иванов Борис 58 1
Аникин Леонид 61 1
Печенин Алексей 18 1
Черкасов Дмитрий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 146580 46
Россия - СЗФО - Калининградская область 1312 23
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 140 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17245 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43657 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1487 6
Азия - Азиатский регион 5576 6
Европа Восточная 3105 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 3
Япония 13331 3
Китай - Тайвань 4012 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 131 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 435 3
Германия - Федеративная Республика 12737 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 372 3
Испания - Королевство 3725 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 2
Африка - Африканский регион 3500 2
Россия - УФО - Челябинская область 1244 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 2
Европа 21851 2
Россия - ДФО - Амурская область 754 2
Казахстан - Республика 5593 1
Индия - Bharat 5495 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 765 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 685 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 817 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
Ближний Восток 2962 1
Турция - Турецкая республика 2392 1
Польша - Республика 1964 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29578 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48607 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 6
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