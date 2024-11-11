GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех

SSD российского производства GS Nanotech интегрируют в рабочую станцию вендора «Инферит» (ГК Softline) ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) интегрирует отечественные твердотельные накопители от GS Nanotech в автоматизированные рабочие места Inferit Base, внесенные в реестр отечественного оборудования Минпромторга. До конца этого года партнер поставит более 5000 модулей SSD. Об этом CN

GS Nanotech отгрузила первые 100 тысяч микросхем в корпусе SOP8 Компания GS Nanotech (входит в GS Group) отгрузила заказчикам первые 100 тыс. микросхем приемопередатчиков RS-485 GSN0727Z и микросхем энергонезависимой памяти GSN2517Y в корпусе SOP8. Предприятие обесп

Treolan начинает поставки продукции GS Nanotech Компания Treolan объявила о начале поставок отечественных твердотельных накопителей для персональных компьютеров и ноутбуков российского производителя GS Nanotech. Продукция включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. GS Nanotech — один из наиболее динамично развивающихся ча

В России успешно прошло корпусирование опытной партии микросхем по редкой мало освоенной технологии Еще одна опытная партия Компания GS Nanotech сообщила CNews об успешном завершении корпусирования тестовой партии сложных многовыводных микросхем для разработчика микроэлектроники. Корпусирование осуществлялось в металлополиме

Сергей Пластинин, GS Nanotech: Завод будет генерировать выручку 5 млрд руб. CNews: Новости о GS Nanotech появляются в прессе нечасто. Имя компании в первую очередь ассоциируется с корпусированием микроэлектроники. Расскажите, на чем сегодня специализируется завод? Сергей Пластинин: В п

Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года GS Nanotech сменил гендиректора GS Nanotech (АО «Джиэс-нанотех») сменил генерального директора, выяснил «Коммерсант». На пост

GS Nanotech примет участие в 15-ом ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» й, подходов к реализации ИТ-проектов с участием трех сторон: бизнеса, ИТ-поставщиков и государства. GS Nanotech представит на CNews FORUM 2022 продукты для ИТ-отрасли собственной разработки и п

«Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA офту” — российское “железо”» руководитель RAIDIX Solutions Дмитрий Лучко и ведущий продукт-менеджер GS Nanotech Александр Степнов представили итоги fio-тестирования российских NVMe-накопителей

Генеральным директором GS Nanotech назначен Олег Ким Холдинг GS Group объявил о назначении Олега Кима на должность генерального директора компании GS Nanotech («Джиэс-Нанотех» — центр разработки и производства микроэлектроники в составе инн

GS Nanotech автоматизировала бизнес-процессы в BPM-системе ELMA ов стало больше — резко возросло количество процессов и регламентов, процессы начали ветвиться, возник хаос, мы погрязли в бумагах, заказы стали гореть», — сказала ведущий бизнес-аналитик программист GS Nanotech Ольга Давыдова. Компании было важно создать единое информационное пространство, обеспечить эффективную работу сквозных процессов и увеличить количество номенклатурных позиций. С пом

GS Nanotech и ПетрГУ представили первый совместный продукт для СХД Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech (в составе холдинга GS Group) и Петрозаводский государственный университет представили опытные образцы твердотельного накопителя (SSD) NVMe в форм-факторе U.2, созданного специально

Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch Созданные в центре разработки микроэлектроники GS Nanotech (в составе холдинга GS Group) SSD-накопители впервые применены в интерактивных панелях российского производителя Nextouch. В рамках сотрудничества GS Nanotech предоставил ком

До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech в составе инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской облас

GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии» оминации «Российские технологии». Премия была присуждена за разработку первого российского микропроцессора по технологии «Система-в-корпусе» (System-in-Package, SiP) для потребительской электроники — GS Nanotech SiP Amber S2. Разработка холдинга была выбрана в ходе прямого электронного голосования экспертов-участников CNews Forum 2015. Среди других соискателей премии в данной номинации — ко