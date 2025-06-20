Получите все материалы CNews по ключевому слову
GS Group GS Labs StingrayStream StingrayTV
StingrayTV — российская интерактивная платформа (разработчик — компания GS Labs) для цифровых ресиверов, поддерживающих телесмотрение в форматах SD, HD и Ultra HD. StingrayTV отличается гибкой конфигурацией и способна адаптироваться практически под любые требования аппаратной платформы. Она позволяет телезрителям использовать многочисленные функции, превращая телевизор в мультимедийный центр развлечений.
УПОМИНАНИЯ
GS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Самсонов Максим 10 5
|Безруков Андрей 29 3
|Холодов Алексей 12 1
|Орлов Николай 14 1
|Михеичев Евгений 1 1
|Трифонов Константин 1 1
|Крыжановский Константин 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.