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GS Group GS Labs StingrayStream StingrayTV


StingrayTV — российская интерактивная платформа (разработчик — компания GS Labs) для цифровых ресиверов, поддерживающих телесмотрение в форматах SD, HD и Ultra HD. StingrayTV отличается гибкой конфигурацией и способна адаптироваться практически под любые требования аппаратной платформы. Она позволяет телезрителям использовать многочисленные функции, превращая телевизор в мультимедийный центр развлечений.

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 В России начались продажи приставки «Медиахаб Лайт» для просмотра ТВ 1
02.08.2022 GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 1
22.11.2019 GS Labs и True IP предложили решение «умного дома» на базе IP-домофона 1
21.11.2019 GS Labs представила собственную OTT-платформу StingrayStream 1
06.12.2016 GS Group выпустил свою первую двухтюнерную HD-приставку со встроенным Wi-Fi-модулем 1
12.08.2016 GS Group представил новую многотюнерную приставку для программы «трейд-ин» 1
26.07.2016 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV 1
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite 1
26.04.2016 GS Labs выпустил обновление Stingray TV с поддержкой мобильного телевидения 1
04.03.2016 GS Labs представил обновленный EPG для операторов цифрового ТВ 1
20.02.2016 GS Group представил новую ТВ-приставку с поддержкой HDTV 1
08.02.2016 GS Labs выпустил приложение для просмотра спутникового ТВ с iPhone 1
26.01.2016 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD 1
18.12.2015 GS Labs обеспечивает «вторую жизнь» ранним моделям приставок General Satellite 1
18.11.2015 «Триколор ТВ» запустил пакет телеканалов в формате Ultra HD 1
30.07.2015 Новая приставка-сервер General Satellite увеличит число мобильных телезрителей 1
17.06.2015 GS Labs анонсировал обновление Stingray TV для телеприставок General Satellite 1
20.02.2015 GS Group запустил обновленный сайт для продуктовой линейки General Satellite 1
22.01.2015 GS Group объединяет инновационные разработки под брендом GS Labs 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

GS Group и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 325 17
GS Group - S Labs - Цифра ООО 29 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 335 12
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 5
Цифра ГК 2485 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 311 2
Samsung Electronics 10390 1
Apple Inc 12297 1
HP Inc. 5721 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
True IP 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9407 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7196 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7531 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10138 10
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 10
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 61 10
TimeShift - функция отложенного просмотра 124 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24791 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24972 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2893 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3578 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3916 8
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 938 7
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 296 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14127 6
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 409 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12628 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21266 5
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