StingrayTV — российская интерактивная платформа (разработчик — компания GS Labs) для цифровых ресиверов, поддерживающих телесмотрение в форматах SD, HD и Ultra HD. StingrayTV отличается гибкой конфигурацией и способна адаптироваться практически под любые требования аппаратной платформы. Она позволяет телезрителям использовать многочисленные функции, превращая телевизор в мультимедийный центр развлечений.