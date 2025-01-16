Аналитика МТС: россияне стали чаще сдавать iPhone по программе трейд-ин оги программы обмена старых смартфонов на новые по итогам 2024 г. Количество смартфонов, сданных по trade-in увеличилось на 34% по сравнению с 2023 г. Чаще всего россияне сдавали свои старые iP

Россияне избавляются от ненужных iPhone: треть сданных устройств в стране пришлась на «яблоки» Trade-in смартфонов Как стало известно CNews, в 2024 г. россияне на 34% больше сдали смартфонов в Trade-in, чем в 2023 г. Чаще всего сдавали свои старые iPhone, подсчитали в МТС. На устройства от Apple пришлась треть сдаваемых смартфонов (31%). Второе место по популярности заняли устройства

«М.Видео-Эльдорадо» запускает услугу выкупа смартфонов, развивая направление продаж восстановленной техники 15 различных брендов, включая Apple, Samsung, Honor, Huawei, Oppo, Realme, Tecno и др., с моментальным зачислением суммы выкупа на банковский счет клиента. Ранее компания запустила обновлённую услугу трейд-ин: клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Услуги выкупа и трейд-ин доступны с 1 декабря 2

Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник Кросс-категорийный trade-in Ритейлеры в России запускают кросс-категорийный формат trade-in. Они начали предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику. О запуске такой услуги CNews соо

«М.Видео-Эльдорадо» запускает обновленный trade-in на смартфоны с возможностью покупки любой техники М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития новых направлений бизнеса запускает обновленную услугу трейд-ин. Теперь клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к трейд-ин,

«МегаФон»: владельцы iPhone стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota за 10 месяцев текущего года приняли

«Авито» тестирует программу трейд-ин для смартфонов В зависимости от состояния старого устройства будет рассчитана скидка на новый смартфон. В случае согласия со скидкой, пользователю нужно будет передать гаджет партнеру «Авито», который осуществляет трейд-ин. После офлайн-проверки смартфона покупатель сможет получить новое устройство с гарантией. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Как работает трейд-ин для пользователей Ч

Новые модели «Яндекс Станций» теперь можно купить на «Яндекс Маркете» по программе трейд-ин «Яндекс» запустил программу трейд-ин (trade-in) для «Яндекс Станций»: она позволяет сдать старую модель и купить более современную

В «Яндекс Аренде» теперь можно снять квартиру в трейд-ин Сервис по долгосрочной аренде жилья «Яндекс Аренда» добавил возможность снять квартиру в трейд-ин. Специалисты сервиса сдадут квартиру, из которой съезжает арендатор, и предложат ему скидку на съем новой. Новый формат аренды доступен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об э

Россиянам не нужны новые смартфоны. Они годами пользуются старыми и не поддаются на уловки производителей. Опрос Один смартфон на пять лет Россияне начали реже менять свои смартфоны на новые. Например, в 2023 г. они чаще всего сдавали в трейд-ин модели, которые вышли еще в 2018-2020 гг., пишет «Коммерсант» – на такие устройства пришлось около 60% мобильников, которые были сданы в магазины по трейд-ин за весь год. «Можно

Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые Обмен старого на новое В России зафиксирован стремительный взлет услуги trade-in в сегменте смартфонов и другой мобильной электроники, пишет РБК со ссылкой на представителей ритейлеров. Популярность trade-in выросла по итогам I квартала 2022 г., около полови

«М.видео-Эльдорадо»: спрос на гаджеты по trade-in вырос вдвое в I квартале 2022 Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала двукратный рост спроса на покупку смартфонов и планшетов по программе trade-in в январе-марте 2022 г. При сдаче нескольких устройств максимальная скидка на покупку нового гаджета достигает 100%. Рост интереса к программе обусловлен как общим всплеском спроса на с

Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов уляторов. Резидент особой экономической зоны вложит 137 млн руб. в свой проект по разработке средств информационной безопасности на территории ОЭЗ», – сказал Владислав Овчинский. В рамках программы в трейд-ин можно сдать VPN-оборудование на аппаратных платформах, срок эксплуатации которых не превышает три года. Взамен компании могут приобрести со скидкой программно-аппаратный комплекс «С-Те

Спрос на trade-in смартфонов в «М.Видео» вырос втрое, а флагманы достигли рекордной четверти от продаж с. руб. в штуках достигла рекордных 25% от общего объема спроса на смартфоны в «М.Видео». Продажи флагманов выросли почти в 1,5 раза, в том числе, благодаря троекратному увеличению интереса к сервису trade-in (программе по обмену старого устройства на новое со скидкой). Потребители все больше инвестируют в функциональные и мощные смартфоны, которые по своим характеристикам будут актуальны м

Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год в 20 раз, размер выгоды для покупателей вырос на 30%. «М.Видео» предлагает сэкономить при покупке флагманских смартфонов и моделей из других ценовых сегментов, воспользовавшись обновлённой программой trade-in. В магазинах «М.Видео» посетители могут приобрести новый смартфон со скидкой в обмен на старый любого бренда. Принимаются не только рабочие смартфоны, но и девайсы с видимыми дефектами

«Связной» запустил trade-in на умные часы сле чего сообщат о возможной скидке на новое. Если цена устраивает пользователя, то он сдает одно или неограниченное количество старых умных часов и получает скидку на покупку до 100%. В «Связном» по trade-in принимаются Apple Watch 1, 2, 3, 4 и 5 серий, а также различные модели Samsung Galaxy Gear и Samsung Galaxy Watch Active. «Мы всегда заботимся о лучшем сервисе для наших клиентов, поэт

Tele2 запустила продажу смартфонов по программе trade-in новое устройство можно оформить в кредит или рассрочку. Tele2 продолжает предлагать клиентам новые продукты и сервисы. Так, оператор запустил в салонах связи и модулях продажу смартфонов по программе trade-in. Это сервис, который позволяет обменять свой старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство.

«Связной» открыл обмен старых iPhone и iPad на новые Trade-in от «Связного» Компания «Связной» начала принимать в trade-in технику Apple для обмена ее на новую. Программа действует в Cstore – сети фирменных монобрендовых магазинах компании формата Apple Premium Reseller. Как сообщили CNews представители ко

Cstore и «Дампродам» запустили trade-in на технику Apple в онлайне ки. После завершения сделки клиент получает электронный сертификат на покупку техники, которым можно воспользоваться во всех розничных магазинах Cstore по всей России. В рамках новой онлайн-программы trade-in клиенты смогут сдать все модели iPhone и iPad, а уже в ближайшее время в программу будут добавлены Apple Watch, MacBook, Apple AirPods, Apple TV, iMac, компьютерные мыши и клавиатуры.

«Мегафон» запустил трейд-ин для смарт-часов «Мегафон» объявил о запуске программы трейд-ин для умных часов. В рамках программы можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%. Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства

Samsung запускает trade-in на носимые устройства Samsung Electronics объявила о запуске программы trade-in на смарт-аксессуары, в рамках которой, при сдаче бывших в употреблении носимых устройств, в том числе фитнес-браслетов и механических часов, пользователь может приобрести новые модели

«Связной» запустил «ностальгический Trade-in» «Связной» объявил о запуске акции и рекламной кампании «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10. Эпоха мобильных телефонов начина

Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple Сеть re:Store запустила федеральную программу trade-in на всю продукцию Apple, включая Macbook и Apple Watch. Приобрести технику Apple возможно, предоставив устройства и других производителей. Воспользоваться программой trade-in в с

Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз Российский техноритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») подвел итоги работы услуги Trade-in за 12 месяцев. С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным

Samsung расширила программу Trade-in на Galaxy Watch Samsung Electronics объявила о расширении программы Trade-in на категорию носимых устройств. С 15 января в рамках пилотного периода покупателям ф

«М.Видео» в полтора раза увеличила скидки по trade-in и начала принимать поврежденные устройства «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), один из крупнейших российских продавцов электроники и бытовой техники, входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева, расширил условия акции trade-in на смартфоны. Ритейлер в среднем на 75% увеличил скидки на покупку новых моделей, а также начал принимать неработающие и битые устройства. Приобрести новый смартфон по программе tra

Программа Trade-in Samsung стала доступна онлайн Samsung Electronics объявила о расширении программы trade-in. Теперь приобрести смартфоны серии Galaxy в обмен на уже используемое мобильное устройство можно не только в фирменных магазинах Samsung, но и через интернет. Как утверждают в Samsung,

«Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает ендовых магазинов Cstore (входит в объединенную компанию «Связного» и «Евросети»), работающая в формате премиального продавца техники Apple (Apple Premium Reseller, APR), объявила о запуске программы trade-in по обмену бывших в употреблении ноутбуков MacBook на новые модели. Оценка MacBook, сдаваемого по программе trade-in, производится непосредственно в магазине. Если оценка устраив

Cstore сообщил о запуске trade-in MacBook в России Cstore, сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller), входящая в объединенную компанию «Связной | Евросеть» — первым среди ритейлеров в России запускает trade-in старых MacBook на новые. Программа будет доступна во всех магазинах сети Cstore по всей России. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в любой магазин Cstore и пре

«Мегафон» начал принимать разбитые iPhone в рамках программы trade-in «Мегафон» объявил о начале приема в trade-in сильно поврежденных смартфонов Apple. Начиная с 13 августа 2018 г. в trade-in будут приниматься разбитые телефоны Apple 4s и выше. Теперь в 1,3 тыс. салонах оператора в 32 регио

«Связной | Евросеть»: спрос на услугу «трейд-ин» вырос в 65 раз «Связной | Евросеть» подвел результаты расширения программы «трейд-ин». Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программе «трейд-ин» обменяли на новые аппараты покупатели компании, выросло более чем в 65 раз. «Во II квартале

Trade-in от «Мегафона»: Apple сдают чаще По данным аналитиков «Мегафона», по программе trade-in клиенты чаще сдают Apple iPhone, а покупают Samsung и Apple примерно одинаково. На третьем месте по предпочтениям покупателей Xiaomi. По итогам первого полугодия 2018 года по программе

«Мегафон» начал обмен старых iPhone на новые по всей России Не более двух штук из одних рук Федеральный оператор «Мегафон» запустил программу trade-in в 47 городах России. В рамках акации старые смартфоны производства компаний Apple и Samsung предлагается сдать в салонах связи компании в зачет скидки на оплату покупки любого другого

Samsung раздает россиянам свои новые флагманы в обмен на старые iPhone Trade-in от SamsungКомпания Samsung запустила в России программу trade-in, по условиям которой пользователь может купить ее новые флагманы Samsung Galaxy S9 и S9 Plus со скидкой, если отдаст компании свой старый смартфон. Программа действует по всей территор

«Мегафон» запускает программу trade-in для смартфонов Apple и Samsung «Мегафон» объявил о запуске в Москве программы trade-in: старые смартфоны Apple и Samsung можно сдать в салонах компании и получить скидку на оплату покупки любого другого устройства, страховки или услуг, предоставляемых в торговых точках о

М.Видео запустил trade-in смартфонов Розничная сеть «М.Видео» предлагает программу trade-in, или обмена старого смартфона на новый со значительной скидкой. Покупатель может принести в магазин «М.Видео» и сдать бывшее в употреблении устройство от Apple или Samsung в обмен на с

«Связной» запустил программу Trade-in для iPhone более чем в 2700 магазинах «Связной» объявил о расширении программы Trade-in для iPhone. Теперь обменять старый iPhone на новый по программе Trade-in можно более чем в 2700 магазинах «Связного» и C-store в 950 населенных пунктах России. Розничная сеть ко

Samsung запускает в России программу Trade-In Samsung объявила о том, что в рамках программы Trade-In пользователи смартфонов Samsung Galaxy моделей S6 и S7|S7 edge, а также владельцы Apple iPhone последних поколений cмогут приобрести флагманы Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Gal

CarPrice предлагает автосалонам продавать машины через онлайн-аукцион Онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запускает проект CarPrice Trade-in. Как результат, автодилеры формата trade-in могут продавать подержанные машины через онлайн-аукцион, используя технологию диагностики авто и логистику компании, сообщили CNews в