Трейд-ин Trade-in


СОБЫТИЯ


16.01.2025 Аналитика МТС: россияне стали чаще сдавать iPhone по программе трейд-ин

оги программы обмена старых смартфонов на новые по итогам 2024 г. Количество смартфонов, сданных по trade-in увеличилось на 34% по сравнению с 2023 г. Чаще всего россияне сдавали свои старые iP
16.01.2025 Россияне избавляются от ненужных iPhone: треть сданных устройств в стране пришлась на «яблоки»

Trade-in смартфонов Как стало известно CNews, в 2024 г. россияне на 34% больше сдали смартфонов в Trade-in, чем в 2023 г. Чаще всего сдавали свои старые iPhone, подсчитали в МТС. На устройства от Apple пришлась треть сдаваемых смартфонов (31%). Второе место по популярности заняли устройства
09.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает услугу выкупа смартфонов, развивая направление продаж восстановленной техники

15 различных брендов, включая Apple, Samsung, Honor, Huawei, Oppo, Realme, Tecno и др., с моментальным зачислением суммы выкупа на банковский счет клиента. Ранее компания запустила обновлённую услугу трейд-ин: клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Услуги выкупа и трейд-ин доступны с 1 декабря 2
25.11.2024 Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник

Кросс-категорийный trade-in Ритейлеры в России запускают кросс-категорийный формат trade-in. Они начали предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику. О запуске такой услуги CNews соо
25.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает обновленный trade-in на смартфоны с возможностью покупки любой техники

М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития новых направлений бизнеса запускает обновленную услугу трейд-ин. Теперь клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к трейд-ин,
12.11.2024 «МегаФон»: владельцы iPhone стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин

В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota за 10 месяцев текущего года приняли
11.10.2024 «Авито» тестирует программу трейд-ин для смартфонов

В зависимости от состояния старого устройства будет рассчитана скидка на новый смартфон. В случае согласия со скидкой, пользователю нужно будет передать гаджет партнеру «Авито», который осуществляет трейд-ин. После офлайн-проверки смартфона покупатель сможет получить новое устройство с гарантией. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Как работает трейд-ин для пользователей Ч
07.10.2024 Новые модели «Яндекс Станций» теперь можно купить на «Яндекс Маркете» по программе трейд-ин

«Яндекс» запустил программу трейд-ин (trade-in) для «Яндекс Станций»: она позволяет сдать старую модель и купить более современную

19.04.2024 В «Яндекс Аренде» теперь можно снять квартиру в трейд-ин

Сервис по долгосрочной аренде жилья «Яндекс Аренда» добавил возможность снять квартиру в трейд-ин. Специалисты сервиса сдадут квартиру, из которой съезжает арендатор, и предложат ему скидку на съем новой. Новый формат аренды доступен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об э
05.03.2024 Россиянам не нужны новые смартфоны. Они годами пользуются старыми и не поддаются на уловки производителей. Опрос

Один смартфон на пять лет Россияне начали реже менять свои смартфоны на новые. Например, в 2023 г. они чаще всего сдавали в трейд-ин модели, которые вышли еще в 2018-2020 гг., пишет «Коммерсант» – на такие устройства пришлось около 60% мобильников, которые были сданы в магазины по трейд-ин за весь год. «Можно
06.04.2022 Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые

Обмен старого на новое В России зафиксирован стремительный взлет услуги trade-in в сегменте смартфонов и другой мобильной электроники, пишет РБК со ссылкой на представителей ритейлеров. Популярность trade-in выросла по итогам I квартала 2022 г., около полови
05.04.2022 «М.видео-Эльдорадо»: спрос на гаджеты по trade-in вырос вдвое в I квартале 2022

Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала двукратный рост спроса на покупку смартфонов и планшетов по программе trade-in в январе-марте 2022 г. При сдаче нескольких устройств максимальная скидка на покупку нового гаджета достигает 100%. Рост интереса к программе обусловлен как общим всплеском спроса на с
31.03.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов

уляторов. Резидент особой экономической зоны вложит 137 млн руб. в свой проект по разработке средств информационной безопасности на территории ОЭЗ», – сказал Владислав Овчинский. В рамках программы в трейд-ин можно сдать VPN-оборудование на аппаратных платформах, срок эксплуатации которых не превышает три года. Взамен компании могут приобрести со скидкой программно-аппаратный комплекс «С-Те
28.01.2022 Спрос на trade-in смартфонов в «М.Видео» вырос втрое, а флагманы достигли рекордной четверти от продаж

с. руб. в штуках достигла рекордных 25% от общего объема спроса на смартфоны в «М.Видео». Продажи флагманов выросли почти в 1,5 раза, в том числе, благодаря троекратному увеличению интереса к сервису trade-in (программе по обмену старого устройства на новое со скидкой). Потребители все больше инвестируют в функциональные и мощные смартфоны, которые по своим характеристикам будут актуальны м
03.11.2020 Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год

в 20 раз, размер выгоды для покупателей вырос на 30%. «М.Видео» предлагает сэкономить при покупке флагманских смартфонов и моделей из других ценовых сегментов, воспользовавшись обновлённой программой trade-in. В магазинах «М.Видео» посетители могут приобрести новый смартфон со скидкой в обмен на старый любого бренда. Принимаются не только рабочие смартфоны, но и девайсы с видимыми дефектами
14.10.2020 «Связной» запустил trade-in на умные часы

сле чего сообщат о возможной скидке на новое. Если цена устраивает пользователя, то он сдает одно или неограниченное количество старых умных часов и получает скидку на покупку до 100%. В «Связном» по trade-in принимаются Apple Watch 1, 2, 3, 4 и 5 серий, а также различные модели Samsung Galaxy Gear и Samsung Galaxy Watch Active. «Мы всегда заботимся о лучшем сервисе для наших клиентов, поэт
08.09.2020 Tele2 запустила продажу смартфонов по программе trade-in

новое устройство можно оформить в кредит или рассрочку. Tele2 продолжает предлагать клиентам новые продукты и сервисы. Так, оператор запустил в салонах связи и модулях продажу смартфонов по программе trade-in. Это сервис, который позволяет обменять свой старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство.
05.08.2020 «Связной» открыл обмен старых iPhone и iPad на новые

Trade-in от «Связного» Компания «Связной» начала принимать в trade-in технику Apple для обмена ее на новую. Программа действует в Cstore – сети фирменных монобрендовых магазинах компании формата Apple Premium Reseller. Как сообщили CNews представители ко
05.08.2020 Cstore и «Дампродам» запустили trade-in на технику Apple в онлайне

ки. После завершения сделки клиент получает электронный сертификат на покупку техники, которым можно воспользоваться во всех розничных магазинах Cstore по всей России. В рамках новой онлайн-программы trade-in клиенты смогут сдать все модели iPhone и iPad, а уже в ближайшее время в программу будут добавлены Apple Watch, MacBook, Apple AirPods, Apple TV, iMac, компьютерные мыши и клавиатуры.

05.03.2020 «Мегафон» запустил трейд-ин для смарт-часов

«Мегафон» объявил о запуске программы трейд-ин для умных часов. В рамках программы можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%. Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства

10.12.2019 Samsung запускает trade-in на носимые устройства

Samsung Electronics объявила о запуске программы trade-in на смарт-аксессуары, в рамках которой, при сдаче бывших в употреблении носимых устройств, в том числе фитнес-браслетов и механических часов, пользователь может приобрести новые модели

23.10.2019 «Связной» запустил «ностальгический Trade-in»

«Связной» объявил о запуске акции и рекламной кампании «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10. Эпоха мобильных телефонов начина
15.08.2019 Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple

Сеть re:Store запустила федеральную программу trade-in на всю продукцию Apple, включая Macbook и Apple Watch. Приобрести технику Apple возможно, предоставив устройства и других производителей. Воспользоваться программой trade-in в с
02.08.2019 Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз

Российский техноритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») подвел итоги работы услуги Trade-in за 12 месяцев. С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным
16.01.2019 Samsung расширила программу Trade-in на Galaxy Watch

Samsung Electronics объявила о расширении программы Trade-in на категорию носимых устройств. С 15 января в рамках пилотного периода покупателям ф
28.11.2018 «М.Видео» в полтора раза увеличила скидки по trade-in и начала принимать поврежденные устройства

«М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), один из крупнейших российских продавцов электроники и бытовой техники, входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева, расширил условия акции trade-in на смартфоны. Ритейлер в среднем на 75% увеличил скидки на покупку новых моделей, а также начал принимать неработающие и битые устройства. Приобрести новый смартфон по программе tra
31.10.2018 Программа Trade-in Samsung стала доступна онлайн

Samsung Electronics объявила о расширении программы trade-in. Теперь приобрести смартфоны серии Galaxy в обмен на уже используемое мобильное устройство можно не только в фирменных магазинах Samsung, но и через интернет. Как утверждают в Samsung,
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает

ендовых магазинов Cstore (входит в объединенную компанию «Связного» и «Евросети»), работающая в формате премиального продавца техники Apple (Apple Premium Reseller, APR), объявила о запуске программы trade-in по обмену бывших в употреблении ноутбуков MacBook на новые модели. Оценка MacBook, сдаваемого по программе trade-in, производится непосредственно в магазине. Если оценка устраив
24.08.2018 Cstore сообщил о запуске trade-in MacBook в России

Cstore, сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller), входящая в объединенную компанию «Связной | Евросеть» — первым среди ритейлеров в России запускает trade-in старых MacBook на новые. Программа будет доступна во всех магазинах сети Cstore по всей России. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в любой магазин Cstore и пре
14.08.2018 «Мегафон» начал принимать разбитые iPhone в рамках программы trade-in

«Мегафон» объявил о начале приема в trade-in сильно поврежденных смартфонов Apple. Начиная с 13 августа 2018 г. в trade-in будут приниматься разбитые телефоны Apple 4s и выше. Теперь в 1,3 тыс. салонах оператора в 32 регио
10.08.2018 «Связной | Евросеть»: спрос на услугу «трейд-ин» вырос в 65 раз

«Связной | Евросеть» подвел результаты расширения программы «трейд-ин». Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программе «трейд-ин» обменяли на новые аппараты покупатели компании, выросло более чем в 65 раз. «Во II квартале
02.08.2018 Trade-in от «Мегафона»: Apple сдают чаще

По данным аналитиков «Мегафона», по программе trade-in клиенты чаще сдают Apple iPhone, а покупают Samsung и Apple примерно одинаково. На третьем месте по предпочтениям покупателей Xiaomi. По итогам первого полугодия 2018 года по программе
10.05.2018 «Мегафон» начал обмен старых iPhone на новые по всей России

Не более двух штук из одних рук Федеральный оператор «Мегафон» запустил программу trade-in в 47 городах России. В рамках акации старые смартфоны производства компаний Apple и Samsung предлагается сдать в салонах связи компании в зачет скидки на оплату покупки любого другого

16.03.2018 Samsung раздает россиянам свои новые флагманы в обмен на старые iPhone

Trade-in от SamsungКомпания Samsung запустила в России программу trade-in, по условиям которой пользователь может купить ее новые флагманы Samsung Galaxy S9 и S9 Plus со скидкой, если отдаст компании свой старый смартфон. Программа действует по всей территор
20.12.2017 «Мегафон» запускает программу trade-in для смартфонов Apple и Samsung

«Мегафон» объявил о запуске в Москве программы trade-in: старые смартфоны Apple и Samsung можно сдать в салонах компании и получить скидку на оплату покупки любого другого устройства, страховки или услуг, предоставляемых в торговых точках о
31.10.2017 М.Видео запустил trade-in смартфонов

Розничная сеть «М.Видео» предлагает программу trade-in, или обмена старого смартфона на новый со значительной скидкой. Покупатель может принести в магазин «М.Видео» и сдать бывшее в употреблении устройство от Apple или Samsung в обмен на с
21.08.2017 «Связной» запустил программу Trade-in для iPhone более чем в 2700 магазинах

«Связной» объявил о расширении программы Trade-in для iPhone. Теперь обменять старый iPhone на новый по программе Trade-in можно более чем в 2700 магазинах «Связного» и C-store в 950 населенных пунктах России. Розничная сеть ко
02.06.2017 Samsung запускает в России программу Trade-In

Samsung объявила о том, что в рамках программы Trade-In пользователи смартфонов Samsung Galaxy моделей S6 и S7|S7 edge, а также владельцы Apple iPhone последних поколений cмогут приобрести флагманы Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Gal
09.11.2016 CarPrice предлагает автосалонам продавать машины через онлайн-аукцион

Онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запускает проект CarPrice Trade-in. Как результат, автодилеры формата trade-in могут продавать подержанные машины через онлайн-аукцион, используя технологию диагностики авто и логистику компании, сообщили CNews в
12.08.2016 GS Group представил новую многотюнерную приставку для программы «трейд-ин»

Многотюнерная приставка GS B521 создана специально для абонентов «Триколор ТВ», которые могут воспользоваться возможностью обменять старую SD-приставку на HD-устройство нового поколения по программе «трейд-ин». Пользователь получит не только более 200 каналов в цифровом качестве, но и возможность просматривать разный контент одновременно с двух экранов — и на телевизоре, и на мобильном устр

Публикаций - 208, упоминаний - 254

Трейд-ин и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12686 87
Samsung Electronics 10669 84
Xiaomi 1999 51
Huawei 4249 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14434 31
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 829 22
МегаФон 10005 18
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 499 16
Microsoft Corporation 25291 12
LG Electronics 3681 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9221 11
Триколор - Национальная спутниковая компания 357 10
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2105 9
BBK OPPO Electronics 433 9
Sony 6638 9
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 8
МегаФон Ритейл 84 8
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 7
Yandex - Яндекс 8543 6
HP Inc. 5766 6
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 441 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 283 6
Infinix Mobile - Infinix Mobility 183 5
Dell EMC 5101 5
IBM - International Business Machines Corp 9561 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5747 5
9067 5
1С-Рарус 940 5
Компас 20 4
Siemens AG - Siemens Group 2633 4
МегаФон - Smart Bazar 6 4
SAP SE 5448 4
Intel Corporation 12565 4
Acer Group - Acer Inc 2667 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 4
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 89 4
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 58 3
BBK OnePlus 261 3
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 35 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2722 39
Связной ГК 1384 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1349 8
ДамПродам - DamProdam 6 6
Евросеть 1417 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 5
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 55 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1388 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 43 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 3
SmartPrice 2 2
Связной сервис 5 2
Цифроград 171 2
Белый Ветер 362 2
Автодом - АВТОDOM 35 2
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 2
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 2
Chery Group - Omoda 25 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1052 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 547 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 2
Komatsu - Комацу 18 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 2
Сафмар - Европлан - Europlan 43 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 203 1
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
Метрополис ТРК 59 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Honda Motor Company - HND 238 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 157 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 184 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Федеральное казначейство России 1879 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3485 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 440 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 259 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 65 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4984 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 716 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3118 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 557 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Ассоциация менеджеров 101 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 389 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 118
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 35
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 25
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 23
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 21
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 19
Аксессуары 4133 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 17
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7368 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 10
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3724 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7392 51
Samsung Galaxy 997 30
Google Android 14759 19
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 277 16
Apple iPhone 11 278 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 15
Apple iPad 3943 14
Samsung Galaxy S25 - смартфон 68 13
Apple iPhone 6 4861 13
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 24 12
Apple iPhone 12 238 11
Apple iPhone 5 777 11
Apple iPhone 13 176 10
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 147 10
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 10
Apple iPhone 7 287 10
Microsoft Windows 16395 9
Apple iPhone 8 186 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 541 8
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 7
Haier Thunderobot 43 7
Apple iOS 8294 7
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 7
Apple iPhone 4 791 7
Apple iPhone 14 151 6
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 6
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 513 6
Apple iMac - Серия моноблоков 463 6
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 44 5
Samsung Galaxy Note 697 5
Honor - серия смартфонов 217 5
Apple AirPods - Наушники 159 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 288 5
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 5
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 5
GS Group - GS B - ТВ-приставка 14 4
Apple MacBook Pro 536 4
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 4
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 4
Агапов Андрей 15 6
Борзилов Давид 77 6
Голышев Денис 5 4
Шибанов Кирилл 13 4
Губанов Андрей 110 3
Безруков Андрей 31 3
Комаров Павел 32 3
Сафронов Юрий 68 3
Вуколов Алексей 9 3
Скурихин Владимир 17 3
Богатырева Елена 3 3
Гуцериев Михаил 112 3
Помозов Алексей 69 2
Уваров Сергей 46 2
Тихвинский Никита 18 2
Манзюк Юлия 5 2
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
Рудычева Наталья 95 2
Солонин Виталий 89 2
Усиков Сергей 3 2
Фомин Юрий 4 2
Чайка Владимир 29 2
Корня Алексей 80 2
Гостев Дмитрий 22 2
Лазаренко Дмитрий 81 2
Федечкин Эдуард 55 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 1
Макаров Александр 45 1
Мосякин Александр 1 1
Зотов Алексей 63 1
Охорзин Алексей 8 1
Левыкин Андрей 14 1
Иванов Максим 14 1
Опилкин Максим 8 1
Сорокин Михаил 8 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Догадин Михаил 18 1
Комаров Михаил 23 1
Подобайло Николай 16 1
Прянишников Николай 311 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 14
Южная Корея - Республика 6869 14
Россия - УФО - Екатеринбург 4309 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 10
Европа 24658 9
Россия - СФО - Новосибирск 4681 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 7
Казахстан - Республика 5822 6
Япония 13557 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 6
Украина 7803 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 5
Земля - планета Солнечной системы 10681 5
Азия - Азиатский регион 5754 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2976 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1580 5
Беларусь - Белоруссия 6056 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1662 4
Россия - УФО - Челябинская область 1406 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 684 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 3
Германия - Федеративная Республика 12949 3
Италия - Итальянская Республика 4432 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1028 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1247 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 910 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 97
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 27
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 7
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 6
Аренда 2582 6
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 5
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 5
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 123 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 4
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10384 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 3
Reddit 362 2
ZDnet 662 2
Ведомости 1270 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Известия ИД 714 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Мобильные системы 117 1
Наш спорт - телеканал 6 1
9to5Mac 70 1
PCWorld - PC World 46 1
Cellular News 234 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
Information Age 2 1
The Verge - Издание 596 1
Forbes - Форбс 921 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
VentureBeat 90 1
IDC - International Data Corporation 4943 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 7
Gartner - Гартнер 3615 4
Forrester Research 828 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Strategy Analytics 284 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Mobile Research Group 85 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 17 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1062 1
Fortune Global 500 288 1
ABI Research 235 1
Research and Markets 26 1
TrendForce 145 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ООН Университет - УООН - UNI United Nations University 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1108 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Atmosphere Digital 1 1
Телеком Интенсив 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Black Hat - Конференция 117 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
