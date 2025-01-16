Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аналитика МТС: россияне стали чаще сдавать iPhone по программе трейд-ин
оги программы обмена старых смартфонов на новые по итогам 2024 г. Количество смартфонов, сданных по trade-in увеличилось на 34% по сравнению с 2023 г. Чаще всего россияне сдавали свои старые iP
|16.01.2025
|
Россияне избавляются от ненужных iPhone: треть сданных устройств в стране пришлась на «яблоки»
Trade-in смартфонов Как стало известно CNews, в 2024 г. россияне на 34% больше сдали смартфонов в Trade-in, чем в 2023 г. Чаще всего сдавали свои старые iPhone, подсчитали в МТС. На устройства от Apple пришлась треть сдаваемых смартфонов (31%). Второе место по популярности заняли устройства
|09.12.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» запускает услугу выкупа смартфонов, развивая направление продаж восстановленной техники
15 различных брендов, включая Apple, Samsung, Honor, Huawei, Oppo, Realme, Tecno и др., с моментальным зачислением суммы выкупа на банковский счет клиента. Ранее компания запустила обновлённую услугу трейд-ин: клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Услуги выкупа и трейд-ин доступны с 1 декабря 2
|25.11.2024
|
Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник
Кросс-категорийный trade-in Ритейлеры в России запускают кросс-категорийный формат trade-in. Они начали предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику. О запуске такой услуги CNews соо
|25.11.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» запускает обновленный trade-in на смартфоны с возможностью покупки любой техники
М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития новых направлений бизнеса запускает обновленную услугу трейд-ин. Теперь клиенты могут сдать смартфоны десятков различных брендов и приобрести любой товар в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к трейд-ин,
|12.11.2024
|
«МегаФон»: владельцы iPhone стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин
В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota за 10 месяцев текущего года приняли
|11.10.2024
|
«Авито» тестирует программу трейд-ин для смартфонов
В зависимости от состояния старого устройства будет рассчитана скидка на новый смартфон. В случае согласия со скидкой, пользователю нужно будет передать гаджет партнеру «Авито», который осуществляет трейд-ин. После офлайн-проверки смартфона покупатель сможет получить новое устройство с гарантией. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Как работает трейд-ин для пользователей Ч
|07.10.2024
|
Новые модели «Яндекс Станций» теперь можно купить на «Яндекс Маркете» по программе трейд-ин
«Яндекс» запустил программу трейд-ин (trade-in) для «Яндекс Станций»: она позволяет сдать старую модель и купить более современную
|19.04.2024
|
В «Яндекс Аренде» теперь можно снять квартиру в трейд-ин
Сервис по долгосрочной аренде жилья «Яндекс Аренда» добавил возможность снять квартиру в трейд-ин. Специалисты сервиса сдадут квартиру, из которой съезжает арендатор, и предложат ему скидку на съем новой. Новый формат аренды доступен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об э
|05.03.2024
|
Россиянам не нужны новые смартфоны. Они годами пользуются старыми и не поддаются на уловки производителей. Опрос
Один смартфон на пять лет Россияне начали реже менять свои смартфоны на новые. Например, в 2023 г. они чаще всего сдавали в трейд-ин модели, которые вышли еще в 2018-2020 гг., пишет «Коммерсант» – на такие устройства пришлось около 60% мобильников, которые были сданы в магазины по трейд-ин за весь год. «Можно
|06.04.2022
|
Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые
Обмен старого на новое В России зафиксирован стремительный взлет услуги trade-in в сегменте смартфонов и другой мобильной электроники, пишет РБК со ссылкой на представителей ритейлеров. Популярность trade-in выросла по итогам I квартала 2022 г., около полови
|05.04.2022
|
«М.видео-Эльдорадо»: спрос на гаджеты по trade-in вырос вдвое в I квартале 2022
Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала двукратный рост спроса на покупку смартфонов и планшетов по программе trade-in в январе-марте 2022 г. При сдаче нескольких устройств максимальная скидка на покупку нового гаджета достигает 100%. Рост интереса к программе обусловлен как общим всплеском спроса на с
|31.03.2022
|
Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов
уляторов. Резидент особой экономической зоны вложит 137 млн руб. в свой проект по разработке средств информационной безопасности на территории ОЭЗ», – сказал Владислав Овчинский. В рамках программы в трейд-ин можно сдать VPN-оборудование на аппаратных платформах, срок эксплуатации которых не превышает три года. Взамен компании могут приобрести со скидкой программно-аппаратный комплекс «С-Те
|28.01.2022
|
Спрос на trade-in смартфонов в «М.Видео» вырос втрое, а флагманы достигли рекордной четверти от продаж
с. руб. в штуках достигла рекордных 25% от общего объема спроса на смартфоны в «М.Видео». Продажи флагманов выросли почти в 1,5 раза, в том числе, благодаря троекратному увеличению интереса к сервису trade-in (программе по обмену старого устройства на новое со скидкой). Потребители все больше инвестируют в функциональные и мощные смартфоны, которые по своим характеристикам будут актуальны м
|03.11.2020
|
Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год
в 20 раз, размер выгоды для покупателей вырос на 30%. «М.Видео» предлагает сэкономить при покупке флагманских смартфонов и моделей из других ценовых сегментов, воспользовавшись обновлённой программой trade-in. В магазинах «М.Видео» посетители могут приобрести новый смартфон со скидкой в обмен на старый любого бренда. Принимаются не только рабочие смартфоны, но и девайсы с видимыми дефектами
|14.10.2020
|
«Связной» запустил trade-in на умные часы
сле чего сообщат о возможной скидке на новое. Если цена устраивает пользователя, то он сдает одно или неограниченное количество старых умных часов и получает скидку на покупку до 100%. В «Связном» по trade-in принимаются Apple Watch 1, 2, 3, 4 и 5 серий, а также различные модели Samsung Galaxy Gear и Samsung Galaxy Watch Active. «Мы всегда заботимся о лучшем сервисе для наших клиентов, поэт
|08.09.2020
|
Tele2 запустила продажу смартфонов по программе trade-in
новое устройство можно оформить в кредит или рассрочку. Tele2 продолжает предлагать клиентам новые продукты и сервисы. Так, оператор запустил в салонах связи и модулях продажу смартфонов по программе trade-in. Это сервис, который позволяет обменять свой старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство.
|05.08.2020
|
«Связной» открыл обмен старых iPhone и iPad на новые
Trade-in от «Связного» Компания «Связной» начала принимать в trade-in технику Apple для обмена ее на новую. Программа действует в Cstore – сети фирменных монобрендовых магазинах компании формата Apple Premium Reseller. Как сообщили CNews представители ко
|05.08.2020
|
Cstore и «Дампродам» запустили trade-in на технику Apple в онлайне
ки. После завершения сделки клиент получает электронный сертификат на покупку техники, которым можно воспользоваться во всех розничных магазинах Cstore по всей России. В рамках новой онлайн-программы trade-in клиенты смогут сдать все модели iPhone и iPad, а уже в ближайшее время в программу будут добавлены Apple Watch, MacBook, Apple AirPods, Apple TV, iMac, компьютерные мыши и клавиатуры.
|05.03.2020
|
«Мегафон» запустил трейд-ин для смарт-часов
«Мегафон» объявил о запуске программы трейд-ин для умных часов. В рамках программы можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%. Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства
|10.12.2019
|
Samsung запускает trade-in на носимые устройства
Samsung Electronics объявила о запуске программы trade-in на смарт-аксессуары, в рамках которой, при сдаче бывших в употреблении носимых устройств, в том числе фитнес-браслетов и механических часов, пользователь может приобрести новые модели
|23.10.2019
|
«Связной» запустил «ностальгический Trade-in»
«Связной» объявил о запуске акции и рекламной кампании «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10. Эпоха мобильных телефонов начина
|15.08.2019
|
Сеть re:Store объявила о расширении программы trade-in на всю экосистему Apple
Сеть re:Store запустила федеральную программу trade-in на всю продукцию Apple, включая Macbook и Apple Watch. Приобрести технику Apple возможно, предоставив устройства и других производителей. Воспользоваться программой trade-in в с
|02.08.2019
|
Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз
Российский техноритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») подвел итоги работы услуги Trade-in за 12 месяцев. С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным
|16.01.2019
|
Samsung расширила программу Trade-in на Galaxy Watch
Samsung Electronics объявила о расширении программы Trade-in на категорию носимых устройств. С 15 января в рамках пилотного периода покупателям ф
|28.11.2018
|
«М.Видео» в полтора раза увеличила скидки по trade-in и начала принимать поврежденные устройства
«М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), один из крупнейших российских продавцов электроники и бытовой техники, входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева, расширил условия акции trade-in на смартфоны. Ритейлер в среднем на 75% увеличил скидки на покупку новых моделей, а также начал принимать неработающие и битые устройства. Приобрести новый смартфон по программе tra
|31.10.2018
|
Программа Trade-in Samsung стала доступна онлайн
Samsung Electronics объявила о расширении программы trade-in. Теперь приобрести смартфоны серии Galaxy в обмен на уже используемое мобильное устройство можно не только в фирменных магазинах Samsung, но и через интернет. Как утверждают в Samsung,
|24.08.2018
|
«Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает
ендовых магазинов Cstore (входит в объединенную компанию «Связного» и «Евросети»), работающая в формате премиального продавца техники Apple (Apple Premium Reseller, APR), объявила о запуске программы trade-in по обмену бывших в употреблении ноутбуков MacBook на новые модели. Оценка MacBook, сдаваемого по программе trade-in, производится непосредственно в магазине. Если оценка устраив
|24.08.2018
|
Cstore сообщил о запуске trade-in MacBook в России
Cstore, сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller), входящая в объединенную компанию «Связной | Евросеть» — первым среди ритейлеров в России запускает trade-in старых MacBook на новые. Программа будет доступна во всех магазинах сети Cstore по всей России. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в любой магазин Cstore и пре
|14.08.2018
|
«Мегафон» начал принимать разбитые iPhone в рамках программы trade-in
«Мегафон» объявил о начале приема в trade-in сильно поврежденных смартфонов Apple. Начиная с 13 августа 2018 г. в trade-in будут приниматься разбитые телефоны Apple 4s и выше. Теперь в 1,3 тыс. салонах оператора в 32 регио
|10.08.2018
|
«Связной | Евросеть»: спрос на услугу «трейд-ин» вырос в 65 раз
«Связной | Евросеть» подвел результаты расширения программы «трейд-ин». Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программе «трейд-ин» обменяли на новые аппараты покупатели компании, выросло более чем в 65 раз. «Во II квартале
|02.08.2018
|
Trade-in от «Мегафона»: Apple сдают чаще
По данным аналитиков «Мегафона», по программе trade-in клиенты чаще сдают Apple iPhone, а покупают Samsung и Apple примерно одинаково. На третьем месте по предпочтениям покупателей Xiaomi. По итогам первого полугодия 2018 года по программе
|10.05.2018
|
«Мегафон» начал обмен старых iPhone на новые по всей России
Не более двух штук из одних рук Федеральный оператор «Мегафон» запустил программу trade-in в 47 городах России. В рамках акации старые смартфоны производства компаний Apple и Samsung предлагается сдать в салонах связи компании в зачет скидки на оплату покупки любого другого
|16.03.2018
|
Samsung раздает россиянам свои новые флагманы в обмен на старые iPhone
Trade-in от SamsungКомпания Samsung запустила в России программу trade-in, по условиям которой пользователь может купить ее новые флагманы Samsung Galaxy S9 и S9 Plus со скидкой, если отдаст компании свой старый смартфон. Программа действует по всей территор
|20.12.2017
|
«Мегафон» запускает программу trade-in для смартфонов Apple и Samsung
«Мегафон» объявил о запуске в Москве программы trade-in: старые смартфоны Apple и Samsung можно сдать в салонах компании и получить скидку на оплату покупки любого другого устройства, страховки или услуг, предоставляемых в торговых точках о
|31.10.2017
|
М.Видео запустил trade-in смартфонов
Розничная сеть «М.Видео» предлагает программу trade-in, или обмена старого смартфона на новый со значительной скидкой. Покупатель может принести в магазин «М.Видео» и сдать бывшее в употреблении устройство от Apple или Samsung в обмен на с
|21.08.2017
|
«Связной» запустил программу Trade-in для iPhone более чем в 2700 магазинах
«Связной» объявил о расширении программы Trade-in для iPhone. Теперь обменять старый iPhone на новый по программе Trade-in можно более чем в 2700 магазинах «Связного» и C-store в 950 населенных пунктах России. Розничная сеть ко
|02.06.2017
|
Samsung запускает в России программу Trade-In
Samsung объявила о том, что в рамках программы Trade-In пользователи смартфонов Samsung Galaxy моделей S6 и S7|S7 edge, а также владельцы Apple iPhone последних поколений cмогут приобрести флагманы Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Gal
|09.11.2016
|
CarPrice предлагает автосалонам продавать машины через онлайн-аукцион
Онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запускает проект CarPrice Trade-in. Как результат, автодилеры формата trade-in могут продавать подержанные машины через онлайн-аукцион, используя технологию диагностики авто и логистику компании, сообщили CNews в
|12.08.2016
|
GS Group представил новую многотюнерную приставку для программы «трейд-ин»
Многотюнерная приставка GS B521 создана специально для абонентов «Триколор ТВ», которые могут воспользоваться возможностью обменять старую SD-приставку на HD-устройство нового поколения по программе «трейд-ин». Пользователь получит не только более 200 каналов в цифровом качестве, но и возможность просматривать разный контент одновременно с двух экранов — и на телевизоре, и на мобильном устр
