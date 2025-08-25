Хабаровчане стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин

МТС зафиксировала рост интереса пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети среди жителей регионов Дальнего Востока. За январь–июль 2025 г. количество купленных смартфонов по программе в Хабаровском крае выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дальневосточный федеральный округ вошел в топ-3 округов России, где зафиксирован наибольший спрос на программу трейд-ин. По этому показателю дальневосточные регионы уступили только Сибири. Чаще всего хабаровчане по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung — за последние три месяца на него пришлось 82% всех покупок новых смартфонов.

Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон, у жителей Хабаровского края лидирует флагман Galaxy S25 Ultra. На втором месте гаджеты Huawei (4%), а замыкают тройку желанных смартфонов Apple (1%). Сдают хабаровчане чаще всего также телефоны корейского бренда (в 59% случаев). Самой распространенной моделью, участвующей в трейд-ин в обмен на скидку на новое устройство, стала Samsung Galaxy S23 Ultra.

Аналитики МТС связывают рост интереса к трейд-ин с увеличением скидок на покупку новых смартфонов. В 2025 г. они выросли на 26% до 20 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели гаджета.

«Программа трейд-ин - один из самых комфортных и выгодных способов обновить смартфон на более современную и производительную модель. Поэтому популярность сервиса у хабаровчан ежегодно растет. Традиционно в Хабаровском крае популярны смартфоны азиатских брендов - корейские и китайские. Однако устройства Apple также прочно занимает свою нишу среди поклонников бренда», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.