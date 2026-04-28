Азия - Азиатский регион

Отдохнуть на майских: россияне активно бронируют билеты в Азию Россияне активно мониторят сайты авиакомпаний, отслеживают скидки и оперативно бронируют билеты перед майскими праздниками. При этом почти 40% запланированных перелетов приходится на страны Азии. Такие данные приводят «МегаФон» и сервис и бронирования билетов «Купибилет» в совместном исследовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». По данным мобильного оператора, в н

Аналитика «МТС AdTech»: аудитория платформ из Азии в марте увеличилась почти на 60% зучила динамику прироста аудитории в новых для россиян мессенджерах. По итогам I квартала 2026 г. отечественный форк Telega стал самым быстрорастущим решением. В среднем в марте аудитория платформ из Азии увеличилась почти на 60%, а самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. При этом в целом спрос на альтернативные платформы у россиян в первом квартале 2026 г. вырос на 5

Восточный почерк: исследование кибератаки азиатской группировки на российскую компанию дования атаки на российскую производственную компанию, которая была обнаружена и локализована в конце февраля 2026 г. в рамках предоставления сервиса SOC MDR. На фоне участившихся атак группировок из Азии на компании в России этот инцидент – пример того, как злоумышленники применяют продвинутые техники в сочетании с собственными инструментами для обхода современных средств защиты. Об этом C

США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран etgear, TRENDnet и Ubiquiti. Значительная часть их продукции выпускается заводами, расположенными в Азии. Новые правила FCC позволят им продавать ее в США, только если они перенесут производств

Комфортабельные кемпинги, северное сияние и курс на Азию: «ЮMoney» и Отелло подвели итоги зимнего туризма узия и Китай. Аналитика зарубежных бронирований показывает четкий тренд: россияне активно осваивают Азию. Заметно вырос интерес к Вьетнаму, Казахстану и Китаю – эти направления показывают наибо

С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии и и Калининградского экспортного центра. Цель встречи – обсуждение перспектив технологического сотрудничества и продвижение программных продуктов группы Voxys на рынок Индонезии и стран Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили представители Voxys. В переговорах со стороны Voxys принял участие директор по международному сотрудничеству МКАО «Воксис» Андрей Семенов. Калининградскую область п

«Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии «Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстрорастущих рынк

В Бангкоке открылся первый в Азии фулфилмент-склад СДЭК том CNews сообщили представители СДЭК. С открытием нового хаба стала доступна B2B и B2C-доставка из Азии в Россию и страны ЕАЭС. Появилась возможность работать напрямую с Таиландом через СДЭК б

RuStore расширяет присутствие в Азии: в России появятся игры из Южной Кореи зработчиками из 70 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Японию и Иран. Об этом CNews сообщили представители RuStore. «Выход на рынок Южной Кореи — важный шаг в развитии нашей международной экосистемы. Азиатский контент демонстрирует стабильный рост популярности: с начала 2025 г. спрос на такие игры в RuStore вырос на 15%, а также на них приходится больше 50% всех оплат среди иностранных серв

АФТ и ЦАФА договорились о сотрудничестве и обмене опытом ек взаимодействия между Россией и ближайшими соседями. Особое внимание уделяется рынкам Центральной Азии, как одним из самых перспективных и быстрорастущих. Сотрудничество АФТ и "Центрально-Ази

VAS Experts продвигает российские телеком-решения на рынке Восточной Азии вого Китая, Гонконга и Тайваня, что позволит местным провайдерам связи эффективнее управлять сетевой инфраструктурой, оптимизировать трафик и улучшать качество обслуживания абонентов. Рынок Восточной Азии отличается развитой телекоммуникационной инфраструктурой, однако в отдельных сегментах остается потребность в модернизации сетей и управления трафиком. Кроме того, Восточная Азия служит гл

CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциа

Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты Абитуриенты из Орловской области все чаще рассматривают для учебы университеты Азии. Согласно анализу обезличенного трафика «МегаФона», в 2025 г. посещаемость сайтов азиатс

Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии Московские абитуриенты и их родители все чаще рассматривают для учебы университеты Азии. Согласно анализу обезличенного трафика «МегаФона», в 2025 г. посещаемость сайтов азиатс

Раскрыт план спасения Intel. Нужно просто утопить ее в миллиардах и выгнать азиатского гендиректора а более 50%. Барретт предложил, чтобы восемь крупнейших клиентов Intel, включая Apple, Google и Nvidia, внесли по $5 млрд каждый в обмен на гарантированные внутренние поставки и ценовые рычаги против азиатских конкурентов. Помимо прочего, Барретт раскритиковал нежелание нынешнего руководства Intel инвестировать в техпроцесс 14A без предварительных контрактов с клиентами. Он назвал такой под

Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка» тель микроэлектроники в России — группа компаний «Элемент» начал сборочное производство микросхем в Азии. Об этом редакции рассказал представитель холдинга. Согласно финансовому отчету «Элемент

На медиарынке Центральной Азии появилось новое коммуникационное агентство с фокусом на ИТ-компаниях специалистов индустрии, а также организовывать рыночные исследования медиапотребления в Центральной Азии. С 2022 г. «Пиархаб» – образовательный партнер международной школы Mads. При участии аге

Исследование «Т1 Сервионика»: азиатские и российские вендоры теснят Xerox на рынке печатной техники Лидеры в поставках печатной техники на российский рынок — американские корпорации HP (до 2022 г. имела долю в 41%) и Xerox (22%) стремительно теряют позиции. Их место занимают азиатские вендоры и новые отечественные производители. Все больше российских компаний рассматривают переход на аутсорсинг печати в ближайший год. Такие выводы содержатся в исследовании от росси

Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза ов: переходя по ним, человек будет загружать ВПО или перенаправляться на вредоносные веб-ресурсы. Этот метод активно используют злоумышленники в Китае, вероятно, тенденция распространится и на другие азиатские страны, в том числе Юго-Восточной Азии», — отметила старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies Дарья Лаврова. Больше всего киберпреступлений (92%) было сове

ГК «Солар»: азиатские хакеры 1,5 года шпионили за российским ведомством Центр исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» обнаружил атаку азиатских злоумышленников, которые 1,5 года скрывались в сети российской госорганизации и собирали конфиденциальные данные. Интересный нюанс: хакеры долго прятались в системе контроля и управле

«МегаФон»: россияне провели новогодние каникулы на азиатских курортах егаФона». Как показывает анализ обезличенных данных абонентов «МегаФона», интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в 2025 г. там отдохнул 21% от общего числа росс

«МТС Travel»: страны Азии стали самым быстрорастущими зарубежными направлениями в 2024 году я вырос на 13% год к году. Все чаще российских туристов привлекают страны Юго-Восточной и Восточной Азии — такие, как Вьетнам, Китай, Япония и Филиппины. Интерес к этим направлениям за год выро

Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки лючаются в создании универсальных, легко масштабируемых платформ и интеграции существующих решений в различные отрасли. Перспективы экспорта отечественных ИИ-разработок значительны, особенно на рынки Азии и Латинской Америки, где наши решения пользуются спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества», — уверяет спикер. По мнению Александра Крушинского, директора департамента гол

Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Нет никакого импортозамещения в том, чтобы перейти с американского софта на азиатский Теперь решения требуют гораздо большей проработки и, соответственно, затрат. При этом мы стараемся не связываться с индийскими, например, или с китайскими продуктами. Переход с американского софта на азиатский — какое же это импортозамещение? Мы переводим наших заказчиков на российское. Если говорить в целом, то импортозамещение требует не только перехода на новые программные платформы. Нео

Российский дистрибьютор выводит на рынок AutoID-решения одной из 200 лучших компаний Азии ии обладают значительным опытом на рынке AutoID. Компания Urovo, основанная в 2006 г., имеет свое производство на территории Китая, а в 2019 году вошла в список Forbes как одна из 200 лучших компаний Азии. Обновление модельного ряда С началом сотрудничества с Urovo «Скан Сити» будет поставлять весь модельный ряд бренда. Три модели получат обновление: более современную операционную систему и

ГК Softline объявляет о выходе на рынок Узбекистана н»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, продолжает выход на рынок Центральной Азии и объявляет об открытии офиса в Узбекистане. Это уже второй офис группы компаний на территории Центральной Азии, который открыт в рамках стратегии международной экспансии. Об этом C

Хакеры ополчились на банки Европы, Азии и Северной Америки , платежные системы, инвестиционные фонды, валютные биржи, консалтинговые компании, микрофинансовые организации, аукционные площадки и сервисы ставок. 27% атак пришлось на европейские банки, 24% — на азиатские, 17% — на финансовые компании из Северной Америки. Доля пострадавших банков в России и странах СНГ снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4%. Д

От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic присутствие. Примером этого стала кампания PipeMagic, в которой действие троянца было расширено от Азии до Саудовской Аравии. Мы ожидаем, что число кибератак с использованием этого бэкдора буд

Solar 4RAYS обнаружила новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mogwai на российское ведомство алось выяснить, что Obstinate Mogwai интересовали конфиденциальные документы, связанные со странами Азиатского региона. Атакующие постранично просматривали открываемые документы и делали паузы

Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров появляются новые вендоры, предлагающие инженерные решения для ЦОД. В основном это компании из стран Азии, но есть и отечественные игроки. Аналитики OCS отмечают, что в 2021 году продажи российс

«МегаФон»: летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее и Грузия (6%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот самый активный рост показал Вьетнам: ин

«Яндекс Путешествия»: из заграничных направлений россиянам выгоднее всего лететь в Венгрию или страны Азии лась до 11,7 тыс. руб., путешественникам достаточно 6 дней пребывания в стране. Еще одной страной в Азии, которая подешевела на 16%, стала Южная Корея. В среднем ночь в отеле в июле и августе з

Аналитика МТС: на игры «Дети Азии» чаще остальных зарубежных гостей приезжали жители Китая МТС с помощью геоаналитической платформы Геоэффект проанализировала туристический поток на VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» в Якутске. Чаще всего на мероприятия фестиваля приезжали гости из Иркутской области, а среди зарубежных гостей на первом месте – граждане Китая. В целом, мероприятие посетили несколько де

МТС разогнала мобильный интернет на площадках проведения игр «Дети Азии» ске. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования и перераспределению частот, скорость мобильного интернета на четверть выросла в местах проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы по усилению сети около ключевых объектов, в которых появилось новое телеком-оборудование стандарта 4G

Ideco NGFW выходит на юго-восточный рынок Азии Ideco провела переговоры о выходе на азиатский рынок и заключила соглашение с партнером Global IT для развития продаж в юго-восточном регионе. Об этом CNews сообщили представители Ideco. Первым шагом компании стало сотрудничество

ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» заблокировали шпионскую активность азиатской группировки Obstinate Mogwai в инфраструктуре телеком-оператора. В атаке хакеры использовали старую, но не полностью устраненную вендором уязвимость десериализации в параметре ViewSta

Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран Мошеннические центры Юго-Восточной Азии Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от организованных моше

В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть ованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%). Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд

Китай больше не нужен. В России появилось производство техники полного цикла «по азиатским ценам» ерения, все же не сможет обеспечить стоимость работ, сопоставимую с теми расценками, что предлагают азиатские производители. В частности, по подсчетам директора компании «Норси-Транс» Сергея Ов