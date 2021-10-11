Азия - Азиатский регион

Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 2

Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 2

Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1

ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1

Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1

Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer 1

Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1

SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 1

Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories 1

Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1