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Азия Азиатский регион

Азия - Азиатский регион

СОБЫТИЯ


28.04.2026 Отдохнуть на майских: россияне активно бронируют билеты в Азию

Россияне активно мониторят сайты авиакомпаний, отслеживают скидки и оперативно бронируют билеты перед майскими праздниками. При этом почти 40% запланированных перелетов приходится на страны Азии. Такие данные приводят «МегаФон» и сервис и бронирования билетов «Купибилет» в совместном исследовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». По данным мобильного оператора, в н
13.04.2026 Аналитика «МТС AdTech»: аудитория платформ из Азии в марте увеличилась почти на 60%

зучила динамику прироста аудитории в новых для россиян мессенджерах. По итогам I квартала 2026 г. отечественный форк Telega стал самым быстрорастущим решением. В среднем в марте аудитория платформ из Азии увеличилась почти на 60%, а самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. При этом в целом спрос на альтернативные платформы у россиян в первом квартале 2026 г. вырос на 5
09.04.2026 Восточный почерк: исследование кибератаки азиатской группировки на российскую компанию

дования атаки на российскую производственную компанию, которая была обнаружена и локализована в конце февраля 2026 г. в рамках предоставления сервиса SOC MDR. На фоне участившихся атак группировок из Азии на компании в России этот инцидент – пример того, как злоумышленники применяют продвинутые техники в сочетании с собственными инструментами для обхода современных средств защиты. Об этом C
24.03.2026 США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

etgear, TRENDnet и Ubiquiti. Значительная часть их продукции выпускается заводами, расположенными в Азии. Новые правила FCC позволят им продавать ее в США, только если они перенесут производств
19.03.2026 Комфортабельные кемпинги, северное сияние и курс на Азию: «ЮMoney» и Отелло подвели итоги зимнего туризма

узия и Китай. Аналитика зарубежных бронирований показывает четкий тренд: россияне активно осваивают Азию. Заметно вырос интерес к Вьетнаму, Казахстану и Китаю – эти направления показывают наибо
26.02.2026 С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии

и и Калининградского экспортного центра. Цель встречи – обсуждение перспектив технологического сотрудничества и продвижение программных продуктов группы Voxys на рынок Индонезии и стран Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили представители Voxys. В переговорах со стороны Voxys принял участие директор по международному сотрудничеству МКАО «Воксис» Андрей Семенов. Калининградскую область п
14.11.2025 «Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии

«Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстрорастущих рынк
24.10.2025 В Бангкоке открылся первый в Азии фулфилмент-склад СДЭК

том CNews сообщили представители СДЭК. С открытием нового хаба стала доступна B2B и B2C-доставка из Азии в Россию и страны ЕАЭС. Появилась возможность работать напрямую с Таиландом через СДЭК б
16.10.2025 RuStore расширяет присутствие в Азии: в России появятся игры из Южной Кореи

зработчиками из 70 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Японию и Иран. Об этом CNews сообщили представители RuStore. «Выход на рынок Южной Кореи — важный шаг в развитии нашей международной экосистемы. Азиатский контент демонстрирует стабильный рост популярности: с начала 2025 г. спрос на такие игры в RuStore вырос на 15%, а также на них приходится больше 50% всех оплат среди иностранных серв
08.10.2025 АФТ и ЦАФА договорились о сотрудничестве и обмене опытом

ек взаимодействия между Россией и ближайшими соседями. Особое внимание уделяется рынкам Центральной Азии, как одним из самых перспективных и быстрорастущих. Сотрудничество АФТ и "Центрально-Ази
22.09.2025 VAS Experts продвигает российские телеком-решения на рынке Восточной Азии

вого Китая, Гонконга и Тайваня, что позволит местным провайдерам связи эффективнее управлять сетевой инфраструктурой, оптимизировать трафик и улучшать качество обслуживания абонентов. Рынок Восточной Азии отличается развитой телекоммуникационной инфраструктурой, однако в отдельных сегментах остается потребность в модернизации сетей и управления трафиком. Кроме того, Восточная Азия служит гл
26.08.2025 CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии

CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциа
22.08.2025 Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты

Абитуриенты из Орловской области все чаще рассматривают для учебы университеты Азии. Согласно анализу обезличенного трафика «МегаФона», в 2025 г. посещаемость сайтов азиатс
15.08.2025 Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии

Московские абитуриенты и их родители все чаще рассматривают для учебы университеты Азии. Согласно анализу обезличенного трафика «МегаФона», в 2025 г. посещаемость сайтов азиатс
12.08.2025 Раскрыт план спасения Intel. Нужно просто утопить ее в миллиардах и выгнать азиатского гендиректора

а более 50%. Барретт предложил, чтобы восемь крупнейших клиентов Intel, включая Apple, Google и Nvidia, внесли по $5 млрд каждый в обмен на гарантированные внутренние поставки и ценовые рычаги против азиатских конкурентов. Помимо прочего, Барретт раскритиковал нежелание нынешнего руководства Intel инвестировать в техпроцесс 14A без предварительных контрактов с клиентами. Он назвал такой под
11.07.2025 Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка»

тель микроэлектроники в России — группа компаний «Элемент» начал сборочное производство микросхем в Азии. Об этом редакции рассказал представитель холдинга. Согласно финансовому отчету «Элемент
09.07.2025 На медиарынке Центральной Азии появилось новое коммуникационное агентство с фокусом на ИТ-компаниях

специалистов индустрии, а также организовывать рыночные исследования медиапотребления в Центральной Азии. С 2022 г. «Пиархаб» – образовательный партнер международной школы Mads. При участии аге
10.06.2025 Исследование «Т1 Сервионика»: азиатские и российские вендоры теснят Xerox на рынке печатной техники

Лидеры в поставках печатной техники на российский рынок — американские корпорации HP (до 2022 г. имела долю в 41%) и Xerox (22%) стремительно теряют позиции. Их место занимают азиатские вендоры и новые отечественные производители. Все больше российских компаний рассматривают переход на аутсорсинг печати в ближайший год. Такие выводы содержатся в исследовании от росси
19.03.2025 Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза

ов: переходя по ним, человек будет загружать ВПО или перенаправляться на вредоносные веб-ресурсы. Этот метод активно используют злоумышленники в Китае, вероятно, тенденция распространится и на другие азиатские страны, в том числе Юго-Восточной Азии», — отметила старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies Дарья Лаврова. Больше всего киберпреступлений (92%) было сове
25.02.2025 ГК «Солар»: азиатские хакеры 1,5 года шпионили за российским ведомством

Центр исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» обнаружил атаку азиатских злоумышленников, которые 1,5 года скрывались в сети российской госорганизации и собирали конфиденциальные данные. Интересный нюанс: хакеры долго прятались в системе контроля и управле
16.01.2025 «МегаФон»: россияне провели новогодние каникулы на азиатских курортах

егаФона». Как показывает анализ обезличенных данных абонентов «МегаФона», интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в 2025 г. там отдохнул 21% от общего числа росс
13.01.2025 «МТС Travel»: страны Азии стали самым быстрорастущими зарубежными направлениями в 2024 году

я вырос на 13% год к году. Все чаще российских туристов привлекают страны Юго-Восточной и Восточной Азии — такие, как Вьетнам, Китай, Япония и Филиппины. Интерес к этим направлениям за год выро
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки

лючаются в создании универсальных, легко масштабируемых платформ и интеграции существующих решений в различные отрасли. Перспективы экспорта отечественных ИИ-разработок значительны, особенно на рынки Азии и Латинской Америки, где наши решения пользуются спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества», — уверяет спикер. По мнению Александра Крушинского, директора департамента гол
28.11.2024 Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Нет никакого импортозамещения в том, чтобы перейти с американского софта на азиатский

Теперь решения требуют гораздо большей проработки и, соответственно, затрат. При этом мы стараемся не связываться с индийскими, например, или с китайскими продуктами. Переход с американского софта на азиатский — какое же это импортозамещение? Мы переводим наших заказчиков на российское. Если говорить в целом, то импортозамещение требует не только перехода на новые программные платформы. Нео
19.11.2024 Российский дистрибьютор выводит на рынок AutoID-решения одной из 200 лучших компаний Азии

ии обладают значительным опытом на рынке AutoID. Компания Urovo, основанная в 2006 г., имеет свое производство на территории Китая, а в 2019 году вошла в список Forbes как одна из 200 лучших компаний Азии. Обновление модельного ряда С началом сотрудничества с Urovo «Скан Сити» будет поставлять весь модельный ряд бренда. Три модели получат обновление: более современную операционную систему и
23.10.2024 ГК Softline объявляет о выходе на рынок Узбекистана

н»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, продолжает выход на рынок Центральной Азии и объявляет об открытии офиса в Узбекистане. Это уже второй офис группы компаний на территории Центральной Азии, который открыт в рамках стратегии международной экспансии. Об этом C
17.10.2024 Хакеры ополчились на банки Европы, Азии и Северной Америки

, платежные системы, инвестиционные фонды, валютные биржи, консалтинговые компании, микрофинансовые организации, аукционные площадки и сервисы ставок. 27% атак пришлось на европейские банки, 24% — на азиатские, 17% — на финансовые компании из Северной Америки. Доля пострадавших банков в России и странах СНГ снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4%. Д
14.10.2024 От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic

присутствие. Примером этого стала кампания PipeMagic, в которой действие троянца было расширено от Азии до Саудовской Аравии. Мы ожидаем, что число кибератак с использованием этого бэкдора буд
09.10.2024 Solar 4RAYS обнаружила новую атаку азиатской прогосударственной APT-группировки Obstinate Mogwai на российское ведомство

алось выяснить, что Obstinate Mogwai интересовали конфиденциальные документы, связанные со странами Азиатского региона. Атакующие постранично просматривали открываемые документы и делали паузы

06.09.2024 Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров

появляются новые вендоры, предлагающие инженерные решения для ЦОД. В основном это компании из стран Азии, но есть и отечественные игроки. Аналитики OCS отмечают, что в 2021 году продажи российс
03.09.2024 «МегаФон»: летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее

и Грузия (6%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот самый активный рост показал Вьетнам: ин
17.07.2024 «Яндекс Путешествия»: из заграничных направлений россиянам выгоднее всего лететь в Венгрию или страны Азии

лась до 11,7 тыс. руб., путешественникам достаточно 6 дней пребывания в стране. Еще одной страной в Азии, которая подешевела на 16%, стала Южная Корея. В среднем ночь в отеле в июле и августе з
12.07.2024 Аналитика МТС: на игры «Дети Азии» чаще остальных зарубежных гостей приезжали жители Китая

МТС с помощью геоаналитической платформы Геоэффект проанализировала туристический поток на VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» в Якутске. Чаще всего на мероприятия фестиваля приезжали гости из Иркутской области, а среди зарубежных гостей на первом месте – граждане Китая. В целом, мероприятие посетили несколько де
26.06.2024 МТС разогнала мобильный интернет на площадках проведения игр «Дети Азии»

ске. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования и перераспределению частот, скорость мобильного интернета на четверть выросла в местах проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы по усилению сети около ключевых объектов, в которых появилось новое телеком-оборудование стандарта 4G
24.06.2024 Ideco NGFW выходит на юго-восточный рынок Азии

Ideco провела переговоры о выходе на азиатский рынок и заключила соглашение с партнером Global IT для развития продаж в юго-восточном регионе. Об этом CNews сообщили представители Ideco. Первым шагом компании стало сотрудничество

17.05.2024 ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» заблокировали шпионскую активность азиатской группировки Obstinate Mogwai в инфраструктуре телеком-оператора. В атаке хакеры использовали старую, но не полностью устраненную вендором уязвимость десериализации в параметре ViewSta
17.05.2024 Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран

Мошеннические центры Юго-Восточной Азии Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от организованных моше
14.05.2024 В майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть

ованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%). Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд

13.05.2024 Китай больше не нужен. В России появилось производство техники полного цикла «по азиатским ценам»

ерения, все же не сможет обеспечить стоимость работ, сопоставимую с теми расценками, что предлагают азиатские производители. В частности, по подсчетам директора компании «Норси-Транс» Сергея Ов
22.04.2024 ГК Softline объявляет о выходе на рынок Центральной Азии

мира. Представительство в Казахстане станет «отправной точной» для выхода на весь рынок Центральной Азии. Это принципиально важный шаг для старта реализации стратегии экспансии, так как данный


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Азия и организации, системы, технологии, персоны:

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IBM - International Business Machines Corp 9699 278
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 261
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Huawei 4675 179
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Toshiba Corporation 2980 95
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 90
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 83
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HTC Corporation 1512 80
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Yahoo! 3726 79
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 118
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8847 117
РЖД - Российские железные дороги 2096 93
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 61
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 58
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Альфа-Банк 1979 43
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eBay Inc 1640 36
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Visa International 1993 35
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Почта России ПАО 2370 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 31
Россети Ленэнерго 1699 30
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 29
Газпром ПАО 1493 28
SoftBank Group 284 28
Boeing 1031 27
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 26
Связной ГК 1401 26
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 26
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 26
Альфа-Групп 745 24
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 24
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
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ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 19
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 17
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 49
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 43
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 31
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 19
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 16
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 15
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 13
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 11
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
OLPC - One Laptop per Child 82 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29696 804
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53871 779
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34981 610
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26791 607
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26305 605
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25780 596
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 556
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 533
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24407 488
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28268 448
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22569 444
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26225 423
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 381
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 372
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36191 370
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 358
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22551 335
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 315
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15432 310
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 309
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 304
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16233 299
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 291
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 290
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12902 285
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 281
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 259
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 254
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13052 244
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 242
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 234
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 229
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 228
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 226
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 222
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 222
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 221
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 213
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 204
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10356 200
Google Android 15243 287
Microsoft Windows 16882 250
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 203
Microsoft Windows 2000 8678 189
Linux OS 11533 165
Apple iOS 8583 142
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 113
Apple iPhone 6 4861 95
Apple iPad 4011 85
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 84
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 79
Oracle Java - язык программирования 3469 79
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2417 75
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2184 71
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 70
Microsoft Office 4170 58
Nokia Symbian OS 1411 52
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 48
Google YouTube - Видеохостинг 3002 46
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 46
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 45
Apple - App Store 3109 44
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 43
FreePik 1841 43
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 41
Apple iPod 1553 40
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 40
Intel x86 - архитектура процессора 2151 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 38
Microsoft Windows XP 2431 37
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 37
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 36
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 31
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 31
СКБ Контур - Контур.Фокус 1361 31
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 31
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 30
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 28
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
Путин Владимир 3454 60
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 34
Шадаев Максут 1210 32
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 31
Рейман Леонид 1065 22
Касперский Евгений 337 22
Макаров Валентин 251 22
Чаркин Евгений 317 21
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 21
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 20
Медведев Дмитрий 1665 20
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 18
Мишустин Михаил 787 17
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 16
Натрусов Артем 313 14
Богачев Игорь 183 14
Воронин Петр 37 14
Корнильев Кирилл 65 14
Чернышенко Дмитрий 580 13
Иванов Борис 64 13
Белоусов Сергей 254 12
Никифоров Николай 1138 12
Лямин Александр 75 12
Истомин Максим 26 12
Осеевский Михаил 350 11
Шипов Савва 102 11
Лигачев Глеб 120 11
Сачков Илья 126 11
Боровиков Игорь 137 11
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 11
Манкевич Виталий 11 11
Касперская Наталья 319 10
Щеголев Игорь 699 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 10
Чамара Денис 59 10
Калинин Александр 189 10
Гимранов Ринат 126 10
Кузьмич Всеволод 31 10
Волков Дмитрий 69 10
Россия - РФ - Российская федерация 166158 2995
Европа 24961 2884
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 2422
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1675
Япония 13807 975
Африка - Африканский регион 3640 783
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 761
Южная Корея - Республика 7051 698
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 614
Индия - Bharat 5869 608
Германия - Федеративная Республика 13220 607
Ближний Восток 3154 592
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 580
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 518
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 482
Китай - Тайвань 4245 434
Сингапур - Республика 1953 368
Франция - Французская Республика 8176 365
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 361
Америка - Американский регион 2205 350
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 339
Европа Восточная 3138 329
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 323
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 317
Казахстан - Республика 6047 316
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 315
Канада 5081 283
Украина 7927 269
Америка Южная 884 249
Земля - планета Солнечной системы 10865 233
Италия - Итальянская Республика 4508 223
Турция - Турецкая республика 2620 217
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 214
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 211
Беларусь - Белоруссия 6289 205
Финляндия - Финляндская Республика 3697 199
Индонезия - Республика 1058 190
Бразилия - Федеративная Республика 2520 188
Европа Западная 1496 188
Испания - Королевство 3839 183
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57682 1031
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53461 1025
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 641
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33753 532
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 531
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21641 423
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 329
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11685 314
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 274
Английский язык 7030 251
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 229
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3985 215
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 194
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5776 189
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8071 186
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 184
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 181
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 179
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 175
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 170
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 169
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8489 168
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 163
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6757 161
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11697 159
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 159
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 148
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 142
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 137
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 137
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6691 131
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 130
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 129
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 195
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 174
Коммерсантъ - Издательский дом 2398 81
Bloomberg 1627 74
CNews - ZOOM.CNews 1866 61
DigiTimes - Издание 1331 58
FT - Financial Times 1295 49
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 47
AP - Associated Press 2007 42
Ведомости 1466 41
Forbes - Форбс 1002 35
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 29
The Register - The Register Hardware 1783 27
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 26
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 25
CNET Networks - CNET News 1643 24
РИА Новости 1033 23
NYT - The New York Times 1099 23
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 23
Total Telecom 613 23
ZDnet 663 22
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 21
Известия ИД 770 21
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 21
Tom’s Hardware 600 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1139 17
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 17
Wikipedia - Википедия 650 16
Nature 832 15
Times 661 15
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 14
AppleInsider 400 14
Silicon.com 364 14
Newsbytes News Network 379 14
The Guardian - Британская газета 406 13
NE Asia Online 313 13
TAdviser - Центр выбора технологий 468 12
Fortune 211 12
CoinDesk 4 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 239
IDC - International Data Corporation 4975 199
Gartner - Гартнер 3658 135
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3959 103
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 46
Forrester Research 834 24
Strategy Analytics 285 23
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 22
Gartner - Dataquest 353 22
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 18
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 16
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 15
ABI Research 236 14
In-Stat 115 14
In-Stat/MDR 74 14
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 12
Fortune Global 500 295 12
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 12
Frost & Sullivan 207 12
Markets&Markets Research 113 11
BCG - Boston Consulting Group 117 11
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 11
NPD DisplaySearch 285 10
IDC Russia - IDC Россия 183 9
Informa - Ovum - Omdia 155 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
Internet Stock Report 994 9
TrendForce 187 8
comScore 379 8
eMarketer 206 8
Thomson Financial - Thomson First Call 386 8
Counterpoint Research 110 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Nikkei Market Access (NMA) 53 7
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 6
Рустелеком ТК 305 6
ITResearch 123 6
РАН - Российская академия наук 2122 39
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 32
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 13
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 110 9
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 9
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 5
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 5
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 4
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 4
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 4
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