Азия - Азиатский регион

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11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 2
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 2
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
01.10.2021 Counterpoint Research: кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 6
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
09.09.2021 Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего» 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
23.08.2021 Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer 1
17.08.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
12.08.2021 Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз 1
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify 1
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 4
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 1
01.07.2021 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
21.06.2021 МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры 1

Публикаций - 1509, упоминаний - 1733

Азия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 105
Samsung Electronics 5611 63
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 54
IBM 3522 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 40
Google LLC 7118 39
Apple Inc - Эппл Рус 7666 34
SAP SE 3207 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 24
VK - Mail.ru Group 2482 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 19
Huawei 2720 19
Yandex - Яндекс 4097 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 16
Cisco Systems 2034 16
Lenovo Group 1635 13
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 13
Xiaomi 904 11
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 10
Navitel - Навител Навигатор 252 10
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 218 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Крок 1219 9
Oracle Corporation 3325 9
LG Electronics 1824 9
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 9
АФК Система ПАО 987 8
Softline - Софтлайн 1472 8
Lenovo Motorola 986 8
Orange S.A. 445 8
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Facebook 3764 7
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 7
Accenture - Аксенчер 527 7
Acronis - Акронис 363 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
VideoMost - ВидеоМост 191 7
SEC Consult Services 929 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Альфа-Банк 1122 11
Газпромбанк - ГПБ 692 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 8
Gett 60 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Юнистрим - Unistream 166 6
РусславБанк - РСБ 147 6
Avito - Авито 171 6
Почта России ПАО 1569 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 427 5
FGI Wireless 9 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
PPE Group 5 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Газпром нефть 380 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Восточный Банк 108 4
CyberPlat - КиберПлат 201 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 4
Visa International 1343 4
Nestle - Нестле 63 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
ТНК-ВР Холдинг 147 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
Альфа-Групп 318 3
Бери Заряд! 4 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Открытие ФК 538 3
Wildberries 128 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 6
Правительство РФ 2198 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
Пентагон - Министерство обороны США 276 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 323 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 9
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Руссофт - Russoft 250 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
4CIO 12 1
IATF - International Automotive Task Force - Международной автомобильной целевой группой 1 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 266 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 96 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 69
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 43
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3030 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 16
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 16
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1085 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2312 14
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 542 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2435 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 493 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2036 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1248 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2897 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 913 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 8
3G - Стандарт мобильной связи 3691 7
Google Android 10750 114
Apple iOS 5741 55
Microsoft Windows 10 6590 29
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 19
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 18
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Samsung Galaxy Note 558 14
WhatsApp Messenger 654 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Linux OS 4226 10
Apple iPad 3263 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2020 10
Symbian OS 754 9
Apple macOS 920 9
Apple iPhone 6 547 9
Java - Язык программирования 1163 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 8
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 8
Microsoft Azure 1171 8
Google Nexus - Серия смартфонов 398 8
Nvidia GeForce GTX 2044 7
Microsoft Windows 8 1228 7
IBM Watson 105 6
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 6
Apple iPad Pro 226 6
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 642 6
LG G - серия смартфонов 120 6
AWS - Amazon Web Services 568 5
Microsoft Skype 1458 5
Microsoft Office 365 769 5
WeChat - Мессенджер 96 5
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
HTC Desire - серия смартфонов 101 5
VK - Mail.ru Одноклассники 847 4
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Богуславский Леонид 25 6
Путин Владимир 1819 5
Андреев Сергей 39 5
Медведев Дмитрий 1432 5
Вермишян Геворк 61 5
Касперский Евгений 218 5
Осеевский Михаил 221 5
Кордичев Алексей 8 5
Никифоров Николай 1126 5
Лямин Александр 59 5
Бочарникова Татьяна 78 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Зюзин Иван 4 4
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 4
Горьков Сергей 17 4
Владимиров Максим 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Иванов Борис 49 3
Волож Аркадий 181 3
Ускова Ольга 126 3
Волков Дмитрий 39 3
Повалко Александр 36 3
Шепелявый Дмитрий 50 3
Якунин Александр 43 3
Самойленко Максим 65 3
Мишустин Михаил 302 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 3
Willner Guy - Вилнер Гай 13 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
Демидов Михаил 119 3
Анохин Сергей 40 3
Глазков Борис 40 3
Мельникова Анастасия 166 3
Ханин Александр 42 3
Наместников Юрий 39 3
Россия - Российская федерация - РФ 57070 797
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 577
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 493
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 302
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 218
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 193
Япония 2745 164
Индия - Республика 2151 149
Германия - Федеративная Республика 3601 142
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 131
Восточная Европа 1665 115
Европа 3718 92
Украина 3338 84
Франция - Французская Республика 2108 79
Россия - Санкт-Петербург 7035 71
Казахстан - Республика 2615 67
Беларусь - Белоруссия 2079 56
Ближний Восток 1466 51
Африка 1477 47
Северная Америка 1401 44
Латинская Америка 721 34
Южная Корея - Республика 1444 25
Сингапур - Республика 808 24
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 24
Бразилия - Федеративная Республика 1119 23
Австралия - Австралийский Союз 1116 22
Россия - Новосибирск 1951 21
Россия - Екатеринбург 2050 21
Канада 1290 19
Специальный административный район Гонконг 546 18
Америка 452 18
Южная Америка 312 17
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 16
Финляндия - Финляндская Республика 810 15
Италия - Итальянская Республика 1362 12
Прибалтика - Балтия 586 12
Испания - Королевство 1247 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 817 11
Израиль 716 11
Турция - Турецкая республика 950 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 22
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 9
Русский язык 963 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 2
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 2
Вторая мировая война 254 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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