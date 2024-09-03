«МегаФон»: летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее

Россияне летом 2024 г. выбирали заграничные путешествия на 7% чаще, чем годом ранее. Продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 50%, а вот интерес к странам Северной Америки упал сразу на 20%. Однако самой посещаемой страной у наших соотечественников остается Турция. Такие выводы сделали в «МегаФоне», проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В июне-августе 2024 г. турпоток за границу вырос на 7% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. Самой популярной страной стала Турция: ее выбрали 22% наших соотечественников. В топ-5 вошли также Абхазия (10%), Белоруссия (9%), Казахстан (8%) и Грузия (6%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот самый активный рост показал Вьетнам: интерес к нему этим летом вырос в 2,7 раза.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 г. он стал выше в полтора раза. Кроме Вьетнама, россияне стали чаще ездить в Камбоджу (+106%), Китай (+81%), Японию (+64%) и Таиланд (+58%). При этом в топ-3 по доле россиян, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (41%), Таиланд (21%) и Монголия (7%).

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом 2024 г. отправились 86% всех россиян, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко – сюда стали ездить на 33% чаще, а также у Эфиопии – здесь рост составил 23%.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать россиян, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Саудовскую Аравию ездили на 16% чаще, в Турцию – на 9%, а в ОАЭ – всего на 3%. При этом ОАЭ вошли в топ-10 зарубежных стран летом 2024 г.

Турпоток в Европу вырос лишь на 5%, а в топ-5 по числу туристов из России вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция. Румыния стала еще и самой растущей по турпотоку из России страной Европы (+44%) вместе со Швейцарией (+35%) и Эстонией (+34%).

Южная Америка стала сильнее привлекать россиян, и главную роль здесь сыграла Бразилия – сюда отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идет Аргентина с 19%. А вот интерес к Северной Америке упал сразу на 20%, при том что в США стали ездить на 21% чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 50% снизились поездки в Мексику и на 35% - на Кубу.