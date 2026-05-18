Куба - Республика

Куба закупила БПЛА, чтобы отбиваться от Америки Эскалация конфликта Куба приобрела военные дроны, и не исключено, что их она использует против американской базы,

Российская компания внедряет ИИ-платформу автоматизации коммуникаций в Центральном банке Кубы ашение о внедрении ИТ-решений российской технологической группы Voxys в Центральный банк Республики Куба. Подписание состоялось при участии заместителя председателя правительства России Дмитрия

Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия ство стран не стали объектами шпионажа со стороны этой группировки. Судя по карте, которую составили эксперты компании Palo Alto Networks, атаки не затронули Китай, скандинавские страны и Гренландию, Кубу, а также ряд других государств на разных континентах. «Исходя из масштабов наблюдаемой деятельности мы считаем, что это одна из самых обширных и значимых атак с целью компрометации глобаль

«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы стран Дальнего Зарубежья, откуда российские компании привлекали персонал, его обошли только Индия и Куба. «С начала года наиболее активными соискателями, имеющими резюме на hh.ru и ищущими рабо

NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой международное сотрудничество пришлось около четверти нашей выручки и в этом году мы планируем не только сохранить, но и увеличить этот показатель. У нас уже есть проекты в Латинской Америке, при этом Куба – новый для нас партнер, мы рассчитываем на крепкое и долгосрочное партнерство», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. Компания NtechLab реализовала проекты в 34 стра

NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой международное сотрудничество пришлось около четверти нашей выручки и в этом году мы планируем не только сохранить, но и увеличить этот показатель. У нас уже есть проекты в Латинской Америке, при этом Куба – новый для нас партнер, мы рассчитываем на крепкое и долгосрочное партнерство», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. Компания NtechLab реализовала проекты в 34 стран

«Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе трасли, российской ИТ-компанией «Труконф» и ETECSA — государственной телекоммуникационной компанией Кубы. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Подписание состоялось при участии минис

Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна С 5 июля билайн существенно снижает цены на услуги связи в роуминге на Кубе — одном из самых популярных туристических направлений для россиян. Стоимость интернета для тех, кто поехал или планирует отправиться на Остров Свободы снизится в 1750 раз: с 768 руб. за 1

Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию с наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В то же время среди первых стран присутствия помимо Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи, рассматривается также Германия. «Планируется, что в 2022 г, “цифровые атташе” начнут работу в 16 странах, — говорит Чернышенк

Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе Группы компаний Inoventica и Группы компаний в области информационных технологий и связи Республики Куба (GEIC) по завершению официального визита кубинской делегации в Москву.В состав делегации

Российская система «Альманах» будет наблюдать за небом Кубы первая ступень программы внедрения систем наблюдения за воздушным движением в аэропортах республики Куба, отметили в ЦРТС.

Inoventica подписала меморандум о намерениях с кубинской ИТ-компанией Softel ду на латиноамериканский рынок подписала меморандум о намерениях с Softel — ИТ-компанией республики Куба. Об этом CNews сообщили в Inoventica. В ходе официального визита кубинской делегации в М

МТС запустила 3G на Кубе Компания МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом по технологии 3G пять тысяч жителей села Куба Кабардино-Балкарской республики. До конца года сеть «третьего поколения» будет запущена еще в 54 населенных пунктах региона. Параллельно со строительством новых объектов связи МТС продолжа

Tele2 расширяет возможности общения на Кубе Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает роуминг в сети Cubacel (Куба). На территории этой страны абоненты Tele2 могут пользоваться мобильным интернетом и усл

Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией й фондовой бирже, запрос на раскрытие информации относительно деятельности компании в Иране, Сирии, Кубе и Судане. Государственный департамент США относит эти страны к числу спонсоров терроризм

Куба переходит на свободное ПО уководитель OpenSource-проекта профессор Абель Фирвида (Abel Firvida). Университет станет первым на Кубе учебным заведением, в котором будет осуществлен столь масштабный переход на свободное ПО

Куба вводит дополнительные ограничения на трансляцию программ CNN ьства Кубы. Необходимо отметить, что на «острове Свободы», как гордо именует себя в настоящее время Куба, существует полный запрет для населения на пользование спутниковыми антеннами-тарелками,

Число абонентов мобильной связи на Кубе превысило 1 млн Число абонентов мобильной связи на Кубе в нынешнем году превысило 1 млн человек. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-прези

Куба ступила на путь технологической независимости аправлена на обеспечение национальной безопасности и технологической независимости. Он добавил, что Куба имеет доступ в интернет только через спутник, поскольку экономическая блокада, объявленн

В Гватемале и на Кубе произошли землетрясения Эпицентр землетрясения находился на глубине 82 км, сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждения о цунами объявлено не было. На Кубе вблизи американской военной базы в заливе Гуантанамо 20 марта 2010 года в 21:08 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 5,6. О пострадавших и повреждениях также не сообща

Абонентам «МегаФона» стал доступен GPRS-роуминг на Кубе Российские туристы получили возможность пользоваться мобильным интернетом на Кубе. Так, с апреля «Остров свободы» вошел в список стран, в которых абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг. Электронная почта, ICQ, отправка фотографий с мобильного телефона, доступ к соци

"Адмирал Чабаненко" покинул Кубу твенной обстановке. Командование отряда боевых кораблей приняли высокопоставленные должностные лица Кубы и кубинской столицы. Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолод

Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу ненко», судов обеспечения «СБ-406» и танкера «Иван Бубнов» посетит порт Гавана - столицу Республики Куба. Это первый визит кораблей ВМФ России со времен распада Советского Союза, сообщает пресс

Ураган "Палома" обрушился на Кубу из самых опасных ураганов, которые проносились по Карибскому региону в ноябре с 1999 г. В этом году Куба уже пострадала от разрушительных ураганов "Густав" и "Айк": они нанесли острову ущерб, о

Россия и Куба объединятся против Microsoft ым текстом говорится, что сотрудничество «может принести пользу и выгоду в свете участия Республики Куба в организации ALBA (Боливарианская Альтернатива Америки) и других региональных экономиче

Ураган "Айк" обрушился на Кубу со ссылкой на Associated Press, ураган "Айк" 8 сентября в 05:45 мск ударил по восточному побережью Кубы. Скорость ветра в центре стихии составляет около 200 км/ч. В ближайшие несколько часов у

Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию аге

Тропический шторм "Фей" приближается к Кубе Ожидается, что он пройдет по Кубе и затронет Флориду, где объявлено чрезвычайное положение. Власти Кубы посоветовали фермерам увести домашний скот с низменных территорий и готовятся к эвакуаци

На Кубе стали продавать компьютеры мой Windows XP и поставляется вместе с ЭЛТ-монитором. Стоимость ПК составляет $780. На черном рынке Кубы компьютеры схожей конфигурации продавались примерно по таким же ценам, и теперь многие о

Власти Кубы разрешили гражданам приобретать мобильные телефоны ые электроприборы, ранее запрещенные к продаже. Согласно первому указу нового президента Республики Куба Рауля Кастро, в список оборудования, допущенного к свободной продаже, попали компьютеры,

Россия и Куба заинтересованы в сотрудничестве в сфере ИКТ технологий и связи Российской Федерации Леонида Реймана c министром информатики и связи Республики Куба Рамиро Вальдес Менендесом и министром правительства Республики Куба Рикардо Кабри

Американцы получают медицинское образование на Кубе аны, сообщает BBC. Они прибыли на обучение в рамках договора между Фиделем Кастро и Конгрессом США. Куба предлагает студентам из разных стран получить медицинское образование, чтобы по возвраще

На Кубе появилась ветроэлектростанция нии урагана. Вырабатываемое ею электричество позволит Кубе снизить потребность в нефти на $136 тыс. Куба сама ведет добычу нефти и газа, однако не покрывает собственные потребности в них. Благо

Фидель Кастро поддержал Linux Министр связи Кубы Рамиро Вальдес (Ramiro Valdes), верный соратник президента Фиделя Кастро (Fidel Castro),

Кубинские эмигранты обходят эмбарго США через интернет ов. Сайт Cubamaxstore.com позволяет американцам кубинского происхождения заказывать для доставки на Кубу мясо, другие продукты питания и даже парфюмерию и дезодоранты. Согласно действующим прав

Куба оказалась на "задворках" интернета ия подозрительных слов, программа автоматически отключается. «С менее чем 2% онлайнового населения, Куба располагается на задворках интернета. При этом, что удивительно, Куба – одна из с

Кубинец закончил голодовку за свободный интернет изменения в организме и гибель, и вместе с другими лидерами диссдентского и феминистского движения Кубы убедила Гиллермо начать прием пищи. Прямой доступ к интернету на Кубе возможен для частн

В рунете появились проекционные кубы представительство компании Mitsubishi Electric объявляет об открытии нового русскоязычного Интернет ресурса www.mitsubishi-cubes.ru. Данный ресурс посвящен проекционным кубам Mitsubishi. Проекционные кубы Mitsubishi - новый продукт, который компания представляет на российском рынке в мае 2002 г. Проекционные кубы представляют собой единые рир-проекционные модули, используемые в качес