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Куба Республика
СОБЫТИЯ
|18.05.2026
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Куба закупила БПЛА, чтобы отбиваться от Америки
Эскалация конфликта Куба приобрела военные дроны, и не исключено, что их она использует против американской базы,
|02.04.2026
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Российская компания внедряет ИИ-платформу автоматизации коммуникаций в Центральном банке Кубы
ашение о внедрении ИТ-решений российской технологической группы Voxys в Центральный банк Республики Куба. Подписание состоялось при участии заместителя председателя правительства России Дмитрия
|16.03.2026
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Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия
ство стран не стали объектами шпионажа со стороны этой группировки. Судя по карте, которую составили эксперты компании Palo Alto Networks, атаки не затронули Китай, скандинавские страны и Гренландию, Кубу, а также ряд других государств на разных континентах. «Исходя из масштабов наблюдаемой деятельности мы считаем, что это одна из самых обширных и значимых атак с целью компрометации глобаль
|15.10.2025
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«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы
стран Дальнего Зарубежья, откуда российские компании привлекали персонал, его обошли только Индия и Куба. «С начала года наиболее активными соискателями, имеющими резюме на hh.ru и ищущими рабо
|10.06.2025
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NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой
международное сотрудничество пришлось около четверти нашей выручки и в этом году мы планируем не только сохранить, но и увеличить этот показатель. У нас уже есть проекты в Латинской Америке, при этом Куба – новый для нас партнер, мы рассчитываем на крепкое и долгосрочное партнерство», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. Компания NtechLab реализовала проекты в 34 стра
|09.06.2025
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NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой
международное сотрудничество пришлось около четверти нашей выручки и в этом году мы планируем не только сохранить, но и увеличить этот показатель. У нас уже есть проекты в Латинской Америке, при этом Куба – новый для нас партнер, мы рассчитываем на крепкое и долгосрочное партнерство», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. Компания NtechLab реализовала проекты в 34 стран
|05.06.2025
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«Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе
трасли, российской ИТ-компанией «Труконф» и ETECSA — государственной телекоммуникационной компанией Кубы. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Подписание состоялось при участии минис
|15.06.2023
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Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна
С 5 июля билайн существенно снижает цены на услуги связи в роуминге на Кубе — одном из самых популярных туристических направлений для россиян. Стоимость интернета для тех, кто поехал или планирует отправиться на Остров Свободы снизится в 1750 раз: с 768 руб. за 1
|07.02.2022
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Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию
с наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В то же время среди первых стран присутствия помимо Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи, рассматривается также Германия. «Планируется, что в 2022 г, “цифровые атташе” начнут работу в 16 странах, — говорит Чернышенк
|07.11.2017
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Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе
Группы компаний Inoventica и Группы компаний в области информационных технологий и связи Республики Куба (GEIC) по завершению официального визита кубинской делегации в Москву.В состав делегации
|22.03.2017
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Российская система «Альманах» будет наблюдать за небом Кубы
первая ступень программы внедрения систем наблюдения за воздушным движением в аэропортах республики Куба, отметили в ЦРТС.
|15.02.2017
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Inoventica подписала меморандум о намерениях с кубинской ИТ-компанией Softel
ду на латиноамериканский рынок подписала меморандум о намерениях с Softel — ИТ-компанией республики Куба. Об этом CNews сообщили в Inoventica. В ходе официального визита кубинской делегации в М
|06.10.2015
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МТС запустила 3G на Кубе
Компания МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом по технологии 3G пять тысяч жителей села Куба Кабардино-Балкарской республики. До конца года сеть «третьего поколения» будет запущена еще в 54 населенных пунктах региона. Параллельно со строительством новых объектов связи МТС продолжа
|14.04.2015
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Tele2 расширяет возможности общения на Кубе
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает роуминг в сети Cubacel (Куба). На территории этой страны абоненты Tele2 могут пользоваться мобильным интернетом и усл
|08.04.2013
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Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией
й фондовой бирже, запрос на раскрытие информации относительно деятельности компании в Иране, Сирии, Кубе и Судане. Государственный департамент США относит эти страны к числу спонсоров терроризм
|14.02.2011
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Куба переходит на свободное ПО
уководитель OpenSource-проекта профессор Абель Фирвида (Abel Firvida). Университет станет первым на Кубе учебным заведением, в котором будет осуществлен столь масштабный переход на свободное ПО
|19.01.2011
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Куба вводит дополнительные ограничения на трансляцию программ CNN
ьства Кубы. Необходимо отметить, что на «острове Свободы», как гордо именует себя в настоящее время Куба, существует полный запрет для населения на пользование спутниковыми антеннами-тарелками,
|14.12.2010
|Куба запустила собственную Wikipedia
|15.07.2010
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Число абонентов мобильной связи на Кубе превысило 1 млн
Число абонентов мобильной связи на Кубе в нынешнем году превысило 1 млн человек. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-прези
|22.04.2010
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Куба ступила на путь технологической независимости
аправлена на обеспечение национальной безопасности и технологической независимости. Он добавил, что Куба имеет доступ в интернет только через спутник, поскольку экономическая блокада, объявленн
|22.03.2010
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В Гватемале и на Кубе произошли землетрясения
Эпицентр землетрясения находился на глубине 82 км, сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждения о цунами объявлено не было. На Кубе вблизи американской военной базы в заливе Гуантанамо 20 марта 2010 года в 21:08 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 5,6. О пострадавших и повреждениях также не сообща
|08.04.2009
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Абонентам «МегаФона» стал доступен GPRS-роуминг на Кубе
Российские туристы получили возможность пользоваться мобильным интернетом на Кубе. Так, с апреля «Остров свободы» вошел в список стран, в которых абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг. Электронная почта, ICQ, отправка фотографий с мобильного телефона, доступ к соци
|25.12.2008
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"Адмирал Чабаненко" покинул Кубу
твенной обстановке. Командование отряда боевых кораблей приняли высокопоставленные должностные лица Кубы и кубинской столицы. Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолод
|19.12.2008
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Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу
ненко», судов обеспечения «СБ-406» и танкера «Иван Бубнов» посетит порт Гавана - столицу Республики Куба. Это первый визит кораблей ВМФ России со времен распада Советского Союза, сообщает пресс
|10.11.2008
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Ураган "Палома" обрушился на Кубу
из самых опасных ураганов, которые проносились по Карибскому региону в ноябре с 1999 г. В этом году Куба уже пострадала от разрушительных ураганов "Густав" и "Айк": они нанесли острову ущерб, о
|07.11.2008
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Россия и Куба объединятся против Microsoft
ым текстом говорится, что сотрудничество «может принести пользу и выгоду в свете участия Республики Куба в организации ALBA (Боливарианская Альтернатива Америки) и других региональных экономиче
|08.09.2008
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Ураган "Айк" обрушился на Кубу
со ссылкой на Associated Press, ураган "Айк" 8 сентября в 05:45 мск ударил по восточному побережью Кубы. Скорость ветра в центре стихии составляет около 200 км/ч. В ближайшие несколько часов у
|03.09.2008
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Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC
ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию аге
|18.08.2008
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Тропический шторм "Фей" приближается к Кубе
Ожидается, что он пройдет по Кубе и затронет Флориду, где объявлено чрезвычайное положение. Власти Кубы посоветовали фермерам увести домашний скот с низменных территорий и готовятся к эвакуаци
|04.05.2008
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На Кубе стали продавать компьютеры
мой Windows XP и поставляется вместе с ЭЛТ-монитором. Стоимость ПК составляет $780. На черном рынке Кубы компьютеры схожей конфигурации продавались примерно по таким же ценам, и теперь многие о
|28.03.2008
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Власти Кубы разрешили гражданам приобретать мобильные телефоны
ые электроприборы, ранее запрещенные к продаже. Согласно первому указу нового президента Республики Куба Рауля Кастро, в список оборудования, допущенного к свободной продаже, попали компьютеры,
|07.12.2007
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Россия и Куба заинтересованы в сотрудничестве в сфере ИКТ
технологий и связи Российской Федерации Леонида Реймана c министром информатики и связи Республики Куба Рамиро Вальдес Менендесом и министром правительства Республики Куба Рикардо Кабри
|26.07.2007
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Американцы получают медицинское образование на Кубе
аны, сообщает BBC. Они прибыли на обучение в рамках договора между Фиделем Кастро и Конгрессом США. Куба предлагает студентам из разных стран получить медицинское образование, чтобы по возвраще
|27.02.2007
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На Кубе появилась ветроэлектростанция
нии урагана. Вырабатываемое ею электричество позволит Кубе снизить потребность в нефти на $136 тыс. Куба сама ведет добычу нефти и газа, однако не покрывает собственные потребности в них. Благо
|20.02.2007
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Фидель Кастро поддержал Linux
Министр связи Кубы Рамиро Вальдес (Ramiro Valdes), верный соратник президента Фиделя Кастро (Fidel Castro),
|26.12.2006
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Кубинские эмигранты обходят эмбарго США через интернет
ов. Сайт Cubamaxstore.com позволяет американцам кубинского происхождения заказывать для доставки на Кубу мясо, другие продукты питания и даже парфюмерию и дезодоранты. Согласно действующим прав
|20.10.2006
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Куба оказалась на "задворках" интернета
ия подозрительных слов, программа автоматически отключается. «С менее чем 2% онлайнового населения, Куба располагается на задворках интернета. При этом, что удивительно, Куба – одна из с
|01.09.2006
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Кубинец закончил голодовку за свободный интернет
изменения в организме и гибель, и вместе с другими лидерами диссдентского и феминистского движения Кубы убедила Гиллермо начать прием пищи. Прямой доступ к интернету на Кубе возможен для частн
|30.04.2002
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В рунете появились проекционные кубы
представительство компании Mitsubishi Electric объявляет об открытии нового русскоязычного Интернет ресурса www.mitsubishi-cubes.ru. Данный ресурс посвящен проекционным кубам Mitsubishi. Проекционные кубы Mitsubishi - новый продукт, который компания представляет на российском рынке в мае 2002 г. Проекционные кубы представляют собой единые рир-проекционные модули, используемые в качес
|27.03.2002
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На Кубе запретили ПК, принтеры и копиры
будет не только ПК и систем на их основе, но и расходных материалов для принтеров и копиров. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовое распространение печатных материалов. (Напомним, что на Кубе за "сотрудничество с вражескими масс-медиа" предусмотрено тюремное заключение сроком 3-10 лет.) Не все просто на Кубе и с интернетом - те граждане, которые в состоянии платить $260
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