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Куба Республика

Куба - Республика

СОБЫТИЯ


18.05.2026 Куба закупила БПЛА, чтобы отбиваться от Америки

Эскалация конфликта Куба приобрела военные дроны, и не исключено, что их она использует против американской базы,
02.04.2026 Российская компания внедряет ИИ-платформу автоматизации коммуникаций в Центральном банке Кубы

ашение о внедрении ИТ-решений российской технологической группы Voxys в Центральный банк Республики Куба. Подписание состоялось при участии заместителя председателя правительства России Дмитрия
16.03.2026 Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия

ство стран не стали объектами шпионажа со стороны этой группировки. Судя по карте, которую составили эксперты компании Palo Alto Networks, атаки не затронули Китай, скандинавские страны и Гренландию, Кубу, а также ряд других государств на разных континентах. «Исходя из масштабов наблюдаемой деятельности мы считаем, что это одна из самых обширных и значимых атак с целью компрометации глобаль
15.10.2025 «На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы

стран Дальнего Зарубежья, откуда российские компании привлекали персонал, его обошли только Индия и Куба. «С начала года наиболее активными соискателями, имеющими резюме на hh.ru и ищущими рабо
10.06.2025 NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой

международное сотрудничество пришлось около четверти нашей выручки и в этом году мы планируем не только сохранить, но и увеличить этот показатель. У нас уже есть проекты в Латинской Америке, при этом Куба – новый для нас партнер, мы рассчитываем на крепкое и долгосрочное партнерство», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. Компания NtechLab реализовала проекты в 34 стра
09.06.2025 NtechLab планирует сотрудничество в сфере ИИ с Кубой

международное сотрудничество пришлось около четверти нашей выручки и в этом году мы планируем не только сохранить, но и увеличить этот показатель. У нас уже есть проекты в Латинской Америке, при этом Куба – новый для нас партнер, мы рассчитываем на крепкое и долгосрочное партнерство», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. Компания NtechLab реализовала проекты в 34 стран
05.06.2025 «Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе

трасли, российской ИТ-компанией «Труконф» и ETECSA — государственной телекоммуникационной компанией Кубы. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Подписание состоялось при участии минис
15.06.2023 Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна

С 5 июля билайн существенно снижает цены на услуги связи в роуминге на Кубе — одном из самых популярных туристических направлений для россиян. Стоимость интернета для тех, кто поехал или планирует отправиться на Остров Свободы снизится в 1750 раз: с 768 руб. за 1

07.02.2022 Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию

с наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В то же время среди первых стран присутствия помимо Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи, рассматривается также Германия. «Планируется, что в 2022 г, “цифровые атташе” начнут работу в 16 странах, — говорит Чернышенк
07.11.2017 Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе

Группы компаний Inoventica и Группы компаний в области информационных технологий и связи Республики Куба (GEIC) по завершению официального визита кубинской делегации в Москву.В состав делегации
22.03.2017 Российская система «Альманах» будет наблюдать за небом Кубы

первая ступень программы внедрения систем наблюдения за воздушным движением в аэропортах республики Куба, отметили в ЦРТС.
15.02.2017 Inoventica подписала меморандум о намерениях с кубинской ИТ-компанией Softel

ду на латиноамериканский рынок подписала меморандум о намерениях с Softel — ИТ-компанией республики Куба. Об этом CNews сообщили в Inoventica. В ходе официального визита кубинской делегации в М
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе

Компания МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом по технологии 3G пять тысяч жителей села Куба Кабардино-Балкарской республики. До конца года сеть «третьего поколения» будет запущена еще в 54 населенных пунктах региона. Параллельно со строительством новых объектов связи МТС продолжа
14.04.2015 Tele2 расширяет возможности общения на Кубе

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает роуминг в сети Cubacel (Куба). На территории этой страны абоненты Tele2 могут пользоваться мобильным интернетом и усл
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией

й фондовой бирже, запрос на раскрытие информации относительно деятельности компании в Иране, Сирии, Кубе и Судане. Государственный департамент США относит эти страны к числу спонсоров терроризм
14.02.2011 Куба переходит на свободное ПО

уководитель OpenSource-проекта профессор Абель Фирвида (Abel Firvida). Университет станет первым на Кубе учебным заведением, в котором будет осуществлен столь масштабный переход на свободное ПО
19.01.2011 Куба вводит дополнительные ограничения на трансляцию программ CNN

ьства Кубы. Необходимо отметить, что на «острове Свободы», как гордо именует себя в настоящее время Куба, существует полный запрет для населения на пользование спутниковыми антеннами-тарелками,
14.12.2010 Куба запустила собственную Wikipedia
15.07.2010 Число абонентов мобильной связи на Кубе превысило 1 млн

Число абонентов мобильной связи на Кубе в нынешнем году превысило 1 млн человек. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-прези
22.04.2010 Куба ступила на путь технологической независимости

аправлена на обеспечение национальной безопасности и технологической независимости. Он добавил, что Куба имеет доступ в интернет только через спутник, поскольку экономическая блокада, объявленн
22.03.2010 В Гватемале и на Кубе произошли землетрясения

Эпицентр землетрясения находился на глубине 82 км, сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждения о цунами объявлено не было. На Кубе вблизи американской военной базы в заливе Гуантанамо 20 марта 2010 года в 21:08 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 5,6. О пострадавших и повреждениях также не сообща
08.04.2009 Абонентам «МегаФона» стал доступен GPRS-роуминг на Кубе

Российские туристы получили возможность пользоваться мобильным интернетом на Кубе. Так, с апреля «Остров свободы» вошел в список стран, в которых абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг. Электронная почта, ICQ, отправка фотографий с мобильного телефона, доступ к соци
25.12.2008 "Адмирал Чабаненко" покинул Кубу

твенной обстановке. Командование отряда боевых кораблей приняли высокопоставленные должностные лица Кубы и кубинской столицы. Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолод
19.12.2008 Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу

ненко», судов обеспечения «СБ-406» и танкера «Иван Бубнов» посетит порт Гавана - столицу Республики Куба. Это первый визит кораблей ВМФ России со времен распада Советского Союза, сообщает пресс
10.11.2008 Ураган "Палома" обрушился на Кубу

из самых опасных ураганов, которые проносились по Карибскому региону в ноябре с 1999 г. В этом году Куба уже пострадала от разрушительных ураганов "Густав" и "Айк": они нанесли острову ущерб, о
07.11.2008 Россия и Куба объединятся против Microsoft

ым текстом говорится, что сотрудничество «может принести пользу и выгоду в свете участия Республики Куба в организации ALBA (Боливарианская Альтернатива Америки) и других региональных экономиче
08.09.2008 Ураган "Айк" обрушился на Кубу

со ссылкой на Associated Press, ураган "Айк" 8 сентября в 05:45 мск ударил по восточному побережью Кубы. Скорость ветра в центре стихии составляет около 200 км/ч. В ближайшие несколько часов у
03.09.2008 Бразилия, Куба, Эквадор, Парагвай, ЮАР и Венесуэла недовольны ISO и IEC

ИТ-агентства Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, ЮАР и Венесуэлы по итогам ИТ-конференции CONSEGI 2008 издали совместную декларацию, осуждающую действия комиссии ISO/IEC, которая, по мнению подписавших декларацию аге
18.08.2008 Тропический шторм "Фей" приближается к Кубе

Ожидается, что он пройдет по Кубе и затронет Флориду, где объявлено чрезвычайное положение. Власти Кубы посоветовали фермерам увести домашний скот с низменных территорий и готовятся к эвакуаци
04.05.2008 На Кубе стали продавать компьютеры

мой Windows XP и поставляется вместе с ЭЛТ-монитором. Стоимость ПК составляет $780. На черном рынке Кубы компьютеры схожей конфигурации продавались примерно по таким же ценам, и теперь многие о
28.03.2008 Власти Кубы разрешили гражданам приобретать мобильные телефоны

ые электроприборы, ранее запрещенные к продаже. Согласно первому указу нового президента Республики Куба Рауля Кастро, в список оборудования, допущенного к свободной продаже, попали компьютеры,
07.12.2007 Россия и Куба заинтересованы в сотрудничестве в сфере ИКТ

технологий и связи Российской Федерации Леонида Реймана c министром информатики и связи Республики Куба Рамиро Вальдес Менендесом и министром правительства Республики Куба Рикардо Кабри
26.07.2007 Американцы получают медицинское образование на Кубе

аны, сообщает BBC. Они прибыли на обучение в рамках договора между Фиделем Кастро и Конгрессом США. Куба предлагает студентам из разных стран получить медицинское образование, чтобы по возвраще
27.02.2007 На Кубе появилась ветроэлектростанция

нии урагана. Вырабатываемое ею электричество позволит Кубе снизить потребность в нефти на $136 тыс. Куба сама ведет добычу нефти и газа, однако не покрывает собственные потребности в них. Благо
20.02.2007 Фидель Кастро поддержал Linux

Министр связи Кубы Рамиро Вальдес (Ramiro Valdes), верный соратник президента Фиделя Кастро (Fidel Castro),
26.12.2006 Кубинские эмигранты обходят эмбарго США через интернет

ов. Сайт Cubamaxstore.com позволяет американцам кубинского происхождения заказывать для доставки на Кубу мясо, другие продукты питания и даже парфюмерию и дезодоранты. Согласно действующим прав
20.10.2006 Куба оказалась на "задворках" интернета

ия подозрительных слов, программа автоматически отключается. «С менее чем 2% онлайнового населения, Куба располагается на задворках интернета. При этом, что удивительно, Куба – одна из с
01.09.2006 Кубинец закончил голодовку за свободный интернет

изменения в организме и гибель, и вместе с другими лидерами диссдентского и феминистского движения Кубы убедила Гиллермо начать прием пищи. Прямой доступ к интернету на Кубе возможен для частн
30.04.2002 В рунете появились проекционные кубы

представительство компании Mitsubishi Electric объявляет об открытии нового русскоязычного Интернет ресурса www.mitsubishi-cubes.ru. Данный ресурс посвящен проекционным кубам Mitsubishi. Проекционные кубы Mitsubishi - новый продукт, который компания представляет на российском рынке в мае 2002 г. Проекционные кубы представляют собой единые рир-проекционные модули, используемые в качес
27.03.2002 На Кубе запретили ПК, принтеры и копиры

будет не только ПК и систем на их основе, но и расходных материалов для принтеров и копиров. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовое распространение печатных материалов. (Напомним, что на Кубе за "сотрудничество с вражескими масс-медиа" предусмотрено тюремное заключение сроком 3-10 лет.) Не все просто на Кубе и с интернетом - те граждане, которые в состоянии платить $260


Публикаций - 417, упоминаний - 538

Куба и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Google LLC 12688 16
МегаФон 10742 16
Apple Inc 13154 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 11
Ростелеком 10948 11
Oracle Corporation 7074 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Microsoft - Activision Blizzard 511 10
Luxms 120 10
Treyarch 60 9
Samsung Electronics 11064 9
Yandex - Яндекс 9215 9
Huawei 4675 9
Intel Corporation 12811 9
9594 9
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 8
Cinemood - МультиКубик 33 8
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 7
ETECSA - Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 8 7
SAP SE 5601 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Nvidia Corp 4002 6
X Corp - Twitter 2938 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Cisco Systems 5372 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
LG Electronics 3735 5
HP Inc. 5883 5
Telegram Group 2940 5
AT&T Inc 1725 5
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Indiegogo 57 4
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Visa International 1993 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
Резонанс НПП 407 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Связной ГК 1401 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Газпром нефть 725 3
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
Верный - торговая сеть 326 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Lockheed Martin 777 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Kickstarter 136 2
Альфа-Банк 1979 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
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U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 3
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
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Apache Software Foundation - ASF 231 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
OpenFabrics Alliance 3 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
4CIO 20 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Международная академия связи - МАС 46 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 34
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 34
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
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Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
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РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CeBIT 614 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
CEATEC 45 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Kazan Digital Week 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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