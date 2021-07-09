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NVision Барьер



09.07.2021 Как выбрать фильтр для воды: советы ZOOM 1
26.02.2021 Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho 1
22.11.2018 «Энвижн груп» представил систему фильтрации интернет-трафика «Барьер» 3
10.10.2018 Сергей Кузьмин - Будущее ИТ-интегратора – в синергии с телеком-бизнесом 2
05.09.2016 Dell представила новые решения для ускоренного перехода на конвергентную инфраструктуру и упрощения виртуальных сред 1
20.02.2016 ZOOM рекомендует: мужские подарки на 23 февраля 1
29.06.2015 Преодолен «величайший барьер»: данные по ВОЛС переданы на рекордное расстояние 1
24.03.2015 Как обеспечить безопасность данных в облаках 1
09.02.2015 Linguee.ru запускает полностью обновленную версию онлайн-словаря 1
19.01.2015 Dell выпустила новые конфигурации флэш-массивов Dell Storage 1
20.11.2014 ГИС поможет в борьбе с незаконным рыбным промыслом 1
29.08.2014 Десять вещей, которые больше всего раздражают в играх 1
19.10.2012 Выпущен новый спорный дистрибутив Ubuntu Linux. ВИДЕО 1
04.07.2012 Фонд свободного ПО опубликовал руководство по борьбе с Secure Boot 1
12.12.2011 Секретный документ показал, как лейблы "выжимают соки" из музыкальных онлайн-сервисов 1
07.11.2011 Билл Гейтс вложил 1 млн долларов в антикомариный лазер 2
15.11.2010 Intel снижает цены на топовые модели SSD-дисков 1
05.10.2010 Toshiba показала первые модели «безочковых» 3D-телевизоров 1
16.07.2010 Новое предложение от NetApp и Microsoft поможет СМБ-предприятиям внедрять облачные вычисления 1
06.04.2010 Motorola патентует 3D-раскладушку 1
03.09.2009 Самыми востребованными ИТ-специалистами августа стали программисты 1С 1
19.08.2008 Киберженщин оживили 1
19.05.2008 Стайн Рамсли: Российский рынок ВКС дождался прорыва 1
02.04.2008 Офисный формат Microsoft признан международным стандартом 1
14.12.2007 На орбите появилась новая военная "Радуга" 1
23.10.2007 Обзор Nokia 7500 - мобильник-призма 1
12.07.2007 Популярность Facebook растет: 30 млн пользователей 1
24.05.2007 Новый спутник "Ресурс-П" не выведет Россию в лидеры 1
23.05.2007 Обзор «Барьер Миров». Очередное спасение мира 1
23.04.2007 MedSoft 2007: власти провоцируют кризис 1
15.12.2006 EMusic продал первые 100 млн MP3-файлов 1
27.11.2006 Война теней: на подходе боевые голограммы 1
16.11.2006 Наночастицы повышают эффективность лекарственной терапии 1
11.10.2006 Создана "вирусная" память 1
28.09.2006 Детекторы лжи зачищают персонал 1
27.09.2006 Intel создает терачип с принципиально новой архитектурой 1
01.09.2006 Шимпанзе хранят и чтут культурную традицию 1

Публикаций - 67, упоминаний - 73

NVision Барьер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21847 6
Google LLC 9698 4
Sony 5968 4
Meta - Facebook 4155 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8593 3
Dell EMC 4538 3
Apple Inc 10300 3
NVision Group - Энвижн Груп 656 3
Intel Corporation 10957 3
Программный продукт ГК 3462 2
HP - Hewlett-Packard 3575 2
SAP SE 4403 2
AMD - Advanced Micro Devices 3530 2
IBM - International Business Machines Corp 8761 2
Canonical 180 2
Oracle Corporation 5882 2
Philips 1869 2
LG Electronics 3206 2
Hitachi - Хитачи 1346 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 302 1
Data Matrix 54 1
1С-ИжТиСи 4898 1
Canon 1313 1
Acer Group 2230 1
Merlion iRU - Деловой офис 208 1
ДиалогНаука 182 1
Micro Focus - Novell 849 1
Unity Technologies 110 1
Sharp Corporation 1005 1
Corel Corporation 331 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1209 1
Toshiba Corporation 2816 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5322 1
Rockstar Games 241 1
Воентелеком 137 1
ФОРС Телеком 7 1
Rhapsody 53 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 536 1
Cisco Systems - Tandberg 152 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4998 2
EMI Group 59 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 740 1
Reebok 13 1
UMG - Universal Music Group 252 1
WMG - Warner Music Group 199 1
Аквафор 8 1
Sony Music Entertainment 140 1
Гипросвязь ПАО 70 1
Связьтранснефть 19 1
Совкомбанк Совесть 40 1
eBay Inc 1570 1
IKEA - ИКЕА 120 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 347 1
Auchan Holding - Ашан 175 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 614 1
РосЕвроБанк 46 1
Спортмастер 132 1
Ак Барс Банк 185 1
Совкомбанк ПАО 162 1
Qiwi 851 1
X5 Group - Пятерочка 292 1
Евросеть 1368 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1546 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 2
Правительство РФ 6054 1
МВД Франции - Министерство внутренних дел Франции 4 1
U.S. FAA - Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США 4 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 197 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 276 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 23 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 43 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 58 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3255 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2028 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2585 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 621 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 970 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2211 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2483 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 159 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4269 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12456 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8976 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 27564 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2128 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10189 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6362 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6060 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3295 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6632 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1343 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 2
NAND flash memory - флеш-память 435 2
UEFI Secure Boot - протокол 26 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1483 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1540 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4951 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 94 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6245 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1537 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6733 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7117 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 881 2
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 16 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1108 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 471 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 803 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4555 1
Сервер - Серверные платформы 1655 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 372 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1718 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 17 1
Мобильное приложение - Mobile app 2495 1
ИТ-аутсорсинг 864 1
Double precision - Число двойной точности - FP64 5 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1140 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 332 1
ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 175 1
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 13 1
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 22 1
Microsoft Windows 10 10904 5
Linux OS 7395 4
Microsoft Office 3155 3
Microsoft Azure Stack 61 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 2
Microsoft SQL Server 1293 2
ЭОС Дело СЭД 1416 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3823 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 605 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 303 2
Apple iOS 6269 2
Intel x86 - архитектура процессора 1266 2
МТС Cloud - CloudMTS 144 2
SQL - Язык программирования 564 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5953 2
Python PyTorch 17 1
Qlik Qlikview 113 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 6 1
AWS - Amazon Web Services 620 1
Red Hat - Linux Fedora 178 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 586 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 42 1
Google YouTube - Видеохостинг 2191 1
Pokémon Go 69 1
Microsoft Azure 1226 1
Nokia Prism 13 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1319 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 49 1
VMware Horizon Suite 96 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 92 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 14 1
Google TensorFlow 68 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 152 1
Nvidia Tesla GPU 128 1
Apple - App Store 2371 1
Google Cloud Platform - GCP 225 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 99 1
Космодром Байконур 1010 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 60 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 872 2
Nilekani Nandan - Нилекани Нандан 4 1
Лящ Михаил 40 1
Осотов Алексей 1 1
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 1
Колесников Владимир 8 1
Воронков Константин 10 1
Степанов Андрей 14 1
Шуклин Андрей 22 1
Ковалев Андрей 15 1
Андронов Алексей 26 1
Радаев Александр 40 1
Толкачева Екатерина 43 1
Борисов Андрей 9 1
Урличич Юрий 49 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 18 1
Толстой Лев 34 1
Рощин Вадим 1 1
Борис Альберт 7 1
Юдин Сергей 3 1
Кузьмин Сергей 33 1
Сорокин Сергей 9 1
Зятьков Юрий 7 1
Малышев Михаил 2 1
Фролов Алексей 16 1
Кожевников Алексей 61 1
Петров Михаил 99 1
Путин Владимир 2456 1
Россия - Российская федерация - РФ 98283 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 40788 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31083 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12010 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12210 4
Япония 8919 3
Япония - Токио 893 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10535 3
Земля - планета Солнечной системы 6751 3
Африка - Африканский регион 2727 2
Того - Тоголезская Республика 5997 2
Индия - Республика 4130 2
Франция - Французская Республика 5256 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12210 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1136 1
Норвегия - Осло 104 1
Ближний Восток 2516 1
США - Пенсильвания 292 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2146 1
Китай - Шанхай 611 1
Европа 9129 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1963 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 639 1
Россия - ПФО - Казань 1912 1
Великобритания - Шотландия 219 1
Азия - Азиатский регион 3392 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11875 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1648 1
Нидерланды - Амстердам 497 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4916 1
Беларусь - Белоруссия 3305 1
Россия - СФО - Новосибирск 3093 1
Испания - Королевство 2707 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 114 1
Италия - Итальянская Республика 3036 1
Германия - Федеративная Республика 8101 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1787 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5100 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5711 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 792 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 463 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3909 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2057 2
Торговля розничная 377 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 850 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 446 1
Русский язык 3713 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 42 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 1
Вторая мировая война 523 1
Образование в России 1298 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 115 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 33 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 830 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1926 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 1
Mashable 363 1
New Scientist 1445 1
GigaOM 62 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
TerraDaily 141 1
Times 252 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 2
IDC - International Data Corporation 4556 1
Gartner 3252 1
Nielsen Holdings - NetRatings 355 1
Markswebb 37 1
RiskIQ 9 1
ITResearch 93 1
ИТ-тренды 28 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 221 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 36 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 56 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 39 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
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