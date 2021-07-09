Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NVision Барьер
Публикаций - 67, упоминаний - 73
NVision Барьер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gates William Henry - Гейтс Билл 872 2
|Nilekani Nandan - Нилекани Нандан 4 1
|Лящ Михаил 40 1
|Осотов Алексей 1 1
|Wright (brothers) - Райт (братья) 32 1
|Колесников Владимир 8 1
|Воронков Константин 10 1
|Степанов Андрей 14 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Ковалев Андрей 15 1
|Андронов Алексей 26 1
|Радаев Александр 40 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Борисов Андрей 9 1
|Урличич Юрий 49 1
|Koduri Raja - Кодури Раджа 18 1
|Толстой Лев 34 1
|Рощин Вадим 1 1
|Борис Альберт 7 1
|Юдин Сергей 3 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Зятьков Юрий 7 1
|Малышев Михаил 2 1
|Фролов Алексей 16 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Петров Михаил 99 1
|Путин Владимир 2456 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1926 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 1
|Mashable 363 1
|New Scientist 1445 1
|GigaOM 62 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|TerraDaily 141 1
|Times 252 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 2
|IDC - International Data Corporation 4556 1
|Gartner 3252 1
|Nielsen Holdings - NetRatings 355 1
|Markswebb 37 1
|RiskIQ 9 1
|ITResearch 93 1
|ИТ-тренды 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru