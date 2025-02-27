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Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева и организации, системы, технологии, персоны:
|Клепиков Алексей 117 51
|Ямщиков Владимир 51 51
|Чаркин Евгений 296 50
|Дьяченко Валерий 95 50
|Халматов Максим 64 50
|Урьяс Вадим 98 50
|Абакумов Евгений 206 49
|Прохорова Алла 65 44
|Каюмов Шамиль 53 42
|Карпов Иван 78 42
|Степченков Максим 65 42
|Сыкулев Андрей 84 42
|Мискевич Евгений 50 42
|Смык Виталий 46 42
|Емелин Александр 45 42
|Портной Михаил 42 42
|Москальков Дмитрий 42 42
|Сороченков Алексей 42 42
|Трофимова Людмила 50 41
|Сотин Денис 205 41
|Слышкин Василий 129 41
|Егоров Владимир 82 41
|Семенихин Игорь 56 41
|Нестеров Алексей 144 41
|Соловьев Алексей 89 41
|Васильев Владислав 58 41
|Генкина Екатерина 43 41
|Лебедев Антон 51 41
|Рубин Адар 47 41
|Горчаков Денис 48 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Натрусов Артем 284 34
|Богданов Кирилл 112 33
|Шадаев Максут 1018 29
|Вахнин Павел 53 26
|Платонов Михаил 42 24
|Бурилов Андрей 105 24
|Казарин Станислав 175 24
|Валчев Стоян 48 24
|Козак Николай 163 24
|Forbes - Форбс 834 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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