Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169791
ИКТ 13225
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72676
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева

Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
10.04.2024 Хакеры вымогают полмиллиарда у крупнейшего землевладельца России 6
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
01.12.2021 В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности 2
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 59, упоминаний - 68

Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 50
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 42
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 42
Такском - Taxcom 240 42
Центр2М - Center2М 67 42
Ситилабс 44 42
8275 42
Schneider Electric 575 41
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 41
Rimini Street 58 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 41
Schneider Electric Secure Power 65 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 41
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 13
АйТи Бастион - IT Bastion 103 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 49 13
Ланит Интеграция 190 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 11
ММК Информсервис 52 9
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 116 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 5
Veeam Software 319 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 3
Naumen - Наумен 629 3
Dynatrace 56 3
Diasoft - Диасофт 886 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
МегаФон 8965 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
G-Core Labs 73 1
Biocad - Биокад 82 1
Denodo Technologies 2 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 51
Ингосстрах СПАО 422 51
РЖД - Российские железные дороги 1915 50
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 50
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 50
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 44
ГПБ - Газпромбанк 1089 42
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 41
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 41
OKS Group 51 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 35
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 31
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 27
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 20
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 19
Сургутнефтегаз - СНГ 269 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 18
Альфа-Банк 1778 17
Абсолют Банк 233 16
МКБ - Московский кредитный банк 560 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 13
Совкомбанк ПАО 258 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 13
Траско - Trasko 32 13
Казахмыс - Kazakhmys 51 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 41
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 41
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 41
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 19
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3352 17
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 5
Федеральное казначейство России 1783 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 191 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
РСПМО - Российский cоюз предприятий молочной отрасли - Молочный союз России 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 52
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 42
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 42
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1449 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 42
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 42
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 42
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 41
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 41
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 41
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 615 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 40
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 539 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2163 24
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 14
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 529 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 11
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1258 10
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 943 9
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 190 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4208 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 3
Data monetization - Монетизация данных 1641 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 836 41
1С:ERP Управление предприятием 561 41
NVision Барьер 659 9
Rakuten Viber 628 1
Первый ОФД - Yupana - Юпана 2 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 1
Google Android 14079 1
Cognitive Agro Pilot 37 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Azure Backup 8 1
Microsoft Azure OMS - Operations Management Suite 1 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 63 1
МегаФон Контроль автопарка 11 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 1
Клепиков Алексей 117 51
Ямщиков Владимир 51 51
Чаркин Евгений 296 50
Дьяченко Валерий 95 50
Халматов Максим 64 50
Урьяс Вадим 98 50
Абакумов Евгений 206 49
Прохорова Алла 65 44
Каюмов Шамиль 53 42
Карпов Иван 78 42
Степченков Максим 65 42
Сыкулев Андрей 84 42
Мискевич Евгений 50 42
Смык Виталий 46 42
Емелин Александр 45 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 42 42
Сороченков Алексей 42 42
Трофимова Людмила 50 41
Сотин Денис 205 41
Слышкин Василий 129 41
Егоров Владимир 82 41
Семенихин Игорь 56 41
Нестеров Алексей 144 41
Соловьев Алексей 89 41
Васильев Владислав 58 41
Генкина Екатерина 43 41
Лебедев Антон 51 41
Рубин Адар 47 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Натрусов Артем 284 34
Богданов Кирилл 112 33
Шадаев Максут 1018 29
Вахнин Павел 53 26
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 105 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
Козак Николай 163 24
Европа Восточная 3080 50
Россия - РФ - Российская федерация 145613 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 12
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 826 5
Украина 7635 4
Грузия 1246 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 4
Казахстан - Республика 5571 3
Беларусь - Белоруссия 5722 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Россия - ЦФО - Калужская область 988 2
Европа 21812 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 874 2
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 331 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1670 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 890 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1324 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 95 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1301 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ЦФО - Курская область 654 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - УФО - Курганская область 511 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 388 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 680 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган 9 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2963 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - Кубань 201 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 44
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 42
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 153 41
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 378 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5687 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 10
Экономический эффект 1077 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3503 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2407 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 401 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3577 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1201 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1742 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1573 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 154 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2432 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1041 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 927 1
Forbes - Форбс 834 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
CNews AWARDS - награда 521 42
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 41
CNews Баттл 64 41
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2027 10
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще