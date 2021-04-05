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Microsoft Azure Backup
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Microsoft Azure Backup и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25695 9
|Dell EMC 5170 2
|Veeam Software 344 2
|Dell Technologies - Dell Computer 2208 2
|Fujitsu 2098 2
|Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 272 1
|SoftwareONE Group 108 1
|Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 1
|Thecus - Thecus Technology Corporation 17 1
|CGI Group 12 1
|Портал-Юг 10 1
|Altaro Software 1 1
|Rubrik 8 1
|Broadcom - VMware 2595 1
|SAP SE 5575 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 1
|Commvault 187 1
|Intel Corporation 12776 1
|IBM - International Business Machines Corp 9677 1
|1С 9506 1
|Oracle Corporation 7055 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 935 1
|Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 1
|Acronis - Акронис 487 1
|SAS Institute 1078 1
|Salesforce 491 1
|Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
|Wargaming 161 1
|LanCloud - ЛанКлауд 58 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Лыков Алексей 13 1
|Alqinawi Talal - Алькинави Талал 2 1
|Ерин Сергей 16 1
|Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 1
|Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.