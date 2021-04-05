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Microsoft Azure Backup

СОБЫТИЯ

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05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
25.12.2020 Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI 1
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
31.10.2018 «Агрокомплекс» централизовал управление сельскохозяйственными предприятиями с помощью облачных сервисов Microsoft 1
20.10.2016 Thecus и Microsoft объединили усилия для продвижения интернета вещей 1
13.10.2016 Dell EMC расширит поддержку продуктов Microsoft 1
04.04.2014 Microsoft серьезно обновила облачную платформу Azure 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Microsoft Azure Backup и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25695 9
Dell EMC 5170 2
Veeam Software 344 2
Dell Technologies - Dell Computer 2208 2
Fujitsu 2098 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 272 1
SoftwareONE Group 108 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 1
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 1
CGI Group 12 1
Портал-Юг 10 1
Altaro Software 1 1
Rubrik 8 1
Broadcom - VMware 2595 1
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6586 6
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PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 102 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1357 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2442 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4285 1
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Сливко-Кольчик Елена 16 1
Лыков Алексей 13 1
Alqinawi Talal - Алькинави Талал 2 1
Ерин Сергей 16 1
Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 1
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Европа 24907 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 2
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 1
Германия - Федеративная Республика 13154 1
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Великобритания - Лондон 2427 1
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Россия - СКФО - Ставропольский край 1065 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5621 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12207 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3689 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 493 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2977 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 1
ZDnet 663 1
Microsoft Ignite 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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