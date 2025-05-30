Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175941
ИКТ 13700
Организации 10684
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3461
Системы 25666
Персоны 75514
География 2854
Статьи 1521
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

CNews CNewsMarket ИТ-маркетплейс

CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс

CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства, агрегатор предложений от компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг. Цель проекта CNewsMarket ー предоставить:

  • Посетителям ー гибкий и удобный сервис для выбора поставщика ИТ-услуг по ряду критериев
  • Поставщикам ー эффективный канал привлечения клиентов (лидогенерации)

 
На CNewsMarket запущен поиск тарифов более чем по 20 ИТ-услугам, включая IaaS, VPS, CRM, BPM, IP-телефония и другие облачные сервисы. Список услуг и аудитория портала постоянно растёт.

Ежегодно CNewsMarket  выпускает продуктовые рейтинги по всем основным видам ИТ-услуг, в том числе IaaS Eanterprise, DRaaS, СЭД, CRM и BPM-системы, Low-code-платформы и др.

 

 

УПОМИНАНИЯ


BPM-системы 2025

ИТ-холдинг Lansoft) BPMSoft 1063 Перейти к полному рейтингу Рейтинг BPM-систем для крупного бизнеса ИТ-маркетплейс CNewsMarket впервые подготовил специальный рейтинг BPM-систем для крупного биз
30.05.2025 CNewsMarket подготовил рейтинг BPM-систем для крупного бизнеса

различными моделями и системами. Для подготовки рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса аналитики CNewsMarket рассматривали следующие параметры: 1. Универсальность: Поддерживаемые нотации 2.

30.05.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских BPM-систем

0 92 210 775 96 192 745 76 223 700 71 224 765 72 144 650 66 245 700 85 165 Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г. Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной

Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети

на графическом процессоре) приложений, запущенных на виртуальной машине.   Подготовлено 27.02.2025 Market.CNews: Виртуализация: Графические ускорители и сети В основе рейтингов ИТ-маркетплейса
Обзор: Платформы VDI для работы с САПР

ям возможность запускать графикоемкие САПР-приложения в удаленном режиме. Аналитики ИТ-маркетплейса Market.CNews сравнили функциональные возможности вендоров услуги VDI для САПР. Подготовлено 1
Обзор: Платформы электронного документооборота 2025

zFGPoDFv Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ Market.CNews: Рейтинг российских платформ электронного документооборота 2025 В основе рейтинг
Обзор: Low-code платформы 2025

й рынок low-code платформ вышел на плато развития и является высококонкурентным. Так, если в обзоре Market.CNews 2024 г. приняло участие 25 компаний, а в текущем году — уже 34. Большинство плат
Обзор: Системы распознавания и анализа данных 2025

йские вендоры OCR располагают собственной экспертизой для развития программных продуктов. Аналитики Market.CNews сравнили системы распознавания и анализа данных ключевых игроков рынка, сделав о
Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025

ор эффективного и комфортного провайдера GPU Cloud требует изучения ряда технических характеристик, Market.CNews регулярно собирает основные параметры крупнейших провайдеров и готовит сводную т
Обзор: Российские платформы no-code 2025

стро, без серьезных расходов и привлечения квалифицированных программистов. Подготовлено 09.04.2025 Market.CNews: Рейтинг «Платформы no-code 2025» В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.C
19.05.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ VDI для работы с САПР

I 125 45 115 45 100 45 100 45 100 45 125 15 115 15 110 15 115 5 100 5 90 5 Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2025 г. В рейтинге учтены следующие критерии: Использование технологии Nvidia G
15.05.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг систем распознавания и анализа данных класса OCR и IDP

ния и т.п.). Результаты рейтинга На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, аналитики Market.CNews подготовили диаграмму с оценками по сгруппированным параметрам, отражающим как ф
Market.CNews. Провайдеры DBaaS 2024

серверных мощностей и повысить гибкость управления данными. Партнер обзора Подготовлено 28.12.2024 Market.CNews: Рейтинг провайдеров DBaaS 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNe
29.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025

На российском рынке активно работает более 20 провайдеров, предоставляющих услугу GPU as a Service. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективн
29.04.2025 Евгений Свидерский -

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

GPU Cloud: сценарии и архитектура Market.CNews: Для чего компаниям может понадобиться GPU Cloud? Евгений Свидерский: GPU — это дополнительное расширение возможностей, которое можно использовать совместно с облаком. Это инфрастр
23.04.2025 Market.CNews подготовил специальный рейтинг «Low-code платформы — инфраструктура разработки»

азработка 91 155 81 140 66 125 80 105 52 128 86 92 82 85 75 91 57 94 63 85 Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2025 г. Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльн
23.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг low-code платформ 2025

езопасности. Результаты рейтинга На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения
21.04.2025 Раис Ахкямов -

Раис Ахкямов, ELMA: В 90% случаев требования к проекту устаревают уже к моменту старта внедрения

«Многие компании хотят гибкости, искусственного интеллекта, адаптации под изменения — например, при слияниях или росте» Market.CNews: Давайте поговорим об ожиданиях рынка от современных СЭД. Что востребовано и необходимо при внедрении СЭД в настоящее время? Каким требованиям бизнеса должны отвечать современные С
16.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ электронного документооборота

пользование как low-code, так и no-code инструментов в СЭД. Об этих и других темах читайте в обзоре Market.CNews «Платформы электронного документооборота 2025». Рейтинг российских платформ элек
11.04.2025 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется

«Бизнесу необходимо end-to-end-решение. Ценность заключается не только в распознавании или классификации документов — нужно комплексное решение задач» Market.CNews: Как сегодня развивается рынок OCR и IDP в РФ? Какие технологии используются для распознавания и обработки документов? В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансфор
09.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг «Платформы no-code 2025»

и технологиями. Итоговый рейтинг На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения
Market.CNews. ВКС-платформы 2024

ровне, впрочем, постоянно используется и между контрагентами из одного города. Новый рейтинг ВКС от Market.CNews призван зафиксировать положение дел на российском рынке по состоянию на 2024 г.

27.02.2025 Market.CNews выпустил рейтинг «Виртуализация: Графические ускорители и cети»

tel 1400 4 Nubes NGcloud (VMware) 1350 5 Инновационный Центр «Баррикады» Горизонт-ВС 1325 Источник: Market.CNews. Полная версия В продукте РЕД Виртуализация не предусмотрена функция генерации т
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024

8KQC3H Рекламодатель: ООО «Примо РПА» ИНН/ОГРН: 9715426731/1227700545588 Сайт: https://primo-rpa.ru Market.CNews: Рейтинг RPA-платформ 2024 Исследование рынка RPA-платформ от аналитиков CNews п
07.02.2025 Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

ет компанию, новым сотрудникам не придется разбираться в коде и заново его переписывать — они смогут использовать визуальные инструменты для быстрого погружения и понимания алгоритмов работы системы. Market.CNews: Что должна включать в себя low-code платформа? Александр Сахаров: В обязательном порядке low-code платформа должна содержать визуальные инструменты проектирования логической функц
Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024

пные компании по сей день проявляют интерес к услугам виртуальной АТС и IP-телефонии. Новый рейтинг Market.CNews призван зафиксировать положение дел на рынке ВАТС и IP-телефонии по состоянию на
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024

ебе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг корпоративных мессенджеров третий год подряд. Данный проект приз
Market.CNews. Унифицированные коммуникации 2024

тоположения и используемых устройств. Стратегический партнер Партнер обзора Подготовлено 29.11.2024 Market.CNews: Рейтинг по Унифицированным коммуникациям 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейс
Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024

уктурой. Облачный провайдер берет на себя установку, обновление и мониторинг кластеров.   Аналитики Market.CNews регулярно проводят сравнение сервисов Managed Kubernetes российских провайдеров.
Market.CNews. BI 2024: Платформы бизнес-аналитики

FGWBKb6 Рекламодатель: ООО "ПИКС РОБОТИКС" ИНН/ОГРН: 9731050726/1197746528715 Сайт: https://pix.ru/ Market.CNews: Рейтинг платформ бизнес-аналитики 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Ma
28.12.2024 Market.CNews выпустил рейтинг провайдеров DBaaS 2024

аллов 1 Selectel 2024 2 YandexCloud 1424 3 Т1 Облако 1339 4 Cloud.ru 1186 5 VK Cloud 1125 Источник: Market.CNews. Полная версия На втором месте — компания Yandex Cloud, которая уступает лишь ко
28.12.2024 Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

ями, такие как ответы на часто задаваемые вопросы, обработка заказов и многое другое. Артем Чепрак: Компания «Информтехника и Связь» предлагает широкий спектр решений для унифицированных коммуникаций Market.CNews: Как РОСЧАТ позволяет создавать единое пространство для общения сотрудников? Артем Чепрак: РОСЧАТ — это корпоративный мессенджер, созданный нашей компанией, который предназначен дл
28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024»

Modus Modus BI 1894 4 Форсайт Форсайт. Аналитическая платформа 1866 5 Goodt Insight 1807 Источник: Market.CNews. Полная версия На третьем месте — Modus BI от «БиАй Про». Тестовый период — 30 д
Market.CNews. CRM-системы 2024

ОО "1С-Рарус Специализированные решения" ИНН/ОГРН: 7727303917/5167746296207 Сайт: https://rarus.ru/ Market.CNews: Рейтинг CRM-систем 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews

26.12.2024 Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

, что многие компании использовали несколько CRM одновременно — и российские, и западные. В 2022 году они занялись их интеграцией и на сегодняшний день практически полностью перешли на российское ПО. Market.CNews: Смогли ли российские разработчики полностью удовлетворить спрос на CRM со стороны крупных компаний и СМБ? Михаил Лапин: Линейка решений 1С:CRM, разработанная «1С-Рарус» совместно

25.12.2024 Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ

оев нет. В следующем году планируем увеличивать их количество. Банк ВТБ одним из первых в России осуществил полный переход на российское ПО. Теперь мы научили работать с ним и наших роботов Primo RPA Market.CNews: Когда и как пришло понимание, что нужно переходить на Linux? Какие факторы повлияли на это решение? Олег Тихомиров: Импортозамещение на рынке — важная стратегическая задача измене
Market.CNews. SLA IaaS 2024

SLA IaaS 2024 Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) и
23.12.2024 Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры

и выше помогают профилактические работы, непрерывный мониторинг инфраструктуры, а также регулярное обновление платформы и всех ее составляющих — аппаратных компонентов, сетевой и программной частей. Market.CNews: Компенсации по SLA малы по сравнению с бизнесом ваших заказчиков. Так ли важен SLA сегодня? Георгий Джабиев: Безусловно, SLA важен. Это юридически значимый документ, в котором опр
20.12.2024 Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

ас как для облачного провайдера, так как основной целью для нас была продажа готового сервиса из облака — Kubernetes as a Service. Полина Абаимова, менеджер продуктов SaaS/PaaS, Softline Мультиоблако Market.CNews: Ежегодно выпускается несколько версий Kubernetes. В каком направлении идет развитие оркестраторов? Полина Абаимова: В начале 2020-х годов стало понятно, что Kubernetes выиграл в н
19.12.2024 Linx Cloud вошел в топ-3 поставщиков Kubernetes по версии CNews Market

Linx Cloud занял второе место в рейтинге поставщиков Kubernetes 2024. Рейтинг составлен Market.CNews на основе исследования рынка. Аналитики отметили высокий уровень встроенной функциональности ManagedKubernetes от Linx Cloud, а также его универсальность и конкурентное ценовое пре

Публикаций - 534, упоминаний - 1341

CNews и организации, системы, технологии, персоны:

8492 68
Selectel - Селектел 407 62
Softline - Софтлайн 2985 50
Microsoft Corporation 24862 46
Broadcom - VMware 2408 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 30
SAP SE 5334 30
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 26
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 53 24
Yandex - Яндекс 7744 22
Directum - Директум 1126 21
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 120 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 20
UIPath 105 18
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 17
LanCloud - ЛанКлауд 55 17
Cloud4Y 293 17
Softline - Sl Soft - Сл Софт 266 17
Oracle Corporation 6761 16
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 363 15
Nvidia Corp 3572 15
Diasoft - Диасофт 936 15
Google LLC 11960 14
PIX Robotics - Пикс Роботикс 116 14
Telegram Group 2223 14
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 283 14
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 214 13
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 258 13
МегаФон 9295 12
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 19 12
Flant - Флант 116 12
Ростелеком 9946 11
Amazon Inc - Amazon.com 3049 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 11
SAS Institute 996 11
Информтехника и Связь 36 11
Comindware - Колловэар 162 11
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 72 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 94
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 10
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 5
МКБ - Московский кредитный банк 580 5
РЖД - Российские железные дороги 1942 5
Почта России ПАО 2162 5
Лента - Сеть розничной торговли 2148 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 205 4
Альфа-Банк 1799 4
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 73 4
Ингосстрах СПАО 435 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 3
Газпром нефть 641 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 188 3
ПСБ - Промсвязьбанк 872 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 3
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 3
Велесстрой СМУ 12 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 157 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1017 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 490 2
Ак Барс Банк 273 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 296 2
ГПБ - Газпромбанк 1109 2
НСПК - Национальная система платежных карт 837 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 3
Федеральное казначейство России 1816 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1815 1
Роскачество - Российская система качества 39 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 40 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 264 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 746 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 138 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
Linux Foundation 188 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 323 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 292
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21851 249
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 204
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 180
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 177
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 158
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16406 157
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 146
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 145
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 134
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 127
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 124
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29105 120
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 108
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1924 100
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24868 98
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6342 96
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 95
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 81
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 77
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1327 77
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21211 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 75
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1222 74
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5516 74
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2473 72
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1956 69
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 67
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7487 67
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5948 66
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 437 65
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 153 64
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2784 60
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 981 59
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4158 59
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4648 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 58
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3725 58
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6878 57
Depositphotos - фотобанк 422 47
Linux OS 10244 33
Microsoft Windows 15912 31
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 24
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 23
ELMA 365 Low-code BPM 131 23
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 50 21
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 18
Примо РПА - Primo RPA 38 17
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 513 17
Microsoft Office 3822 16
Microsoft Teams - MS Teams 577 16
Microsoft Azure 1429 14
Apple iPhone 6 4863 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4714 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1051 14
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 77 13
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 13
PIX RPA Platform. 84 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 12
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 113 12
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 310 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 11
Softline - Sl Soft - Robin RPA 39 11
Linx Cloud 60 11
Oracle Java - язык программирования 3141 10
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 10
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 116 10
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 86 10
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 9
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 286 9
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 9
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 222 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1766 8
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 207 8
1С:ERP Управление предприятием 621 8
1С:CRM 69 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 8
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 137 8
Врацкий Андрей 144 10
Джабиев Георгий 45 9
Иодковский Станислав 90 9
Шадаев Максут 1049 8
Чепрак Артем 20 8
Свидерский Евгений 37 8
Истомин Константин 58 7
Исаев Дмитрий 46 7
Борченко Павел 42 7
Кирьянова Александра 140 6
Ансимов Константин 34 5
Лапин Михаил 5 5
Тен Антон 37 5
Сорокин Игорь 15 5
Мельников Иван 12 4
Трандин Сергей 94 4
Слободин Виталий 21 4
Аксенов Константин 32 4
Кабаков Ярослав 61 3
Натрусов Артем 291 3
Буланов Николай 16 3
Галкин Николай 112 3
Залеский Владимир 6 3
Волков Михаил 65 3
Иванов Михаил 106 3
Спирин Антон 76 3
Горянский Павел 28 3
Слученков Антон 18 3
Лазарев Николай 21 3
Григорян Александр 12 3
Ахкямов Раис 12 3
Краснов Александр 74 3
Кочетов Илья 6 3
Казимирчик Георгий 6 3
Сахаров Александр 79 3
Абрамова Анна 7 3
Колбин Евгений 73 2
Бойко Андрей 52 2
Колескин Тимур 13 2
Соколова Ольга 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 149251 396
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 19
Европа 24390 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17483 15
Казахстан - Республика 5652 13
Беларусь - Белоруссия 5845 13
Германия - Федеративная Республика 12787 12
Россия - СФО - Новосибирск 4438 8
Земля - планета Солнечной системы 10473 6
Бразилия - Федеративная Республика 2396 5
Украина 7670 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3097 5
Америка Латинская 1839 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1181 5
Европа Восточная 3109 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1882 4
Азия - Азиатский регион 5617 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2754 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1405 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1620 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1611 2
Нидерланды 3561 2
Люксембург Великое Герцогство 436 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 2
Америка Южная 858 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 2
Финляндия - Финляндская Республика 3626 2
Испания - Королевство 3736 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1509 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 134
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14148 109
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 93
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 92
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6563 77
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5598 72
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 69
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 47
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2393 45
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 44
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 32
Аренда 2498 31
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3704 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7998 27
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5017 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3383 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6363 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 21
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 21
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3005 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2975 20
Аудит - аудиторский услуги 2824 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 18
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 173 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2806 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9086 16
Английский язык 6749 16
TAdviser - Центр выбора технологий 408 7
Vc.ru - Виси.ру 37 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 114 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1981 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1021 3
ComNews - Медиа-бизнес 110 3
CNews - ZOOM.CNews 1850 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 2
AppleInsider 397 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 30 2
Ведомости 1078 2
Forbes - Форбс 862 1
Известия ИД 656 1
За рулем 1 1
N+1 - Издание 172 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 1
Bloomberg 1323 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 287 1
Телеспутник - Telesputnik 6 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 175
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 23
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 16
Gartner - Гартнер 3574 13
CNews Мишень 169 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 340 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 4
НМГ - Медиалогия 31 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 4
IDC - International Data Corporation 4921 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 2
CNews Мишень CRM-систем 2 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
CNews Инновация года - награда 112 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 28 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 67 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
Juniper Research 531 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
TechTarget 13 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 230 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
Mordor Intelligence 30 1
Market Research Future 10 1
Fortune Business Insights 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 3
РАН - Российская академия наук 1931 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 23 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 436 2
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 189 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 74 1
Т1 Цифровая академия 45 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 1
Merlion Academy 4 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 51 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 621 1
Базальт СПО - Альт академия 25 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 9 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 50 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 11
CNews AWARDS - награда 527 8
CNews FORUM Кейсы 244 5
Intel Developer Forum - IDF 278 1
IT World Awards 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
Единый день голосования 130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще