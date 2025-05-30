CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс

BPM-системы 2025 ИТ-холдинг Lansoft) BPMSoft 1063 Перейти к полному рейтингу Рейтинг BPM-систем для крупного бизнеса ИТ-маркетплейс CNewsMarket впервые подготовил специальный рейтинг BPM-систем для крупного биз

CNewsMarket подготовил рейтинг BPM-систем для крупного бизнеса различными моделями и системами. Для подготовки рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса аналитики CNewsMarket рассматривали следующие параметры: 1. Универсальность: Поддерживаемые нотации 2.

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских BPM-систем 0 92 210 775 96 192 745 76 223 700 71 224 765 72 144 650 66 245 700 85 165 Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г. Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной

Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети на графическом процессоре) приложений, запущенных на виртуальной машине. Подготовлено 27.02.2025 Market.CNews: Виртуализация: Графические ускорители и сети В основе рейтингов ИТ-маркетплейса

Обзор: Платформы VDI для работы с САПР ям возможность запускать графикоемкие САПР-приложения в удаленном режиме. Аналитики ИТ-маркетплейса Market.CNews сравнили функциональные возможности вендоров услуги VDI для САПР. Подготовлено 1

Обзор: Платформы электронного документооборота 2025 zFGPoDFv Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ Market.CNews: Рейтинг российских платформ электронного документооборота 2025 В основе рейтинг

Обзор: Low-code платформы 2025 й рынок low-code платформ вышел на плато развития и является высококонкурентным. Так, если в обзоре Market.CNews 2024 г. приняло участие 25 компаний, а в текущем году — уже 34. Большинство плат

Обзор: Системы распознавания и анализа данных 2025 йские вендоры OCR располагают собственной экспертизой для развития программных продуктов. Аналитики Market.CNews сравнили системы распознавания и анализа данных ключевых игроков рынка, сделав о

Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025 ор эффективного и комфортного провайдера GPU Cloud требует изучения ряда технических характеристик, Market.CNews регулярно собирает основные параметры крупнейших провайдеров и готовит сводную т

Обзор: Российские платформы no-code 2025 стро, без серьезных расходов и привлечения квалифицированных программистов. Подготовлено 09.04.2025 Market.CNews: Рейтинг «Платформы no-code 2025» В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.C

Market.CNews опубликовал рейтинг платформ VDI для работы с САПР I 125 45 115 45 100 45 100 45 100 45 125 15 115 15 110 15 115 5 100 5 90 5 Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2025 г. В рейтинге учтены следующие критерии: Использование технологии Nvidia G

Market.CNews опубликовал рейтинг систем распознавания и анализа данных класса OCR и IDP ния и т.п.). Результаты рейтинга На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, аналитики Market.CNews подготовили диаграмму с оценками по сгруппированным параметрам, отражающим как ф

Market.CNews. Провайдеры DBaaS 2024 серверных мощностей и повысить гибкость управления данными. Партнер обзора Подготовлено 28.12.2024 Market.CNews: Рейтинг провайдеров DBaaS 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNe

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025 На российском рынке активно работает более 20 провайдеров, предоставляющих услугу GPU as a Service. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективн

Евгений Свидерский - Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia GPU Cloud: сценарии и архитектура Market.CNews: Для чего компаниям может понадобиться GPU Cloud? Евгений Свидерский: GPU — это дополнительное расширение возможностей, которое можно использовать совместно с облаком. Это инфрастр

Market.CNews подготовил специальный рейтинг «Low-code платформы — инфраструктура разработки» азработка 91 155 81 140 66 125 80 105 52 128 86 92 82 85 75 91 57 94 63 85 Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2025 г. Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльн

Market.CNews опубликовал рейтинг low-code платформ 2025 езопасности. Результаты рейтинга На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения

Раис Ахкямов - Раис Ахкямов, ELMA: В 90% случаев требования к проекту устаревают уже к моменту старта внедрения «Многие компании хотят гибкости, искусственного интеллекта, адаптации под изменения — например, при слияниях или росте» Market.CNews: Давайте поговорим об ожиданиях рынка от современных СЭД. Что востребовано и необходимо при внедрении СЭД в настоящее время? Каким требованиям бизнеса должны отвечать современные С

Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ электронного документооборота пользование как low-code, так и no-code инструментов в СЭД. Об этих и других темах читайте в обзоре Market.CNews «Платформы электронного документооборота 2025». Рейтинг российских платформ элек

Игорь Беляк - Игорь Беляк, Directum: В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется «Бизнесу необходимо end-to-end-решение. Ценность заключается не только в распознавании или классификации документов — нужно комплексное решение задач» Market.CNews: Как сегодня развивается рынок OCR и IDP в РФ? Какие технологии используются для распознавания и обработки документов? В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансфор

Market.CNews опубликовал рейтинг «Платформы no-code 2025» и технологиями. Итоговый рейтинг На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения

Market.CNews. ВКС-платформы 2024 ровне, впрочем, постоянно используется и между контрагентами из одного города. Новый рейтинг ВКС от Market.CNews призван зафиксировать положение дел на российском рынке по состоянию на 2024 г.

Market.CNews выпустил рейтинг «Виртуализация: Графические ускорители и cети» tel 1400 4 Nubes NGcloud (VMware) 1350 5 Инновационный Центр «Баррикады» Горизонт-ВС 1325 Источник: Market.CNews. Полная версия В продукте РЕД Виртуализация не предусмотрена функция генерации т

Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 8KQC3H Рекламодатель: ООО «Примо РПА» ИНН/ОГРН: 9715426731/1227700545588 Сайт: https://primo-rpa.ru Market.CNews: Рейтинг RPA-платформ 2024 Исследование рынка RPA-платформ от аналитиков CNews п

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций ет компанию, новым сотрудникам не придется разбираться в коде и заново его переписывать — они смогут использовать визуальные инструменты для быстрого погружения и понимания алгоритмов работы системы. Market.CNews: Что должна включать в себя low-code платформа? Александр Сахаров: В обязательном порядке low-code платформа должна содержать визуальные инструменты проектирования логической функц

Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024 пные компании по сей день проявляют интерес к услугам виртуальной АТС и IP-телефонии. Новый рейтинг Market.CNews призван зафиксировать положение дел на рынке ВАТС и IP-телефонии по состоянию на

Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024 ебе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг корпоративных мессенджеров третий год подряд. Данный проект приз

Market.CNews. Унифицированные коммуникации 2024 тоположения и используемых устройств. Стратегический партнер Партнер обзора Подготовлено 29.11.2024 Market.CNews: Рейтинг по Унифицированным коммуникациям 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейс

Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024 уктурой. Облачный провайдер берет на себя установку, обновление и мониторинг кластеров. Аналитики Market.CNews регулярно проводят сравнение сервисов Managed Kubernetes российских провайдеров.

Market.CNews. BI 2024: Платформы бизнес-аналитики FGWBKb6 Рекламодатель: ООО "ПИКС РОБОТИКС" ИНН/ОГРН: 9731050726/1197746528715 Сайт: https://pix.ru/ Market.CNews: Рейтинг платформ бизнес-аналитики 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Ma

Market.CNews выпустил рейтинг провайдеров DBaaS 2024 аллов 1 Selectel 2024 2 YandexCloud 1424 3 Т1 Облако 1339 4 Cloud.ru 1186 5 VK Cloud 1125 Источник: Market.CNews. Полная версия На втором месте — компания Yandex Cloud, которая уступает лишь ко

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями ями, такие как ответы на часто задаваемые вопросы, обработка заказов и многое другое. Артем Чепрак: Компания «Информтехника и Связь» предлагает широкий спектр решений для унифицированных коммуникаций Market.CNews: Как РОСЧАТ позволяет создавать единое пространство для общения сотрудников? Артем Чепрак: РОСЧАТ — это корпоративный мессенджер, созданный нашей компанией, который предназначен дл

Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» Modus Modus BI 1894 4 Форсайт Форсайт. Аналитическая платформа 1866 5 Goodt Insight 1807 Источник: Market.CNews. Полная версия На третьем месте — Modus BI от «БиАй Про». Тестовый период — 30 д

Market.CNews. CRM-системы 2024 ОО "1С-Рарус Специализированные решения" ИНН/ОГРН: 7727303917/5167746296207 Сайт: https://rarus.ru/ Market.CNews: Рейтинг CRM-систем 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30% , что многие компании использовали несколько CRM одновременно — и российские, и западные. В 2022 году они занялись их интеграцией и на сегодняшний день практически полностью перешли на российское ПО. Market.CNews: Смогли ли российские разработчики полностью удовлетворить спрос на CRM со стороны крупных компаний и СМБ? Михаил Лапин: Линейка решений 1С:CRM, разработанная «1С-Рарус» совместно

Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ оев нет. В следующем году планируем увеличивать их количество. Банк ВТБ одним из первых в России осуществил полный переход на российское ПО. Теперь мы научили работать с ним и наших роботов Primo RPA Market.CNews: Когда и как пришло понимание, что нужно переходить на Linux? Какие факторы повлияли на это решение? Олег Тихомиров: Импортозамещение на рынке — важная стратегическая задача измене

Market.CNews. SLA IaaS 2024 SLA IaaS 2024 Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) и

Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры и выше помогают профилактические работы, непрерывный мониторинг инфраструктуры, а также регулярное обновление платформы и всех ее составляющих — аппаратных компонентов, сетевой и программной частей. Market.CNews: Компенсации по SLA малы по сравнению с бизнесом ваших заказчиков. Так ли важен SLA сегодня? Георгий Джабиев: Безусловно, SLA важен. Это юридически значимый документ, в котором опр

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление ас как для облачного провайдера, так как основной целью для нас была продажа готового сервиса из облака — Kubernetes as a Service. Полина Абаимова, менеджер продуктов SaaS/PaaS, Softline Мультиоблако Market.CNews: Ежегодно выпускается несколько версий Kubernetes. В каком направлении идет развитие оркестраторов? Полина Абаимова: В начале 2020-х годов стало понятно, что Kubernetes выиграл в н