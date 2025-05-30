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CNews CNewsMarket ИТ-маркетплейс
CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства, агрегатор предложений от компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг. Цель проекта CNewsMarket ー предоставить:
- Посетителям ー гибкий и удобный сервис для выбора поставщика ИТ-услуг по ряду критериев
- Поставщикам ー эффективный канал привлечения клиентов (лидогенерации)
На CNewsMarket запущен поиск тарифов более чем по 20 ИТ-услугам, включая IaaS, VPS, CRM, BPM, IP-телефония и другие облачные сервисы. Список услуг и аудитория портала постоянно растёт.
Ежегодно CNewsMarket выпускает продуктовые рейтинги по всем основным видам ИТ-услуг, в том числе IaaS Eanterprise, DRaaS, СЭД, CRM и BPM-системы, Low-code-платформы и др.
УПОМИНАНИЯ
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BPM-системы 2025
ИТ-холдинг Lansoft) BPMSoft 1063 Перейти к полному рейтингу Рейтинг BPM-систем для крупного бизнеса ИТ-маркетплейс CNewsMarket впервые подготовил специальный рейтинг BPM-систем для крупного биз
|30.05.2025
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CNewsMarket подготовил рейтинг BPM-систем для крупного бизнеса
различными моделями и системами. Для подготовки рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса аналитики CNewsMarket рассматривали следующие параметры: 1. Универсальность: Поддерживаемые нотации 2.
|30.05.2025
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских BPM-систем
0 92 210 775 96 192 745 76 223 700 71 224 765 72 144 650 66 245 700 85 165 Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г. Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной
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Обзор: Виртуализация — графические ускорители и сети
на графическом процессоре) приложений, запущенных на виртуальной машине. Подготовлено 27.02.2025 Market.CNews: Виртуализация: Графические ускорители и сети В основе рейтингов ИТ-маркетплейса
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Обзор: Платформы VDI для работы с САПР
ям возможность запускать графикоемкие САПР-приложения в удаленном режиме. Аналитики ИТ-маркетплейса Market.CNews сравнили функциональные возможности вендоров услуги VDI для САПР. Подготовлено 1
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Обзор: Платформы электронного документооборота 2025
zFGPoDFv Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ Market.CNews: Рейтинг российских платформ электронного документооборота 2025 В основе рейтинг
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Обзор: Low-code платформы 2025
й рынок low-code платформ вышел на плато развития и является высококонкурентным. Так, если в обзоре Market.CNews 2024 г. приняло участие 25 компаний, а в текущем году — уже 34. Большинство плат
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Обзор: Системы распознавания и анализа данных 2025
йские вендоры OCR располагают собственной экспертизой для развития программных продуктов. Аналитики Market.CNews сравнили системы распознавания и анализа данных ключевых игроков рынка, сделав о
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Обзор: Провайдеры GPU Cloud 2025
ор эффективного и комфортного провайдера GPU Cloud требует изучения ряда технических характеристик, Market.CNews регулярно собирает основные параметры крупнейших провайдеров и готовит сводную т
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Обзор: Российские платформы no-code 2025
стро, без серьезных расходов и привлечения квалифицированных программистов. Подготовлено 09.04.2025 Market.CNews: Рейтинг «Платформы no-code 2025» В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.C
|19.05.2025
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Market.CNews опубликовал рейтинг платформ VDI для работы с САПР
I 125 45 115 45 100 45 100 45 100 45 125 15 115 15 110 15 115 5 100 5 90 5 Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2025 г. В рейтинге учтены следующие критерии: Использование технологии Nvidia G
|15.05.2025
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Market.CNews опубликовал рейтинг систем распознавания и анализа данных класса OCR и IDP
ния и т.п.). Результаты рейтинга На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, аналитики Market.CNews подготовили диаграмму с оценками по сгруппированным параметрам, отражающим как ф
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Market.CNews. Провайдеры DBaaS 2024
серверных мощностей и повысить гибкость управления данными. Партнер обзора Подготовлено 28.12.2024 Market.CNews: Рейтинг провайдеров DBaaS 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNe
|29.04.2025
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Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров GPU Cloud 2025
На российском рынке активно работает более 20 провайдеров, предоставляющих услугу GPU as a Service. Market.CNews с 2022 г. сравнивает игроков по 12 критериям, что позволяет обеспечить объективн
|29.04.2025
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Евгений Свидерский -
Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia
GPU Cloud: сценарии и архитектура Market.CNews: Для чего компаниям может понадобиться GPU Cloud? Евгений Свидерский: GPU — это дополнительное расширение возможностей, которое можно использовать совместно с облаком. Это инфрастр
|23.04.2025
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Market.CNews подготовил специальный рейтинг «Low-code платформы — инфраструктура разработки»
азработка 91 155 81 140 66 125 80 105 52 128 86 92 82 85 75 91 57 94 63 85 Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2025 г. Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльн
|23.04.2025
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Market.CNews опубликовал рейтинг low-code платформ 2025
езопасности. Результаты рейтинга На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения
|21.04.2025
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Раис Ахкямов -
Раис Ахкямов, ELMA: В 90% случаев требования к проекту устаревают уже к моменту старта внедрения
«Многие компании хотят гибкости, искусственного интеллекта, адаптации под изменения — например, при слияниях или росте» Market.CNews: Давайте поговорим об ожиданиях рынка от современных СЭД. Что востребовано и необходимо при внедрении СЭД в настоящее время? Каким требованиям бизнеса должны отвечать современные С
|16.04.2025
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Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ электронного документооборота
пользование как low-code, так и no-code инструментов в СЭД. Об этих и других темах читайте в обзоре Market.CNews «Платформы электронного документооборота 2025». Рейтинг российских платформ элек
|11.04.2025
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Игорь Беляк -
Игорь Беляк, Directum: В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансформируется
«Бизнесу необходимо end-to-end-решение. Ценность заключается не только в распознавании или классификации документов — нужно комплексное решение задач» Market.CNews: Как сегодня развивается рынок OCR и IDP в РФ? Какие технологии используются для распознавания и обработки документов? В последние годы рынок технологий OCR и IDP серьезно трансфор
|09.04.2025
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Market.CNews опубликовал рейтинг «Платформы no-code 2025»
и технологиями. Итоговый рейтинг На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения
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Market.CNews. ВКС-платформы 2024
ровне, впрочем, постоянно используется и между контрагентами из одного города. Новый рейтинг ВКС от Market.CNews призван зафиксировать положение дел на российском рынке по состоянию на 2024 г.
|27.02.2025
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Market.CNews выпустил рейтинг «Виртуализация: Графические ускорители и cети»
tel 1400 4 Nubes NGcloud (VMware) 1350 5 Инновационный Центр «Баррикады» Горизонт-ВС 1325 Источник: Market.CNews. Полная версия В продукте РЕД Виртуализация не предусмотрена функция генерации т
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Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024
8KQC3H Рекламодатель: ООО «Примо РПА» ИНН/ОГРН: 9715426731/1227700545588 Сайт: https://primo-rpa.ru Market.CNews: Рейтинг RPA-платформ 2024 Исследование рынка RPA-платформ от аналитиков CNews п
|07.02.2025
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Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций
ет компанию, новым сотрудникам не придется разбираться в коде и заново его переписывать — они смогут использовать визуальные инструменты для быстрого погружения и понимания алгоритмов работы системы. Market.CNews: Что должна включать в себя low-code платформа? Александр Сахаров: В обязательном порядке low-code платформа должна содержать визуальные инструменты проектирования логической функц
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Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024
пные компании по сей день проявляют интерес к услугам виртуальной АТС и IP-телефонии. Новый рейтинг Market.CNews призван зафиксировать положение дел на рынке ВАТС и IP-телефонии по состоянию на
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Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024
ебе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг корпоративных мессенджеров третий год подряд. Данный проект приз
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Market.CNews. Унифицированные коммуникации 2024
тоположения и используемых устройств. Стратегический партнер Партнер обзора Подготовлено 29.11.2024 Market.CNews: Рейтинг по Унифицированным коммуникациям 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейс
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Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024
уктурой. Облачный провайдер берет на себя установку, обновление и мониторинг кластеров. Аналитики Market.CNews регулярно проводят сравнение сервисов Managed Kubernetes российских провайдеров.
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Market.CNews. BI 2024: Платформы бизнес-аналитики
FGWBKb6 Рекламодатель: ООО "ПИКС РОБОТИКС" ИНН/ОГРН: 9731050726/1197746528715 Сайт: https://pix.ru/ Market.CNews: Рейтинг платформ бизнес-аналитики 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Ma
|28.12.2024
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Market.CNews выпустил рейтинг провайдеров DBaaS 2024
аллов 1 Selectel 2024 2 YandexCloud 1424 3 Т1 Облако 1339 4 Cloud.ru 1186 5 VK Cloud 1125 Источник: Market.CNews. Полная версия На втором месте — компания Yandex Cloud, которая уступает лишь ко
|28.12.2024
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Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями
ями, такие как ответы на часто задаваемые вопросы, обработка заказов и многое другое. Артем Чепрак: Компания «Информтехника и Связь» предлагает широкий спектр решений для унифицированных коммуникаций Market.CNews: Как РОСЧАТ позволяет создавать единое пространство для общения сотрудников? Артем Чепрак: РОСЧАТ — это корпоративный мессенджер, созданный нашей компанией, который предназначен дл
|28.12.2024
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Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024»
Modus Modus BI 1894 4 Форсайт Форсайт. Аналитическая платформа 1866 5 Goodt Insight 1807 Источник: Market.CNews. Полная версия На третьем месте — Modus BI от «БиАй Про». Тестовый период — 30 д
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Market.CNews. CRM-системы 2024
ОО "1С-Рарус Специализированные решения" ИНН/ОГРН: 7727303917/5167746296207 Сайт: https://rarus.ru/ Market.CNews: Рейтинг CRM-систем 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews
|26.12.2024
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Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%
, что многие компании использовали несколько CRM одновременно — и российские, и западные. В 2022 году они занялись их интеграцией и на сегодняшний день практически полностью перешли на российское ПО. Market.CNews: Смогли ли российские разработчики полностью удовлетворить спрос на CRM со стороны крупных компаний и СМБ? Михаил Лапин: Линейка решений 1С:CRM, разработанная «1С-Рарус» совместно
|25.12.2024
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Первый в РФ крупный проект запуска RPA на Linux: опыт миграции банка ВТБ
оев нет. В следующем году планируем увеличивать их количество. Банк ВТБ одним из первых в России осуществил полный переход на российское ПО. Теперь мы научили работать с ним и наших роботов Primo RPA Market.CNews: Когда и как пришло понимание, что нужно переходить на Linux? Какие факторы повлияли на это решение? Олег Тихомиров: Импортозамещение на рынке — важная стратегическая задача измене
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Market.CNews. SLA IaaS 2024
SLA IaaS 2024 Аналитики Market.CNews следят за соглашениями об уровне надежности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) и
|23.12.2024
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Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры
и выше помогают профилактические работы, непрерывный мониторинг инфраструктуры, а также регулярное обновление платформы и всех ее составляющих — аппаратных компонентов, сетевой и программной частей. Market.CNews: Компенсации по SLA малы по сравнению с бизнесом ваших заказчиков. Так ли важен SLA сегодня? Георгий Джабиев: Безусловно, SLA важен. Это юридически значимый документ, в котором опр
|20.12.2024
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Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление
ас как для облачного провайдера, так как основной целью для нас была продажа готового сервиса из облака — Kubernetes as a Service. Полина Абаимова, менеджер продуктов SaaS/PaaS, Softline Мультиоблако Market.CNews: Ежегодно выпускается несколько версий Kubernetes. В каком направлении идет развитие оркестраторов? Полина Абаимова: В начале 2020-х годов стало понятно, что Kubernetes выиграл в н
|19.12.2024
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Linx Cloud вошел в топ-3 поставщиков Kubernetes по версии CNews Market
Linx Cloud занял второе место в рейтинге поставщиков Kubernetes 2024. Рейтинг составлен Market.CNews на основе исследования рынка. Аналитики отметили высокий уровень встроенной функциональности ManagedKubernetes от Linx Cloud, а также его универсальность и конкурентное ценовое пре
CNews и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 144 10
|Джабиев Георгий 45 9
|Иодковский Станислав 90 9
|Шадаев Максут 1049 8
|Чепрак Артем 20 8
|Свидерский Евгений 37 8
|Истомин Константин 58 7
|Исаев Дмитрий 46 7
|Борченко Павел 42 7
|Кирьянова Александра 140 6
|Ансимов Константин 34 5
|Лапин Михаил 5 5
|Тен Антон 37 5
|Сорокин Игорь 15 5
|Мельников Иван 12 4
|Трандин Сергей 94 4
|Слободин Виталий 21 4
|Аксенов Константин 32 4
|Кабаков Ярослав 61 3
|Натрусов Артем 291 3
|Буланов Николай 16 3
|Галкин Николай 112 3
|Залеский Владимир 6 3
|Волков Михаил 65 3
|Иванов Михаил 106 3
|Спирин Антон 76 3
|Горянский Павел 28 3
|Слученков Антон 18 3
|Лазарев Николай 21 3
|Григорян Александр 12 3
|Ахкямов Раис 12 3
|Краснов Александр 74 3
|Кочетов Илья 6 3
|Казимирчик Георгий 6 3
|Сахаров Александр 79 3
|Абрамова Анна 7 3
|Колбин Евгений 73 2
|Бойко Андрей 52 2
|Колескин Тимур 13 2
|Соколова Ольга 25 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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