CNewsMarket подготовил первый в России рейтинг объектных S3-хранилищ, необходимых для долгосрочного хранения архивов, статического контента, мультимедийных материалов и данных любого формата. Оценивалась способность провайдеров обеспечивать распределенную работу на нескольких площадках, возможности горизонтального масштабирования, качество инструментов для администрирования и поддержки работы облачной инфраструктуры.

CNewsMarket представляет обзор объектных хранилищ S3, предоставляемых ведущими российскими провайдерами. Объектные хранилища с протоколом S3 давно стали стандартом для множества платформ и широко используются для хранения объектов произвольного формата. В отличие от традиционных файловых систем или блочных хранилищ, S3 не оперирует каталогами в привычном виде — все строится вокруг так называемых «бакетов» (контейнеров), внутри которых лежат объекты. Подобная архитектура позволяет хранить неограниченные объемы информации с высокой доступностью и удобной масштабируемостью.

Прежде всего, облачные объектные S3-хранилища предназначены для работы с большими объемами данных: например, статический контент, а также данными из ЭДО, мобильных, корпоративных и веб-приложений, а также для хранения архивов и резервных копий систем. S3 удобно использовать для построения бэкап-систем, медиа-библиотек, аналитических платформ и веб-сервисов, где важна доступность «с любого места» через API. Кроме этого, продвинутые облачные провайдеры обеспечивают надежное и высокодоступное хранение с автоматическим распределением копий по серверам и регионам. Благодаря гибкой системе прав и интеграции с множеством инструментов, пользователи получают универсальное решение для долгосрочного и безопасного хранения информации без ограничений по масштабам.

В ходе сравнения провайдеров таких услуг, аналитики CNewsMarket оценили около 100 различных критериев объектных хранилищ S3, в том числе: протоколы доступа, возможности масштабирования, наличие типовых решений для поддержки, характеристики отказоустойчивости и защиты, условия предоставления услуги, качество технической поддержки и т.п.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских провайдеров S3-хранилищ. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские облачные хранилища S3 2025» Функциональность Поддерживаемые протоколы Отказоустойчивость Поставка и поддержка 375 140 180 335 365 150 195 300 370 180 135 305 335 165 150 315 330 180 180 265 320 130 150 310 345 170 105 275 355 130 165 230 205 110 120 230 205 110 90 245 155 140 75 215 190 120 75 170

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Поддержка мультирегиональности в хранилище

Указаны собственные ЦОД уровня TIER III, размещенные в РФ

1 и более классов хранения

Интерфейсы управления системой

Шардирование мета-данных

Поддержка составной загрузки

Метаданные хранятся на отдельных узлах

Поддержка дедупликации данных

Поддержка сжатия данных

Управление лимитами нагрузки на систему

Возможность передачи данных для внешнего биллинга

Интеграция с LDAP/AD

Возможности для масштабирования и расширения

Варианты инсталляций

Наличие поддерживаемых типовых решений

Указан максимальный размер действующей инсталляции единым контуром

2. Поддерживаемые протоколы:

Поддерживаемые протоколы AWS S3

Поддерживаемые протоколы доступа

3. Отказоустойчивость:

Компоненты продублированы

Работа системы в 3+ ЦОД конфигурации

Отказоустойчивость: выход из строя диска

Отказоустойчивость: выход из строя сервера

Отказоустойчивость: выход из строя ЦОДа

Валидация целостности хранимых данных

Автоматическое восстановление поврежденных данных

Резервное копирование метаданных

Резервное копирование загруженных объектов

Возможность передачи зарегистрированных событий информационной безопасности во внешние системы аудита

Возможность передачи зарегистрированных событий информационной безопасности используемых СУБД во внешние системы аудита

Защита от вредоносного ПО компонентов инсталляции

Защита от вредоносного ПО загружаемых объектов

4. Поставка и поддержка:

Политики лицензирования

Модели оплаты

Указана минимальная цена за месяц хранения 100 Гб при исходящем трафике 200 Гб

SLA на доступность

SLA на компенсацию

Указана ссылка на документацию

Решение находится в реестре российского ПО

Решение реализовано на базе средств отечественной разработки

Решение реализовано на базе программных продуктов и средств с открытым исходным кодом

Варианты документации

Варианты поставки

Виды технической поддержки

Топ-5 российских провайдеров услуги S3-хранилища 2025 Место Компания Продукт Итоговый балл 1 VK Tech VK Object Storage 1 030 2 MWS Объектное хранилище 1 010 3 Т1 Объектное хранилище S3 990 4 Yandex Cloud Yandex Object Storage 965 5 Росукреп S3 хранилище 955

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских S3-хранилищ стало объектное хранилище от VK Tech. Это собственная разработка команды VK Cloud, которая была создана для обслуживания публичного облака и по-прежнему используется для внутренних нужд экосистемы VK. Решение совместимо с архитектурой x86 и полностью поддерживает отечественные операционные системы, а также совместимо с Amazon S3 API и любыми S3-клиентами. Среди важнейших преимуществ хранилища — мультицодовая и мультирегиональная инсталляция, которая обеспечивается тремя собственными дата-центрами в Москве и одним в Казахстане.

На втором месте находится объектное хранилище MWS. Провайдер оперирует тремя собственными ЦОД уровня Tier III (разумеется размещенными в РФ), а декларируемый показатель SLA на надежность хранения данных — 99,999999999% (11 девяток). Поддерживаются методы AWS S3, такие как AWS CLI, SDK и др., все данные, загружаемые в Object Storage, автоматически шифруются (шифрование входит в стоимость сервиса). Оплата производится по модели pay-as-you-go, т.е. только за фактически использованные ресурсы.

Третье место — у объектного хранилища S3 от ИТ-холдинга «Т1». В числе преимуществ сервиса — четыре собственных ЦОДа уровня Tier III, автомасштабирование и тройная репликация, поддержка всех основных сценариев от работы с большими данными до видеонаблюдения и обслуживания интересов других облачных провайдеров. Данные хранятся в трех копиях на разных серверах, стойках и в отдельных сегментах дата-центров Tier III, обеспечивая сохранность данных даже при аппаратных сбоях.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. В реестре российского ПО 20 баллов 1. Поддержка мультирегиональности в хранилище

2. Функциональные характеристики Возможность передачи данных для внешнего биллинга

Интеграция с LDAP/AD

Метаданные хранятся на отдельных узлах

Поддержка дедупликации данных

Поддержка сжатия данных

Поддержка составной загрузки

Управление лимитами нагрузки на систему

Шардирование мета-данных 3. Отказоустойчивость Автоматическое восстановление поврежденных данных

Валидация целостности хранимых данных

Компоненты продублированы

Отказоустойчивость: выход из строя диска

Отказоустойчивость: выход из строя сервера

Отказоустойчивость: выход из строя ЦОДа

Работа системы в 3+ ЦОД конфигурации

Резервное копирование загруженных объектов

Резервное копирование метаданных 4. Защита Возможность передачи зарегистрированных событий информационной безопасности во внешние системы аудита

Возможность передачи зарегистрированных событий информационной безопасности используемых СУБД во внешние системы аудита

Защита от вредоносного ПО загружаемых объектов

Защита от вредоносного ПО компонентов инсталляции 5. Решение реализовано на базе средств отечественной разработки

6. Поставка в формате On-Premise

7. Документация Дизайн-гайд

Инструкция по установке

Руководство администратора

Руководство пользователя 8. Виды технической поддержки Базы знаний в открытом доступе (онлайн)

Возможность заказать премиальный уровень поддержки

Возможность обращения в телеграм-канал и иные соц.сети

Онлайн-панель управления

Открытый портал с документацией

Техподдержка 24/7 15 баллов за каждый вариант 1. Поддержка протокола AWS S3 ACL

Active-Active Replication

Bucket Policy

BucketNotification

Cors

IAM Policy

Lifecycle

Object Lock

Static-Site Hosting

Версионирование

Квотирование

Поддержка составной загрузки

Тэгирование бакетов

Тэгирование объектов

Шифрование 2. Поддерживаемые протоколы доступа AWS S3

FTP/SFTP/FTPS

NFS

POSIX

SMB

SWIFT 3. Интерфейсы управления системой Admin UI

CLI

RESTful API

WEB UI 4. Обновление, расширение Возможность установки и обновления, предлагаемого решение без доступа к интернету

Горизонтальная масштабируемость системы: отдельно по объему

Горизонтальная масштабируемость системы: отдельно по производительности

Обновление дистрибутива без остановки обслуживания

Расширение инсталляции без остановки обслуживания для добавления новых дисков

Расширение инсталляции без остановки обслуживания для добавления новых серверов 5. Инсталляции Асинхронная мультиЦОДовая инсталляция

Гео-растянутая мультиЦОДовая инсталляция

Гибридная интеграция с публичными облаками

Иерархическое хранение (мультитиринг)

Мультитенантная конфигурация 6. Типовые решения для поддержки Big Data: data lakes, ML-модели и т.п.

Object-native apps

Бэкапы и аварийное восстановление

Видеонаблюдение

Для облачных провайдеров

Долговременные архивы

Потоковое видео

Хостинг 7. Политика лицензирования HW lifetime, лицензия вместе с гарантийным сроком на оборудование

За полезный используемый объем

Подписка 1 год

Подписка более чем на 1 год 8. Модель оплаты PAYG по фактическому потреблению,

Входящий трафик не тарифицируется

Подписка (коммит) на определенный объем 9. Варианты поставки Облако

ПАК

Гибрид 10. Решение реализовано на базе программных продуктов и средств с открытым исходным кодом

11. Есть ссылка на документацию 10 баллов за каждый вариант Вариант ответа: ожидается, частично, по запросу, другое 5 баллов Количество собственных ЦОД уровня TIER III , размещенных в РФ 1-3 = 10 баллов

4-6 = 15 баллов

Более 6 = 20 баллов Количество классов хранения 1 = 5 баллов

Более 1 = 10 баллов Максимальный размер действующей инсталляции единым контуром (Пб.) До 5 = 5 баллов

5-20 = 10 баллов

20-99 = 15 баллов

100 и более = 20 баллов Минимальная цена за месяц хранения 100 Гб при исходящем трафике 200 Гб. Высокая = 5 баллов

Средняя = 10 баллов

Низкая = 15 баллов SLA на доступность

SLA на компенсацию 99,95% = 10 баллов

99,96-99,99% = 15 баллов

100% = 20 баллов

Перейти к обзору «Российские облачные хранилища S3 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «S3» в теме письма.