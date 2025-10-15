CNewsMarket подготовил первый в России рейтинг объектных S3-хранилищ, необходимых для долгосрочного хранения архивов, статического контента, мультимедийных материалов и данных любого формата. Оценивалась способность провайдеров обеспечивать распределенную работу на нескольких площадках, возможности горизонтального масштабирования, качество инструментов для администрирования и поддержки работы облачной инфраструктуры.
CNewsMarket представляет обзор объектных хранилищ S3, предоставляемых ведущими российскими провайдерами. Объектные хранилища с протоколом S3 давно стали стандартом для множества платформ и широко используются для хранения объектов произвольного формата. В отличие от традиционных файловых систем или блочных хранилищ, S3 не оперирует каталогами в привычном виде — все строится вокруг так называемых «бакетов» (контейнеров), внутри которых лежат объекты. Подобная архитектура позволяет хранить неограниченные объемы информации с высокой доступностью и удобной масштабируемостью.
Прежде всего, облачные объектные S3-хранилища предназначены для работы с большими объемами данных: например, статический контент, а также данными из ЭДО, мобильных, корпоративных и веб-приложений, а также для хранения архивов и резервных копий систем. S3 удобно использовать для построения бэкап-систем, медиа-библиотек, аналитических платформ и веб-сервисов, где важна доступность «с любого места» через API. Кроме этого, продвинутые облачные провайдеры обеспечивают надежное и высокодоступное хранение с автоматическим распределением копий по серверам и регионам. Благодаря гибкой системе прав и интеграции с множеством инструментов, пользователи получают универсальное решение для долгосрочного и безопасного хранения информации без ограничений по масштабам.
В ходе сравнения провайдеров таких услуг, аналитики CNewsMarket оценили около 100 различных критериев объектных хранилищ S3, в том числе: протоколы доступа, возможности масштабирования, наличие типовых решений для поддержки, характеристики отказоустойчивости и защиты, условия предоставления услуги, качество технической поддержки и т.п.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Поддержка мультирегиональности в хранилище
- Указаны собственные ЦОД уровня TIER III, размещенные в РФ
- 1 и более классов хранения
- Интерфейсы управления системой
- Шардирование мета-данных
- Поддержка составной загрузки
- Метаданные хранятся на отдельных узлах
- Поддержка дедупликации данных
- Поддержка сжатия данных
- Управление лимитами нагрузки на систему
- Возможность передачи данных для внешнего биллинга
- Интеграция с LDAP/AD
- Возможности для масштабирования и расширения
- Варианты инсталляций
- Наличие поддерживаемых типовых решений
- Указан максимальный размер действующей инсталляции единым контуром
2. Поддерживаемые протоколы:
- Поддерживаемые протоколы AWS S3
- Поддерживаемые протоколы доступа
- Компоненты продублированы
- Работа системы в 3+ ЦОД конфигурации
- Отказоустойчивость: выход из строя диска
- Отказоустойчивость: выход из строя сервера
- Отказоустойчивость: выход из строя ЦОДа
- Валидация целостности хранимых данных
- Автоматическое восстановление поврежденных данных
- Резервное копирование метаданных
- Резервное копирование загруженных объектов
- Возможность передачи зарегистрированных событий информационной безопасности во внешние системы аудита
- Возможность передачи зарегистрированных событий информационной безопасности используемых СУБД во внешние системы аудита
- Защита от вредоносного ПО компонентов инсталляции
- Защита от вредоносного ПО загружаемых объектов
4. Поставка и поддержка:
- Политики лицензирования
- Модели оплаты
- Указана минимальная цена за месяц хранения 100 Гб при исходящем трафике 200 Гб
- SLA на доступность
- SLA на компенсацию
- Указана ссылка на документацию
- Решение находится в реестре российского ПО
- Решение реализовано на базе средств отечественной разработки
- Решение реализовано на базе программных продуктов и средств с открытым исходным кодом
- Варианты документации
- Варианты поставки
- Виды технической поддержки
Лидером рейтинга российских S3-хранилищ стало объектное хранилище от VK Tech. Это собственная разработка команды VK Cloud, которая была создана для обслуживания публичного облака и по-прежнему используется для внутренних нужд экосистемы VK. Решение совместимо с архитектурой x86 и полностью поддерживает отечественные операционные системы, а также совместимо с Amazon S3 API и любыми S3-клиентами. Среди важнейших преимуществ хранилища — мультицодовая и мультирегиональная инсталляция, которая обеспечивается тремя собственными дата-центрами в Москве и одним в Казахстане.
На втором месте находится объектное хранилище MWS. Провайдер оперирует тремя собственными ЦОД уровня Tier III (разумеется размещенными в РФ), а декларируемый показатель SLA на надежность хранения данных — 99,999999999% (11 девяток). Поддерживаются методы AWS S3, такие как AWS CLI, SDK и др., все данные, загружаемые в Object Storage, автоматически шифруются (шифрование входит в стоимость сервиса). Оплата производится по модели pay-as-you-go, т.е. только за фактически использованные ресурсы.
Третье место — у объектного хранилища S3 от ИТ-холдинга «Т1». В числе преимуществ сервиса — четыре собственных ЦОДа уровня Tier III, автомасштабирование и тройная репликация, поддержка всех основных сценариев от работы с большими данными до видеонаблюдения и обслуживания интересов других облачных провайдеров. Данные хранятся в трех копиях на разных серверах, стойках и в отдельных сегментах дата-центров Tier III, обеспечивая сохранность данных даже при аппаратных сбоях.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
