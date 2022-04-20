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Индексная книга CNews*
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Web App Web application Веб-приложение Интернет-приложение

Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение


20.04.2022 Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак
15.11.2021 Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак
22.07.2021 Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании
07.04.2021 «Ростелеком-Солар»: Москва стала лидером по количеству атак на корпоративные веб-приложения в 2020 году
05.12.2017 Аналитики Positive Technologies подвели итоги атак на веб-приложения в III квартале 2017 года
16.06.2017 Госучреждения - главная жертва кибератак на веб-приложения
30.01.2017 Positive Technologies опубликовала статистику атак на веб-приложения в 2016 году
24.06.2015 Кулинарное веб-приложение «Шеф-повар Watson» теперь доступно для пользователей по всему миру
04.02.2014 Геоинформационные веб-приложения расскажут о доступности объектов городской инфраструктуры для маломобильных граждан
20.09.2012 Новый сервис Oktell интегрирует телефонию в веб-приложения
28.06.2011 Веб-студия «Атилект» открыла онлайн-магазин по продаже готовых интернет-решений
12.01.2011 Веб-приложение для совместной работы SMART Notebook Express теперь доступно по всему миру
28.05.2010 Бизнес под ударом: веб-приложения остаются "дырявыми"
21.01.2010 В «Сиско Системс» назначен директор группы интернет-решений для бизнеса в операторском сегменте
01.08.2008 Wunderman приобретает российского разработчика интернет-решений Actis
26.02.2008 Adobe отвязала веб-приложения от Сети
28.11.2007 UCMS Group запустит в России новое веб-приложение для магазинов и ресторанов
22.03.2005 Веб-приложения становятся все уязвимее
02.10.2000 АйТи расширила спектр своих интернет-решений для корпоративного рынка

Публикаций - 877, упоминаний - 920

Web App упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23613 167
Google LLC 11025 105
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 48
Oracle Corporation 6344 45
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 726 40
7090 39
1С-ИжТиСи 6404 38
Apple Inc 11280 36
IBM - International Business Machines Corp 9219 35
Meta Platforms - Facebook 4348 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 26
Intel Corporation 11702 24
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 596 24
Softline - Софтлайн 2119 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4219 23
SAP SE 4922 22
Adobe Systems 1509 21
VMware 2156 18
1С-Битрикс - Bitrix 505 17
Yandex - Яндекс 5794 16
Cisco Systems 4896 16
HP Inc. 5568 15
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 13
Citrix Systems 787 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 13
Samsung Electronics 9776 13
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 12
Twitter 2723 11
Yahoo! 3690 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9623 10
HP - Hewlett-Packard 3600 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 721 10
Esri 163 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2753 9
Amazon Inc - Amazon.com 2819 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1834 9
Check Point Software Technologies 713 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7051 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5607 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5922 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 11
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1208 9
Альфа-Банк 1608 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 8
Газпром ПАО 1168 6
РЖД - Российские железные дороги 1644 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 906 6
ВсеИнструменты.ру 229 5
Газпром нефть 507 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 511 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 5
Лента - Сеть розничной торговли 1730 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 920 5
eBay Inc 1600 5
Visa International 1878 5
LinkedIn 587 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 4
PCHome 32 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 337 4
Ингосстрах СПАО 343 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 4
Сургутнефтегаз - СНГ 231 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 575 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 611 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 4
Роснефть НК - нефтяная компания 478 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 4
Runa Capital 156 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 398 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 3
НСПК - Национальная система платежных карт 623 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 3
Citi - Citibank - Ситибанк 303 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 330 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18244 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2942 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9289 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3759 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3018 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2434 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 8
Президент Российской Федерации 3759 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1575 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 967 5
Судебная власть - Judicial power 2118 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2846 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1255 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3079 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1424 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1210 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 282 3
Администрация Президента РФ 984 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 3
Совет Европы 86 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 49 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 71 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 134 2
Верховный суд Российской Федерации 780 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 2
Конституционный суд РФ 103 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 210 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 187 2
Федеральное казначейство России 1565 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1681 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 34
OWASP - Open Web Application Security Project 73 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 2 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 1
FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Linux Foundation 174 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 1
Единая Россия - Политическая партия 268 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 214 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79758 569
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54090 244
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20307 186
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26135 184
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8312 157
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17522 144
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17454 140
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22177 133
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13354 131
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26269 102
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5094 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39709 88
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11406 84
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11736 83
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10115 82
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13637 81
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9289 77
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9230 75
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11054 73
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6646 70
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5973 66
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8344 58
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8396 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12313 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21594 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9621 55
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5587 54
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8090 53
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11501 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10973 51
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2461 51
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1700 50
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4921 49
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3011 49
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 252 49
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15139 47
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11363 46
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12790 45
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4363 43
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9478 41
Microsoft Windows 14544 105
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3328 100
Linux OS 8356 75
Google Android 12692 73
Microsoft Windows 2000 12729 70
Google Chrome - браузер 1410 54
Apple iOS 6892 47
Mozilla Firefox - браузер 1801 44
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6619 39
Microsoft Office 3469 38
JavaScript - JS - язык программирования 1039 37
Microsoft Edge - браузер 1941 35
Oracle Java - язык программирования 2786 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6665 32
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 28
Apple Safari - браузер 801 28
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 511 27
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 24
Microsoft Azure 1325 23
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 821 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1775 20
Microsoft SharePoint Products and Technologies 808 20
Apple iPad 3750 20
Microsoft Exchange 1342 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1082 20
Opera Browser - Браузер 975 20
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 285 19
Microsoft SQL Server 1484 19
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 95 18
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 18
Google Gmail 841 18
Apple macOS 1741 17
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 163 16
Google Chrome OS - Google Chromebox 347 16
Apple macOS X - Rhapsody 1508 16
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 15
Microsoft Windows 7 1888 15
Apache HTTP Server - Apache Web Server 516 14
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 695 14
Microsoft Outlook 1296 14
Ярных Андрей 15 11
Чернов Даниил 71 7
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 901 6
Сычев Артем 58 5
Шадаев Максут 655 5
Костров Дмитрий 27 5
Салов Антон 34 5
Рыжиков Сергей 111 4
Гребнев Егор 41 4
Скородумов Анатолий 65 4
Горбатько Александр 104 4
Хайретдинов Рустэм 65 4
Филиппов Максим 47 4
Гнедин Евгений 11 4
Демидов Сергей 82 4
Демидов Михаил 133 4
Колесов Александр 26 4
Путин Владимир 2762 4
Контемиров Юрий 32 3
Гадарь Дмитрий 24 3
Приезжева Антонина 18 3
Дрожжинов Владимир 30 3
Палей Лев 47 3
Воробьев Андрей 154 3
Дюбанов Анатолий 94 3
Бабкин Николай 21 3
Рейман Леонид 1032 3
Нуралиев Борис 270 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Бокова Людмила 80 3
Попова Мария 140 3
Нарышкин Сергей 51 3
Федоров Алексей 69 3
Соколов Алексей 131 3
Хапанкова Светлана 7 3
Соколов Олег 51 3
Лютиков Виталий 18 3
Мишустин Михаил 496 3
Мельникова Анастасия 256 3
Россия - РФ - Российская федерация 124364 336
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50385 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39700 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15264 35
Европа 21391 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13011 30
Германия - Федеративная Республика 12127 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17194 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15235 18
Украина 7311 17
Франция - Французская Республика 7103 17
Япония 13001 13
Италия - Итальянская Республика 4237 12
Южная Корея - Республика 6308 12
Испания - Королевство 3615 11
Земля - планета Солнечной системы 9822 10
Канада 4718 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6357 10
Казахстан - Республика 4888 10
Азия - Азиатский регион 5066 9
Индия - Республика 5102 8
Нидерланды 3326 7
Бразилия - Федеративная Республика 2245 7
Беларусь - Белоруссия 4362 7
США - Калифорния 4678 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2532 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1313 6
Африка - Африканский регион 3288 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2399 6
Великобритания - Лондон 2372 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1011 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3356 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1288 5
Европа Восточная 3004 5
Португалия - Португальская Республика 883 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 5
Финляндия - Финляндская Республика 3483 5
Швеция - Королевство 3499 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42499 139
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42317 127
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10919 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20818 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24458 65
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9375 64
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10616 55
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3500 37
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 2
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 40 2
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University of Bristol - Бристольский университет 80 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
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ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 4 1
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Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 26 1
СГИК - Самарский государственный институт культуры 1 1
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Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 8 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 56 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 2
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Связь-Экспокомм 94 1
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TrueConf Видео+Конференция 1 1
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Microsoft Ignite 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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