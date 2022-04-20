Индексная книга CNews*
Web App Web application Веб-приложение Интернет-приложение
Публикаций - 877, упоминаний - 920
Web App упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ярных Андрей 15 11
|Чернов Даниил 71 7
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 901 6
|Сычев Артем 58 5
|Шадаев Максут 655 5
|Костров Дмитрий 27 5
|Салов Антон 34 5
|Рыжиков Сергей 111 4
|Гребнев Егор 41 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Горбатько Александр 104 4
|Хайретдинов Рустэм 65 4
|Филиппов Максим 47 4
|Гнедин Евгений 11 4
|Демидов Сергей 82 4
|Демидов Михаил 133 4
|Колесов Александр 26 4
|Путин Владимир 2762 4
|Контемиров Юрий 32 3
|Гадарь Дмитрий 24 3
|Приезжева Антонина 18 3
|Дрожжинов Владимир 30 3
|Палей Лев 47 3
|Воробьев Андрей 154 3
|Дюбанов Анатолий 94 3
|Бабкин Николай 21 3
|Рейман Леонид 1032 3
|Нуралиев Борис 270 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Бокова Людмила 80 3
|Попова Мария 140 3
|Нарышкин Сергей 51 3
|Федоров Алексей 69 3
|Соколов Алексей 131 3
|Хапанкова Светлана 7 3
|Соколов Олег 51 3
|Лютиков Виталий 18 3
|Мишустин Михаил 496 3
|Мельникова Анастасия 256 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226234, в очереди разбора - 871570.
Создано именных указателей - 114296.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.