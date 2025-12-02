Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение

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02.12.2025 GIS WebServer SE предоставляет API, упрощающий его встраивание в сторонние web-приложения

» разработан GIS WebServer SE версии 7.2.0 для операционных систем Astra Linux, CentOS, Ubuntu, MS Windows. В новой версии расширены возможности интеграции картографического модуля в пользовательские web-приложения, усовершенствованы средства пространственного анализа и обработки геоданных. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама». В программе доработаны средства встраивания клиен
23.10.2025 SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак

и (sSDLC), обеспечивая автоматизацию защиты новых функций и мониторинг поведения пользователей. Такое решение способно обнаружить и предотвратить широкий спектр атак, включая таргетированные атаки на веб-приложения и бекэнды в мобильных приложениях, а также защитить бизнес-процессы от роботизированных атак и вредоносной активности. Инструменты подавления ложных срабатываний и применение ML-
09.10.2025 ZeBrains внедряет Velund: инструмент с открытым исходным кодом, который оптимизирует разработку веб-приложений и сайтов, снижает затраты на 30-50%

ации и снижая вероятность ошибок при интеграции. Благодаря этому компании быстрее запускают сайты и веб-приложения, а их поддержка после релиза требует меньше времени и ресурсов. Velund особенн
06.10.2025 Solar 4Rays выявила хакерскую группировку, атаковавшую федеральное ведомство

еизвестную ранее восточно-азиатскую группировку, которая с помощью публичных инструментов атаковала веб-приложение федерального ведомства, работавшее на кастомном движке. Хакеры смогли проникну
01.10.2025 UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений

анализа веб-трафика. Он ведет гранулярный анализ входящего и исходящего HTTP(S)-трафика и защищает веб-приложения от широкого спектра угроз, в том числе от тех, которые входят в список Top-10

24.09.2025 «Гарда» усиливает управление защитой веб-приложений

Обновленный «Гарда WAF» отвечает всем потребностям российских компаний в защите веб-приложений. Как часть комплексных мер по сетевой безопасности, решение обеспечивает стабильную работу веб-сервисов при высоких нагрузках, ускоряет проверку на уязвимости и сокращает время р
18.09.2025 Serverspace запускает Web Application Firewall для защиты веб-приложений

Компания Serverspace (международное облачное МСП-направление корпорации ITG) объявляет о запуске Web Application Firewall (WAF). Новый сервис обеспечивает защиту веб-приложений от ключевых уязвимостей, включая SQL-инъекции, межсайтовые скрипты (XSS) и другие угрозы из списка OWASP Top 10. Об этом CNews сообщили представители Serverspace. По данным анали
10.09.2025 Хакеры целятся в логику: число поведенческих веб-атак на сектор здравоохранения в августе 2025 г. выросло на треть

и API. В отличие от эксплуатации классических уязвимостей, поведенческие атаки стараются «запутать» веб-приложение и его защиту, используя легитимные функции в злонамеренных целях. Такие атаки

27.08.2025 «Релэкс» выпустила веб-приложение «Супчик» для решения задач организации питания офисных сотрудников

Компания «Релэкс» презентовала веб-приложение «Супчик», предназначенное для эффективного решения задач организации питания офисных сотрудников. Приложение создано как для крупных компаний с развитым корпоративным питанием, т
20.08.2025 Angara Security и «Вебмониторэкс» предложат компаниям защиту веб-приложений под ключ

ертизу и технологии для прогрессивной защиты российских компаний от веб-атак. Технологическое партнерство предполагает, что клиенты центра киберустойчивости Angara SOC смогут подключить сервис защиты веб-приложений на базе решения «ПроWAF» от «Вебмониторэкс». Так как услуга предоставляется в формате сервиса, настройку и поддержку решения обеспечивает провайдер совместно с вендором. Это осво
15.08.2025 В Сеченовском Университете обучили нейросеть выявлять опухоли головного мозга на МРТ-снимках

Молодые ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова разработали веб-приложение для автоматического выявления новообразований головного мозга на МРТ-снимках с
12.08.2025 Bi.Zone WAF: в первом полугодии 2025 г. 39% всех вредоносных действий были связаны с киберразведкой

и эксплуатацией уязвимостей. При этом акцент смещается с труднодоступных целей на менее защищенные веб-приложения, уязвимости которых обнаруживаются с помощью классических DAST-инструментов. Н
05.08.2025 Red Security запускает сервис защиты веб-приложений по модели SaaS

дународных исследований, свыше 25% всех инцидентов информационной безопасности связаны с атаками на веб-приложения. Аналитики Red Security отмечают, что увеличение числа, интенсивности и сложно
31.07.2025 Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform

только растет. В первом полугодии 2025 г. платформа «Вебмониторэкс» отразила более 600 млн атак на веб-приложения клиентов. Чаще всего для взлома веба хакеры используют межсайтовый скриптинг (
02.07.2025 K2 Cloud и «Вебмониторэкс» объединяют возможности для усиленной защиты веб-приложений

ервисов и API, объявляют о партнерстве. Совместное решение позволит клиентам K2 Cloud защитить свои веб-приложения от кибератак с помощью WAF (Web Application Firewall) от «Вебмониторэкс». Об э
02.07.2025 Разработан REST API протокол для подключения к сервису распознавания Panorama Vision из веб-приложений

тического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.5.0. В новой версии добавлена поддержка REST API протокола для доступа к комплексу. Использование REST API позволит встраивать сервис в веб-приложения и настольные программы. Работа с сервисом производится по модели заявок. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама». Поддерживаются следующие методы: получение списка дос
26.06.2025 Пользователи GitVerse смогут мгновенно создавать веб-приложения с помощью генеративного ИИ

На ИИ-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. Сбербанк открыл запись на ранний доступ к инструменту. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

19.06.2025 Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора

риложений актуальна далеко не для всех, а только для тех компаний, в инфраструктуре которых имеются веб-приложения и сайты с входящим и исходящим HTTP(S)-трафиком. Кроме того, как самостоятельн
17.06.2025 «Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов

«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для iOS и Android. Новый цифровой сервис сочетает в себе удобство мобильного приложения и возможности классического веб-сайта, позволяя клиентам управлять всеми аспектами с
11.06.2025 Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс»

модулем перепроверки атак, а также линейка продуктов «ПроAPI». Платформа защищает от атак, находит уязвимости веб-приложений, определяет структуру API и поддерживает внешний периметр компании

03.06.2025 Облако Microsoft OneDrive открывает доступ ко всем пользовательским файлам всякому, у кого есть доступ хотя бы к одному

о и однозначно донести до пользователя информацию о том, какой конкретно уровень привилегий получит веб-приложение в случае его согласия. Проблему также представляет отсутствие у пользователя р
02.06.2025 «Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA

«Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA. Прогрессивное веб-приложение (PWA) — современная технология, которая представляет собой гибрид сайта и мобильного приложения и сочетает в себе их преимущества: момент
28.05.2025 Обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall

Компания SolidSoft представила обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений и API SolidWall в новой версии 2.17. Об этом CNews сообщили представители SolidSoft. Ключевые изменения произошли в интерфейсе управления. В частности, появился раздел по настрой
16.05.2025 Российские решения SolidWall WAF и DS Proxima успешно прошли тесты совместимости и готовы к промышленному внедрению

значен для защиты веб-приложений и их пользователей от кибератак, выявляет таргетированные атаки на веб-приложения и бэкенды мобильных приложений, обеспечивает защиту бизнес-логики от ботов и в
14.05.2025 Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

иям» старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анна Голушко. Также взломанное веб-приложение, внешне кажущееся полностью легитимным, может перенаправлять пользователей на

24.04.2025 «ГрафТех» объявил о старте бета-тестирования веб-приложения для работы с заметками и интерактивными досками

Российский ИТ-вендор «ГрафТех» в мае 2025 г. начнет закрытое бета-тестирование нового микросервисного веб-приложения «ГрафБорд». На сайте компании открыт сбор заявок на включение в группу пользователей-пилотов. Приложение станет первым в России сплит-решением для работы с заметками и интерактив
20.02.2025 В январе 2025 г. спрос на комплексную услугу AntiDDoS + WAF для защиты веб-приложений вырос на 32%

необходимо использовать решение AntiDDoS L7 + WAF. Комплексная защита AntiDDoS L7 + WAF предоставляет бизнесу не только отказоустойчивость, но и высокий уровень кибербезопасности. Если при атаках на веб-приложения используется только защита от DDoS-атак на уровне L7 без WAF, то компании могут столкнуться со следующими рисками: DDoS-атака может стать прикрытием для взломов, атаки на API мог
03.02.2025 Bi.Zone: доля разведывательных атак с целью поиска уязвимостей сайтов выросла на 220%

арительный просмотр ссылок прямо в чате. С их помощью злоумышленники анонимно проверяют, уязвимо ли веб-приложение к межсайтовому скриптингу. Для этого формируется вредоносная ссылка, которую с
11.12.2024 ЦИТ Татарстана защитил свои веб-приложения с помощью российской платформы

тарстан столкнулся с необходимостью обеспечения безопасности своих веб-приложений и сервисов. Ресурсы ЦИТ и его заказчиков регулярно подвергаются массированным DDoS-атакам и таргетированным атакам на веб-приложения, что является серьезной угрозой и требует немедленных мер по их защите. При выборе решения для обеспечения безопасности веб-приложений ЦИТ выделил несколько ключевых критериев. В
09.12.2024 Сахалинские ученые разработали прототип веб-приложения для моделирования процесса заводнения скважин

Ученые лаборатории математического моделирования «Передовой инженерной школы» Сахалинского государственного университета разработали прототип веб-приложения для эффективного управления процессом заводнения скважин на нефтяных месторождениях. Анализируя данные о добывающих и нагнетательных скважинах приложение позволяет создавать дета
22.11.2024 Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных

просматривать результаты проверок и формировать отчеты об актуальных угрозах и атаках Узлы фильтрации WAF автоматически выявляют инциденты, анализируют и блокируют подозрительную активность, защищая веб-приложения от известных атак (OWASP Top 10), уязвимостей «нулевого дня» и автоматизированных вторжений (например, брутфорс, перебор учетных данных и сканирование директорий). Сервис 2FA обе
06.11.2024 K2 Cloud и Positive Technologies: 30% крупных компаний планируют начать использовать облачные решения для защиты веб-приложений в течение года

решения – сделать веб-ресурс неинтересным для киберпреступника еще на этапе разведки. Осознав, что веб-приложение имеет защиту, хакер переведет свой фокус на более легкие и незащищенные цели.

16.10.2024 «Солар» запустил сервис защиты веб-приложений для среднего бизнеса

год к году. Злоумышленники ищут в веб-приложениях уязвимости, которые позволяют реализовать такие атаки, как SQL-инъекции (уязвимость, которая позволяет злоумышленнику вмешиваться в запросы, которые веб-приложение делает к своей базе данных), XSS (внедрение на веб-страницу JavaScript-кода, например в комментариях), и path traversal (уязвимость, позволяющая злоумышленнику получить доступ к

29.08.2024 «Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения

добных атак способствовали массовые утечки данных, серьезно участившиеся за прошедший период. В топе остается эксплуатация веб-уязвимостей, на которые пришлось 43% инцидентов в 2024 и 54% – в 2024 г. Веб-приложения остаются одним из самых слабых мест ИТ-периметра последние несколько лет – это доказывают и работы по тестированию на проникновение. По итогам 2023 г., например, 56% корпоративны
16.08.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный обновленный сканер «дыр» в веб-приложениях

десятков обновлений, вошедших в новую версию PT BlackBox Scanner, в Positive Technologies отдельно отмечают несколько наиболее важных функций. Прежде всего, это ускорение вдвое процесса сканирования веб-приложения за счет оптимизации проверок и исправления ошибок. Также добавлен профиль сканирования периметра приложения для поиска поддоменов и открытых портов, что позволяет найти ресурсы п
16.08.2024 Расширены возможности анализатора безопасности приложений PT BlackBox Scanner

ор формирует отчет с результатами, который можно скачать. Все обнаруженные уязвимости фильтруются по уровню критичности: эта опция позволит составить оптимальный план работы по устранению слабых мест веб-приложения. В обновленную версию PT BlackBox Scanner вошли десятки улучшений. Наиболее важные из них: в два раза ускорен процесс сканирования веб-приложения за счет оптимизации прове
31.07.2024 BI.Zone: 42% атак, нацеленных на взлом веб-приложений, связаны с удаленным исполнением кода

риложений, за первую половину 2024 г. и выяснили, что почти три четверти атак были нацелены на CMS-, CRM- и вики-системы, такие как «Битрикс», WordPress и Confluence. Количество атак на перечисленные веб-приложения эксперты связывают с комбинацией нескольких факторов. Во-первых, эти приложения крайне распространены в компаниях всех отраслей и размеров. Во-вторых, они часто обновляются и доп
24.07.2024 Обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall

етов − в частности, «поддельный ответ» и добавление заголовков. В модуле противодействия переборным атакам и медленным ботам, анализирующем частоту запросов на конкретный URL или к конкретной функции веб-приложения, реализована автоматическая настройка порогов срабатывания (майнинг на основе машинного обучения). Для сохранения наиболее ценных данных при критическом недостатке объема хранили
15.07.2024 Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO

ляет закрыть основные потребности компаний и организаций в условиях, когда они предпочитают использовать программные продукты отечественной разработки в своей инфраструктуре. Решения помогут защитить веб-приложения от широкого спектра угроз. Кроме того, интеграция с Angie PRO расширяет функциональные возможности SolidWall WAF, например, позволяет работать с протоколом HTTP/3», — сказал Григ
09.07.2024 K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения

ым направлением взаимодействия стал запуск первого облачного продукта Positive Technologies — PT Cloud Application Firewall из облака К2 Cloud. Это поможет компаниям-клиентам оперативно защитить свои веб-приложения, которые часто являются самой уязвимой частью периметра организаций. Согласно исследованию Positive Technologies, 98% веб-приложений содержат уязвимости, позволяющие атаковать по

Публикаций - 1717, упоминаний - 1852

Web App и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 253
Google LLC 12690 151
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 109
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Oracle Corporation 7074 76
9594 73
Apple Inc 13156 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 61
Ростелеком 10948 60
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Intel Corporation 12811 45
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 35
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 34
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Альфа-Банк 1979 17
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Газпром ПАО 1493 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Газпром нефть 725 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 9
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
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Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
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ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 52
Apache Software Foundation - ASF 231 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 592
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 476
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 414
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 347
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 281
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 271
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 266
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 263
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 244
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 242
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 222
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 213
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 188
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 187
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 186
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 175
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 166
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 164
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 159
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 152
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 146
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 142
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 140
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 137
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 127
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 127
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 121
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 116
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 112
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 112
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 109
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 107
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 107
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 98
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 92
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 89
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 87
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 85
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 85
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 297
Microsoft Windows 16882 190
Linux OS 11533 151
Google Android 15244 147
Apple iOS 8583 104
Oracle Java - язык программирования 3469 80
JavaScript - JS - язык программирования 1425 74
Google Chrome - браузер 1701 69
Microsoft Office 4170 61
Microsoft Windows 2000 8678 59
Mozilla Firefox - браузер 1951 56
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 53
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 47
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 47
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 42
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 41
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 40
Apple - App Store 3109 39
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 39
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 39
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 38
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 37
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 36
Apple macOS 2419 34
Apple iPad 4012 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 32
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 31
Apple Safari - браузер 896 31
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 31
Microsoft Azure 1526 29
Microsoft Outlook 1506 29
Google YouTube - Видеохостинг 3002 28
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 28
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 26
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 26
Google - Gmail 1021 25
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 25
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 25
Царев Дмитрий 52 14
Шадаев Максут 1210 14
Ярных Андрей 16 12
Тятюшев Максим 215 8
Афонина Анастасия 8 8
Путин Владимир 3454 8
Арлазаров Владимир 290 8
Хайретдинов Рустэм 95 8
Хантимиров Рамиль 82 8
Сафонов Лука 31 7
Пашков Алексей 21 7
Палей Лев 58 7
Сычев Артем 79 7
Чернов Даниил 79 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Ульянов Николай 176 7
Рейман Леонид 1065 6
Натрусов Артем 313 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Колесов Александр 63 6
Нарышкин Сергей 51 6
Врацкий Андрей 175 6
Прохорчик Денис 14 5
Синяков Сергей 9 5
Мурзина Ольга 8 5
Рустамов Рустам 548 5
Демидов Сергей 129 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Абакумов Евгений 227 5
Салов Антон 38 5
Костров Дмитрий 39 5
Воронин Павел 196 5
Васильев Григорий 44 5
Гребнев Егор 41 5
Калякин Павел 79 4
Гойденко Денис 4 4
Benhamou Eric - Бенхэмоу Эрик - Бенаму Эрик 21 4
Шаев Виталий 59 4
Атрепьев Григорий 37 4
Рожнов Михаил 20 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 867
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 205
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 153
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
Европа 24964 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 69
Германия - Федеративная Республика 13221 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 45
Украина 7928 29
Франция - Французская Республика 8177 26
Япония 13807 24
Индия - Bharat 5870 23
Южная Корея - Республика 7052 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Азия - Азиатский регион 5920 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Казахстан - Республика 6048 16
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Канада 5082 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Испания - Королевство 3840 14
Нидерланды 3746 14
Европа Восточная 3138 13
Африка - Африканский регион 3641 13
Ближний Восток 3154 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 11
США - Калифорния 4829 11
Швеция - Королевство 3782 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 10
Китай - Тайвань 4245 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 339
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 339
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 176
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 172
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 154
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 139
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 120
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 114
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 89
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 66
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 65
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 61
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 58
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 50
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 47
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 45
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 44
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 44
Английский язык 7030 41
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 41
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 38
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 36
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 35
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 34
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 33
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 32
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 30
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 28
Энергетика - Energy - Energetically 5855 27
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 37
The Register - The Register Hardware 1784 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Reddit 398 6
Bloomberg 1627 6
ZDnet 663 5
The Verge - Издание 619 4
Wikipedia - Википедия 650 4
Ведомости 1466 4
Ars Technica 450 4
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
Forbes - Форбс 1002 3
Tom’s Hardware 600 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
РИА Новости 1033 3
NYT - The New York Times 1100 3
AP - Associated Press 2007 3
Mashable 372 3
Nikkei Communications 21 2
PalmInfoCenter 6 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Fortune 211 2
Telegraph 199 2
Neowin 217 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Network World 31 2
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
InformationWeek 241 2
DarkReading.com 105 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
Silicon 494 2
Vnunet 224 2
Открытые системы ИД 176 2
IDC - International Data Corporation 4975 55
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 54
Gartner - Гартнер 3658 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 10
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 7
Forrester Research 834 6
CNews Инновация года - награда 155 6
ABI Research 236 4
Fortune Global 100 142 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
IBM Research 111 3
CNews Мишень 186 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
Gartner - Dataquest 353 3
InsightExpress 12 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Microsoft Research 144 2
Frost & Sullivan 207 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
CNews Mobile - рейтинг 23 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Net Applications 127 2
Internet Stock Report 994 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Aberdeen Group 53 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Parallels SMB Cloud Insights 4 1
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Verizon DBIR 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
Positive Technologies - Positive Education 30 3
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 2
ТИСБИ Университет управления УВО 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 28
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
День молодёжи - 27 июня 1087 9
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CNews FORUM Кейсы 313 7
CNews AWARDS - награда 571 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
CeBIT 614 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
Start Fellows - проект поддержки стартапов, созданный Павлом Дуровым и Юрием Мильнером 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Связь-Экспокомм 276 2
Cyber Polygon 7 1
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 1
Металл-Экспо 10 1
Интернет-Бизнес-Металл 3 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
UserGate Open Conf 6 1
Adobe MAX 11 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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