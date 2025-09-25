Получите все материалы CNews по ключевому слову
|25.09.2025
|
BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей
б-угрозы и обнаружили, что летом 2025 г. выросло количество уязвимостей, связанных с кражей данных. SQL-инъекции вновь оказались наиболее распространенным типом веб-уязвимостей. Ситуация осложн
|26.03.2012
|
2011 г.: на фоне снижения объемов спама зафиксирован рост числа мобильных эксплойтов и появление альтернативы «SQL-инъекциям»
mand Injection, по данным отчета, более чем удвоилось. «Многие годы одним из распространенных способов взлома веб-сайтов и веб-приложений, работающих с базами данных, были атаки, получившие название “SQL-инъекций” (SQL Injection). Этот метод, основанный на внедрении в запрос произвольного SQL-кода, позволяет атакующему манипулировать базой данных того или иного сайта. В устранении этого вид
|28.05.2008
|
Mambo «излечили» от SQL-инъекции
Разработчики свободной системы управления контентом (CMS) Mambo выпустили версию 4.6.4 своего продукта, содержащую исправления важных уязвимостей. Так, исправлена SQL-инъекция, приводящая к возможности исполнения запросов на СУБД путем манипулирования параметрами articleid и mcname в случае, если опция PHP magic_quotes_gpc на сервере отключена. Помимо эт
|29.04.2008
|
Массированная атака: 500 тыс. IIS-серверов подверглись SQL-инъекции
Новая атака, осуществляемая при помощи SQL-инъекций, направлена на 500 тыс. веб-серверов Microsoft IIS, среди которых веб-ресурсы Организации Объединенных Наций, правительства Великобритании и Департамента Национальной Безопасности
|21.11.2007
|
Sentrigo оснастила Hedgehog защитой от 0-day SQL-инъекций
которого были вызваны те или иные SQL-запросы, а также определения наличия в SQL-запросах признака SQL-инъекции. По заявлению компании, продукты конкурентов, защищающие от SQL-инъекций, нескол
|24.08.2007
|
Slammer и другие старые черви продолжают жить
Несмотря на то, что уязвимость в Windows, через которую распространялся червь Slammer, давно устранена, а сам червь еще в 2003 г. попал в базы сигнатур практически всех ан
|18.05.2007
|
США: червь Slammer «парализовал» систему голосования
Информация об атаке червя Slammer на компьютерную систему обработки результатов голосования на выборах в Палату представителей Конгресса США (графство Сарасота) вызвала новые споры о надёжности электронных машин для гол
|17.02.2003
|
За эпидемию вируса Slammer ответит Symantec?
ле их обнаружения, невзирая на общую конкурентную ситуацию. Это делается для того, что бы все существующие клиенты смогли вовремя обновить свои базы и эффективно противостоять атаке. Поражение червем Slammer несопоставимо с трагедией, например, 11 сентября, однако для интернета оно является событием именно такого масштаба. Телекоммуникационные системы Азии и Европы работали очень медленно,
|05.02.2003
|
Ущерб от вируса SQLSlammer превысил $1 млрд.
По оценкам британской компании Mi2g, за первые пять дней распространения червя по Сети компании потеряли от $950 млн. до $1,2 млрд. По масштабу нанесенного ущерба SQLSlammer занял девятое место в рейтинге самых вредоносных вирусов. В своеобразном хит-параде лидируют Klez ($9 млрд.), LoveLetter ($8,8 млрд.) и Code Red ($2,6 млрд). Другая аналитическая ком
|29.01.2003
|
Panda Antivirus Appliance защищает от червей типа SQLSlammer
Компания Panda Software объявила о том, что ее корпоративный антивирусный продукт Panda Antivirus Appliance обнаруживает и блокирует червей типа SQLSlammer. Panda Antivirus Appliance – это программно-аппаратный антивирус, предназначенный для защиты HTTP-, SMTP- и FTP-трафика предприятий, которые не хотят дополнительно нагружать работающ
