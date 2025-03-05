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Мурзина Ольга


05.03.2025 «Телеком биржа» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мурзина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

WebmonitorX - Вебмониторэкс 14 1
Телеком Биржа 22 1
API Security 5 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1112 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 541 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 337 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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