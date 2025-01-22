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API Security



22.01.2025 Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
22.01.2025 Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

API Security и организации, системы, технологии, персоны:

WebmonitorX - Вебмониторэкс 13 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 642 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1661 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 160 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 1
W3C - WebSocket 39 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 637 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 1
Website URL - Uniform Resource Locator 876 1
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 114 1
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость - SSRF-атаки 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6652 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 368 1
WebmonitorX - ПроWAF 7 4
WebmonitorX - ПроAPI 5 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 2
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 11 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 24 1
Docker - Платформа распределённых приложений 334 1
Палей Лев 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1195 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 685 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 192 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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