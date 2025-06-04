Neoflex и «Вебмониторэкс» представили комплексное решение для управления и защиты API

Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и «Вебмониторэкс», российский разработчик ИБ-решений, объявили о заключении технологического партнерства. Сотрудничество позволит предлагать клиентам комплексное решение для управления жизненным циклом и обеспечения надежной защиты API.

Интеграция платформы NEOMSA APIM с решениями «ПроAPI Защита» и «ПроAPI Тестирование» компании «Вебмониторэкс» позволит организациям безопасно разрабатывать, тестировать и публиковать программные интерфейсы, поддерживающие современные инициативы открытого банкинга (Open Banking). Платформа NEOMSA APIM и решения «Вебмониторэкс» включены в реестр российского программного обеспечения, отвечают требованиям импортозамещения и прошли проверку на соответствие государственным стандартам безопасности. Партнерство позволит клиентам выстроить сквозной, структурированный процесс работы с API – от проектирования и разработки до публикации и эксплуатации.

В рамках партнерства сертифицированные эксперты Neoflex будут предлагать клиентам решения «ПроAPI Защита» и «ПроAPI Тестирование» в качестве интегрированных модулей платформы NEOMSA APIM. Такой подход гарантирует заказчикам не только удобство разработки и централизованного контроля API, но и непрерывное тестирование на уязвимости, эффективное предотвращение утечек данных и детальный контроль трафика API – все в единой среде.

Комплексное решение позволит банкам и финтех-компаниям реализовать принцип Zero Trust в сфере API: доступ к данным строго контролируется, каждый запрос аутентифицируется и проходит проверку политик безопасности. Такой подход упрощает соответствие отраслевым нормативам (например, требованиям Банка России по защите персональных данных и предотвращению кибератак) и снижает риски инцидентов.

«Для нас технологическое партнерство с Neoflex – это важный шаг в продвижении API First подхода, при котором API является наиболее важной частью продукта. Количество API и объем трафика, приходящегося на них, увеличиваются ежегодно, что делает этот компонент приложений весьма привлекательным для киберпреступников. Поэтому минимизировать возможные киберриски стоит уже на этапе создания. Мы успешно провели испытания на совместимость платформы NEOMSA APIM и решений «Вебмониторэкс» и надеемся, что совместными усилиями сможем существенно снизить угрозы веб-атак для многих организаций», – отметил Лев Палей, директор по информационной безопасности компании «Вебмониторэкс».

«Интеграция решений «Вебмониторэкс» с платформой NEOMSA APIM даёт клиентам единую экосистему для управления и защиты API по высшим стандартам. Используя спецификации OpenAPI и позитивную модель безопасности, организации могут действовать проактивно: предотвращать атаки и утечки ещё до того, как они нанесут вред. Мы наблюдаем растущий спрос рынка на комплексные отечественные инструменты для Open Banking и API Security. Совместно с «Вебмониторэкс» мы закрываем эту потребность, предоставляя индустриям финансов, страхования и госсектора надежную основу для безопасной цифровой трансформации», – сказал Рамиль Нафиков, лидер продукта NEOMSA APIM компании Neoflex.