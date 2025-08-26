Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность ZTNA Zero Trust Network Access Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" Нулевое доверие
- Принцип нулевого доверия призван повысить безопасность данных и операций — все устройства и пользователи должны заново подтверждать свою личность перед доступом к ресурсам с помощью многофакторной индентификации.
- Концепция сетевого доступа с нулевым доверием (ZTNA) в области кибербезопасности приобрела актуальность во время пандемии, когда сотрудники перешли на удаленный формат работы и защищаемый периметр предприятия существенно расширился. После пандемии формат гибридной работы плавно интергрировался в нашу жизнь и прочно в ней укрепился, что привело к трансформации и дальнейшему развитию ZTNA.
|26.08.2025
Bi.Zone представила решение Bi.Zone ZTNA
|16.05.2025
Спрос на внедрение Zero Trust вырос на 22%
|04.07.2022
Zero Trust Network Access в современных условиях
|26.01.2022
Fortinet: более половины организаций сталкиваются с проблемами во внедрении Zero Trust
|08.12.2021
Стратегия нулевого доверия: с чего начать?
|01.12.2021
Выпущена новая версия Fudo PAM
|17.08.2021
McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access
|09.08.2021
Исследование Microsoft: 96% экспертов по кибербезопасности считают подход «нулевого доверия» ключевым для успеха бизнеса
|10.03.2021
Cross Technologies обеспечит безопасный доступ к облакам
|09.03.2021
Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы
|12.11.2020
Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust
|10.11.2020
Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест
|30.09.2020
VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников
|06.08.2020
Никому нельзя верить. Преимущества тактики ZeroTrust в корпоративных сетях
безопасностью, то становится понятно, почему в самом начале мы вспомнили про головную боль. Стандартные подходы, которые хорошо работали на прежнюю защиту периметра, больше не годятся. А вот принцип «нулевого доверия» на границах сети может стать ответом на вызов времени. Больше нет доверенных пользователей или устройств. Все сегменты сети и подключающиеся к ней по умолчанию записываются в
|27.07.2020
Fortinet приобрела OPAQ
|10.06.2020
Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge
|06.12.2019
VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE
удников в рабочие процессы в течение всего жизненного цикла: от принятия предложения о работе до увольнения или выхода на пенсию. Кроме этого, были запущены новая архитектура безопасности по принципу нулевого доверия, а так же гибридная и мультиоблачная инфраструктура VDI. Компания также поделилась новостями о расширении партнерства с Microsoft с целью ускорения перехода на современное упра
|06.02.2019
В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников
Отказ от борьбы с коррупцией Власти Китая отключают компьютерную систему Zero Trust, созданную на базе искусственного интеллекта и предназначенную для борьбы с коррупцией среди чиновников. Она была разработана и развернута Академией наук Китая и внутренними надзорны
