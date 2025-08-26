Bi.Zone представила решение Bi.Zone ZTNA трудников и подрядчиков к внутренним корпоративным ресурсам и построено по модели нулевого доверия (zero trust). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Число сотрудников и подрядчиков, р

Спрос на внедрение Zero Trust вырос на 22% По данным исследования «Информзащиты», в I квартале 2025 г. интерес к внедрению модели Zero Trust вырос на 22% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Эксперты связывают это с ростом числа целевых фишинговых атак и увеличением инцидентов, вызванных действиями сотрудников. Об этом

Zero Trust Network Access в современных условиях компаний «КриптоПро» и «ИТ-экспертиза» реализовали архитектуру сетевого доступа с нулевым доверием (ZTNA – Zero Trust Network Access) с использованием технологий NAC (Network Access Control) и

Fortinet: более половины организаций сталкиваются с проблемами во внедрении Zero Trust автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, представила отчет the Global State of Zero Trust Report. Опрос показывает, что хотя большинство организаций понимают важность внедр

Стратегия нулевого доверия: с чего начать? ак и из-за его пределов, ИБ-системы должны воспринимать как потенциальную угрозу. Сторонники модели Zero Trust в последнее время вовлечены в споры о том, насколько серьезной перестройки внутрен

Выпущена новая версия Fudo PAM ия. Внедрение Fudo 5.1 также позволяет обеспечить быструю имплементацию принципов нулевого доверия (Zero Trust) и выдачи разовых доступов (Just in Time) в компаниях из различных отраслей. «Мы п

McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access ративным приложениям. Предложение McAfee Enterprise сочетает в себе возможности защищенного доступа ZTNA (Zero Trust Network Access), технологии защиты данных и предотвращения угроз Data Loss P

Исследование Microsoft: 96% экспертов по кибербезопасности считают подход «нулевого доверия» ключевым для успеха бизнеса Microsoft опубликовала результаты отчета в области кибербезопасности Zero Trust Adoption Report за 2021 г., в котором рассматривается отношение организаций к подх

Cross Technologies обеспечит безопасный доступ к облакам области ИТ и ИБ, расширяет портфель решений для обеспечения безопасности удаленного доступа Ivanti Zero Trust Access (PZTA), продукт Pulse Secure. Платформа Pulse Zero Trust Access (PZT

Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы устройства, а также интернет-соединения от известных атак и атак нулевого дня — предоставляя доступ с нулевым доверием к бизнес-приложениям в едином и простом в управлении решении. Обеспечение

Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust компания объединила сеть SD-WAN и полный облачный стек безопасности, интегрированный с технологией Zero Trust Network Access с поддержкой идентификации (Zero Trust Network Access). Таки

Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест Citrix Ready Workspace Security и включила в нее решения для модели безопасности нулевого доверия (Zero Trust) от верифицированных партнеров. Это поможет компаниям упростить выбор вендоров и и

VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников ешения VMware Future-Ready Workforce, совместимое с технологией сквозного шифрования на базе модели Zero Trust и открывающие принципиально новые возможности для более точной координации сотрудн

Никому нельзя верить. Преимущества тактики ZeroTrust в корпоративных сетях безопасностью, то становится понятно, почему в самом начале мы вспомнили про головную боль. Стандартные подходы, которые хорошо работали на прежнюю защиту периметра, больше не годятся. А вот принцип «нулевого доверия» на границах сети может стать ответом на вызов времени. Больше нет доверенных пользователей или устройств. Все сегменты сети и подключающиеся к ней по умолчанию записываются в

Fortinet приобрела OPAQ Secure Access Service Edge (SASE), расположенного в Херндоне, штат Вирджиния. Облачное решение OPAQ Zero Trust Network Access (ZTNA) защищает распределенные сети организаций – от центров обрабо

Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge на на базе AIOps (искусственный интеллект для управления ИТ) и реализует модель «нулевого доверия» (Zero Trust) для обеспечения сетевой безопасности. В основе этой платформы лежит унифицированн

VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE удников в рабочие процессы в течение всего жизненного цикла: от принятия предложения о работе до увольнения или выхода на пенсию. Кроме этого, были запущены новая архитектура безопасности по принципу нулевого доверия, а так же гибридная и мультиоблачная инфраструктура VDI. Компания также поделилась новостями о расширении партнерства с Microsoft с целью ускорения перехода на современное упра