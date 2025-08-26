Разделы

Кибербезопасность ZTNA Zero Trust Network Access Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" Нулевое доверие


  • Принцип нулевого доверия призван повысить безопасность данных и операций — все устройства и пользователи должны заново подтверждать свою личность перед доступом к ресурсам с помощью многофакторной индентификации.
  • Концепция сетевого доступа с нулевым доверием (ZTNA) в области кибербезопасности  приобрела актуальность во время пандемии, когда сотрудники перешли на удаленный формат работы и защищаемый периметр предприятия существенно расширился. После пандемии формат гибридной работы плавно интергрировался в нашу жизнь и прочно в ней укрепился, что привело к трансформации и дальнейшему развитию ZTNA.
  • Коррупционные расследования

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


26.08.2025 Bi.Zone представила решение Bi.Zone ZTNA

трудников и подрядчиков к внутренним корпоративным ресурсам и построено по модели нулевого доверия (zero trust). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Число сотрудников и подрядчиков, р
16.05.2025 Спрос на внедрение Zero Trust вырос на 22%

По данным исследования «Информзащиты», в I квартале 2025 г. интерес к внедрению модели Zero Trust вырос на 22% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Эксперты связывают это с ростом числа целевых фишинговых атак и увеличением инцидентов, вызванных действиями сотрудников. Об этом

04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях

компаний «КриптоПро» и «ИТ-экспертиза» реализовали архитектуру сетевого доступа с нулевым доверием (ZTNA – Zero Trust Network Access) с использованием технологий NAC (Network Access Control) и

26.01.2022 Fortinet: более половины организаций сталкиваются с проблемами во внедрении Zero Trust

автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, представила отчет the Global State of Zero Trust Report. Опрос показывает, что хотя большинство организаций понимают важность внедр
08.12.2021 Стратегия нулевого доверия: с чего начать?

ак и из-за его пределов, ИБ-системы должны воспринимать как потенциальную угрозу. Сторонники модели Zero Trust в последнее время вовлечены в споры о том, насколько серьезной перестройки внутрен
01.12.2021 Выпущена новая версия Fudo PAM

ия. Внедрение Fudo 5.1 также позволяет обеспечить быструю имплементацию принципов нулевого доверия (Zero Trust) и выдачи разовых доступов (Just in Time) в компаниях из различных отраслей. «Мы п
17.08.2021 McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access

ративным приложениям. Предложение McAfee Enterprise сочетает в себе возможности защищенного доступа ZTNA (Zero Trust Network Access), технологии защиты данных и предотвращения угроз Data Loss P
09.08.2021 Исследование Microsoft: 96% экспертов по кибербезопасности считают подход «нулевого доверия» ключевым для успеха бизнеса

Microsoft опубликовала результаты отчета в области кибербезопасности Zero Trust Adoption Report за 2021 г., в котором рассматривается отношение организаций к подх
10.03.2021 Cross Technologies обеспечит безопасный доступ к облакам

области ИТ и ИБ, расширяет портфель решений для обеспечения безопасности удаленного доступа Ivanti Zero Trust Access (PZTA), продукт Pulse Secure. Платформа Pulse Zero Trust Access (PZT
09.03.2021 Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы

устройства, а также интернет-соединения от известных атак и атак нулевого дня — предоставляя доступ с нулевым доверием к бизнес-приложениям в едином и простом в управлении решении. Обеспечение

12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust

компания объединила сеть SD-WAN и полный облачный стек безопасности, интегрированный с технологией Zero Trust Network Access с поддержкой идентификации (Zero Trust Network Access). Таки
10.11.2020 Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест

Citrix Ready Workspace Security и включила в нее решения для модели безопасности нулевого доверия (Zero Trust) от верифицированных партнеров. Это поможет компаниям упростить выбор вендоров и и
30.09.2020 VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников

ешения VMware Future-Ready Workforce, совместимое с технологией сквозного шифрования на базе модели Zero Trust и открывающие принципиально новые возможности для более точной координации сотрудн
06.08.2020 Никому нельзя верить. Преимущества тактики ZeroTrust в корпоративных сетях

безопасностью, то становится понятно, почему в самом начале мы вспомнили про головную боль. Стандартные подходы, которые хорошо работали на прежнюю защиту периметра, больше не годятся. А вот принцип «нулевого доверия» на границах сети может стать ответом на вызов времени. Больше нет доверенных пользователей или устройств. Все сегменты сети и подключающиеся к ней по умолчанию записываются в

27.07.2020 Fortinet приобрела OPAQ

Secure Access Service Edge (SASE), расположенного в Херндоне, штат Вирджиния. Облачное решение OPAQ Zero Trust Network Access (ZTNA) защищает распределенные сети организаций – от центров обрабо
10.06.2020 Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge

на на базе AIOps (искусственный интеллект для управления ИТ) и реализует модель «нулевого доверия» (Zero Trust) для обеспечения сетевой безопасности. В основе этой платформы лежит унифицированн
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE

удников в рабочие процессы в течение всего жизненного цикла: от принятия предложения о работе до увольнения или выхода на пенсию. Кроме этого, были запущены новая архитектура безопасности по принципу нулевого доверия, а так же гибридная и мультиоблачная инфраструктура VDI. Компания также поделилась новостями о расширении партнерства с Microsoft с целью ускорения перехода на современное упра
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников

Отказ от борьбы с коррупцией Власти Китая отключают компьютерную систему Zero Trust, созданную на базе искусственного интеллекта и предназначенную для борьбы с коррупцией среди чиновников. Она была разработана и развернута Академией наук Китая и внутренними надзорны

