Индексная книга (каталог) CNews*
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CSI Customer Satisfaction Index Индекс потребительской удовлетворенности Индекс удовлетворенности клиента Рейтинг лояльности пользователей
Публикаций - 556, упоминаний - 563
CSI и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1642 7
|Шадаев Максут 814 7
|Сапельников Сергей 109 6
|Рыбинская Елизавета 15 6
|Степанов Антон 62 6
|Дзядзя Лариса 8 5
|Кирьянова Александра 108 5
|Натрусов Артем 252 5
|Чаркин Евгений 274 5
|Добривечер Екатерина 8 4
|Кравченко Георгий 13 4
|Ульянов Николай 76 4
|Богачева Катерина 8 4
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 4
|Аниканов Вадим 21 4
|Урусов Виктор 88 4
|Теплицкий Дмитрий 57 4
|Кацоев Алексей 17 4
|Свердлов Денис 199 3
|Никифоров Николай 1134 3
|Гузовский Денис 52 3
|Попов Алексей 331 3
|Врацкий Андрей 93 3
|Хомков Игорь 45 3
|Осеевский Михаил 294 3
|Годовиков Антон 12 3
|Тятюшев Максим 47 3
|Войтова Елена 9 3
|Малышев Сергей 67 3
|Путин Владимир 2939 3
|Макаров Станислав 117 3
|Абакумов Евгений 180 3
|Цегельная Ольга 13 3
|Нестеров Алексей 112 3
|Чернышенко Дмитрий 527 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Павлов Андрей 38 2
|Перминов Леонид 12 2
|Гайдинова Людмила 3 2
|Прайс Константин 10 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1273121, в очереди разбора - 816977.
Создано именных указателей - 139148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1273121, в очереди разбора - 816977.
Создано именных указателей - 139148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.