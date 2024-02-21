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Индексная книга (каталог) CNews*
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CSI Customer Satisfaction Index Индекс потребительской удовлетворенности Индекс удовлетворенности клиента Рейтинг лояльности пользователей



21.02.2024 В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке 1

21.02.2024 Мобильным приложением «Почты России» ежемесячно пользуются более 7 млн человек 1

07.02.2024 Диалоговый ассистент проекта «Финуслуги» Московской биржи автоматизировал более 60% обращений клиентов 1

02.02.2024 ИТ-гиганты облажались. Принудительное возвращение персонала в офисы не увеличило выручку компаний, зато обозлило сотрудников. Опрос 1

18.01.2024 Нечем дышать: половина офисных сотрудников в России недовольны качеством воздуха на рабочем месте 1

21.12.2023 Исследование Comindware и PEX: цифровую трансформацию бизнеса тормозят инвесторы и бюрократы 1

20.12.2023 Merlion и «Гравитон» объявили о начале сотрудничества 1

14.12.2023 МГПУ и Proscom объединят усилия в автоматизации базы данных вуза 1

07.12.2023 «Центр корпоративных решений» автоматизировал сервисную поддержку с помощью системы Naumen SD Pro 1

06.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом жилой комплекс Discovery Парк от MR Group 1

06.12.2023 «Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс 1

27.11.2023 Роботы-операторы помогают повысить удовлетворенность потребителей и снизить задолженность за услуги ЖКХ 1

23.11.2023 «Дикси» начала тестировать технологию электронных ценников в своих магазинах 1

22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1

21.11.2023 Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов 1

20.11.2023 «РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома» 1

29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1

09.11.2023 «Авто.ру» предложил автодилерам новый инструмент оценки качества клиентского сервиса — индекс клиентского сервиса (ИКС) 1

30.10.2023 «X5 транспорт» создал собственный навигатор на базе геотехнологий «Яндекса» 1

27.10.2023 Centra: на 53% выросло число компаний, которые ведут digital-маркетинг in-house 1

23.10.2023 ВШЭ и «Первый бит» автоматизируют ручные процессы с помощью роботов Pix RPA 1

13.10.2023 MTS AI подключила нейросети к анализу звонков и текстовых чатов 1

29.09.2023 В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода 1

29.09.2023 В Tele2 назначен генеральный директор 1

27.09.2023 Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса 1

21.09.2023 СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером 1

20.09.2023 РФС перешел на систему «Итилиум» 1

18.09.2023 «Сбер еаптека» первая среди аптек запускает новый сервис оплаты «Плати частями» 1

05.09.2023 Napoleon IT начал внедрять технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах на основе генеративных сетей 1

31.08.2023 Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа 1

28.08.2023 Лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством 1

22.08.2023 11 основных компонентов CRM-систем (по Бартону Голденбергу) 1

Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача 1

Василий Жилов, BSS: Синергия ДБО и речевых технологий в банках – основной драйвер роста в 2023 году 1

04.08.2023 Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза 1

25.07.2023 БФТ-Холдинг и компания BSS представили голосовых ассистентов для энергосбытовых компаний и сферы ЖКХ 1

17.07.2023 Faberlic заменила иностранный сервис для организации виртуальной очереди на решение Novardis 1

11.07.2023 «Лига ставок» оптимизировала работу контакт-центра совместно с Nexign 1

10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1

07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 2


Публикаций - 556, упоминаний - 563

CSI и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6505 39
Ростелеком 10692 35
Microsoft Corporation 24039 33
SAP SE 5102 30
IBM - International Business Machines Corp 9344 25
7627 24
Google LLC 11375 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10757 22
Yandex - Яндекс 6446 19
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 202 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 587 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8409 15
Meta Platforms - Facebook 4367 14
Naumen - Наумен 579 13
Samsung Electronics 9970 11
МегаФон 7785 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3275 10
Dell EMC 4976 10
Intel Corporation 11898 10
VK - Mail.ru Group 3279 10
Telegram Group 1447 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2035 9
Cisco Systems 5005 9
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 256 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 979 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1412 8
HP Inc. 5622 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 8
Apple Inc 11651 8
Крок - Croc 1771 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 7
1С-Рарус 850 7
X Corp - Twitter 2800 7
Softline - Софтлайн 2377 7
Broadcom - VMware 2254 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 353 7
Севергрупп ТТ - TalentTech 67 7
Amazon Inc - Amazon.com 2890 7
SAS Institute 935 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2696 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6522 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2612 15
Альфа-Банк 1675 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 928 11
Открытие ФК - Банк Открытие 523 10
Почта России ПАО 1996 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Лента - Сеть розничной торговли 1904 9
РЖД - Российские железные дороги 1779 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 375 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6775 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2024 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1439 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 881 6
Северсталь ПАО - Severstal 419 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 460 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 369 6
Татнефть 216 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1851 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ВсеИнструменты.ру 252 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 399 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 400 5
Открытие ФК - Росгосстрах 324 5
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 108 5
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 11 5
Visa International 1917 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 408 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1025 4
HeadHunter Group - HH Group 356 4
X5 Group - Перекрёсток 488 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 748 4
Inchcape Shipping Services - Инчкейп Холдинг 9 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 550 4
ВТБ - ВТБ24 662 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 4
Газпром ПАО 1236 4
ПСБ - Промсвязьбанк 793 4
Ак Барс Банк 259 4
Интеррос - Росбанк АКБ 594 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10423 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4692 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1121 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1734 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4243 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5450 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2583 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2764 8
Федеральное казначейство России 1647 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3110 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1295 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4034 6
Правительство Москвы 2193 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5082 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3409 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2644 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2275 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3151 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1015 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 333 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1774 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 294 4
ОМСУ - Органы местного самоуправления 131 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 64 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1768 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1140 3
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 48 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 214 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 740 3
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 15 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 397 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 107 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 209 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 292 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2912 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1394 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
PEX Network - Process Excellence Network 9 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 271 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 108 2
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 12 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
Ассоциация менеджеров 84 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 150 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 24 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 40 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Единая Россия - Политическая партия 286 1
АФТ - Ассоциация Финтех 102 1
ЛДПР 100 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 270 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58760 219
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28051 163
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44260 143
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4101 118
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19184 113
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6086 110
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3703 98
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8984 83
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22671 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23328 78
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14581 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10043 74
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11645 64
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10820 62
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10968 61
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6449 59
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9840 59
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9045 58
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20006 56
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22756 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15456 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5716 49
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9690 48
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2659 46
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13507 45
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3131 44
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4037 43
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3170 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11715 43
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4135 42
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14326 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10956 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10228 41
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4529 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26758 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8072 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4591 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1310 24
Google Android 13376 17
Microsoft Windows 2000 8661 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 857 13
Apple iPhone 6 4861 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 10
Apple iOS 7331 10
Microsoft Office 3553 9
ВГТРК - Смотрим 575 9
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 8
Linux OS 9056 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1054 8
Microsoft Windows 14997 8
Microsoft Dynamics 1167 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 7
Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - HCM-платформа 48 7
Oracle Java - язык программирования 2882 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 837 7
Обращения граждан 221 7
Microsoft Azure 1359 7
Oracle CX - Oracle Customer Experience Suite 28 6
BSS Digital2Speech - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 30 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2175 6
Microsoft Teams - MS Teams 462 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4840 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6867 6
Microsoft Dynamics CRM 534 6
Apple iPad 3798 6
ЭОС АИС МФЦ Дело 70 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 190 6
JavaScript - JS - язык программирования 1088 5
Rakuten Viber 585 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 358 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 496 5
Microsoft Skype 2010 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 69 5
Apple - App Store 2764 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 788 5
Медведев Дмитрий 1642 7
Шадаев Максут 814 7
Сапельников Сергей 109 6
Рыбинская Елизавета 15 6
Степанов Антон 62 6
Дзядзя Лариса 8 5
Кирьянова Александра 108 5
Натрусов Артем 252 5
Чаркин Евгений 274 5
Добривечер Екатерина 8 4
Кравченко Георгий 13 4
Ульянов Николай 76 4
Богачева Катерина 8 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 4
Аниканов Вадим 21 4
Урусов Виктор 88 4
Теплицкий Дмитрий 57 4
Кацоев Алексей 17 4
Свердлов Денис 199 3
Никифоров Николай 1134 3
Гузовский Денис 52 3
Попов Алексей 331 3
Врацкий Андрей 93 3
Хомков Игорь 45 3
Осеевский Михаил 294 3
Годовиков Антон 12 3
Тятюшев Максим 47 3
Войтова Елена 9 3
Малышев Сергей 67 3
Путин Владимир 2939 3
Макаров Станислав 117 3
Абакумов Евгений 180 3
Цегельная Ольга 13 3
Нестеров Алексей 112 3
Чернышенко Дмитрий 527 2
Меджитов Тимур 85 2
Павлов Андрей 38 2
Перминов Леонид 12 2
Гайдинова Людмила 3 2
Прайс Константин 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 132719 301
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40610 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50921 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13707 42
Европа 21384 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16154 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13886 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6812 18
Германия - Федеративная Республика 12388 18
Казахстан - Республика 5255 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13112 16
Украина 7439 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16005 13
Индия - Bharat 5246 13
Беларусь - Белоруссия 5145 12
Япония 13109 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2953 11
Франция - Французская Республика 7680 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2727 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1753 9
Европа Восточная 3039 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1542 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3604 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2017 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2462 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2776 8
Нидерланды 3410 7
Америка 2063 7
Испания - Королевство 3657 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 7
Земля - планета Солнечной системы 10122 7
Азия - Азиатский регион 5282 7
Великобритания - Лондон 2367 7
Россия - Сибирь 2211 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2577 6
Польша - Республика 1907 6
Чехия - Чешская Республика 1291 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2746 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2621 6
Армения - Республика 2167 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45021 160
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47247 120
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22232 94
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12050 89
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26367 73
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16738 54
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12343 50
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6473 50
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5043 46
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7426 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9331 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15302 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7811 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10198 40
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1232 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5260 37
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8970 36
Страхование - Страховое дело - Insurance 5401 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6121 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6191 26
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2474 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3472 25
Кредитование - Сrediting - Заём 6310 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4649 24
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5630 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5523 22
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2677 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2933 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7000 19
Аудит - аудиторский услуги 2345 19
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2533 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2726 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10342 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4033 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5196 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3481 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5664 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4765 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6089 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4353 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11097 14
Wired - Издание 226 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 165 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 406 2
Ведомости 756 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 2
TAdviser - Центр выбора технологий 349 2
Forbes - Форбс 710 2
PR Newswire 56 1
Die Welt 80 1
Cellular News 234 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Total Telecom 613 1
Vnunet 224 1
InformationWeek 241 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 30 1
CRN 46 1
Variety 23 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 1
Telegraph 192 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
Nature 801 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 42 1
PC Magazine - PCMag 84 1
Комсомольская правда ИД 66 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1549 1
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GfK Rus - ГФК-Русь 205 2
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 198 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 70 1
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ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 1
AdIndex 6 1
TNS Kantar 3 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fortune Global 100 139 1
Software Advice Frontrunners 2 1
Microsoft Worktrend Index 7 1
Strategy Analytics 284 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Медиалогия 21 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 1
Forrester Consulting 26 1
IBM Research 107 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 832 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 708 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 932 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 55 3
РАН - Российская академия наук 1761 3
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 15 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 21 2
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 767 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 480 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 295 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 276 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 127 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 45 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 230 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 13 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 17 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 211 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 72 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 530 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 98 1
VK Skillbox - Скилбокс 88 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 115 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 320 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 35 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 251 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 119 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1885 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2251 7
CNews FORUM Кейсы 167 4
CNews AWARDS - награда 450 4
День молодёжи - 27 июня 734 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 15 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 261 2
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 55 1
SAP Sapphire Now 6 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Online Retail Russia Awards 2 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 19 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
1С:ERP Бизнес-форум 16 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
SAP TechEd 9 1
NorthFace Scoreboard - NFSB 1 1
Telecom Data Cup - Чемпионат по машинному обучению и анализу данных 1 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 111 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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