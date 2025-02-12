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Северсталь ПАО Севергрупп ТТ TalentTech Поток Potok.io Поток Оценка 360 HCM-платформа HRTech-решение для управления персоналом

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом

«Поток» — IT-компания в составе холдинга TalentTech. Создает HRTech-решения по работе с персоналом — закрывает потребности в подборе, оценке, развитии сотрудников. Оцифровывает HR-процессы и повышает эффективность работы HR-департамента.


12.02.2025 «Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens

Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных «Яндекса». Теперь компании могут строить аналитику и получать отчетность о состоянии найма любого у
31.10.2024 Рекрутеры могут создавать вопросы для интервью и тестовые задания при помощи нейросети в системе «Поток Рекрутмент»

HR-Tech компания «Поток» усилила возможности искусственного интеллекта в сервисе для подбора «Поток Рекрутмент». Теперь генеративная нейросеть, встроенная в систему, умеет создавать разные уникальные тексты от описания вакансий, составления вопросов для интервью до создания тестовых зад
24.10.2024 «Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент»

Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном поле. Решение позволяет собирать оперативный фидбэк по кажд
27.08.2024 «Билайн» автоматизировал наем сотрудников при помощи сервиса «Поток Рекрутмент»

«Билайн» автоматизировал процесса найма от создания заявки до выдачи оффера при помощи сервиса «Поток Рекрутмент». Дополнительно в систему интегрированы чат-боты сервиса HR Messenger для общения с кандидатами. Благодаря системе 64 HR-специалиста ежемесячно обрабатывают 900+ вакансий, увел
24.07.2024 YandexGPT интегрирован в «Поток Оценка 360» и ускорил развитие сотрудников в четыре раза

н руб., в то время как ранее требовалось около 2943 рабочих часов и 4 млн руб. Тем самым экономическая эффективность для компании — это сокращение расходов в четыре раза. Внедрив YandexGPT в продукт «Поток Оценка 360», HR-специалисты получают не просто ценную информацию из опросов, но и готовый план действий для развития сотрудников, созданный с помощью ИИ. Это ускоряет и упрощает процесс п
06.06.2024 «Велесстрой» автоматизировал массовый подбор сотрудников с помощью ИИ и платформы «Поток Рекрутмент»

Компания «Велесстрой» выстроила автоматизированный процесс подбора массовых сотрудников в группе компаний с помощью системы «Поток Рекрутмент». Теперь искусственный интеллект помогает рекрутерам на всех этапах подбора на более 100 промышленных объектов, а среднее время подбора сократилось в разы. «Велесстрой» — росси
29.11.2023 Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»

Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «По
25.08.2023 S8 Capital уменьшила на 39% внутренние трудозатраты на поиск и подбор персонала с помощью системы «Поток рекрутмент»

оив прозрачную HR-аналитику, а также создав бесшовный процесс подбора в холдинге благодаря системе «Поток рекрутмент». Перед компанией стояла задача выстроить процессы рекрутмента таким образом
21.12.2022 Сеть DNS автоматизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok

Сеть DNS оптимизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok компании TalentTech. Процесс подбора стал быстрее и качественнее. Удалось снизить нагру
24.11.2022 «Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok

мировых машиностроительных заводов в России, автоматизировал подбор и наем персонала с помощью ATS Potok от разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате в компании закрыли более 350 то
15.11.2022 TalentTech расширил возможности ATS Potok

Разработчик HRTech-решений TalentTech расширил возможности платформы для автоматизации рекрутмента Potok, усовершенствовал встроенную аналитику по основным метрикам, необходимым в подборе. Теп
07.09.2022 TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд

Российский разработчик HRTech-решений TalentTech представил новый формат продукта «TalentTech адаптация для малых ко
20.07.2022 Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok

золотодобывающая производственная компания, автоматизировала подбор и наем персонала с помощью ATS Potok, модуля HCM-платформы TalentTech. В результате автоматизации в компании закрыли более 4
18.07.2022 TalentTech запустила ATS Potok для малых команд

разработчик HRTech-решений TalentTech, входящий в состав «Севергрупп», разработал новый формат ATS Potok для работы небольших команд рекрутеров. Он включает в себя самые необходимые функции: о
17.06.2022 «Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok

сервис доставки, полностью трансформировала HR-процессы, внедрив систему управления кандидатами ATS Potok российского разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате за четыре месяца в ком
08.04.2022 TalentTech обучил искусственный интеллект анализировать открытые комментарии в HR-исследованиях

шений, внедрил нейросеть, которая анализирует открытые комментарии в HR-исследованиях на платформе «TalentTech Опросы». Теперь руководители и HR-специалисты могут создавать и проводить опросы о
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»

с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополи
17.08.2021 Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы»

ятия «Свезы», российского производителя березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от Talenttech удалось оценить и подобрать кандидатов для стажерской программы на ком
28.07.2020 Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru

овместно с ИТ-холдингом TalentTech обеспечит защиту персональных данных в приложении для рекрутинга potok.io. «Онланта» оказывает сервис резервного копирования данных и комплекс сертифицированн
30.06.2020 «Балтика» ускорила найм сотрудников с ограниченным доступом к компьютеру

Технологии помогли компании «Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью ATS Potok.io холдинга TalentTech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом, установленн
30.06.2020 «Балтика» ускорила наем сотрудников с помощью Potok.io

«Балтика» автоматизировать и ускорить процесс найма. С помощью системы управления кандидатами (ATS) Potok.io холдинга Talenttech удалось увеличить скорость подбора до 86%. При этом установленна
29.06.2020 Технологии ИИ помогли «Северстали» найти почти 800 лидеров

мпании «Северсталь» найти участников лидерской программы. С помощью комплексного решения Sever.ai и Potok.io IT-холдинга TalentTech удалось оценить и подобрать 792 подходящих кандидата с высоки
26.06.2020 ИИ помог «Северстали» оценить более 5 тысяч потенциальных сотрудников

мпании «Северсталь» найти участников лидерской программы. С помощью комплексного решения Sever.ai и Potok.io ИТ-холдинга Talenttech удалось оценить и подобрать 792 подходящих кандидата с высоки
03.04.2020 Рекрутмент-платформа Potok.io научилась оценивать кандидатов с помощью ИИ Sever.ai

Платформа для автоматизации рекрутмента Potok.io внедрила расширение на базе искусственного интеллекта Sever.ai, которое позволяет с


Публикаций - 59, упоминаний - 93

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 10
SAP SE 5280 4
Ростелеком 9732 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 3
8256 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 2
Microsoft Corporation 24656 2
Oracle Corporation 6704 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 2
Haulmont - Хоулмонт 109 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 2
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 2
Danfoss - Данфосс 19 2
Directum - Директум 1098 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Softline - Софтлайн 2837 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 196 1
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Citrix Systems 813 1
Крок - Croc 1777 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 272 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 136 1
Эвотор - Evotor 184 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 117 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Ланит Интеграция 190 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Газинформсервис - ГИС 278 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 12
Лента - Сеть розничной торговли 2090 11
ВкусВилл - Избёнка 158 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 8
Свеза - Sveza 33 4
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 3
SHL 8 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 202 2
Superjob - Суперджоб 522 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 2
Лента - Утконос 177 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 844 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 443 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Почта России ПАО 2118 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Unilever - Юнилевер Русь 153 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Монополия ГК 10 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 5 1
Связной ГК 1372 1
Лонмади - Квинтмади 1 1
Сафмар - Европлан - Europlan 38 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Велесстрой СМУ 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
АФТ - Ассоциация Финтех 168 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 25
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1082 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 16
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 536 15
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 12
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2497 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4155 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 10
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1156 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3038 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5075 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 6
Оповещение и уведомление - Notification 4651 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1759 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3546 5
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 5
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 231 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 4
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 244 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 10
Microsoft Office 3740 8
WhatsApp Messenger 1089 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 4
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 202 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 2
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 47 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 2
Avito - Авито работа - Авито подработка 210 1
Google Gmail 947 1
Microsoft Exchange 1717 1
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
Google Android 14041 1
Apple iOS 7832 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
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Microsoft Windows 15708 1
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Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 157 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 124 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Королев Максим 19 6
Ахметов Сергей 10 6
Ли Владимир 9 5
Останин Иван 5 5
Булдовская Марина 5 5
Егорова Эльза 4 4
Томашевская Александра 3 3
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Киселёв Алексей 60 2
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Цинне Анастасия 2 2
Антонова Яна 1 1
Коновалов Олег 14 1
Кривенко Андрей 2 1
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Ильюшина Дарья 1 1
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Востриков Юрий 70 1
Подольский Олег 15 1
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Халяпин Сергей 82 1
Амириди Юлия 22 1
Митюков Андрей 7 1
Малышев Олег 5 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 3
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 274 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 462 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 488 1
Казахстан - Республика 5548 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 428 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 862 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1013 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1232 1
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