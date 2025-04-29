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WebSoft HCM
Websoft HCM – открытая к доработке платформа, на базе которой можно автоматизировать полный цикл управления талантами и HR-сервисы. В том числе адаптацию, обучение и развитие персонала, оценку компетенций и управление кадровым резервом и многое другое. Одно из ключевых преимуществ – встроенные инструменты доработки, используя которые заказчик может кастомизировать функционал под собственные HR-процессы как самостоятельно, так и с помощью специалистов Websoft или партнера.
Артур Захарян, Директор по стратегии, Websoft "Ключевые особенности и факторы успеха цифровизации HR" Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва
WebSoft HCM и организации, системы, технологии, персоны:
|Русагро Группа Компаний 289 1
|РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1097 1
|Верный - торговая сеть 294 1
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
|Альбрехт Наталья 4 1
|Хруслова Галина 2 1
|Федоров Дмитрий 23 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Петров Михаил 138 1
|Чехонин Антон 65 1
|Захарян Артур 11 1
|Погонин Денис 1 1
|Шпирак Александр 1 1
|Волошин Евгений 63 1
|Корольков Алексей 2 1
|Морейнис Аркадий 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147961 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
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