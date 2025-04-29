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WebSoft HCM

WebSoft HCM

Websoft HCM –  открытая к доработке платформа, на базе которой можно автоматизировать полный цикл управления талантами и HR-сервисы. В том числе адаптацию, обучение и развитие персонала, оценку компетенций и управление кадровым резервом и многое другое. Одно из ключевых преимуществ – встроенные инструменты доработки, используя которые заказчик может кастомизировать функционал под собственные HR-процессы как самостоятельно, так и с помощью специалистов Websoft или партнера.

 

 

Артур Захарян, Директор по стратегии, Websoft "Ключевые особенности и факторы успеха цифровизации HR"  Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва

 
 


29.04.2025 GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий 1
30.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024 1
05.02.2024 Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM 1
23.10.2023 Алексей Корольков, Websoft: Внедрение любых HCM-решений приводит к неоправданным затратам, если у компании отсутствует HR-стратегия 1
22.12.2022 «Норбит» стала партнером Websoft в области решений по управлению персоналом 1
09.12.2022 Производительность труда растет: опыт Счетной палаты по HR-трансформации 1
15.11.2022 GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС 1
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

WebSoft HCM и организации, системы, технологии, персоны:

WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 6
Максима ГК - GMCS 361 2
Polar - Полар 97 1
8421 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2186 1
Ланит - Норбит - Norbit 378 1
Microsoft Corporation 24801 1
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Корус Консалтинг ГК 1245 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 55 1
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Русагро Группа Компаний 289 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1097 1
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Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 30 1
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Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 25 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 518 1
HeadHunter - Talantix 32 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne HRMS 4 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 29 1
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