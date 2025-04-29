Websoft HCM – открытая к доработке платформа, на базе которой можно автоматизировать полный цикл управления талантами и HR-сервисы. В том числе адаптацию, обучение и развитие персонала, оценку компетенций и управление кадровым резервом и многое другое. Одно из ключевых преимуществ – встроенные инструменты доработки, используя которые заказчик может кастомизировать функционал под собственные HR-процессы как самостоятельно, так и с помощью специалистов Websoft или партнера.

Артур Захарян, Директор по стратегии, Websoft "Ключевые особенности и факторы успеха цифровизации HR" Конференция CNews "Цифровая стратегия 2024" 05.03.2024, Москва



