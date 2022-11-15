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GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС

GMCS завершила масштабирование системы назначения судей для Российского футбольного союза (РФС) на Первую и Вторую футбольные национальные лиги (ФНЛ). Система стала обрабатывать данные по большему количеству матчей и арбитрам, пересекающихся между лигами. Помимо этого, в систему добавлены дополнительные алгоритмы расчета рейтинга арбитров и матчей.

Модуль «Арбитры РФС» является частью «РФС. Цифровая платформа» и учитывает десятки параметров, включая рейтинг судьи, сложность матча и др. Рекомендательная модель создана РФС совместно с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики, а проектирование и разработку решения по масштабированию на Первую и Вторую лиги ФНЛ выполнила GMCS. Арбитры распределяются на матчи по алгоритму Гейла-Шепли, который обеспечивает оптимальное назначение для каждого матча. Система помогает департаменту судейства с назначением арбитров, опираясь на объективные данные.

Микросервисное веб-приложение в централизованном виде хранит всю информацию о деятельности арбитров, а также рейтинги матчей. Система не только автоматически собирает данные из внутренних систем РФС, с сайта Polar, но и позволяет пользователям вручную заносить данные, необходимые для работы рекомендательной модели, расчета и визуализации показателей, с учетом равномерного распределения нагрузки на арбитров.

В системе также осуществляется анализ карточек арбитров, в которых содержится информация о судьях, включая персональные данные, контакты, сведения из других модулей (назначения, рейтинг и т.п.), текущий статус, роль, уровень соревнований, к которым допущен судья, сведения о дисциплинарных нарушениях и другие показатели, влияющие на качество судейства.

«На протяжении почти 3 лет мы совместно с GMCS создаем цифровые продукты. В рамках цифровой платформы это уже не первый модуль, над которым мы работаем с GMCS. В ближайшее время мы сможем объявить о новых проектах, реализуемых совместно. Что касается системы назначения арбитров, мы планируем усовершенствовать рекомендательную модель и продолжить дальнейшую автоматизацию деятельности судейского корпуса», – сказал Дмитрий Федоров, руководитель департамента цифровых технологий Российского футбольного союза.

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Поддержка ИТ-отрасли

Сотрудничество РФС с GMCS началось в 2020 г. с внедрения онлайн-системы обучения судей на базе российской платформы WebSoft HCM (на тот момент Webtutor). Платформа помогает судьям повышать уровень знаний по единым стандартам, а также делает получение образования в области футбола доступным. Более 3 тыс. человек из более чем 50 регионов России получили сертификат организатора массового футбола благодаря образовательной платформе.

«Совместно с департаментом цифровых технологий РФС мы достаточно быстро реализуем возникающие у заказчика потребности. Такой подход позволяет одновременно вести несколько разноплановых проектов: от идеи, подбора технологического стека до разработки и запуска проходит в среднем около 3 месяцев. Мы используем передовые методы и подходы к разработке. Например, для сбора исторических данных о тренировочной деятельности арбитров мы настроили программного робота, что позволило существенно сократить сроки наполнения системы данными», – отметила Мария Венедиктова, вице-президент GMCS.

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