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Microservice architecture Микросервисная архитектура вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения

Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения

СОБЫТИЯ

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30.10.2025 Axiom JDK выпустила Axiom Spring для безопасной разработки и поддержки отечественных микросервисов

овый продукт Axiom Spring. Современная платформа позволит безопасно создавать и эксплуатировать корпоративные приложения на базе Spring, самой популярной в мире экосистемы разработки веб-приложений и микросервисов на Java. Фреймворк Axiom Spring включает долгосрочную поддержку и устранение уязвимостей в версиях Spring Framework и Spring Boot, которые более не поддерживаются сообществом. Для
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024

Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 Микросервисная архитектура для многокомпонентных приложений — тренд далеко не новый, а путей

Провайдеры Kubernetes 2023

Провайдеры Kubernetes 2023 Микросервисная архитектура приложений набирает обороты, и Kubernetes здесь — незаменимый инст
18.06.2025 «1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов

L, Postgres, Sphinx запустить на выделенных серверах или вынести на отдельные мощности контейнеры и микросервисы для чатов и быстрых коммуникаций. Бесшовная интеграция с Kubernetes и оркестрато
30.05.2025 Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений

о внутреннем редакторе — для точечного изменения логики, когда визуальных средств уже недостаточно. Микросервисы, написанные на любом современном языке, — когда лоукода «не хватает». Управление
27.05.2025 Платформа LDM получила сертификат совместимости с «Ред ОС»

ели продуктов смогут выстроить безопасную среду для работы на базе отечественных решений. LDM — это микросервисная платформа для управления корпоративным контентом. С ее помощью можно организов
04.03.2025 Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы

нирования отдельно для каждого проекта. Это дает пользователям больше свободы в настройке деталей запуска и сканирования кода (пресетов) под конкретные нужды и особенности их проектов. Лицензирование микросервисов Теперь продукт поддерживает лицензирование микросервисов (репозиториев до 15 тыс. строк кода), что делает его идеальным выбором для компаний, использующих в разработке микр
28.12.2024 Что лучше для СЭД: монолит, микросервисы или гибридная архитектура?

вания всего приложения, что замедляло процесс адаптации системы под меняющиеся требования клиентов. Микросервисы: решение для гибкости, но с новыми вызовами Чтобы решить проблему скорости внедр
01.10.2024 Инновации в ERP: какие возможности доступны заказчикам уже сегодня

м из самых понятных и популярных видов корпоративного программного обеспечения для крупного бизнеса Микросервисы могут быть легко масштабированы горизонтально. Это позволяет увеличивать произво
17.04.2024 «Диасофт» реализовала возможность автоматической генерации кода на Go в платформе Digital Q.Archer

ся повторно в виде готовых библиотек. В одном и том же приложении могут использоваться одновременно микросервисы на Go и Java. Таким образом, с программистов снимается рутинная задача написания
12.03.2024 «Диасофт» выводит на рынок систему электронного документооборота

т не только легкость настройки и масштабирования, но и отказоустойчивость и бесперебойность работы. Микросервисы работают независимо друг от друга, отказ одного из них не повлияет на работоспос
30.01.2024 6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы

егию инкрементального перехода Практика показывает, что одномоментный большой переход с монолита на микросервисы (так называемая стратегия биг бэнга) всегда рискован, долог, трудоёмок и затрате
21.12.2023 От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения

CNews: Можно ли утверждать, что микросервисы вытесняют монолитов на рынке e-com? Сергей Кунцевич: Ещё недавно монолитные реше
02.06.2023 Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций

тавляет значительный потенциал масштабирования платформы. Помимо изменения программной архитектуры, микросервисная архитектура позволила поменять подход к формированию команд при создании новых
27.03.2023 МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы

2023 г. В рамках курсового проекта студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ «Компьютерные науки и анализ данных», «Прикладная математика и информатика» и «Программная инженерия» смогут написать микросервисы, настроив для них всю инфраструктуру и DevOps. Также учащиеся изучат различные виды архитектурных диаграмм и развернут микросервисы на тестовых стендах. По итогам курсового

15.08.2022 Цифровая платформа «Унофактор» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Цифровая микросервисная платформа для решения задач интерактивного управления нефтегазовым месторождением на базе технологий 4.0. «Унофактор» была включена в Единый реестр российских программ для электр
08.11.2021 Будущее цифровых банковских сервисов. Представлена микросервисная платформа компании BSS

зависимость при совместной с вендором разработке», - подчеркнул Дмитрий Свалов. Стоит отметить, что микросервисная архитектура – текущий мировой тренд при создании как ДБО, так и информационных
22.09.2020 ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов

от банка уже предодобренные и необходимые им кредитные продукты в подходящий момент времени, в удобном формате и канале обслуживания». Из чего состоит кредитный конвейер По словам представителей ВТБ, микросервисная архитектура нового конвейера позволит ускорить вывод новых продуктов на рынок и проводить точечные изменения системы без необходимости глобальной перестройки и простоя сервиса. В
02.03.2018 China Mobile и Huawei представили сеть 5G на базе микросервисов

базе архитектуры SBA, представленного на Всемирном мобильном конгрессе 2017 в Шанхае. В Huawei считают, что базовая архитектура сетевого программного обеспечения 5G нуждается в дальнейшей разбивке на микросервисы для архитектуры SBA, совместимой с 3GPP, для обеспечения автономности сети 5G (SA). Это позволит полностью использовать структурные преимущества для сетевых функций, интерфейсов и

17.07.2017 Как микросервисы помогают решать макрозадачи

дного приложения, так и за его пределами. Везде, где встречаются типовые задачи, можно использовать микросервисы и их сочетания. Такой подход экономит время и, соответственно, снижает стоимость
16.01.2013 Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов

Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально созданы для малогабаритных микросерверов и встраиваемых си
27.03.2012 AMD завершила приобретение производителя микросерверов SeaMicro

Компания AMD объявила о завершении процесса приобретения компании SeaMicro, пионера в области энергоэффективных, быстродействующих микросерверов. Сумма сделки составила примерно $334 млн, за вычетом предполагаемого кассового остатка. Как ожидается, приобретение компании SeaMicro, которая становится подразделением AMD Cente

Публикаций - 765, упоминаний - 942

Microservice architecture и организации, системы, технологии, персоны:

9594 120
Diasoft - Диасофт 1144 103
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 76
Oracle Corporation 7074 65
Microsoft Corporation 25775 64
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 60
SAP SE 5601 55
Rimini Street 77 51
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 50
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 44
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 43
Такском - Taxcom 256 43
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 42
Schneider Electric 614 42
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 41
Schneider Electric Secure Power 65 41
Центр2М - Center2М 67 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
Ситилабс 44 40
Yandex - Яндекс 9216 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Google LLC 12688 33
Flant - Флант 213 30
Ростелеком 10948 29
Broadcom - VMware 2610 28
Red Hat 1378 28
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 24
Intel Corporation 12811 23
Softline - Софтлайн 3743 23
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 22
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 22
Крок - Croc 1964 20
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 19
МегаФон 10742 19
Selectel - Селектел 544 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 99
РЖД - Российские железные дороги 2096 68
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 65
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 61
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 61
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 56
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 54
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 54
ГПБ - Газпромбанк 1273 51
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 51
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 49
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 48
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 47
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 46
Ингосстрах СПАО 478 46
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 40
OKS Group 51 40
МКБ - Московский кредитный банк 657 39
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 37
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 37
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 36
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 36
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 35
Почта России ПАО 2370 35
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 31
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 30
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 28
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 27
Фаберлик - Faberlic 115 27
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 25
Альфа-Банк 1979 25
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 25
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 23
Абсолют Банк 249 23
Сургутнефтегаз - СНГ 288 23
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 22
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 22
НСПК - Национальная система платежных карт 948 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 101
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 74
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 50
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 41
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 28
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 27
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 14
Федеральное казначейство России 1949 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
OWASP - Open Web Application Security Project 146 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
OpenJDK Community 11 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 482
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 346
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 325
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 325
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 320
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 278
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 241
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 235
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 213
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 181
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 170
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 156
DevOps - Development и Operations 1240 139
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 132
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 87
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 80
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Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 71
Oracle Java - язык программирования 3469 67
Linux OS 11533 62
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 46
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 43
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
Microsoft Windows 16882 41
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 38
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 30
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 28
Red Hat OpenShift 169 27
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 26
Intel x86 - архитектура процессора 2151 25
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 24
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 24
Microsoft Azure 1526 24
JavaScript - JS - язык программирования 1425 20
Google Android 15243 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
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Apple iOS 8583 17
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Microsoft Office 4170 16
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 16
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 15
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 15
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 14
НКТ - Р7-Офис 543 14
Чаркин Евгений 317 61
Сотин Денис 216 53
Дьяченко Валерий 96 51
Натрусов Артем 313 50
Абакумов Евгений 227 49
Клепиков Алексей 121 47
Шадаев Максут 1210 46
Нестеров Алексей 175 46
Прохорова Алла 66 42
Слышкин Василий 129 42
Карпов Иван 79 42
Трофимова Людмила 50 41
Каюмов Шамиль 53 41
Халматов Максим 64 41
Урьяс Вадим 98 41
Соловьев Алексей 97 41
Васильев Владислав 59 41
Мискевич Евгений 50 41
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Рубин Адар 47 41
Семенихин Игорь 56 40
Степченков Максим 65 40
Сыкулев Андрей 85 40
Ямщиков Владимир 51 40
Лебедев Антон 53 40
Смык Виталий 46 40
Емелин Александр 45 40
Портной Михаил 42 40
Москальков Дмитрий 43 40
Сороченков Алексей 42 40
Горчаков Денис 48 40
Юсупов Шамиль 41 40
Бурилов Андрей 117 37
Валчев Стоян 48 35
Белоусов Максим 109 32
Казарин Станислав 175 31
Путятинский Сергей 112 29
Козак Николай 209 28
Богданов Кирилл 112 25
Сахаров Александр 93 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 547
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 135
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 53
Европа Восточная 3138 50
Европа 24964 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Казахстан - Республика 6048 23
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 20
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Украина 7928 12
Грузия 1332 11
Азия - Азиатский регион 5920 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Индия - Bharat 5869 5
Канада 5081 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
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Сингапур - Республика 1953 4
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Испания - Королевство 3840 4
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Tom’s Hardware 600 1
Ведомости 1466 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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Комсомольская правда ИД 83 1
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Fortune 211 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
IEEE Spectrum 16 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
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IDC FinTech Ranking 8 2
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Constellation Research 5 1
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Business Research Company 5 1
Celent - Celent Communications 12 1
Российский рынок ERP 24 1
uForce - Юфорс 5 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
ВТБ Школа Банка 2 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
ELMA Академия - ELMA Academy 2 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 13 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Зерокодер 10 1
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УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 79
CNews AWARDS - награда 571 57
CNews Баттл 69 51
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 37
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 30
CNews FORUM Кейсы 313 20
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
ELMA DAY 14 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Diasoft Special Conf 5 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 2
SAP TechEd 9 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 2
CNews Мисс ИТ России 12 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
IT World Awards 2 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Docflow 148 1
Banking Tech Awards 2 1
1С:Проект года 28 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
IT Elements 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Oracle OpenWorld 65 1
Advantech Industrial-IoT 2 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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