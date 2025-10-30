Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения

Axiom JDK выпустила Axiom Spring для безопасной разработки и поддержки отечественных микросервисов овый продукт Axiom Spring. Современная платформа позволит безопасно создавать и эксплуатировать корпоративные приложения на базе Spring, самой популярной в мире экосистемы разработки веб-приложений и микросервисов на Java. Фреймворк Axiom Spring включает долгосрочную поддержку и устранение уязвимостей в версиях Spring Framework и Spring Boot, которые более не поддерживаются сообществом. Для

Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 Микросервисная архитектура для многокомпонентных приложений — тренд далеко не новый, а путей

Провайдеры Kubernetes 2023 Провайдеры Kubernetes 2023 Микросервисная архитектура приложений набирает обороты, и Kubernetes здесь — незаменимый инст

«1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов L, Postgres, Sphinx запустить на выделенных серверах или вынести на отдельные мощности контейнеры и микросервисы для чатов и быстрых коммуникаций. Бесшовная интеграция с Kubernetes и оркестрато

Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений о внутреннем редакторе — для точечного изменения логики, когда визуальных средств уже недостаточно. Микросервисы, написанные на любом современном языке, — когда лоукода «не хватает». Управление

Платформа LDM получила сертификат совместимости с «Ред ОС» ели продуктов смогут выстроить безопасную среду для работы на базе отечественных решений. LDM — это микросервисная платформа для управления корпоративным контентом. С ее помощью можно организов

Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы нирования отдельно для каждого проекта. Это дает пользователям больше свободы в настройке деталей запуска и сканирования кода (пресетов) под конкретные нужды и особенности их проектов. Лицензирование микросервисов Теперь продукт поддерживает лицензирование микросервисов (репозиториев до 15 тыс. строк кода), что делает его идеальным выбором для компаний, использующих в разработке микр

Что лучше для СЭД: монолит, микросервисы или гибридная архитектура? вания всего приложения, что замедляло процесс адаптации системы под меняющиеся требования клиентов. Микросервисы: решение для гибкости, но с новыми вызовами Чтобы решить проблему скорости внедр

Инновации в ERP: какие возможности доступны заказчикам уже сегодня м из самых понятных и популярных видов корпоративного программного обеспечения для крупного бизнеса Микросервисы могут быть легко масштабированы горизонтально. Это позволяет увеличивать произво

«Диасофт» реализовала возможность автоматической генерации кода на Go в платформе Digital Q.Archer ся повторно в виде готовых библиотек. В одном и том же приложении могут использоваться одновременно микросервисы на Go и Java. Таким образом, с программистов снимается рутинная задача написания

«Диасофт» выводит на рынок систему электронного документооборота т не только легкость настройки и масштабирования, но и отказоустойчивость и бесперебойность работы. Микросервисы работают независимо друг от друга, отказ одного из них не повлияет на работоспос

6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы егию инкрементального перехода Практика показывает, что одномоментный большой переход с монолита на микросервисы (так называемая стратегия биг бэнга) всегда рискован, долог, трудоёмок и затрате

От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения CNews: Можно ли утверждать, что микросервисы вытесняют монолитов на рынке e-com? Сергей Кунцевич: Ещё недавно монолитные реше

Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций тавляет значительный потенциал масштабирования платформы. Помимо изменения программной архитектуры, микросервисная архитектура позволила поменять подход к формированию команд при создании новых

МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы 2023 г. В рамках курсового проекта студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ «Компьютерные науки и анализ данных», «Прикладная математика и информатика» и «Программная инженерия» смогут написать микросервисы, настроив для них всю инфраструктуру и DevOps. Также учащиеся изучат различные виды архитектурных диаграмм и развернут микросервисы на тестовых стендах. По итогам курсового

Цифровая платформа «Унофактор» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Цифровая микросервисная платформа для решения задач интерактивного управления нефтегазовым месторождением на базе технологий 4.0. «Унофактор» была включена в Единый реестр российских программ для электр

Будущее цифровых банковских сервисов. Представлена микросервисная платформа компании BSS зависимость при совместной с вендором разработке», - подчеркнул Дмитрий Свалов. Стоит отметить, что микросервисная архитектура – текущий мировой тренд при создании как ДБО, так и информационных

ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов от банка уже предодобренные и необходимые им кредитные продукты в подходящий момент времени, в удобном формате и канале обслуживания». Из чего состоит кредитный конвейер По словам представителей ВТБ, микросервисная архитектура нового конвейера позволит ускорить вывод новых продуктов на рынок и проводить точечные изменения системы без необходимости глобальной перестройки и простоя сервиса. В

China Mobile и Huawei представили сеть 5G на базе микросервисов базе архитектуры SBA, представленного на Всемирном мобильном конгрессе 2017 в Шанхае. В Huawei считают, что базовая архитектура сетевого программного обеспечения 5G нуждается в дальнейшей разбивке на микросервисы для архитектуры SBA, совместимой с 3GPP, для обеспечения автономности сети 5G (SA). Это позволит полностью использовать структурные преимущества для сетевых функций, интерфейсов и

Как микросервисы помогают решать макрозадачи дного приложения, так и за его пределами. Везде, где встречаются типовые задачи, можно использовать микросервисы и их сочетания. Такой подход экономит время и, соответственно, снижает стоимость

Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально созданы для малогабаритных микросерверов и встраиваемых си