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Microservice architecture Микросервисная архитектура вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения

Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения


30.06.2022 Заказная разработка ПО 2022 1
19.05.2022 «Ак барс банк» автоматизировал управление пакетными продуктами и услугами совместно с «Диасофт» 2
18.05.2022 Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему 1
17.05.2022 Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC 1
18.04.2022 4 российских корпоративных почтовых сервиса. Выбор CNews 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
31.03.2022 Олег Бачурин -

Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика

 1
30.03.2022 Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» поможет перевести бизнес-процессы в цифру 2
24.03.2022 «МойОфис» и Tegrus подтвердили одновременную работу 600 тыс. пользователей в корпоративной почте Mailion 1
09.03.2022 Как работает Kubernetes: история появления, принципы микросервисной архитектуры, прогноз развития рынка 1
ИТ в банках и страховых компаниях 2021 2
Качественные приложения можно создавать в 100 раз быстрее 2
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК 1
31.01.2022 Как прийти к эволюционному развитию в онлайн-ритейле 1
21.01.2022 «Крок» произвел импортозамещение ПО для госструктуры в дорожной отрасли 1
19.01.2022 Сергей Дзаварян -

Аутсорсинг позволяет быстро увеличивать команду и внедрять ИТ-проекты

 1
18.01.2022 Как SberCloud запускал OpenShift и что из этого вышло 1
13.01.2022 Вышел бесплатный «Мой офис» для дома под российские Linux 1
11.01.2022 Ярослав Зуси, Datafort (ГК «Вымпелком»): Благодаря Kubernetes наши клиенты думают о развитии бизнеса, а не о процессорах, виртуальных машинах и бэкапах 1
10.01.2022 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке 1
30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

 1
29.12.2021 Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры 1
29.12.2021 Виктор Фролов -

Выводишь на рынок новый продукт — создаешь для него цифровой сервис

 1
29.12.2021 Руслан Косарим -

Применение DevOps-практик становится источником проблем, влияющих на уровень ИБ

 1
29.12.2021 Почему нужны новые облачные провайдеры 1
28.12.2021 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке 1
06.12.2021 Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA 1
30.11.2021 «Мой офис» «прокачал» свою почту до 1 млн ящиков на каждую компанию-клиента 1
30.11.2021 «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения 1
30.11.2021 Владимир Лобачев -

Low-code и no-code способствуют тому, что бизнес постепенно сам себя автоматизирует

 1
30.11.2021 ZPlatform Cloud — облачная платформа BPM/ECM для автоматизации бизнес-процессов 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 2
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
Антон Павленко, «Инфосистемы Джет»: Мы уже в новой парадигме построения ИТ-инфраструктуры, нельзя закрыть на это глаза 1
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 1
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 2
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1

Публикаций - 139, упоминаний - 151

Microservice architecture упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 19
Microsoft Corporation 22497 19
Oracle Corporation 6035 17
Diasoft - Диасофт 534 10
Red Hat 1183 9
Программный продукт ГК 3960 8
Инфосистемы Джет 865 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 5
Veeam Software 282 5
Intel Corporation 11262 5
Крок - Croc 1616 4
Huawei 3222 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 4
Cisco Systems 4720 3
UIPath 46 3
Yandex - Яндекс 5015 3
Dynatrace 55 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Nvidia Corp 3118 2
SAP CIS - САП СНГ 821 2
Blue Prism 16 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
РДТЕХ 220 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 57 2
Google LLC 10352 2
Neoflex - Неофлекс 162 2
Schneider Electric 493 2
Citrix Systems 744 2
Новые облачные технологии (НОТ) 277 2
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 2
Ростех - Ростехнологии 2532 2
Siemens AG - Siemens Group 2311 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 12
Открытие ФК 2713 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
X5 Group 709 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 9
Фаберлик - Faberlic 71 9
Почта России ПАО 1853 9
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 8
Segezha Group - Сегежа Групп 96 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 8
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 8
OTP Group - ОТП Банк 157 8
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 8
МКБ - Московский кредитный банк 333 8
Тракторные заводы Концерн 29 8
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 8
РСХБ - Россельхозбанк 228 8
Синара Банк - СКБ-банк 110 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 6
Gloria Jeans - Глория Джинс 19 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
Газпром ПАО 1008 4
Азия Цемент 11 4
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 16 4
Утконос 124 4
AliExpress 327 4
Магнит - Сеть магазинов 447 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
Societe Generale - Росбанк 438 2
ПГК - Первая грузовая компания 117 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Альфа-Капитал УК 56 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 5
Правительство РФ 8292 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
Счётная палата РФ 628 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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