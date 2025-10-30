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Microservice architecture Микросервисная архитектура вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|30.10.2025
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Axiom JDK выпустила Axiom Spring для безопасной разработки и поддержки отечественных микросервисов
овый продукт Axiom Spring. Современная платформа позволит безопасно создавать и эксплуатировать корпоративные приложения на базе Spring, самой популярной в мире экосистемы разработки веб-приложений и микросервисов на Java. Фреймворк Axiom Spring включает долгосрочную поддержку и устранение уязвимостей в версиях Spring Framework и Spring Boot, которые более не поддерживаются сообществом. Для
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Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 Микросервисная архитектура для многокомпонентных приложений — тренд далеко не новый, а путей
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Провайдеры Kubernetes 2023
Провайдеры Kubernetes 2023 Микросервисная архитектура приложений набирает обороты, и Kubernetes здесь — незаменимый инст
|18.06.2025
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«1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов
L, Postgres, Sphinx запустить на выделенных серверах или вынести на отдельные мощности контейнеры и микросервисы для чатов и быстрых коммуникаций. Бесшовная интеграция с Kubernetes и оркестрато
|30.05.2025
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Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений
о внутреннем редакторе — для точечного изменения логики, когда визуальных средств уже недостаточно. Микросервисы, написанные на любом современном языке, — когда лоукода «не хватает». Управление
|27.05.2025
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Платформа LDM получила сертификат совместимости с «Ред ОС»
ели продуктов смогут выстроить безопасную среду для работы на базе отечественных решений. LDM — это микросервисная платформа для управления корпоративным контентом. С ее помощью можно организов
|04.03.2025
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Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы
нирования отдельно для каждого проекта. Это дает пользователям больше свободы в настройке деталей запуска и сканирования кода (пресетов) под конкретные нужды и особенности их проектов. Лицензирование микросервисов Теперь продукт поддерживает лицензирование микросервисов (репозиториев до 15 тыс. строк кода), что делает его идеальным выбором для компаний, использующих в разработке микр
|28.12.2024
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Что лучше для СЭД: монолит, микросервисы или гибридная архитектура?
вания всего приложения, что замедляло процесс адаптации системы под меняющиеся требования клиентов. Микросервисы: решение для гибкости, но с новыми вызовами Чтобы решить проблему скорости внедр
|01.10.2024
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Инновации в ERP: какие возможности доступны заказчикам уже сегодня
м из самых понятных и популярных видов корпоративного программного обеспечения для крупного бизнеса Микросервисы могут быть легко масштабированы горизонтально. Это позволяет увеличивать произво
|17.04.2024
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«Диасофт» реализовала возможность автоматической генерации кода на Go в платформе Digital Q.Archer
ся повторно в виде готовых библиотек. В одном и том же приложении могут использоваться одновременно микросервисы на Go и Java. Таким образом, с программистов снимается рутинная задача написания
|12.03.2024
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«Диасофт» выводит на рынок систему электронного документооборота
т не только легкость настройки и масштабирования, но и отказоустойчивость и бесперебойность работы. Микросервисы работают независимо друг от друга, отказ одного из них не повлияет на работоспос
|30.01.2024
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6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы
егию инкрементального перехода Практика показывает, что одномоментный большой переход с монолита на микросервисы (так называемая стратегия биг бэнга) всегда рискован, долог, трудоёмок и затрате
|21.12.2023
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От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения
CNews: Можно ли утверждать, что микросервисы вытесняют монолитов на рынке e-com? Сергей Кунцевич: Ещё недавно монолитные реше
|02.06.2023
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Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций
тавляет значительный потенциал масштабирования платформы. Помимо изменения программной архитектуры, микросервисная архитектура позволила поменять подход к формированию команд при создании новых
|27.03.2023
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МТС научит студентов ВШЭ разрабатывать микросервисы
2023 г. В рамках курсового проекта студенты факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ «Компьютерные науки и анализ данных», «Прикладная математика и информатика» и «Программная инженерия» смогут написать микросервисы, настроив для них всю инфраструктуру и DevOps. Также учащиеся изучат различные виды архитектурных диаграмм и развернут микросервисы на тестовых стендах. По итогам курсового
|15.08.2022
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Цифровая платформа «Унофактор» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
Цифровая микросервисная платформа для решения задач интерактивного управления нефтегазовым месторождением на базе технологий 4.0. «Унофактор» была включена в Единый реестр российских программ для электр
|08.11.2021
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Будущее цифровых банковских сервисов. Представлена микросервисная платформа компании BSS
зависимость при совместной с вендором разработке», - подчеркнул Дмитрий Свалов. Стоит отметить, что микросервисная архитектура – текущий мировой тренд при создании как ДБО, так и информационных
|22.09.2020
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ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов
от банка уже предодобренные и необходимые им кредитные продукты в подходящий момент времени, в удобном формате и канале обслуживания». Из чего состоит кредитный конвейер По словам представителей ВТБ, микросервисная архитектура нового конвейера позволит ускорить вывод новых продуктов на рынок и проводить точечные изменения системы без необходимости глобальной перестройки и простоя сервиса. В
|02.03.2018
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China Mobile и Huawei представили сеть 5G на базе микросервисов
базе архитектуры SBA, представленного на Всемирном мобильном конгрессе 2017 в Шанхае. В Huawei считают, что базовая архитектура сетевого программного обеспечения 5G нуждается в дальнейшей разбивке на микросервисы для архитектуры SBA, совместимой с 3GPP, для обеспечения автономности сети 5G (SA). Это позволит полностью использовать структурные преимущества для сетевых функций, интерфейсов и
|17.07.2017
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Как микросервисы помогают решать макрозадачи
дного приложения, так и за его пределами. Везде, где встречаются типовые задачи, можно использовать микросервисы и их сочетания. Такой подход экономит время и, соответственно, снижает стоимость
|16.01.2013
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Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов
Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально созданы для малогабаритных микросерверов и встраиваемых си
|27.03.2012
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AMD завершила приобретение производителя микросерверов SeaMicro
Компания AMD объявила о завершении процесса приобретения компании SeaMicro, пионера в области энергоэффективных, быстродействующих микросерверов. Сумма сделки составила примерно $334 млн, за вычетом предполагаемого кассового остатка. Как ожидается, приобретение компании SeaMicro, которая становится подразделением AMD Cente
Microservice architecture и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 61
|Сотин Денис 216 53
|Дьяченко Валерий 96 51
|Натрусов Артем 313 50
|Абакумов Евгений 227 49
|Клепиков Алексей 121 47
|Шадаев Максут 1210 46
|Нестеров Алексей 175 46
|Прохорова Алла 66 42
|Слышкин Василий 129 42
|Карпов Иван 79 42
|Трофимова Людмила 50 41
|Каюмов Шамиль 53 41
|Халматов Максим 64 41
|Урьяс Вадим 98 41
|Соловьев Алексей 97 41
|Васильев Владислав 59 41
|Мискевич Евгений 50 41
|Генкина Екатерина 43 41
|Рубин Адар 47 41
|Семенихин Игорь 56 40
|Степченков Максим 65 40
|Сыкулев Андрей 85 40
|Ямщиков Владимир 51 40
|Лебедев Антон 53 40
|Смык Виталий 46 40
|Емелин Александр 45 40
|Портной Михаил 42 40
|Москальков Дмитрий 43 40
|Сороченков Алексей 42 40
|Горчаков Денис 48 40
|Юсупов Шамиль 41 40
|Бурилов Андрей 117 37
|Валчев Стоян 48 35
|Белоусов Максим 109 32
|Казарин Станислав 175 31
|Путятинский Сергей 112 29
|Козак Николай 209 28
|Богданов Кирилл 112 25
|Сахаров Александр 93 25
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