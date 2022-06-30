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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microservice architecture Микросервисная архитектура вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения
Публикаций - 139, упоминаний - 151
Microservice architecture упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 10
|Бурилов Андрей 26 9
|Дьяченко Валерий 70 9
|Натрусов Артем 142 9
|Белоусов Максим 73 9
|Путятинский Сергей 59 8
|Трапезин Владимир 21 8
|Емельченков Сергей 87 8
|Дворкович Аркадий 196 8
|Трояновский Владимир 42 8
|Глазков Александр 64 8
|Аитов Тимур 188 8
|Харитонов Денис 13 8
|Залманов Андрей 29 8
|Бухвалов Дмитрий 10 8
|Ступин Евгений 19 8
|Hope Paul - Хоуп Пол 14 8
|Андрианов Павел 32 8
|Сологуб Денис 18 8
|Марковский Роман 17 8
|Гришин Дмитрий 185 8
|Валчев Стоян 48 8
|Бижан Михаил 11 8
|Лагунов Андрей 14 8
|Кузин Вадим 34 8
|Карпунин Алексей 17 8
|Калиновский Александр 14 8
|Кудашев Константин 12 8
|Марова Юлия 10 8
|Казанцев Сергей 11 8
|Копысов Виталий 27 7
|Казарин Станислав 115 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Меркулов Сергей 14 5
|Кузьмин Павел 15 5
|Клявин Владимир 30 4
|Лагода Георгий 59 4
|Сотин Денис 106 4
|Меджитов Тимур 63 4
|Варнавский Андрей 9 4
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru