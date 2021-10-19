Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сотин Денис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 136
Сотин Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
|Нестеров Алексей 79 39
|Чаркин Евгений 182 32
|Дьяченко Валерий 66 28
|Прохорова Алла 45 28
|Абакумов Евгений 103 27
|Клепиков Алексей 77 25
|Урьяс Вадим 76 25
|Соловьев Алексей 60 22
|Семенихин Игорь 37 21
|Егоров Владимир 52 21
|Трофимова Людмила 31 20
|Хасин Михаил 26 20
|Рубин Адар 28 19
|Слышкин Василий 54 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Богданов Кирилл 91 17
|Гордиенко Ростислав 17 15
|Кучугин Илья 41 14
|Васильев Владислав 39 14
|Федечкин Сергей 19 14
|Елизаров Артем 16 14
|Горчаков Денис 26 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Халматов Максим 45 14
|Вахнин Павел 51 14
|Попов Андрей 72 14
|Карпов Иван 41 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Лебедев Антон 28 14
|Степченков Максим 36 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Бурилов Андрей 25 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Смык Виталий 27 13
|Емелин Александр 25 13
|Антонов Александр 73 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Аксаков Анатолий 98 13
|Сирота Юрий 38 13
|Forbes - Форбс 442 1
|CNews Analytics 1988 4
|CNews Инновация года - награда 26 3
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761928, в очереди разбора - 665617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761928, в очереди разбора - 665617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru