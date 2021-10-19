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Сотин Денис


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 «Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 2
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 3
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1

Публикаций - 102, упоминаний - 136

Сотин Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 29
Schneider Electric 408 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
Schneider Electric Secure Power 44 19
Cinimex - Синимекс 160 19
Rimini Street 38 19
Microsoft Corporation 11077 17
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилабс 25 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Такском - Taxcom 119 13
3738 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Программный продукт ГК 92 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
SAP SE 3212 5
IBM 3539 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
IBM Европа 7 4
Veeam Software 250 4
Ланит ГК 1156 4
Diasoft - Диасофт 354 3
Dynatrace 46 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Google LLC 7148 3
Naumen - Наумен 341 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 40 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Астерос - Asteros 531 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 56
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 39
X5 Group 599 35
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 30
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 28
X5 Group - Пятерочка 559 27
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 27
Ингосстрах СПАО 210 26
Газпромбанк - ГПБ 692 25
Уралсиб Банк 389 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Аэрофлот 493 17
Альфа-Банк 1123 15
МТС банк 254 14
Банк Зенит 131 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
OKS Group 31 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Интер РАО ПАО 158 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Траско - Trasko 27 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
ВТБ - Транскредитбанк 74 12
МКБ - Московский кредитный банк 268 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Открытие ФК 538 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
UBS AG 118 10
Черкизово ГК 73 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 32
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 26
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Правительство Москвы 653 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Правительство РФ 2203 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Федеральное казначейство России 766 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 45
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 19
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 16
Big Data - Большие данные 1136 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 14
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Фишинг - Phishing 96 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
Java - Язык программирования 1176 3
Linux OS 4257 2
IBM Bluemix 38 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
Apple macOS 925 2
DataSpace ЦОД 18 1
Microsoft Lync 272 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Alfresco 114 1
IBM Softlayer 30 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP Predictive Analytics 11 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Sales Force KPI 1 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
Abbyy Compreno 20 1
ИСП РАН Svace 7 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows 10 6635 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
IBM Cloud 84 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
Нестеров Алексей 79 39
Чаркин Евгений 182 32
Дьяченко Валерий 66 28
Прохорова Алла 45 28
Абакумов Евгений 103 27
Клепиков Алексей 77 25
Урьяс Вадим 76 25
Соловьев Алексей 60 22
Семенихин Игорь 37 21
Егоров Владимир 52 21
Трофимова Людмила 31 20
Хасин Михаил 26 20
Рубин Адар 28 19
Слышкин Василий 54 19
Мискевич Евгений 29 19
Богданов Кирилл 91 17
Гордиенко Ростислав 17 15
Кучугин Илья 41 14
Васильев Владислав 39 14
Федечкин Сергей 19 14
Елизаров Артем 16 14
Горчаков Денис 26 14
Генкина Екатерина 24 14
Халматов Максим 45 14
Вахнин Павел 51 14
Попов Андрей 72 14
Карпов Иван 41 14
Ямщиков Владимир 32 14
Каюмов Шамиль 34 14
Лебедев Антон 28 14
Степченков Максим 36 14
Путятинский Сергей 53 14
Бурилов Андрей 25 13
Сыкулев Андрей 57 13
Смык Виталий 27 13
Емелин Александр 25 13
Антонов Александр 73 13
Шевченко Владимир 135 13
Аксаков Анатолий 98 13
Сирота Юрий 38 13
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
Восточная Европа 1678 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Украина 3365 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Казахстан - Республика 2629 4
Европа 3752 4
Грузия 691 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Севастополь 420 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Япония 2780 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Европа Западная 613 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 72
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 50
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 17
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
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НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
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