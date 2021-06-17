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Черкизон
Черкизовский рынок


17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово» 3
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
02.03.2020 Как привлечь и удержать ценного ИТ-специалиста 2
16.01.2020 Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация 1
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 4
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
06.12.2019 «Матллер» провела испытания ИИ-системы видеоаналитики в «Черкизово» 1
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию 3
19.09.2019 Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ 1
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM 1
11.09.2019 Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
14.06.2019 Rimini Street выступила генеральным партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
13.06.2019 «Черкизово» применит ИИ в пилоте по повышению производительности труда 1
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP 2
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу 1
29.11.2018 Создан первый российский чип для интернета вещей 1
13.11.2018 IBS обеспечивает поддержку и развитие системы управления складами на платформе SAP EWM для группы «Черкизово» 3
30.10.2018 В России запущен колбасный завод, где на производстве работают только роботы. Фото 1
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
17.09.2018 «Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово» 2
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
22.01.2018 IBS внедрила SAP FCC в ТД «Черкизово» 3
15.12.2017 «Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий» 1
07.12.2017 «Черкизово» использует SAP Master DataGovernance для централизованного ведения справочных материалов 1
08.11.2017 Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово» 1
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 96

Черкизон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 14
SAP CIS - САП СНГ 755 8
3761 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Docsvision - ДоксВижн 778 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
OpenText 160 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Сабрис - Sabris 3 2
Matller - Матллер 6 2
Biocad - Биокад 38 2
Открытые технологии 207 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Omnicomm - Омникомм 148 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
AppDynamics 30 1
Winncom Technologies 3 1
Smart Way 8 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
TeamIdea - Тимидея Групп 17 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
НТВ-Плюс 174 1
Google LLC 7161 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
Masterdata - Мастердата 16 1
ИТС - Информационные технологии и сервисы 1 1
Армада 277 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Cisco Systems 2049 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11127 1
Гарда Технологии 38 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Oracle Corporation 3356 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Черкизово ГК 73 6
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
X5 Group 599 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
СтройТрансНефтеГаз 7 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 4
Уралсиб Банк 390 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
Росводоканал 44 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
Полипластик 11 4
Альфа-Банк 1127 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 3
Держава АКБ 15 3
Открытие ФК 538 3
Почта России ПАО 1574 2
Decathlon - Декатлон 22 2
UBS AG 119 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Газпром нефть 382 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 15 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Quiksilver 6 1
Полимер Системс 1 1
Русполимет ПАО 6 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
НЛМК НСММЗ - Нижнесергинский метизно-металлургический завод 1 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Правительство РФ 2207 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
МВД РФ Управление К 38 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
СВЧ-радиоэлектроники 4 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 5
SAP SuccessFactors 110 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
Matller Morigan.Lean 4 2
Docsvision ECM 21 2
Cisco Kinetic 4 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAP Ariba 71 2
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 2
Microsoft Office 1946 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP Fiori 40 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
SAP App Center 9 1
SAP Business One - SAP B1 58 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
SAP S4/ERP 1 1
SAP S4/MES 1 1
Avaya Scopia 10 1
ABB RobotStudio 4 1
Google Analytics 70 1
F2FGroup 151EYE - Облачный сервис удаленной оценки кандидатов перед приемом на работу 3 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
1С:Документооборот 78 1
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Java - Язык программирования 1178 1
Потемин Павел 7 5
Котов Виталий 38 5
Земской Николай 14 5
Гафаров Евгений 5 5
Горшков Павел 6 5
Суровцева Евгения 5 5
Кастильо Игорь 24 5
Путин Сергей 36 4
Горбунов Денис 14 4
Теличева Наталья 125 4
Нуйкин Андрей 27 4
Четвернин Алексей 651 4
Емельченков Сергей 83 3
Кадыков Роман 15 3
Беляев Владислав 65 3
Коновалов Роман 20 3
Рыжкин Денис 3 3
Курьянов Сергей 147 3
Леонов Алексей 15 3
Скрипко Елена 2 2
Карелина Инна 2 2
Бухарев Василий 2 2
Козырев Алексей 270 2
Мельников Александр 63 2
Попов Андрей 72 2
Гурьянова Елизавета 2 2
Шадаев Максут 384 2
Устинов Никита 2 2
Нестеров Алексей 79 2
Петунин Алексей 58 2
Иванов Алексей 76 2
Файзуллин Эльдар 4 1
Мирошников Борис 29 1
Никуличев Андрей 43 1
Филатов Андрей 99 1
Красюков Дмитрий 43 1
Михайлов Сергей 37 1
Строкович Антон 45 1
Гвоздева Наталья 13 1
Урьяс Вадим 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
Россия - Владивосток 866 5
Восточная Европа 1682 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - Кашира 9 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Чехия - Чешская Республика 497 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Европа 3774 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Чехия - Прага 67 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Челябинск 774 1
Латинская Америка 725 1
Испания - Королевство 1257 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Дания - Королевство 371 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Индия - Республика 2175 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 278 1
CNews Analytics 1991 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Fortune Global 500 162 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Директ Инфо 9 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
CNews FORUM Кейсы 44 5
CNews AWARDS 291 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
SAP Value Award 5 1
CNews HR Tech 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
Создано именных указателей - 46354.
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