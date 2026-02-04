Группа «Черкизово» перешла c SAP PO на российскую платформу Integration Gears Группа «Черкизово», отечественный производитель мяса, перевела интеграционные потоки с SAP PO на платформу Integration Gears от «Лаб СП». На сегодняшний день через платформу проходит более 100 интеграц

В «Черкизово» тестируют возможности ИИ-ассистента Polina AI от ITFB Group Группа компаний «Черкизово» запускает проект с ИИ-ассистентом Polina AI для повышения скорости подбора сотрудников. Решение от ITFB Group призвано помочь HR-команде эффективнее обрабатывать отклики с портала hh

Группа «Черкизово» внедрила систему управления целеполаганием от компании Knomary Компания Knomary (входит в «Группу Астра») объявляет об успешном завершении проекта по внедрению системы «Knomary: Целеполагание» в группе «Черкизово». Данное программное обеспечение призвано оптимизировать ключевые направления работы с персоналом и повысить эффективность реализации стратегических задач компании. Об этом CNews сооб

От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово» Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для всех категорий персонала Группы «Черкизово». План по внедрению расписан до 2025 года. Конечная цель — реализация экосистемы решений. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. В результате получилось: минимизировать количес

«Тау технологии» помогают группе «Черкизово» перейти на российское ПО для терминалов сбора данных Компания «Тау технологии», российский разработчик программного обеспечения для корпоративной мобильности, объявила об успешном внедрении своего промышленного браузера «Тау браузер» в группе «Черкизово». «Тау браузер» полностью замещает промышленные браузеры ушедших с рынка поставщиков, таких как Zebra и Honeywell, при этом, как утверждают в «Тау технологиях», обладая более широкой

«Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово» «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово». Система обеспечивает вхождение группы «Черкизово» в режим налогового мониторинга, предоставляя ФНС России онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета. Решение со

Группа «Черкизово» автоматизировала работу своих мерчандайзеров Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, автоматизировала процессы мерчандайзинга, используя искусственный интеллект. Это позволило компании увеличить представленность ее продукци

Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи» Результатом проекта стало сокращение затрат на администрирование системы, а также нагрузки на сервера предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». Группа «Черкизово» — российский производитель мясной продукции и комбикормов в России. В своей деятельности компания используем несколько нетиповых конфигураций: «1С: Управление производственным предпр

Антон Плетнев, «Черкизово»: Внедрение ИБ-решений в ритейле напрямую ведет к снижению ущерба от кибератак товом ритейле, но и одним из крупнейших производителей продовольствия, а это, в свою очередь, означает социальную ответственность не только перед нашими покупателями, но и перед государством. Группа «Черкизово» — крупнейший производитель мясной продукции в России. Сегодня «Черкизово» занимает лидирующие позиции на рынках куриного мяса, индейки и колбасных изделий. География предприят

«Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своих решений для электронного документооборота в группе «Черкизово» — производителе мясной продукции в России. Теперь сотрудники группы «Черкизово» могут получать заказы от торговых сетей и отправлять УПД напрямую из своей учетной системы в эл

«Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово» ГК «Корус консалтинг» завершила проект по оптимизации цепочек поставок группы «Черкизово». Результаты проекта позволили пересмотреть формирование текущих потоков продукции и определить наиболее эффективные изменения для маршрутов доставки. В перспективе новое ИТ-решение п

«Матллер» провела испытания ИИ-системы видеоаналитики в «Черкизово» «Матллер» успешно завершила пилотный проект по внедрению системы видеоаналитики Morigan.Lean на предприятии «Моссельпром» (группа «Черкизово»). Система прошла испытание на участке выкладки фасованной продукции в подложке на конвейерную ленту. Целью проекта являлось повышение эффективности ручного труда на конвейерном произ

Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию В середине 2019 года завершился пилотный проект по внедрению решения SAP HCM в группе «Черкизово». К концу 2020 года планируется перевести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приобретение новых активов и у

IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM IBS стала партнером «Черкизово» по созданию цифровой платформы ТОИР на заводе-роботе. Разработка и запуск платформы информационной поддержки техобслуживания и ремонтов ТОИР на базе SAP Plant Maintenance (PM) помогл

Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире Компания ABB оснастила новое мясоперерабатывающее предприятие Группы «Черкизово» в Кашире 14 промышленными роботами и программным обеспечением для управления роботизированными секциями. В состав комплексной поставки вошли четыре высокоскоростных робота-укладчика

«Черкизово» применит ИИ в пилоте по повышению производительности труда «Моссельпром» (группа «Черкизово») подписал соглашение с «Матллер» о запуске пилотного проекта инновационного решения Morigan.Lean на конвейерной линии «выкладки и упаковки голени». Технология разработана сотрудникам

«Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP «Группа Черкизово» и SAP CIS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ходе Петербургского международного экономического форума. Компании планируют объединить усилия и опыт с целью дальнейшей

IBS обеспечивает поддержку и развитие системы управления складами на платформе SAP EWM для группы «Черкизово» Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, и компания IBS, один из лидеров на рынке аутсорсинга SAP в России, объявили о расширении сотрудничества. Центр круглосуточной поддержки ло

В России запущен колбасный завод, где на производстве работают только роботы. Фото «Черкизово» построило роботизированный колбасный завод Группа компаний (ГК) «Черкизово» представила новый завод по производству колбасных изделий в подмосковных Каширах. Его главной особе

«Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово» В результате внедрения «Первым БИТом» программного решения «1С:Управление птицефабрикой 8» группа «Черкизово» объединила учет шести территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. По итогам проекта скорость формирования еженедельн

IBS внедрила SAP FCC в ТД «Черкизово» IBS завершила проект по внедрению программного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC) в Торговом доме «Черкизово» (ТД Черкизово).Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и

«Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий» Компания IBS стала исполнителем работ по интеграции систем SAP группы «Черкизово» с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии «Меркурий». Проект стал одним из первых российских кейсов по интеграции SAP с данной системой. По итогам п

«Черкизово» использует SAP Master DataGovernance для централизованного ведения справочных материалов SAP СНГ и группа «Черкизово» объявили о завершении внедрения SAP Master Data Governance для создания справочников материалов и интеграции их с тремя информационными системами предприятия. Реализацию проекта осущ

Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово» Inline Technologies завершила проект по созданию территориально распределенной системы хранения данных группы «Черкизово» для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-сервисов. Проект стал очередным этапом продолжительного сотрудничества Inline Technologies с Группой «Черкизово» по развитию е

Группа «Черкизово» с помощью «Крок» оптимизировала управление бизнесом Группа «Черкизово» с помощью компании «Крок» создала единую территориально-распределенную систему корпоративной IP-телефонии и объединенный контактный центр, а также модернизировала систему ВКС на базе

Группа «Черкизово» доверила IBS поддержку решений SAP Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, и компания IBS, один из игроков на рынке аутсорсинга SAP в России, объявили о начале сотрудничества. В рамках контракта ИТ-компания обеспе

Система SAP ERP запущена на 14 площадках торгового дома «Петелино» Компания SAP и группа «Черкизово», вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, завершили масштабный проект по внедрению SAP ERP на платформе HANA единовременно на 14 площадках торгового

Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» ках конференции. Среди докладчиков и участников: Михаил Алексин, CIO Touch Bank; Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-Недвижимость»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Сергей Потапов, начальник Управления ИТ, Группа Компаний «Русагро»; Сергей Адмиральский, руководитель службы эксплуатации, «Адамас»; Роман Кадыков, начальник отдела управления базов

«Инфосистемы Джет» обеспечивают бесперебойную работу мобильного ЦОД «Черкизово» Группа «Черкизово» передала компании «Инфосистемы Джет» на комплексное техническое обслуживание инженерную инфраструктуру мобильного дата-центра: системы кондиционирования и вентиляции, бесперебойного

«Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для производственных площадок Группы «Черкизово» Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для поддержки учета движения продукции на птицефабриках. Сети Wi-Fi работают в производственных и складских помещ

Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и группа «Черкизово», производитель мясной продукции и комбикормов, объявили о первых результатах внедрения системы управления корпоративным контентом на базе SAP Extended ECM by OpenText. По оценкам зак

«Инфосистемы Джет» поддерживают рабочие места пользователей в группе «Черкизово» Группа «Черкизово» передала на аутсорсинг компании «Инфосистемы Джет» поддержку рабочих мест пользователей на 8 площадках: в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Правдинске, Екатеринбурге, Ульяновске и других

«Черкизово» объединила все 200 производственных площадок в единое информационное пространство Компания «Открытые Технологии» и группа «Черкизово» объявили о завершении проекта по созданию корпоративной сети передачи данных. Как сообщили CNews в «Открытых Технологиях», реализация проекта позволила объединить 200 площадок заказч

«Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft Международный провайдер электронного документооборота Edisoft помог группе «Черкизово» автоматизировать обмен документами между разными подразделениями холдинга. Как сообщили CNews в Edisoft, внедрённые решения позволили заказчику сократить внутрикорпоративные издержки

Группа «Черкизово» внедрила систему менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000 Группа «Черкизово» завершила внедрение новой системы менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000 на всех предприятиях сегмента «Птицеводство». Об этом CNews сообщили в «Черкизово

«Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово» Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» завершили модернизацию комплекса кабельных систем Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве на базе оборудования Telegärtner. СКС является баз

CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово» CNews: Какие стратегические задачи стоят перед ИТ-департаментом Группы «Черкизово»? Денис Горбунов: Наши стратегические задачи на 2013–2015 года следующие: централизация существующих сервисов, кластеризация ИТ на местах, строительство ЦОД для всех корпоративных инф

AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности Компания AT Consulting автоматизировала процессы годового и оперативного планирования в сегменте птицеводства группы «Черкизово», а также процессы формирования GAAP-отчетности группы. В рамках проекта на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business Suite создано централизованное интегрированное решение с

«Черкизово» оптимизировало управление основными активами на базе Oracle E-Business Suite Группа «Черкизово» – агропромышленная компания, работающая в мясной отрасли России – и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», реализовали проект модернизации инфр