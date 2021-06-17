Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Черкизон
Черкизовский рынок
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 96
Черкизон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Потемин Павел 7 5
|Котов Виталий 38 5
|Земской Николай 14 5
|Гафаров Евгений 5 5
|Горшков Павел 6 5
|Суровцева Евгения 5 5
|Кастильо Игорь 24 5
|Путин Сергей 36 4
|Горбунов Денис 14 4
|Теличева Наталья 125 4
|Нуйкин Андрей 27 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Емельченков Сергей 83 3
|Кадыков Роман 15 3
|Беляев Владислав 65 3
|Коновалов Роман 20 3
|Рыжкин Денис 3 3
|Курьянов Сергей 147 3
|Леонов Алексей 15 3
|Скрипко Елена 2 2
|Карелина Инна 2 2
|Бухарев Василий 2 2
|Козырев Алексей 270 2
|Мельников Александр 63 2
|Попов Андрей 72 2
|Гурьянова Елизавета 2 2
|Шадаев Максут 384 2
|Устинов Никита 2 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Петунин Алексей 58 2
|Иванов Алексей 76 2
|Файзуллин Эльдар 4 1
|Мирошников Борис 29 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Филатов Андрей 99 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Строкович Антон 45 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Урьяс Вадим 76 1
|WikiLeaks 106 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
|CNews Analytics 1991 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Fortune Global 500 162 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|Директ Инфо 9 1
|Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru