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Черкизон Черкизовский рынок

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Группа «Черкизово» перешла c SAP PO на российскую платформу Integration Gears

Группа «Черкизово», отечественный производитель мяса, перевела интеграционные потоки с SAP PO на платформу Integration Gears от «Лаб СП». На сегодняшний день через платформу проходит более 100 интеграц
08.07.2025 В «Черкизово» тестируют возможности ИИ-ассистента Polina AI от ITFB Group

Группа компаний «Черкизово» запускает проект с ИИ-ассистентом Polina AI для повышения скорости подбора сотрудников. Решение от ITFB Group призвано помочь HR-команде эффективнее обрабатывать отклики с портала hh
12.03.2025 Группа «Черкизово» внедрила систему управления целеполаганием от компании Knomary

Компания Knomary (входит в «Группу Астра») объявляет об успешном завершении проекта по внедрению системы «Knomary: Целеполагание» в группе «Черкизово». Данное программное обеспечение призвано оптимизировать ключевые направления работы с персоналом и повысить эффективность реализации стратегических задач компании. Об этом CNews сооб
27.06.2024 От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»

Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для всех категорий персонала Группы «Черкизово». План по внедрению расписан до 2025 года. Конечная цель — реализация экосистемы решений. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. В результате получилось: минимизировать количес
11.09.2023 «Тау технологии» помогают группе «Черкизово» перейти на российское ПО для терминалов сбора данных

Компания «Тау технологии», российский разработчик программного обеспечения для корпоративной мобильности, объявила об успешном внедрении своего промышленного браузера «Тау браузер» в группе «Черкизово». «Тау браузер» полностью замещает промышленные браузеры ушедших с рынка поставщиков, таких как Zebra и Honeywell, при этом, как утверждают в «Тау технологиях», обладая более широкой

17.03.2023 «Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово»

«Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово». Система обеспечивает вхождение группы «Черкизово» в режим налогового мониторинга, предоставляя ФНС России онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета. Решение со
14.03.2023 Группа «Черкизово» автоматизировала работу своих мерчандайзеров

Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, автоматизировала процессы мерчандайзинга, используя искусственный интеллект. Это позволило компании увеличить представленность ее продукци
18.11.2022 Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи»

Результатом проекта стало сокращение затрат на администрирование системы, а также нагрузки на сервера предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». Группа «Черкизово» — российский производитель мясной продукции и комбикормов в России. В своей деятельности компания используем несколько нетиповых конфигураций: «1С: Управление производственным предпр
02.02.2022 Антон Плетнев, «Черкизово»: Внедрение ИБ-решений в ритейле напрямую ведет к снижению ущерба от кибератак

товом ритейле, но и одним из крупнейших производителей продовольствия, а это, в свою очередь, означает социальную ответственность не только перед нашими покупателями, но и перед государством. Группа «Черкизово» — крупнейший производитель мясной продукции в России. Сегодня «Черкизово» занимает лидирующие позиции на рынках куриного мяса, индейки и колбасных изделий. География предприят
23.11.2021 «Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своих решений для электронного документооборота в группе «Черкизово» — производителе мясной продукции в России. Теперь сотрудники группы «Черкизово» могут получать заказы от торговых сетей и отправлять УПД напрямую из своей учетной системы в эл
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово»

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по оптимизации цепочек поставок группы «Черкизово». Результаты проекта позволили пересмотреть формирование текущих потоков продукции и определить наиболее эффективные изменения для маршрутов доставки. В перспективе новое ИТ-решение п
06.12.2019 «Матллер» провела испытания ИИ-системы видеоаналитики в «Черкизово»

«Матллер» успешно завершила пилотный проект по внедрению системы видеоаналитики Morigan.Lean на предприятии «Моссельпром» (группа «Черкизово»). Система прошла испытание на участке выкладки фасованной продукции в подложке на конвейерную ленту. Целью проекта являлось повышение эффективности ручного труда на конвейерном произ
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию

В середине 2019 года завершился пилотный проект по внедрению решения SAP HCM в группе «Черкизово». К концу 2020 года планируется перевести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приобретение новых активов и у
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM

IBS стала партнером «Черкизово» по созданию цифровой платформы ТОИР на заводе-роботе. Разработка и запуск платформы информационной поддержки техобслуживания и ремонтов ТОИР на базе SAP Plant Maintenance (PM) помогл
11.09.2019 Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире

Компания ABB оснастила новое мясоперерабатывающее предприятие Группы «Черкизово» в Кашире 14 промышленными роботами и программным обеспечением для управления роботизированными секциями. В состав комплексной поставки вошли четыре высокоскоростных робота-укладчика

13.06.2019 «Черкизово» применит ИИ в пилоте по повышению производительности труда

«Моссельпром» (группа «Черкизово») подписал соглашение с «Матллер» о запуске пилотного проекта инновационного решения Morigan.Lean на конвейерной линии «выкладки и упаковки голени». Технология разработана сотрудникам
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP

«Группа Черкизово» и SAP CIS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ходе Петербургского международного экономического форума. Компании планируют объединить усилия и опыт с целью дальнейшей
13.11.2018 IBS обеспечивает поддержку и развитие системы управления складами на платформе SAP EWM для группы «Черкизово»

Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, и компания IBS, один из лидеров на рынке аутсорсинга SAP в России, объявили о расширении сотрудничества. Центр круглосуточной поддержки ло
30.10.2018 В России запущен колбасный завод, где на производстве работают только роботы. Фото

«Черкизово» построило роботизированный колбасный завод Группа компаний (ГК) «Черкизово» представила новый завод по производству колбасных изделий в подмосковных Каширах. Его главной особе
17.09.2018 «Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово»

В результате внедрения «Первым БИТом» программного решения «1С:Управление птицефабрикой 8» группа «Черкизово» объединила учет шести территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. По итогам проекта скорость формирования еженедельн
22.01.2018 IBS внедрила SAP FCC в ТД «Черкизово»

IBS завершила проект по внедрению программного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAP FCC) в Торговом доме «Черкизово» (ТД Черкизово).Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и

15.12.2017 «Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий»

Компания IBS стала исполнителем работ по интеграции систем SAP группы «Черкизово» с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии «Меркурий». Проект стал одним из первых российских кейсов по интеграции SAP с данной системой. По итогам п
07.12.2017 «Черкизово» использует SAP Master DataGovernance для централизованного ведения справочных материалов

SAP СНГ и группа «Черкизово» объявили о завершении внедрения SAP Master Data Governance для создания справочников материалов и интеграции их с тремя информационными системами предприятия. Реализацию проекта осущ
08.11.2017 Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово»

Inline Technologies завершила проект по созданию территориально распределенной системы хранения данных группы «Черкизово» для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-сервисов. Проект стал очередным этапом продолжительного сотрудничества Inline Technologies с Группой «Черкизово» по развитию е
20.04.2017 Группа «Черкизово» с помощью «Крок» оптимизировала управление бизнесом

Группа «Черкизово» с помощью компании «Крок» создала единую территориально-распределенную систему корпоративной IP-телефонии и объединенный контактный центр, а также модернизировала систему ВКС на базе
13.04.2017 Группа «Черкизово» доверила IBS поддержку решений SAP

Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, и компания IBS, один из игроков на рынке аутсорсинга SAP в России, объявили о начале сотрудничества. В рамках контракта ИТ-компания обеспе
26.09.2016 Система SAP ERP запущена на 14 площадках торгового дома «Петелино»

Компания SAP и группа «Черкизово», вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, завершили масштабный проект по внедрению SAP ERP на платформе HANA единовременно на 14 площадках торгового

11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису»

ках конференции. Среди докладчиков и участников: Михаил Алексин, CIO Touch Bank; Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-Недвижимость»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Сергей Потапов, начальник Управления ИТ, Группа Компаний «Русагро»; Сергей Адмиральский, руководитель службы эксплуатации, «Адамас»; Роман Кадыков, начальник отдела управления базов
28.04.2016 «Инфосистемы Джет» обеспечивают бесперебойную работу мобильного ЦОД «Черкизово»

Группа «Черкизово» передала компании «Инфосистемы Джет» на комплексное техническое обслуживание инженерную инфраструктуру мобильного дата-центра: системы кондиционирования и вентиляции, бесперебойного

26.04.2016 «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для производственных площадок Группы «Черкизово»

Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» развернули отказоустойчивую сеть Wi-Fi для поддержки учета движения продукции на птицефабриках. Сети Wi-Fi работают в производственных и складских помещ
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и группа «Черкизово», производитель мясной продукции и комбикормов, объявили о первых результатах внедрения системы управления корпоративным контентом на базе SAP Extended ECM by OpenText. По оценкам зак
14.03.2016 «Инфосистемы Джет» поддерживают рабочие места пользователей в группе «Черкизово»

Группа «Черкизово» передала на аутсорсинг компании «Инфосистемы Джет» поддержку рабочих мест пользователей на 8 площадках: в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Правдинске, Екатеринбурге, Ульяновске и других
02.09.2015 «Черкизово» объединила все 200 производственных площадок в единое информационное пространство

Компания «Открытые Технологии» и группа «Черкизово» объявили о завершении проекта по созданию корпоративной сети передачи данных. Как сообщили CNews в «Открытых Технологиях», реализация проекта позволила объединить 200 площадок заказч
12.08.2015 «Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft

Международный провайдер электронного документооборота Edisoft помог группе «Черкизово» автоматизировать обмен документами между разными подразделениями холдинга. Как сообщили CNews в Edisoft, внедрённые решения позволили заказчику сократить внутрикорпоративные издержки
23.06.2015 Группа «Черкизово» внедрила систему менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000

Группа «Черкизово» завершила внедрение новой системы менеджмента качества и пищевой безопасности по схеме FSSC 22000 на всех предприятиях сегмента «Птицеводство». Об этом CNews сообщили в «Черкизово
19.02.2015 «Инфосистемы Джет» модернизировали вычислительную сеть группы «Черкизово»

Группа «Черкизово» и компания «Инфосистемы Джет» завершили модернизацию комплекса кабельных систем Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве на базе оборудования Telegärtner. СКС является баз
23.12.2013 CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово»

CNews: Какие стратегические задачи стоят перед ИТ-департаментом Группы «Черкизово»? Денис Горбунов: Наши стратегические задачи на 2013–2015 года следующие: централизация существующих сервисов, кластеризация ИТ на местах, строительство ЦОД для всех корпоративных инф
23.12.2013 AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности

Компания AT Consulting автоматизировала процессы годового и оперативного планирования в сегменте птицеводства группы «Черкизово», а также процессы формирования GAAP-отчетности группы. В рамках проекта на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business Suite создано централизованное интегрированное решение с

14.04.2009 «Черкизово» оптимизировало управление основными активами на базе Oracle E-Business Suite

Группа «Черкизово» – агропромышленная компания, работающая в мясной отрасли России – и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», реализовали проект модернизации инфр
24.08.2006 Бомбу для Черкизово готовили с помощью интернета

Московские студенты, изготовившие бомбу для взрыва на Черкизовском рынке, получили схемы для нее в интернете. В этом они признались следствию. Кром

Публикаций - 178, упоминаний - 182

Черкизон и организации, системы, технологии, персоны:

9594 35
SAP SE 5601 28
Ростелеком 10948 24
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Oracle Corporation 7074 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
Schneider Electric 614 9
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Robokassa - Робокасса 54 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
SAP CIS - САП СНГ 868 8
Biocad - Биокад 95 8
МегаФон 10742 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Программный Продукт ГК 104 6
Inline Group - Инлайн Груп 105 6
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 5
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Крок - Croc 1964 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
OpenText 238 4
АйДи - Технологии управления - id2 70 4
IBM Европа 7 4
Google LLC 12688 4
Открытые технологии 732 4
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 4
Русэлпром - Русэлпром. Электрические Машины - Ленинградский электромашиностроительный завод - Производственное объединение - ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод 9 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 95
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 46
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
Ингосстрах СПАО 478 30
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 29
Русагро Группа Компаний 379 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
МКБ - Московский кредитный банк 657 24
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 23
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 23
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 19
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
Альфа-Банк 1979 15
Coca-Cola Company 261 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
Газпром нефть 725 14
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 13
Почта России ПАО 2370 13
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 12
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 12
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 12
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 10
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 10
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Комус 110 10
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 10
Новард УК - Novard 73 10
РВК - Российская венчурная компания 571 10
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
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Matller Morigan.Lean 4 2
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Азия - Азиатский регион 5920 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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