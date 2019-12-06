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Спецпроекты

«Матллер» провела испытания ИИ-системы видеоаналитики в «Черкизово»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Матллер» успешно завершила пилотный проект по внедрению системы видеоаналитики Morigan.Lean на предприятии «Моссельпром» (группа «Черкизово»). Система прошла испытание на участке выкладки фасованной продукции в подложке на конвейерную ленту. Целью проекта являлось повышение эффективности ручного труда на конвейерном производстве.

Благодаря использованию Morgan.Lean, на участке выкладки и упаковки голени были реализованы следующие организационные процессы: онлайн-контроль выполнения операторами индивидуальных норм выработки; формирование бригад из наиболее эффективных сотрудников; оценка работы операторов мастерами смены на основе индивидуальных показателей по выработке.

В рамках проведения пилотного проекта были достигнуты следующие результаты: производительность труда сотрудников увеличилась в среднем на 15%; реализовано основное условие для перехода сотрудников на сдельную оплату труда – учет индивидуальной выработки операторов, что существенно повысит эффективность сотрудников компании в ближайшем будущем.

По мнению руководителя по убою и переработке УК «Птицеводство» группы «Черкизово» Романа Исиченко, успешное прохождение пилотного проекта дало «зеленый свет» внедрению искусственного интеллекта и на другие конвейерные линии птицефабрики и предприятия группы компаний.

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