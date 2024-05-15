Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming

«Освоим голубую целину!» Плакат о развитии нечерноземья. Это были попытки изменить тактику ведения сельского хозяйства, чтобы лучше накормить советских людей. Горленко В., 1964 год. «Освоим голубую целину!» Плакат о развитии нечерноземья. Это были попытки изменить тактику ведения сельского хозяйства, чтобы лучше накормить советских людей. Горленко В., 1964 год. «Куры», 1991 Худ. Мухаметшин Урал Гумерович «Куры», 1991 Худ. Мухаметшин Урал Гумерович "Жанровая сцена с курами и плачущим ребенком" 1900 Автор:Горохов Иван Лаврентьевич "Жанровая сцена с курами и плачущим ребенком" 1900 Автор:Горохов Иван Лаврентьевич "Девочка с курами" 1874 Автор:Журавлев Фирс Сергеевич "Девочка с курами" 1874 Автор:Журавлев Фирс Сергеевич — Дочь фермера (XIX в.) — Элизабет Гарднер (1837–1922) — Дочь фермера (XIX в.) — Элизабет Гарднер (1837–1922) «Кормление кур». 1965 г. Долинина Антонина Александровна (1925-2004) «Кормление кур». 1965 г. Долинина Антонина Александровна (1925-2004) "Утренний привет" 1897 Автор:Степанов Алексей Степанович "Утренний привет" 1897 Автор:Степанов Алексей Степанович "Кормление индюшек" Русский художник: Николай Егорович Маковский (1841 — 1886) Дерево, масло; 27×21 см Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань "Кормление индюшек" Русский художник: Николай Егорович Маковский (1841 — 1886) Дерево, масло; 27×21 см Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань 1898 год, Российская империя Международная выставка птицеводства. Плакат к 1-й Международной выставке птицеводства, устраиваемой в Санкт-Петербурге Русским обществом птицеводства с 1 по 10 мая 1899 года в Михайловском манеже. В выставке приняли участие Франция, Бельгия, Германия, Англия, Дания, Австрия, Швеция и Италия. Министерство финансов выделило на проведение смотра 23 тыс. рублей. Всем участникам смотра был предоставлен льготный тариф на перевозку экспонатов по российским железным дорогам. 1898 год, Российская империя Международная выставка птицеводства. Плакат к 1-й Международной выставке птицеводства, устраиваемой в Санкт-Петербурге Русским обществом птицеводства с 1 по 10 мая 1899 года в Михайловском манеже. В выставке приняли участие Франция, Бельгия, Германия, Англия, Дания, Австрия, Швеция и Италия. Министерство финансов выделило на проведение смотра 23 тыс. рублей. Всем участникам смотра был предоставлен льготный тариф на перевозку экспонатов по российским железным дорогам.