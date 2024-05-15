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Сельское хозяйство Птицеводство Птицефабрики Poultry farming

Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming

 

«Освоим голубую целину!» Плакат о развитии нечерноземья. Это были попытки изменить тактику ведения сельского хозяйства, чтобы лучше накормить советских людей. Горленко В., 1964 год. «Освоим голубую целину!» Плакат о развитии нечерноземья. Это были попытки изменить тактику ведения сельского хозяйства, чтобы лучше накормить советских людей. Горленко В., 1964 год.
«Куры», 1991 Худ. Мухаметшин Урал Гумерович «Куры», 1991 Худ. Мухаметшин Урал Гумерович
"Жанровая сцена с курами и плачущим ребенком" 1900 Автор:Горохов Иван Лаврентьевич "Жанровая сцена с курами и плачущим ребенком" 1900 Автор:Горохов Иван Лаврентьевич
"Девочка с курами" 1874 Автор:Журавлев Фирс Сергеевич "Девочка с курами" 1874 Автор:Журавлев Фирс Сергеевич
— Дочь фермера (XIX в.) — Элизабет Гарднер (1837–1922) — Дочь фермера (XIX в.) — Элизабет Гарднер (1837–1922)
«Кормление кур». 1965 г. Долинина Антонина Александровна (1925-2004) «Кормление кур». 1965 г. Долинина Антонина Александровна (1925-2004)
"Утренний привет" 1897 Автор:Степанов Алексей Степанович "Утренний привет" 1897 Автор:Степанов Алексей Степанович
"Кормление индюшек" Русский художник: Николай Егорович Маковский (1841 — 1886) Дерево, масло; 27×21 см Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань "Кормление индюшек" Русский художник: Николай Егорович Маковский (1841 — 1886) Дерево, масло; 27×21 см Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань
1898 год, Российская империя Международная выставка птицеводства. Плакат к 1-й Международной выставке птицеводства, устраиваемой в Санкт-Петербурге Русским обществом птицеводства с 1 по 10 мая 1899 года в Михайловском манеже. В выставке приняли участие Франция, Бельгия, Германия, Англия, Дания, Австрия, Швеция и Италия. Министерство финансов выделило на проведение смотра 23 тыс. рублей. Всем участникам смотра был предоставлен льготный тариф на перевозку экспонатов по российским железным дорогам. 1898 год, Российская империя Международная выставка птицеводства. Плакат к 1-й Международной выставке птицеводства, устраиваемой в Санкт-Петербурге Русским обществом птицеводства с 1 по 10 мая 1899 года в Михайловском манеже. В выставке приняли участие Франция, Бельгия, Германия, Англия, Дания, Австрия, Швеция и Италия. Министерство финансов выделило на проведение смотра 23 тыс. рублей. Всем участникам смотра был предоставлен льготный тариф на перевозку экспонатов по российским железным дорогам.


15.05.2024 «Центр2Д» внедряет систему технического учета критически важного оборудования на птицефабрике «Боровская»

сообщили представители «Центр2Д». Компания «Центр2Д» завершила первый этап цифровизации объектов на птицефабрике «Боровская», предприятии по производству яиц и продуктов их переработки. В рамка
07.05.2024 Сотрудникам птицефабрики в Оренбуржье ускорили мобильный интернет

ионов страны. «Оренбуржье известно своим сильным аграрным сектором, в том числе у нас развивается и птицеводство. Надежный интернет позволяет занятым в отрасли специалистам оперативно решать ра
17.09.2018 «Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово»

В результате внедрения «Первым БИТом» программного решения «1С:Управление птицефабрикой 8» группа «Черкизово» объединила учет шести территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. По итогам прое
21.08.2017 «1С-Рарус» выпустила новые ERP-решения для автоматизации птицеводства

«1С-Рарус» и «1С» выпустили новые отраслевые решения «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2» и «1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP». С их помощью можно организовать развернутый учет процессов инкубации, производства яиц, содержания промышленного стада и выращивания молодняка, вести учет мя
18.05.2017 Решение «1С:Управление птицефабрикой» сертифицировано в «1С»

«1С-Рарус» объявила о том, что программный продукт «1С:Управление птицефабрикой» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Решение предназначено для построения информационной системы на средних и крупных предприятиях отрасли
15.06.2007 «DIGI Россия»: автоматизированы две крупнейшие птицефабрики России

ГК «Сервис Плюс» сообщила о том, что успешно произведена установка и запуск весового упаковочного оборудования DIGI на птицефабрике «Роскар», которая на данный момент является самым крупным предприятием данного профиля в России, использующим современное оборудование мировых компаний. Продолжается сотрудничество

Публикаций - 71, упоминаний - 73

Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:

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Hansa - Ханса 114 4
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 2
Haier - Candy Group - Канди 96 2
Daewoo 102 2
Газпром нефть 618 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Слата 15 1
ЕКЦ им. Ральфа Гольдмана - Еврейский культурный центр им. Ральфа Гольдмана 1 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
АСБ Агрохолдинг 1 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Владимирская птицефабрика 1 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
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Продо ГК - Продо Менеджмент 7 1
Роскар 2 1
Рапид Био 101 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
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Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Альфа-Групп 696 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 5
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Чудо техники 60 1
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Die Welt 80 1
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