Сельское хозяйство Птицеводство Птицефабрики Poultry farming
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|15.05.2024
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«Центр2Д» внедряет систему технического учета критически важного оборудования на птицефабрике «Боровская»
сообщили представители «Центр2Д». Компания «Центр2Д» завершила первый этап цифровизации объектов на птицефабрике «Боровская», предприятии по производству яиц и продуктов их переработки. В рамка
|07.05.2024
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Сотрудникам птицефабрики в Оренбуржье ускорили мобильный интернет
ионов страны. «Оренбуржье известно своим сильным аграрным сектором, в том числе у нас развивается и птицеводство. Надежный интернет позволяет занятым в отрасли специалистам оперативно решать ра
|17.09.2018
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«Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово»
В результате внедрения «Первым БИТом» программного решения «1С:Управление птицефабрикой 8» группа «Черкизово» объединила учет шести территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. По итогам прое
|21.08.2017
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«1С-Рарус» выпустила новые ERP-решения для автоматизации птицеводства
«1С-Рарус» и «1С» выпустили новые отраслевые решения «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2» и «1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP». С их помощью можно организовать развернутый учет процессов инкубации, производства яиц, содержания промышленного стада и выращивания молодняка, вести учет мя
|18.05.2017
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Решение «1С:Управление птицефабрикой» сертифицировано в «1С»
«1С-Рарус» объявила о том, что программный продукт «1С:Управление птицефабрикой» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Решение предназначено для построения информационной системы на средних и крупных предприятиях отрасли
|15.06.2007
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«DIGI Россия»: автоматизированы две крупнейшие птицефабрики России
ГК «Сервис Плюс» сообщила о том, что успешно произведена установка и запуск весового упаковочного оборудования DIGI на птицефабрике «Роскар», которая на данный момент является самым крупным предприятием данного профиля в России, использующим современное оборудование мировых компаний. Продолжается сотрудничество
Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
|Электрокабель 10 1
|Михеев Владимир 14 2
|Вараксина Ольга 9 2
|Верглинский Андрей 2 2
|Кравчук Татьяна 2 2
|Кезина Любовь 4 2
|Парменова Наталия 63 1
|Петров Сергей 60 1
|Горбунов Денис 16 1
|Быкова Наталья 2 1
|Белов Илья 1 1
|Шубин Антон 7 1
|Самойлова Надежда 1 1
|Чибирков Иван 2 1
|Головарян Захар 5 1
|Пухмахтерова Татьяна 1 1
|Ланин Игорь 3 1
|Пикульников Никита 19 1
|Яковлев Александр 23 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Серов Валентин 5 1
|Пастернак Борис 6 1
|Андреев Борис 2 1
|Балун Харитон 2 1
|Čapek Karel - Чапек Карел 5 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Беляев Владислав 84 1
|Мискевич Евгений 49 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Медведев Владислав 47 1
|Литвинов Андрей 5 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Власова Василиса 1 1
|Пелагенко Алексей 1 1
|Чебунина Ольга 21 1
|Долженко Евгения 30 1
|Андрюшин Виталий 1 1
|Чернышева Наталья 5 1
|Гагалаева Галина 1 1
|Несват Евгений 2 1
|Корнукова Екатерина 1 1
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