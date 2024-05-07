Сотрудникам птицефабрики в Оренбуржье ускорили мобильный интернет

Специалисты и клиенты крупного агропромышленного предприятия в Гае теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. «МегаФон» запустил вблизи Технологического проезда новое телеком‑оборудование и увеличил площадь покрытия сети 4G. После проведенных работ скорость передачи данных достигает здесь 25 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Потребность в качественной связи на территории птицефабрики высока. Только за последний месяц в локации прокачали 1,5 ТБ дата-трафика — объем 700 тыс. скачиваний популярной программы для управления организацией. Мобильный интернет необходим не только сотрудникам, но и покупателям и партнерам. Непосредственно на площадке агрокомплекса реализуют куриц-несушек. Кроме того, отсюда строится логистика яиц, мяса птицы и колбас в населенные пункты Оренбургской области и других регионов страны.

«Оренбуржье известно своим сильным аграрным сектором, в том числе у нас развивается и птицеводство. Надежный интернет позволяет занятым в отрасли специалистам оперативно решать рабочие вопросы, а руководству — активнее автоматизировать процессы», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Чтобы стабильное интернет‑соединение действовало на улице и внутри зданий, на новом оборудовании связисты использовали средний диапазон частот. Он дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Также были задействованы низкие частоты для максимального покрытия сети.

После запуска оборудования увеличилась и зона действия технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, одновременное общение по телефону и нахождение в Сети. Технологию не нужно подключать дополнительно, достаточно активировать в настройках смартфона.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.