Сельское хозяйство Животноводство Скотоводство Animal husbandry Мясная промышленность Мясная продукция

Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция

Агитационный советский плакат художника•плакатиста Бориса Березовского. Издание 1973ого года.
Развивайте свиноводство! Плакат художника А. Мосина "Развивайте свиноводство!" активно использовался в сельском хозяйстве, его расклеивали в проходных животноводческих комплексов, а также в учебных заведениях, занимающихся подготовкой будущих работников аграрного комплекса.
«Труд животновода — почётный труд!» Советский плакат о животноводах. Голубь П., 1950 год.
«В свиноводческом колхозе» 1932г. Строев Пётр Феонович (1898 погиб на фронте в 1942)
Трудись отлично, животновод, спасибо скажет тебе народ! (Э. Арцрунян) 1961 год
«ХОРОШИЙ УХОД - КОЛХОЗУ ДОХОД!» В. Сачков, 1955 год.
Построим хорошие свинарники! (Владимиров К.) 1955 год
"Свиновод, Северная Франция", 1922г. Harrington Mann Харрингтон Манн (1864-1937) — шотландский художник-портретист и декоратор. Учился в Школе искусств Глазго, в Школе изящных искусств Слейда в Лондоне, в Академии Жюлиана в Париже.
«Бычок» Шишкин И. И. 1863 Государственная Третьяковская галерея, Москва
«Хороши мои красавицы — всем на выставке понравятся!» Советский плакат о животноводах. Соловьёв М., 1950 год.
Плакат «Расфасованное мясо»
«Вот вывели... Пока дождутся очереди у мясокомбината, будут как все!», 1986 Худ. В. Мохов
"Мясник" Виктор Габриэль Жильбер (1847-1933)
«Где молодняк растет с любовью, там будет больше поголовья!» Сачков В.В., 1965 год.
У нас телята - хороши! Изображена юная работница сельского хозяйства с двумя маленькими телятами, один из них пьет воду, другой - довольно облизывается. В верхней части плаката размещен лозунг "Пионерскую двухлетку выполним!". В 1960 году было принято решение о проведении трудовой пионерской двухлетки - «Пионеры - Родине», посвящённой 40-летию пионерской организации. Н. Евдошко, 1961г.
"Т. Кислякова - лучший агротехник совхоза", 1961 г. Тулин Юрий Нилович (1921 - 1983)
Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько, 1951 г. Автор: Левитин А.П.
"Полдень в колхозном стаде" 1950 Автор:Барченков Николай Иванович
"Питомцы", 1961 г. Талалаев Анатолий Николаевич (1929-1989)
— Стадо овец с пастушкой в ​​дождливый день (XIX в.) — Адольф Кауфманн (1848–1916)
"Мечтательность среди берез", 1930 г. Богданов-Бельский Николай Петрович Холст, масло
Колхозное стадо, 1947-1948 г. Автор: Гапоненко Т.Г. Холст, масло. Нижегородский государственный художественный музей
«На пастбище. Стадо» 1937 г. Пластов Аркадий Александрович (1893-1972)
Отбился от стада, 1970 Худ.: Меньшиков Владимир Михайлович Стихи: Б. Лезунов
«Пастухи», без даты. Холст., масло, 110х139 . Саратовский государственный художественный музей. Автор: Пластов Аркадий Александрович
Грицай А. М. (1914-1998) Первая зелень. Стадо 1957 холст, масло 99 × 140
"Перед грозой" 1960 Автор:Фокин Леонид Андреевич
«На реке Толучеевке», 1984 год. Художник- Юрий Петрович Санин (1938-1998).
"В осеннем поле" 1975 Автор:Пластов Николай Аркадьевич
Клара Калинычева «Коровы». 1960-е
"Маленькая пастушка", 1866 Художник: Иоганн Баптист Хофнер (Johann Baptist Hofner) Холст, масло; 120×90 см Частная коллекция
"Девочка с козой" 1970 Автор:Сорока Аркадий Васильевич
"Испугалась", 1896 Художник: Богатов Николай Алексеевич Холст, масло; 16×24 см Национальная галерея республики Коми, Сыктывкар
Девочки с теленком, 1900 Автор: Аркадий Александрович Рылов
"Возвращение стада" 1917 Автор:Чепцов Ефим Михайлович
"Брод", 1901 Художник: Николай Корнилович Пимоненко Холст, масло; 89×140 см Частное собрание Дети ведут коров и телят домой с пастбища. События происходят теплым летним вечером. Первое, что бросается в глаза, это свежесть раннего вечера, которая пронизывает всю картину. Воздух насыщен ароматом еще не скошенных лугов, а земля под ногами детей все еще слегка влажная от недавнего дождя. Эти детали передают атмосферу свежести и создают ощущение живости и непосредственности момента. Дети на картине просто проживают момент, а мастер будто бы только улавливает мгновение, эмоции, улыбку или усталость и показывает их на полотне.
"Стадо под деревьями", 1864 Русский художник: Иван Иванович Шишкин (1832 — 1898) Холст, масло; 72×107 см Государственная Третьяковская галерея, Москва "Стадо под деревьями" — яркий пример раннего творчества Ивана Шишкина. Написана она была во время пребывания художника в качестве пенсионера Академии художеств в Германии и Швейцарии. Шишкин много работал в одном из самых живописных мест вблизи Дюссельдорфа – Тевтобургском лесу, писал пейзажи в Швейцарском Оберланде. Предполагая в будущем "соединить пейзаж с животными", он начал заниматься у швейцарского живописца Рудольфа Колера, специализировавшегося на охотничьих и анималистических сюжетах. В результате у Шишкина появилась большая группа картин и этюдов с изображением коров и овец, то отдыхающих в тени деревьев, то пасущихся у ручьев и лугов.
Пастушки и молочницы Жюльена Дюпре. Деревенский пейзаж Дюпре позволяет нам оторваться от городской суеты и насладиться простотой и красотой природы в ее самом чистом виде. Жюльен Дюпре (1851 – 1910) – французский художник, представитель реализма. Родился в Париже в семье ювелира Жана Дюпре и Полины Буйе и начал свою взрослую жизнь с работы в магазине кружев в ожидании присоединения к семейному ювелирному бизнесу. Война 1870 года и осада Парижа вынудили закрытие магазина, и Жюльен начал посещать вечерние курсы в Школе декоративного искусства, а затем поступил в Школу изящных искусств. Живописи обучался у Изидора Пиля, Анри Лемана и Дезире Франсуа Ложе. Участник Парижского Салона с 1876 по 1899 годы. На протяжении всей своей карьеры Дюпре писал сцены крестьянской жизни в Нормандии и Бретани вплоть до своей смерти. Дюпре получил золотую медаль на Всемирной выставке 1889 года в Париже. В 1892 году он был награжден орденом Почетного легиона.
"Чабаны Верховины", 1969 г. Журавлев Лев Николаевич Холст, масло
Стадо, 1879 Автор: Маковский Владимир Егорович
"Май", 1953 г. Герасимов Сергей Васильевич Картон, масло
Колесников Иван Федорович (1887-1929). Водопой. 1910-е.
"Стадо в лесу" 1864 Автор:Шишкин Иван Иванович
«Стадо под деревьями», 1864 год. Шишкин Иван. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Вывели породу. — Ну как можно от такой красавицы ещё и молока требовать? 1963 Худ.: А. Каневский
"Пастбище", Петер Мёрк Мёнстед (1924) На картине изображен дождливый
«НЕВЕЛИК УХОД , А БОЛЬШОЙ ДОХОД! РАЗВОДИТЕ КРОЛИКОВ!» Г. Щеткин, 1957 год. «НЕВЕЛИК УХОД , А БОЛЬШОЙ ДОХОД! РАЗВОДИТЕ КРОЛИКОВ!» Г. Щеткин, 1957 год.
"Стрижка овец" 1935 Автор:Пластов Аркадий Александрович "Стрижка овец" 1935 Автор:Пластов Аркадий Александрович
Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930) Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930)
«Преступник тот, кто режет молодняк» Плакат о необходимости увеличения поголовья стада. Давыдов С., 1920 год. «Преступник тот, кто режет молодняк» Плакат о необходимости увеличения поголовья стада. Давыдов С., 1920 год.
Иди в колхоз! (Терпсихоров Н.) 1930 год Иди в колхоз! (Терпсихоров Н.) 1930 год
«А почему вы не застраховали своих животных?» Плакат о необходимости страхования животных. Росгосстрах, 1942 год. «А почему вы не застраховали своих животных?» Плакат о необходимости страхования животных. Росгосстрах, 1942 год.
«Привязь должна быть прочной!» Советский трудовой плакат. Рудкович А., 1974 год. «Привязь должна быть прочной!» Советский трудовой плакат. Рудкович А., 1974 год.
"Бычок", Иван Шишкин, 1863 "Бычок", Иван Шишкин, 1863
"Обмен опытом животноводов братских республик", 1950 г. Богачёв Пётр Никифорович (1921 - 2003) "Обмен опытом животноводов братских республик", 1950 г. Богачёв Пётр Никифорович (1921 - 2003)
Плакат нарисован в период кукурузной кампании (попытка массового внедрения кукурузы в сельском хозяйстве СССР). Говорков В. И., 1955 год. Плакат нарисован в период кукурузной кампании (попытка массового внедрения кукурузы в сельском хозяйстве СССР). Говорков В. И., 1955 год.
Обеспечим скоту сытую и тёплую зимовку... (Тараканов Л., Сергеева П.) 1942 год Обеспечим скоту сытую и тёплую зимовку... (Тараканов Л., Сергеева П.) 1942 год
«Пищевые отходы — важное средство увеличения производства мяса», 1977 «Пищевые отходы — важное средство увеличения производства мяса», 1977
"Уборка сена", 1960г. Варичев Иван - Иван Михайлович Варичев (1924-2016) — советский и российский живописец, мастер пейзажа. В 1942 году был призван в Красную Армию. - Воевал на Ленинградском фронте. После войны учился в ЛИЖСиА им. И. Е. Репина. Члены Ленинградского Союза художников. "Уборка сена", 1960г. Варичев Иван - Иван Михайлович Варичев (1924-2016) — советский и российский живописец, мастер пейзажа. В 1942 году был призван в Красную Армию. - Воевал на Ленинградском фронте. После войны учился в ЛИЖСиА им. И. Е. Репина. Члены Ленинградского Союза художников.
Сенокос. 1945г. А.А. Пластов. Сенокос. 1945г. А.А. Пластов.
«Утро», 1980 Худ. Лосев Василий Тимофеевич «Утро», 1980 Худ. Лосев Василий Тимофеевич
Николай Сергеев «Сенокос» (1887 г.) На этой картине художник изобразил деревенских жителей, пришедших на сенокос. Мужчина и женщина на переднем плане решили передохнуть, а на заднем плане люди продолжают свою работу. Сенокос был максимально значимым событием в каждой деревне. Хотя эта работа была достаточно тяжёлой, на неё шли, как на праздник. И мужчины, и женщины, наряжались на сенокос в самые красивые одежды. Несмотря на изображение тяжёлого крестьянского труда, полотно носит достаточно позитивный характер. Пробивающийся сквозь облака солнечный свет добавляет картине тепла, спокойствия и умиротворения. Николай Сергеев «Сенокос» (1887 г.) На этой картине художник изобразил деревенских жителей, пришедших на сенокос. Мужчина и женщина на переднем плане решили передохнуть, а на заднем плане люди продолжают свою работу. Сенокос был максимально значимым событием в каждой деревне. Хотя эта работа была достаточно тяжёлой, на неё шли, как на праздник. И мужчины, и женщины, наряжались на сенокос в самые красивые одежды. Несмотря на изображение тяжёлого крестьянского труда, полотно носит достаточно позитивный характер. Пробивающийся сквозь облака солнечный свет добавляет картине тепла, спокойствия и умиротворения.
"С сенокоса" 1957 Автор:Пластов Николай Аркадьевич "С сенокоса" 1957 Автор:Пластов Николай Аркадьевич
«Косари. Вечерний отдых», 1887 год. Художник — Суходольский Петр Александрович (1835 - 1903). «Косари. Вечерний отдых», 1887 год. Художник — Суходольский Петр Александрович (1835 - 1903).
«Деревенские будни». 1971 год. Художник — Дарьин Геннадий Александрович. «Деревенские будни». 1971 год. Художник — Дарьин Геннадий Александрович.
«Стогование», 1986 г. Коровин Анатолий Яковлевич Холст, масло 100 х 120 см Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого «Стогование», 1986 г. Коровин Анатолий Яковлевич Холст, масло 100 х 120 см Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого
Сенокос в лесолуговой зоне. (Ладыженский Е.) 1954 год Сенокос в лесолуговой зоне. (Ладыженский Е.) 1954 год
Страда 1979 г. Борис Давыдов Страда 1979 г. Борис Давыдов
Колхозники и рабочие совхозов! Добивайтесь высоких урожаев многолетних трав! Колхозники и рабочие совхозов! Добивайтесь высоких урожаев многолетних трав!
"Заготовка сена" 1960-е гг. Аверьянов Борис Яковлевич (1931-1973) "Заготовка сена" 1960-е гг. Аверьянов Борис Яковлевич (1931-1973)
«Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год. «Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год.
Коровам и телятам - ферму! Изображены плачущая корова с теленком на руках, оставшиеся без дома, которые обещало построить строительно-монтажное управление (СМУ) № 13. В. Гальба, 1981г. Коровам и телятам - ферму! Изображены плачущая корова с теленком на руках, оставшиеся без дома, которые обещало построить строительно-монтажное управление (СМУ) № 13. В. Гальба, 1981г.
Механизируем колхозные фермы! Художник: Б. Березовский, 1950г. Механизируем колхозные фермы! Художник: Б. Березовский, 1950г.
ГОССТРАХ: Заключайте договоры добровольного страхования сельскохозяйственных животных! (Кузьмин Н.) 1965 год ГОССТРАХ: Заключайте договоры добровольного страхования сельскохозяйственных животных! (Кузьмин Н.) 1965 год
Агитационный советский плакат художника•плакатиста Бориса Березовского. Издание 1973ого года.

24.07.2025 Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

rs in Nutrition, выдвинули новую гипотезу. Согласно этой гипотезе, для древних людей огонь выполнял две важнейшие функции: он помогал защищать крупную дичь от хищников и падальщиков, жаждущих ценного мяса, и позволял сохранять это мясо путем копчения и вяления, предотвращая его порчу и обеспечивая возможность длительного потребления.Понимали ли доисторические люди, что копчение мяса

14.10.2024 Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье»

Расширение функционала «TALARIX Мясокомбинат» под специфику завода утилизации обеспечило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили предст
18.07.2024 BIA Technologies в партнерстве с Тимирязевской академией повышает импортонезависимость российского животноводства

ogies совместно с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева провела производственное испытание платформы «БИА. Животноводство. Селекция». В результате сотрудничества удалось подтвердить эффективность алго
09.07.2024 «Первый Мясокомбинат» на 20% ускорил обработку заказов с помощью «1С:Документооборот»

Специалисты «1С-КПД» автоматизировали работу с документами в компании «Первый Мясокомбинат» (Нижний Новгород). Проект стал составной частью программы оптимизации бизнес-процессов на предприятии накануне масштабного расширения производства. С помощью системы «1С:Документо
25.12.2023 «К2Тех» запустил портал с картами ИТ-решений для ключевых отраслей АПК

промышленная аналитическая платформа и пр. Карта учитывает цифровизацию таких участков, как ферма, комбикормовый завод, элеватор, офис, а также процессов логистики и систему обслуживания и под
26.07.2023 Мясокомбинат «Ромкор» разработал собственное ПО для оптимизации производства

щую задачу с учетом специфики производства. Чтобы повысить качество самой продукции, увеличить долю мяса в рецептуре и сохранить при этом доступность для потребителей, потребовалось оптимизиров
17.05.2023 «Вятская мясная компания» автоматизировала склад на базе EME.WMS

Внедрение EME.WMS позволило «Вятской мясной компании» опти­мизи­ровать логистические процессы, значительно повысить производительн
20.03.2023 «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы

Компания «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы. Внедрение отраслевого решения «1С» помогло мясокомбинату «Бахт» увеличить объемы отгружаемой продукции, минимизировать просрочку и точнее

14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su»

Курганский мясокомбинат «Стандарт» улучшил логистические процессы с помощью SaaS-платформы «Площадки Ati
29.10.2021 В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом

Пользователи «Яндекс.лавки» теперь могут заказать готовые блюда из растительного мяса. Их создала специально для сервиса российская компания Greenwise — производитель альтернативного мяса. В ассортименте «Лавки» — 7 новых блюд. Они придутся по вкусу самым разным людя
03.09.2018 Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM

готовить и другие блюда, выбрав один из 9-ти предустановленных режимов: красное мясо, рыба, птица, сосиски, сэндвич, бургеры, морепродукты, бекон, свинина. [pagebreak]Гриль Steba VG 500 Немецк
22.01.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует производство мясной продукции в МПК «Высокий»

й Александрович). Работы выполняются с помощью отраслевого программного продукта «1С:Предприятие 8. Мясокомбинат», сообщили CNews в «Хомнет консалтинге». «Было необходимо решение, которое бы по
20.10.2015 Мясокомбинат «Федино-Ферма» управляет финансами с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

ила прозрачность и оперативность работы бухгалтерских служб компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Мясокомбинат «Федино-Ферма» — это молодое предприятие по производству мясной продукции. Компа
12.08.2015 Пересадка органов от животных скоро войдет в медицинскую практику

Специалисты компании United Therapeutics добились очередного успеха в пересадке генно-модифицированных органов свиней тестовым организмам. Так, сердце свиньи без отторжения было присоединено к кровеносной системе бабуина в течение 945 дней, а почки — в течение 136 дней. Отторжение наступило лишь после прекращения подачи иммуносупрессоров, так
30.06.2015 Генно-модифицированные свиньи — вдвое больше мяса

тем, что использует простую правку генов, а не смешение генетических материалов разных организмов. Свиньи с гипертрофированной мускулатурой могут быть первым одобренным ГМ-организмом Один из а
01.09.2014 В очередной раз мясо названо главной угрозой для человечества

ия до 9,6 млрд человек к 2050 году, потребление мяса и молока резко вырастет. Поскольку современное животноводство имеет крайне низкую эффективность (лишь 3% корма для животных превращается в п
20.01.2012 Светодиоды и мясо: скоро и в вашем холодильнике

асно исследованию ученых из Университета Канзаса, замена ламп дневного света на светодиоды позволит мясной промышленности экономить миллионы долларов каждый год. Как оказалось, светодиоды эконо
02.09.2011 Выращивать сосиски и мясопродукты начнут уже через полгода

Первые выращенные в лаборатории сосиски смогут появиться уже через шесть месяцев. Так считает Марк Постер, один из пионеров и
01.03.2011 Исследования по выращиванию "мяса в пробирке" остановлены

ва, он разработал "биореактор", способный из нескольких клеток животного производить сколько угодно мясной продукции. Искусственному мясу, утверждает Миронов, можно будет придать любой желаемый
24.11.2010 Мясокомбинат «Павловская Слобода» управляет бизнесом с помощью SAP ERP

анием платформы SAP ERP. «Это первый проект такого уровня среди компаний, представляющих российский мясной рынок, который затронул все бизнес-процессы предприятия, включая производство, и позво
19.06.2008 Электрические мясорубки: великолепная пятерка

Надо честно признать, что в принципах работы мясорубки ничего не изменилось с незапамятных времен. Точно так же шнек (вытянутый спиралевидный конус) продвигает кусочки мяса, точно так же подвижный и неподвижный ножи перемалывают его. На выходе получается готовый фарш. За последнюю сотню лет мясорубок коснулось только одно изменение: теперь шнек крутит не муск
09.11.2007 В джунглях Бразилии найден новый вид свиньи

Житель Нидерландов Марк ван Роосмален (Marc van Roosmalen), часто путешествующий по джунглям неподалеку от бразильского города Манаус (Manaus), открыл неизвестный цивилизованному миру вид свиньи-пекари. Гигантский пекари достигает в длину 1,3 метра, а его ноги напоминают собачьи. В 2002 году в изжаренной на гриле свинье, предложенном ему охотниками, Роосмален опознал новый вид.

24.09.2007 33 счастья: кухонный комбайн Philips Essence HR-7765

ому что именно столько функций, по заверению производителя, может выполнять этот комбайн. Честно говоря, насчитать именно столько во время тестирования мне не удалось — кончились запасы овощей и мяса, которые можно было бы «скормить» этому устройству. А «счастья» — по той причине, что со всем набором обязанностей комбайн справляется действительно хорошо. Но обо всём по порядку. Пе
12.09.2007 Принят план действий по сохранению генетических ресурсов животноводства

щает центр новостей ООН, делегаты из 109 стран мира на международной конференции в швейцарском городе Интерлакен одобрили первый в истории Глобальный план действий по сохранению генетических ресурсов животноводства. В плане изложены конкретные меры, направленные на сохранение генофонда сельскохозяйственных животных, предусмотрено оказание технической и финансовой помощи развивающимся госуда
17.08.2007 Микояновский мясокомбинат осваивает мобильную торговлю «Оптимум»

Крупнейший в России производитель колбас, мясных деликатесов и консервов Микояновский мясокомбинат (ММК) проводит автоматизацию бизнес-процессов мобильной торговли и деятельности

17.07.2007 Современные мясорубки: полный фарш!

ествуют два типа электромясорубок: куттерные и шнековые. Куттерная мясорубка измельчает мясо изогнутыми ножами, вращаемыми электродвигателем. Чем дольше или быстрее вращаются ножи, тем мельче кусочки мяса. Фарш в такой мясорубке получается специфическим: скорость большая, поэтому ножи не только размалывают мясо, но и немного взбивают его, превращая в однородную массу. Мясо теряет свою волок
28.06.2007 «Могилевский мясокомбинат»: автоматизация на платформе «Гедымин»

«Могилевский мясокомбинат» будет автоматизирован на платформе «Гедымин», разработанной компанией Golden Software of Belarus. Отметим, что платформа «Гедымин» включает в себя объектно-ориентированную пострел
12.03.2007 Factelligence внедрят в ОАО "Мясокомбинат Раменский"

тоговый документ содержит в себе подробное описание проектных решений, выработанных в ходе этапа, и будет служить основой для настройки и тестирования системы перед развертываем её на территории ОАО «Мясокомбинат Раменский». Уникальность проекта состоит в том, что MES-система Factelligence будет охватывать весь процесс производства на комбинате, начиная от забоя скота, заканчивая отгрузкой

07.11.2006 "1С-Рарус" и "Тензо-М" стали партнерами

ясокомбинатов. Компания «1С-Рарус» осуществляет поставку программного продукта «1С:Предприятие 8.0. Мясокомбинат», обеспечивающего автоматизацию управленческого, бухгалтерского, складского и пр
21.01.2002 Корейские хакеры обиделись на AOL/TimeWarner из-за собачьего мяса

По сообщению сетевого издания Korea Herald, корейцы, возмущенные появлением на американском и французском телевидении серии репортажей об употреблении в пищу собачьего мяса, обрушили интернет-атаки на порталы телевизионных каналов WB11, входящего в империю AOL/TimeWarner, и FT2. Группе хакеров, называющей себя Anti-Japan, по утверждению Korea Herald, удалось

06.09.2001 "Эльбрус Технолоджис" автоматизирует Кировский мясокомбинат

Компания "Эльбрус Технолоджис" подписала договор с ОАО "Кировский мясокомбинат" на внедрение на предприятии регулярного автоматизированного менеджмента. Кировс

Публикаций - 613, упоминаний - 699

Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 494 49
Samsung Electronics 10869 44
9273 44
LG Electronics 3705 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2682 27
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 236 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15031 23
SAP SE 5534 21
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 129 19
Siemens AG - Siemens Group 2653 17
Philips 2090 15
JVC Kenwood 421 15
Ростех - Автоматика Концерн 1783 14
МегаФон 10321 13
Microsoft Corporation 25528 12
Yandex - Яндекс 8793 10
Sharp Corporation 1059 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1412 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 938 8
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 8
Сервис Плюс 186 8
Kitfort 71 7
Ростелеком 10637 7
Huawei 4398 7
Xiaomi 2113 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1743 7
Oracle Corporation 6990 7
Крок - Croc 1924 7
Softline - Софтлайн 3514 6
HP Inc. 5843 6
SAP CIS - САП СНГ 867 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1559 6
1С-Рарус 951 6
REvil - Хакерская группировка 51 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1593 6
Electrolux AB - Zanussi 61 5
Apple Inc 12909 5
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 257 5
Haier Group 216 5
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 149 25
Hansa - Ханса 114 23
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8472 16
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 123 16
Miele - Миле 139 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1023 15
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 126 12
Groupe SEB - Tefal 103 12
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 90 11
Россети Ленэнерго 1698 11
Haier - Candy Group - Канди 101 10
Braun GmbH 78 10
Beko - Beko Electronics 80 9
Dyson 140 8
Bosch - Gaggenau 36 8
Whirlpool KitchenAid 24 7
Bork - Борк-Ритейл 45 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 228 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 92 6
Smeg 19 6
JBS 10 6
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 5
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
eBay Inc 1634 5
НСПК - Национальная система платежных карт 919 5
Русагро Группа Компаний 345 5
Лента - Сеть розничной торговли 2327 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Белая Птица 7 5
Daewoo 103 5
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 13 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2808 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 544 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 302 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 330 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1476 4
Яндекс.Лавка 291 4
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 4
Colonial Pipeline 34 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5322 15
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 141 12
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 12
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 264 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5833 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3619 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3205 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1187 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3336 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13251 7
Федеральное казначейство России 1898 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1643 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6407 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2840 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4875 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5450 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 386 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2788 5
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3481 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 933 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2105 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 954 4
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 452 4
Судебная власть - Judicial power 2447 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 198 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3007 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1472 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1505 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 404 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3438 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1041 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 377 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 264 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 284 3
Минобороны РФ - СВ РФ - Сухопутные войска Российской Федерации 13 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 340 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3509 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5239 2
Greenpeace - Гринпис 130 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
FreeMove 5 1
VR-Консорциум 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1062 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 760 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 799 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6469 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58830 141
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34703 126
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75418 123
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 580 88
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13016 75
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1127 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23940 63
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6297 62
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 140 56
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 223 56
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2906 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13217 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14505 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26047 48
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 327 47
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 368 42
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 350 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7505 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19766 39
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11721 39
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 213 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13293 38
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13832 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13561 35
Вентилятор - Fan 1038 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7098 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32859 33
Аксессуары 4191 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9538 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29203 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8304 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12483 30
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 30
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 55 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12847 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10355 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15250 29
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2758 28
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 28
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 28
Google Android 14975 21
Apple iPhone 6 4862 20
Groupe SEB - Moulinex ME 55 19
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 18
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 996 15
Microsoft Windows 2000 8679 15
1С:ERP Управление предприятием 770 14
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 13
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 12
Apple iOS 8427 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2494 11
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 11
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 232 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5178 9
Samsung RL - серия холодильников 14 9
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 9
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 9
Philips HR - шнековые соковыжималки 14 8
LG Multi Air Flow 16 8
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - Tefal EY - гриль 8 7
Microsoft Office 4048 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 937 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 676 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 256 7
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 6
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 6
Redmond SteakMaster 10 6
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 6
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 6
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 6
Panasonic NR - серия холодильников 7 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6032 6
Microsoft Windows BitLocker 940 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2186 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 84 6
Liebherr SBS - холодильник 11 6
Redmond RBM - хлебопечка 27 5
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 5
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 5
Bosch - VarioSpeed 15 5
Вараксина Ольга 9 6
Симаткина Светлана 62 5
Головин Даниил 34 5
Молоховец Елена 4 4
Путин Владимир 3416 4
Овчинский Владислав 230 3
Воронцова Кира 4 3
Тимкина Александра 10 3
Неустроев Прокопий 66 3
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
Бойко Денис 40 3
Morabito Ito - Морабито Ито 9 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 429 3
Леонов Алексей 96 3
Бобровников Борис 104 3
Белов Александр 76 3
Горбунов Денис 22 3
Левкевич Михаил 59 3
Кульченко Роман 14 3
Измайлов Максим 8 3
Гончарова Эльвира 7 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 129 3
Коротаев Дмитрий 2 2
Пузыревский Даниил 2 2
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 2
Малышева Елена 5 2
Козаренко Юрий 11 2
Касимов Ровшан 3 2
Рашид Карим 8 2
Мамедова Мария 33 2
Эдер Александр 8 2
Шахназарян Армен 4 2
Бавин Александр 3 2
Ильиных Сергей 2 2
Солошенко Владимир 2 2
Русаченко Александра 8 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 2
Романовская Кристина 4 2
Zea Veronica - Зеа Вероника 2 2
Stockwell Stephanie - Стокуэлл Стефани 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 160884 303
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53940 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46558 75
Европа 24782 59
Германия - Федеративная Республика 13040 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18599 39
Южная Корея - Республика 6938 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19062 37
Япония 13647 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13669 33
Земля - планета Солнечной системы 10755 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3084 29
Италия - Итальянская Республика 4462 26
Франция - Французская Республика 8056 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14667 23
Азия - Азиатский регион 5823 19
Беларусь - Белоруссия 6143 17
Африка - Африканский регион 3601 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4153 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8327 16
Россия - СФО - Новосибирск 4773 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5385 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2762 12
Канада 5028 11
Испания - Королевство 3794 11
Швеция - Королевство 3750 10
Турция - Турецкая республика 2535 10
Казахстан - Республика 5914 9
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1140 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3263 9
Великобритания - Лондон 2420 9
Нидерланды 3679 9
Польша - Республика 2015 8
Америка - Американский регион 2196 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3625 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2288 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1729 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1395 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3361 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4382 7
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 547 114
Зоология - наука о животных 2806 114
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26435 112
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 565 110
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5998 86
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 764 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51985 82
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5342 79
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1151 76
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 454 75
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55873 72
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2004 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20784 60
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 446 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32497 57
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9897 55
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 53
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4467 48
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8398 46
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1692 43
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 622 38
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11536 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15474 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10638 35
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2949 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10931 34
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6417 34
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5512 33
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4389 32
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1340 29
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5405 28
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1985 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8328 24
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4830 24
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 84 23
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2860 22
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1309 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17646 22
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 92 22
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 699 22
CNews - ZOOM.CNews 1856 62
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11492 16
New Scientist 1448 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6053 12
AP - Associated Press 2006 7
NEWSru.com 229 4
Чудо техники 60 3
Nature 824 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Forbes - Форбс 956 2
Bloomberg 1581 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2255 2
Phys.org 972 2
Washington Profile 142 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Nature Geoscience 21 1
CNews Техноблог 62 1
Trouw 3 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Wikipedia - Википедия 612 1
FT - Financial Times 1273 1
Tom’s Hardware 557 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1328 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 439 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 234 1
BleepingComputer - Издание 435 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 327 1
GizChina - Издание 84 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 671 1
The Guardian - Британская газета 392 1
Crunchbase 74 1
The Washington Post 345 1
Global Times 16 1
Korea Herald 46 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Российская газета 282 1
Юность - радиостанция 51 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3827 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8457 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 814 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 358 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
Futuresource Consulting 16 1
IDC - International Data Corporation 4956 1
Gartner - Гартнер 3631 1
Fortune Global 500 292 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 138 1
Forrester Research 830 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 352 1
SimilarWeb 58 1
CNews Мишень 177 1
Sirena - Сирена 3 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
СибНИПТИЖ ФГБНУ - Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства 4 4
РАН - Российская академия наук 2061 4
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 26 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 253 4
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1139 3
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 2
РКММП ГБПОУ ВО - Россошанский колледж мясной и молочной промышленности 2 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1683 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 17 2
ARI - Animal Research Institute - Animal Husbandry and Veterinary Research Institute - Институт животноводства и ветеринарного исследования 1 1
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 8 1
Роспотребнадзор РФ - МНИИЭМ - Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского 2 1
Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии ФГБНУ - Научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии 1 1
Salk Institute for Biological Studies - Института биологических исследований Солка 6 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 20 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
ВИВТ - Воронежский институт высоких технологий 3 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
РОСБИОТЕХ ФГБОУ ВО - Российский биотехнологический университет 1 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 8 1
NKU - Nankai University - Нанькайский университет 2 1
СПбГУВМ - Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 3 1
Durham University - Университет Дарема - Даремский университет 7 1
École Polytechnique de Montréal - Polytechnique Montréal - Политехническая школа Монреаля 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7639 13
Red Dot Design Award 57 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2164 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2612 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 3
Международный женский день - 8 марта 407 3
Samsung Forum 14 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Electrolux Design Lab 6 1
Старт Хаб 21 1
Kazan Digital Week 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 616 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 226 1
iF Design Awards 26 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1432747, в очереди разбора - 729145.
Создано именных указателей - 192637.
CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/