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Yota Скартел WiMAX Holding
Yota (Скартел) является частью группы компаний МегаФон, предоставляя услуги мобильной связи и интернета в сетях 2G/3G/4G. Бренд позиционируется как федеральный мобильный оператор, работающий на всей территории России. В 2012 году компания вошла в состав МегаФона, что позволило расширить зону покрытия и улучшить качество предоставляемых услуг. В настоящее время Yota развивает объединенную федеральную розничную сеть с МегаФоном, насчитывающую более 4000 салонов по всей стране.
Среди судебных разбирательств стоит отметить санкционные ограничения в отношении Альберта Авдоляна, чей фонд Telconet был создателем компании Скартел (Yota) в конце 2000-х годов. Также стоит упомянуть о банкротстве компании Arrival, основанной бывшим гендиректором Скартела Денисом Свердловым.
В технологическом плане компания активно внедряет современные решения:
- Развитие сети 4G
- Внедрение цифровых звонков
- Использование систем мониторинга трафика
- Реализация проектов по импортозамещению оборудования
Yota проводит регулярные исследования пользовательского поведения, анализируя тенденции в использовании мобильного интернета.
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СОБЫТИЯ
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|22.06.2026
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Умный автоплатеж оставит в плюсе баланс абонентов Yota
нцепции. Теперь сервис автоматически поддерживает баланс в плюсе, анализируя будущие списания и рассчитывая сумму пополнения с учетом тарифа и подключенных услуг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Умный автоплатеж в реальном времени отслеживает баланс пользователя и анализирует предстоящие списания, включая абонентскую плату и различные подписки. Сумма пополнения покрывает на месяц
|07.05.2026
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Yota обнулит трафик на «Облако Mail» для переноса файлов из iCloud
С 13 по 19 мая 2026 г. абоненты Yota смогут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в «Облако Mail», не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это позволит удобно и выгодно перенести личные архивы в «Облако Mail». Об этом
|17.04.2026
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«Авито» расширяет категорию сим-карт: на платформе появились МТС, «МегаФона» и Yota
«Авито» расширяет новую товарную категорию. Теперь на платформе доступны сим-карты от официальных магазинов операторов связи МТС, «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров». В продаже представлены сим-карты саморегистрации: с их помощью пользователь сможет самостоятельно выбрать номер и регион подключения.
|11.12.2025
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Yota подарит сим-карту вместе с первым паспортом
В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota. В течение первых трех месяцев они смогут воспользоваться выгодными и объемными пакетами мобильного интернета и минут. Об этом CNews сообщили представители Yota. Согласно исследован
|27.11.2025
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Yota запускает платформу для обмена архивными тарифами между абонентами
Yota представила сервис, который дает возможность действующим клиентам предложить выгодные условия своего архивного тарифа другим и получить за это бонус. Для этого абонентам Yota достаточно разместить собственный тариф на платформе YotaАрхив. За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет получать 20% от стоимости на собственный моби
|26.09.2025
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Аналитика Yota: интерес россиян к сервисам коротких сериалов вырос в 4 раза
С начала 2025 г. количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных. Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросло в 10 раз с начала года. На второй строчке — Dram
|26.09.2025
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Аналитика Yota: интерес россиян к сервисам коротких сериалов вырос в 4 раза
С начала 2025 г. количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители Yota. Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросл
|27.08.2025
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Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям
У клиентов Yota появилась возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы
|30.07.2025
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Аналитика Yota: россияне подружились с ИИ-компаньонами
аза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Yota. ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а п
|16.04.2025
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Аналитика Yota: интерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37%
на этих ресурсах, увеличилось на 24%. При этом на фоне бурного роста самиздат-платформ классические сервисы электронных библиотек показывают более скромную динамику. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за I квартал 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. В целом число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10% за г
|19.03.2025
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Аналитики Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в два раза
Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 г. увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных. Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 64% аудитории и обеспечивают 65% интернет-трафика этих ресурсов.
|11.02.2025
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Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года
популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов. В январе 2025 г. пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурент
|28.12.2024
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Yota: интерес россиян к сервисам по поиску работы вырос на треть
ах вырос на 33% год к году, а количество пользователей увеличилось на 17%. Самым быстрорастущим сервисом стал «Хабр Карьера», помогающий искать работу в ИТ-индустрии. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов. Также почти в два раза выросло время, которое соискатели проводят на сайтах по трудоустройству. Этот показатель составил в среднем 64 минут
|28.11.2024
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Yota выяснила, какие игры-таймкиллеры популярны у россиян
тратят на игру в шахматы (в два раза больше, чем в среднем на разные игры). Следующие в рейтинге — игры на дедукцию и эрудицию. Дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время. Об этом CNews сообщили представители Yota. К таймкилл
|29.10.2024
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Yota: россияне переходят на отечественные почтовые сервисы
аза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., трафик увеличился на 50%. А вот прирост аудитории иностранных аналогов составил только 17%, активность в них существенно упала. Это выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. Интерес к почтовым сервисам по итогам трех кварталов 2024 г. в целом значительно вырос. По сравне
|24.09.2024
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Аналитика Yota: у россиян растет интерес к астрологии и нумерологии
внению с 2023 г, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые восемь месяцев 2023 и 2024 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Особенно заметно в 2024 г. вырос интерес к нумерологии: ч
|16.08.2024
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Yota: россияне стали тратить на мобильные игры на 85% больше времени
11 часов, на 85% больше показателя 2023 г. Также растет аудитория игровых приложений — в июле 2024 г. она увеличилась в 1,5 в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр. Об этом CNews сообщили представители Yota. Самой популярной игрой по объему потраченного интернет-
|27.06.2024
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Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков
ет получают спам-звонки чаще, чем зумеры или старшее поколение. В среднем на каждого абонента этой возрастной группы приходится более 10 нежелательных вызовов в месяц. К таким выводам пришли эксперты Yota на основе статистики использования бесплатного сервиса «АнтиСПАМ». По данным аналитики, именно группа 21-30 лет получает наибольшее количество голосового спама (свыше 10 звонков в месяц).
|21.06.2024
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Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет
вывело эту страну в топ популярных зарубежных направлений 2024 г. При этом активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и Марокко. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более то
|22.05.2024
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«МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России
«МегаФон» объявляет об одновременном запуске проектов по продаже своих сим-карт («МегаФон» и Yota) в магазинах сети гипермаркетов «Линия», а также розничных точках компании «Комус». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сим-карты теперь можно приобрести в сети гипермаркетов
|25.04.2024
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Аналитика Yota: мужчины стали в два раза активнее пользоваться маркетплейсами
проводили за онлайн-шопингом. Наибольший прирост трафика показали зумеры и пользователи 56+ — за 2023 г. эти категории потратили в два раза больше гигабайт, чем годом ранее. Тренды выявили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. В среднем в 2023 г. каждый пользователь маркетплейсов использовал на 58% больше мобильного интерн
|04.04.2024
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В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota
их приобретения во всех многофункциональных центрах региона. Теперь у жителей областной столицы, районных городов и небольших населенных пунктов появилась возможность оформить SIM-карту «МегаФона» и Yota в офисах «Мои документы». Новой возможностью покупки SIM‑карт «МегаФона» и Yota смогут воспользоваться люди в мини-представительствах многофункционального центра «Мои документы», со
|28.03.2024
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Аналитика Yota: россияне стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени
росла на 43%. Лидирует по этому показателю сервис BelkaCar, продемонстрировавший троекратный рост за год. Наибольший прирост аудитории таких приложений обеспечили пользователи 46+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. В 2023 г. россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут*, чем годом ранее. Такж
|28.02.2024
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Аналитика Yota: интерес россиян к онлайн-чтению вырос на 50% за год
д. На фоне ухода из России шведской компании Storytel наибольший рост продемонстрировал сервис Bookmate, перезапустившийся в декабре 2022 г. после покупки «Яндексом». К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. По итогам 2023 г. самой популярной онлайн-библиотекой оказался «Литрес», его пользователи суммарн
|31.01.2024
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Аналитика Yota: российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост
активность в зарубежных Zoom и Skype в 2023 г. снизилась более чем на треть. При этом наибольший прирост аудитории приложений для видеозвонков обеспечили зумеры и пользователи 55+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. По итогам 2023 г. Zoom потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внут
|26.12.2023
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Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети «МегаФона» и Yota
По итогам 2023 г. китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. А моделью года оказался Honor X6. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Китайские производители впервые заняли все
|13.12.2023
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Аналитика Yota: россияне стали втрое активнее пользоваться нейросетями
возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать
|05.12.2023
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Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза
обильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%. Почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных. Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 60% аудитории и обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов.
|16.11.2023
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Аналитика Yota: аудитория мобильных приложений для инвестиций выросла на 20%
естиционных приложений увеличилось на 20% за год, а мобильный трафик на наиболее популярные из них вырос более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на базе анализа big data за 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. «Тинькофф инвестиции» остаются лидером рынка по числу пользователей и объему трафика. За минув
|27.10.2023
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Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify
за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Как показал «Индекс меломана», составленный аналитиками Yota на основе абонентского трафика за январь-сентябрь 2022 и 2023 гг., больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири. Об этом CNews сообщили представители Yota. Куда ушли пользова
|21.09.2023
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Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика
гр среди россиян вырос за год на на 63%. Самыми популярными игровыми приложениями стали Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками Yota на основе игрового трафика за первые полугодия 2022 и 2023 гг. В топе предпочтений у россиян — онлайн-платформа для создания игр Roblox, на нее приходится больше всего потребляемого трафик
|25.08.2023
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Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров
огам июля 2022 г. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data. Об этом CNews сообщили представители Yota. Как и летом 2022 г., сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11
|08.08.2023
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Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спам-звонкам
активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 г. спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн SMS. Об этом CNews сообщили представители Yota. ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 г. В июне 2022 г.
|28.07.2023
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Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться
Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет. По данным оператора, падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по
|27.12.2022
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Трафик на российские соцсети и мессенджеры увеличился почти в два раза с начала года: исследование Yota
соцсетей в России месячный объем трафика на отечественные сервисы увеличился почти в два раза с начала 2022 г., при этом количество пользователей выросло на 20%. Об этом CNews сообщили представители Yota. К таким выводам пришли специалисты федерального мобильного оператора Yota, проанализировав, как менялись количество уникальных пользователей и объемы трафика российских социальных
|15.11.2022
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В преддверии больших распродаж: Yota запустила опцию безлимитного трафика для онлайн-шопинга
Федеральный мобильный оператор Yota запускает новое предложение — безлимитный трафик на категорию мобильных приложений «Маркетплейсы». Опция открывает неограниченный доступ к сервисам Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс м
|06.10.2022
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Объем трафика на мобильные игры в августе 2022 г. был в два раза больше, чем в январе 2022 г.: исследование Yota
Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на образовательные сайты, видеоплатформы, а также на мобильные игры с 3 января 2022 г. по 18 сентября 2022 г. Трафик на о
|04.10.2022
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«Мегафон» и Yota объединяют розничные сети
ть эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». В обновленных салонах абоненты и «Мегафона», и Yota смогут получить консультацию и воспользоваться услугами: подключить SIM-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартф
|22.09.2022
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Никто не знает скорость своего мобильного интернета? – Yota провела опрос на улицах Москвы
Федеральный мобильный оператор Yota провел опрос на улицах Москвы, чтобы выяснить, знают ли жители города скорость своего мобильного интернета и смогут ли определить разницу между скоростями на двух разных смартфонах. Операт
|19.09.2022
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Yota: россияне стали в 1,5 раза активнее пользоваться мобильным интернетом за границей
Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубеж в период с 1 января по 7 сентября 2022 г. Количество пользователей за границей, использующих
Yota и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Денис 201 147
|Медведев Дмитрий 1665 63
|Никифоров Николай 1138 49
|Усманов Алишер 311 42
|Мартынов Владислав 115 40
|Путин Владимир 3454 39
|Адоньев Сергей 36 35
|Добрынин Владимир 35 34
|Авдолян Альберт 32 32
|Щеголев Игорь 699 31
|Торгов Игорь 42 30
|Чемезов Сергей 147 29
|Борзилов Давид 77 27
|Токаренко Максим 48 20
|Сморгонский Анатолий 44 19
|Пюскюлян Ирина 19 19
|Матвиенко Роман 33 19
|Русинов Михаил 54 18
|Мелихов Дмитрий 69 18
|Симаткина Светлана 71 18
|Оловянников Дмитрий 78 17
|Кусков Денис 221 16
|Иванов Егор 24 16
|Трофимчук Денис 55 16
|Башкевич Андрей 46 16
|Прахов Михаил 38 16
|Югай Виктор 66 15
|Мардер Наум 116 14
|Морошкин Александр 118 14
|Ким Андрей 58 14
|Пикульников Никита 38 14
|Лосев Станислав 45 13
|Соловьев Александр 120 12
|Белый Евгений 32 12
|Ситников Сергей 79 11
|Фомин Павел 61 11
|Зимин Вадим 18 11
|Занько Мария 64 11
|Брюквин Юрий 300 10
|Женихов Алексей 61 10
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