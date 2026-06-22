Yota - Скартел - WiMAX Holding

Умный автоплатеж оставит в плюсе баланс абонентов Yota нцепции. Теперь сервис автоматически поддерживает баланс в плюсе, анализируя будущие списания и рассчитывая сумму пополнения с учетом тарифа и подключенных услуг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Умный автоплатеж в реальном времени отслеживает баланс пользователя и анализирует предстоящие списания, включая абонентскую плату и различные подписки. Сумма пополнения покрывает на месяц

Yota обнулит трафик на «Облако Mail» для переноса файлов из iCloud С 13 по 19 мая 2026 г. абоненты Yota смогут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в «Облако Mail», не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это позволит удобно и выгодно перенести личные архивы в «Облако Mail». Об этом

«Авито» расширяет категорию сим-карт: на платформе появились МТС, «МегаФона» и Yota «Авито» расширяет новую товарную категорию. Теперь на платформе доступны сим-карты от официальных магазинов операторов связи МТС, «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров». В продаже представлены сим-карты саморегистрации: с их помощью пользователь сможет самостоятельно выбрать номер и регион подключения.

Yota подарит сим-карту вместе с первым паспортом В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota. В течение первых трех месяцев они смогут воспользоваться выгодными и объемными пакетами мобильного интернета и минут. Об этом CNews сообщили представители Yota. Согласно исследован

Yota запускает платформу для обмена архивными тарифами между абонентами Yota представила сервис, который дает возможность действующим клиентам предложить выгодные условия своего архивного тарифа другим и получить за это бонус. Для этого абонентам Yota достаточно разместить собственный тариф на платформе YotaАрхив. За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет получать 20% от стоимости на собственный моби

Аналитика Yota: интерес россиян к сервисам коротких сериалов вырос в 4 раза С начала 2025 г. количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных. Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросло в 10 раз с начала года. На второй строчке — Dram

Аналитика Yota: интерес россиян к сервисам коротких сериалов вырос в 4 раза С начала 2025 г. количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители Yota. Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросл

Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям У клиентов Yota появилась возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы

Аналитика Yota: россияне подружились с ИИ-компаньонами аза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Yota. ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а п

Аналитика Yota: интерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37% на этих ресурсах, увеличилось на 24%. При этом на фоне бурного роста самиздат-платформ классические сервисы электронных библиотек показывают более скромную динамику. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за I квартал 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. В целом число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10% за г

Аналитики Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в два раза Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 г. увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных. Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 64% аудитории и обеспечивают 65% интернет-трафика этих ресурсов.

Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов. В январе 2025 г. пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурент

Yota: интерес россиян к сервисам по поиску работы вырос на треть ах вырос на 33% год к году, а количество пользователей увеличилось на 17%. Самым быстрорастущим сервисом стал «Хабр Карьера», помогающий искать работу в ИТ-индустрии. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов. Также почти в два раза выросло время, которое соискатели проводят на сайтах по трудоустройству. Этот показатель составил в среднем 64 минут

Yota выяснила, какие игры-таймкиллеры популярны у россиян тратят на игру в шахматы (в два раза больше, чем в среднем на разные игры). Следующие в рейтинге — игры на дедукцию и эрудицию. Дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время. Об этом CNews сообщили представители Yota. К таймкилл

Yota: россияне переходят на отечественные почтовые сервисы аза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., трафик увеличился на 50%. А вот прирост аудитории иностранных аналогов составил только 17%, активность в них существенно упала. Это выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. Интерес к почтовым сервисам по итогам трех кварталов 2024 г. в целом значительно вырос. По сравне

Аналитика Yota: у россиян растет интерес к астрологии и нумерологии внению с 2023 г, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые восемь месяцев 2023 и 2024 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Особенно заметно в 2024 г. вырос интерес к нумерологии: ч

Yota: россияне стали тратить на мобильные игры на 85% больше времени 11 часов, на 85% больше показателя 2023 г. Также растет аудитория игровых приложений — в июле 2024 г. она увеличилась в 1,5 в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр. Об этом CNews сообщили представители Yota. Самой популярной игрой по объему потраченного интернет-

Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков ет получают спам-звонки чаще, чем зумеры или старшее поколение. В среднем на каждого абонента этой возрастной группы приходится более 10 нежелательных вызовов в месяц. К таким выводам пришли эксперты Yota на основе статистики использования бесплатного сервиса «АнтиСПАМ». По данным аналитики, именно группа 21-30 лет получает наибольшее количество голосового спама (свыше 10 звонков в месяц).

Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет вывело эту страну в топ популярных зарубежных направлений 2024 г. При этом активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и Марокко. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более то

«МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России «МегаФон» объявляет об одновременном запуске проектов по продаже своих сим-карт («МегаФон» и Yota) в магазинах сети гипермаркетов «Линия», а также розничных точках компании «Комус». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сим-карты теперь можно приобрести в сети гипермаркетов

Аналитика Yota: мужчины стали в два раза активнее пользоваться маркетплейсами проводили за онлайн-шопингом. Наибольший прирост трафика показали зумеры и пользователи 56+ — за 2023 г. эти категории потратили в два раза больше гигабайт, чем годом ранее. Тренды выявили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. В среднем в 2023 г. каждый пользователь маркетплейсов использовал на 58% больше мобильного интерн

В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota их приобретения во всех многофункциональных центрах региона. Теперь у жителей областной столицы, районных городов и небольших населенных пунктов появилась возможность оформить SIM-карту «МегаФона» и Yota в офисах «Мои документы». Новой возможностью покупки SIM‑карт «МегаФона» и Yota смогут воспользоваться люди в мини-представительствах многофункционального центра «Мои документы», со

Аналитика Yota: россияне стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени росла на 43%. Лидирует по этому показателю сервис BelkaCar, продемонстрировавший троекратный рост за год. Наибольший прирост аудитории таких приложений обеспечили пользователи 46+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. В 2023 г. россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут*, чем годом ранее. Такж

Аналитика Yota: интерес россиян к онлайн-чтению вырос на 50% за год д. На фоне ухода из России шведской компании Storytel наибольший рост продемонстрировал сервис Bookmate, перезапустившийся в декабре 2022 г. после покупки «Яндексом». К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. По итогам 2023 г. самой популярной онлайн-библиотекой оказался «Литрес», его пользователи суммарн

Аналитика Yota: российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост активность в зарубежных Zoom и Skype в 2023 г. снизилась более чем на треть. При этом наибольший прирост аудитории приложений для видеозвонков обеспечили зумеры и пользователи 55+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. По итогам 2023 г. Zoom потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внут

Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети «МегаФона» и Yota По итогам 2023 г. китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. А моделью года оказался Honor X6. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Китайские производители впервые заняли все

Аналитика Yota: россияне стали втрое активнее пользоваться нейросетями возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать

Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза обильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%. Почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных. Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 60% аудитории и обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов.

Аналитика Yota: аудитория мобильных приложений для инвестиций выросла на 20% естиционных приложений увеличилось на 20% за год, а мобильный трафик на наиболее популярные из них вырос более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на базе анализа big data за 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. «Тинькофф инвестиции» остаются лидером рынка по числу пользователей и объему трафика. За минув

Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Как показал «Индекс меломана», составленный аналитиками Yota на основе абонентского трафика за январь-сентябрь 2022 и 2023 гг., больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири. Об этом CNews сообщили представители Yota. Куда ушли пользова

Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика гр среди россиян вырос за год на на 63%. Самыми популярными игровыми приложениями стали Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками Yota на основе игрового трафика за первые полугодия 2022 и 2023 гг. В топе предпочтений у россиян — онлайн-платформа для создания игр Roblox, на нее приходится больше всего потребляемого трафик

Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров огам июля 2022 г. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data. Об этом CNews сообщили представители Yota. Как и летом 2022 г., сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11

Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спам-звонкам активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 г. спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн SMS. Об этом CNews сообщили представители Yota. ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 г. В июне 2022 г.

Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет. По данным оператора, падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по

Трафик на российские соцсети и мессенджеры увеличился почти в два раза с начала года: исследование Yota соцсетей в России месячный объем трафика на отечественные сервисы увеличился почти в два раза с начала 2022 г., при этом количество пользователей выросло на 20%. Об этом CNews сообщили представители Yota. К таким выводам пришли специалисты федерального мобильного оператора Yota, проанализировав, как менялись количество уникальных пользователей и объемы трафика российских социальных

В преддверии больших распродаж: Yota запустила опцию безлимитного трафика для онлайн-шопинга Федеральный мобильный оператор Yota запускает новое предложение — безлимитный трафик на категорию мобильных приложений «Маркетплейсы». Опция открывает неограниченный доступ к сервисам Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс м

Объем трафика на мобильные игры в августе 2022 г. был в два раза больше, чем в январе 2022 г.: исследование Yota Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на образовательные сайты, видеоплатформы, а также на мобильные игры с 3 января 2022 г. по 18 сентября 2022 г. Трафик на о

«Мегафон» и Yota объединяют розничные сети ть эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». В обновленных салонах абоненты и «Мегафона», и Yota смогут получить консультацию и воспользоваться услугами: подключить SIM-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартф

Никто не знает скорость своего мобильного интернета? – Yota провела опрос на улицах Москвы Федеральный мобильный оператор Yota провел опрос на улицах Москвы, чтобы выяснить, знают ли жители города скорость своего мобильного интернета и смогут ли определить разницу между скоростями на двух разных смартфонах. Операт