Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yota
Скартел
WiMAX Holding
Публикаций - 734, упоминаний - 1842
Yota упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свердлов Денис 170 115
|Медведев Дмитрий 1594 56
|Никифоров Николай 1145 47
|Усманов Алишер 268 38
|Добрынин Владимир 32 32
|Путин Владимир 2463 31
|Щеголев Игорь 685 30
|Адоньев Сергей 32 30
|Авдолян Альберт 28 26
|Мартынов Владислав 111 25
|Чемезов Сергей 134 25
|Сморгонский Анатолий 37 19
|Кусков Денис 212 16
|Морошкин Александр 118 14
|Мардер Наум 114 14
|Торгов Игорь 25 13
|Ситников Сергей 75 11
|Рейман Леонид 1008 10
|Иванов Егор 18 10
|Иванов Олег 130 8
|Брюквин Юрий 280 8
|Волин Алексей 114 8
|Сердюков Анатолий 78 7
|Жаров Александр 171 7
|Sie Winston - Си Уинстон 7 7
|Вольфсон Влад 57 6
|Ершова Светлана 8 6
|Соколов Михаил 27 6
|Массух Илья 202 6
|Таврин Иван 88 6
|Провоторов Александр 154 6
|Юсуфов Виталий 25 6
|Анкилов Константин 95 6
|Невская Екатерина 18 6
|Солодовников Дмитрий 55 6
|Шайхутдинов Роман 104 5
|Дубовсков Андрей 83 5
|Белоусов Сергей 229 5
|Солдатенков Сергей 155 5
|Страшнов Дмитрий 111 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174142, в очереди разбора - 996701.
Создано именных указателей - 70115.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174142, в очереди разбора - 996701.
Создано именных указателей - 70115.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru