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Yota Скартел WiMAX Holding

Yota - Скартел - WiMAX Holding

Yota (Скартел) является частью группы компаний МегаФон, предоставляя услуги мобильной связи и интернета в сетях 2G/3G/4G. Бренд позиционируется как федеральный мобильный оператор, работающий на всей территории России. В 2012 году компания вошла в состав МегаФона, что позволило расширить зону покрытия и улучшить качество предоставляемых услуг. В настоящее время Yota развивает объединенную федеральную розничную сеть с МегаФоном, насчитывающую более 4000 салонов по всей стране.

Среди судебных разбирательств стоит отметить санкционные ограничения в отношении Альберта Авдоляна, чей фонд Telconet был создателем компании Скартел (Yota) в конце 2000-х годов. Также стоит упомянуть о банкротстве компании Arrival, основанной бывшим гендиректором Скартела Денисом Свердловым.

В технологическом плане компания активно внедряет современные решения:

Yota проводит регулярные исследования пользовательского поведения, анализируя тенденции в использовании мобильного интернета.

Конкурирующие компании на рынке мобильной связи:

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

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Судебные дела (289) на сумму 3 666 177 114 ₽*
в качестве истца (52) на сумму 783 422 477 ₽*
в качестве ответчика (157) на сумму 116 533 548 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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22.06.2026 Умный автоплатеж оставит в плюсе баланс абонентов Yota

нцепции. Теперь сервис автоматически поддерживает баланс в плюсе, анализируя будущие списания и рассчитывая сумму пополнения с учетом тарифа и подключенных услуг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Умный автоплатеж в реальном времени отслеживает баланс пользователя и анализирует предстоящие списания, включая абонентскую плату и различные подписки. Сумма пополнения покрывает на месяц
07.05.2026 Yota обнулит трафик на «Облако Mail» для переноса файлов из iCloud

С 13 по 19 мая 2026 г. абоненты Yota смогут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в «Облако Mail», не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это позволит удобно и выгодно перенести личные архивы в «Облако Mail». Об этом
17.04.2026 «Авито» расширяет категорию сим-карт: на платформе появились МТС, «МегаФона» и Yota

«Авито» расширяет новую товарную категорию. Теперь на платформе доступны сим-карты от официальных магазинов операторов связи МТС, «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров». В продаже представлены сим-карты саморегистрации: с их помощью пользователь сможет самостоятельно выбрать номер и регион подключения.
11.12.2025 Yota подарит сим-карту вместе с первым паспортом

В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota. В течение первых трех месяцев они смогут воспользоваться выгодными и объемными пакетами мобильного интернета и минут. Об этом CNews сообщили представители Yota. Согласно исследован
27.11.2025 Yota запускает платформу для обмена архивными тарифами между абонентами

Yota представила сервис, который дает возможность действующим клиентам предложить выгодные условия своего архивного тарифа другим и получить за это бонус. Для этого абонентам Yota достаточно разместить собственный тариф на платформе YotaАрхив. За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет получать 20% от стоимости на собственный моби
26.09.2025 Аналитика Yota: интерес россиян к сервисам коротких сериалов вырос в 4 раза

С начала 2025 г. количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных. Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросло в 10 раз с начала года. На второй строчке — Dram
26.09.2025 Аналитика Yota: интерес россиян к сервисам коротких сериалов вырос в 4 раза

С начала 2025 г. количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители Yota. Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросл
27.08.2025 Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

У клиентов Yota появилась возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы
30.07.2025 Аналитика Yota: россияне подружились с ИИ-компаньонами

аза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Yota. ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а п
16.04.2025 Аналитика Yota: интерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37%

на этих ресурсах, увеличилось на 24%. При этом на фоне бурного роста самиздат-платформ классические сервисы электронных библиотек показывают более скромную динамику. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за I квартал 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. В целом число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10% за г
19.03.2025 Аналитики Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в два раза

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 г. увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных. Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 64% аудитории и обеспечивают 65% интернет-трафика этих ресурсов.
11.02.2025 Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года

популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов. В январе 2025 г. пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурент
28.12.2024 Yota: интерес россиян к сервисам по поиску работы вырос на треть

ах вырос на 33% год к году, а количество пользователей увеличилось на 17%. Самым быстрорастущим сервисом стал «Хабр Карьера», помогающий искать работу в ИТ-индустрии. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов. Также почти в два раза выросло время, которое соискатели проводят на сайтах по трудоустройству. Этот показатель составил в среднем 64 минут
28.11.2024 Yota выяснила, какие игры-таймкиллеры популярны у россиян

тратят на игру в шахматы (в два раза больше, чем в среднем на разные игры). Следующие в рейтинге — игры на дедукцию и эрудицию. Дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время. Об этом CNews сообщили представители Yota. К таймкилл
29.10.2024 Yota: россияне переходят на отечественные почтовые сервисы

аза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., трафик увеличился на 50%. А вот прирост аудитории иностранных аналогов составил только 17%, активность в них существенно упала. Это выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. Интерес к почтовым сервисам по итогам трех кварталов 2024 г. в целом значительно вырос. По сравне
24.09.2024 Аналитика Yota: у россиян растет интерес к астрологии и нумерологии

внению с 2023 г, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые восемь месяцев 2023 и 2024 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Особенно заметно в 2024 г. вырос интерес к нумерологии: ч
16.08.2024 Yota: россияне стали тратить на мобильные игры на 85% больше времени

11 часов, на 85% больше показателя 2023 г. Также растет аудитория игровых приложений — в июле 2024 г. она увеличилась в 1,5 в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр. Об этом CNews сообщили представители Yota. Самой популярной игрой по объему потраченного интернет-
27.06.2024 Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков

ет получают спам-звонки чаще, чем зумеры или старшее поколение. В среднем на каждого абонента этой возрастной группы приходится более 10 нежелательных вызовов в месяц. К таким выводам пришли эксперты Yota на основе статистики использования бесплатного сервиса «АнтиСПАМ». По данным аналитики, именно группа 21-30 лет получает наибольшее количество голосового спама (свыше 10 звонков в месяц).

21.06.2024 Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет

вывело эту страну в топ популярных зарубежных направлений 2024 г. При этом активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и Марокко. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более то
22.05.2024 «МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России

«МегаФон» объявляет об одновременном запуске проектов по продаже своих сим-карт («МегаФон» и Yota) в магазинах сети гипермаркетов «Линия», а также розничных точках компании «Комус». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сим-карты теперь можно приобрести в сети гипермаркетов

25.04.2024 Аналитика Yota: мужчины стали в два раза активнее пользоваться маркетплейсами

проводили за онлайн-шопингом. Наибольший прирост трафика показали зумеры и пользователи 56+ — за 2023 г. эти категории потратили в два раза больше гигабайт, чем годом ранее. Тренды выявили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. В среднем в 2023 г. каждый пользователь маркетплейсов использовал на 58% больше мобильного интерн
04.04.2024 В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota

их приобретения во всех многофункциональных центрах региона. Теперь у жителей областной столицы, районных городов и небольших населенных пунктов появилась возможность оформить SIM-карту «МегаФона» и Yota в офисах «Мои документы». Новой возможностью покупки SIM‑карт «МегаФона» и Yota смогут воспользоваться люди в мини-представительствах многофункционального центра «Мои документы», со
28.03.2024 Аналитика Yota: россияне стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени

росла на 43%. Лидирует по этому показателю сервис BelkaCar, продемонстрировавший троекратный рост за год. Наибольший прирост аудитории таких приложений обеспечили пользователи 46+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. В 2023 г. россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут*, чем годом ранее. Такж
28.02.2024 Аналитика Yota: интерес россиян к онлайн-чтению вырос на 50% за год

д. На фоне ухода из России шведской компании Storytel наибольший рост продемонстрировал сервис Bookmate, перезапустившийся в декабре 2022 г. после покупки «Яндексом». К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. По итогам 2023 г. самой популярной онлайн-библиотекой оказался «Литрес», его пользователи суммарн
31.01.2024 Аналитика Yota: российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост

активность в зарубежных Zoom и Skype в 2023 г. снизилась более чем на треть. При этом наибольший прирост аудитории приложений для видеозвонков обеспечили зумеры и пользователи 55+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota. По итогам 2023 г. Zoom потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внут
26.12.2023 Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети «МегаФона» и Yota

По итогам 2023 г. китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. А моделью года оказался Honor X6. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Китайские производители впервые заняли все

13.12.2023 Аналитика Yota: россияне стали втрое активнее пользоваться нейросетями

возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать

05.12.2023 Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза

обильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%. Почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных. Психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 60% аудитории и обеспечивают 63% интернет-трафика этих ресурсов.
16.11.2023 Аналитика Yota: аудитория мобильных приложений для инвестиций выросла на 20%

естиционных приложений увеличилось на 20% за год, а мобильный трафик на наиболее популярные из них вырос более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на базе анализа big data за 2022 и 2023 гг. Об этом CNews сообщили представители Yota. «Тинькофф инвестиции» остаются лидером рынка по числу пользователей и объему трафика. За минув
27.10.2023 Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify

за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Как показал «Индекс меломана», составленный аналитиками Yota на основе абонентского трафика за январь-сентябрь 2022 и 2023 гг., больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири. Об этом CNews сообщили представители Yota. Куда ушли пользова
21.09.2023 Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика

гр среди россиян вырос за год на на 63%. Самыми популярными игровыми приложениями стали Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками Yota на основе игрового трафика за первые полугодия 2022 и 2023 гг. В топе предпочтений у россиян — онлайн-платформа для создания игр Roblox, на нее приходится больше всего потребляемого трафик
25.08.2023 Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров

огам июля 2022 г. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data. Об этом CNews сообщили представители Yota. Как и летом 2022 г., сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11
08.08.2023 Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спам-звонкам

активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 г. спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн SMS. Об этом CNews сообщили представители Yota. ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 г. В июне 2022 г.

28.07.2023 Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет. По данным оператора, падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по

27.12.2022 Трафик на российские соцсети и мессенджеры увеличился почти в два раза с начала года: исследование Yota

соцсетей в России месячный объем трафика на отечественные сервисы увеличился почти в два раза с начала 2022 г., при этом количество пользователей выросло на 20%. Об этом CNews сообщили представители Yota. К таким выводам пришли специалисты федерального мобильного оператора Yota, проанализировав, как менялись количество уникальных пользователей и объемы трафика российских социальных

15.11.2022 В преддверии больших распродаж: Yota запустила опцию безлимитного трафика для онлайн-шопинга

Федеральный мобильный оператор Yota запускает новое предложение — безлимитный трафик на категорию мобильных приложений «Маркетплейсы». Опция открывает неограниченный доступ к сервисам Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс м
06.10.2022 Объем трафика на мобильные игры в августе 2022 г. был в два раза больше, чем в январе 2022 г.: исследование Yota

Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на образовательные сайты, видеоплатформы, а также на мобильные игры с 3 января 2022 г. по 18 сентября 2022 г. Трафик на о
04.10.2022 «Мегафон» и Yota объединяют розничные сети

ть эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». В обновленных салонах абоненты и «Мегафона», и Yota смогут получить консультацию и воспользоваться услугами: подключить SIM-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартф
22.09.2022 Никто не знает скорость своего мобильного интернета? – Yota провела опрос на улицах Москвы

Федеральный мобильный оператор Yota провел опрос на улицах Москвы, чтобы выяснить, знают ли жители города скорость своего мобильного интернета и смогут ли определить разницу между скоростями на двух разных смартфонах. Операт
19.09.2022 Yota: россияне стали в 1,5 раза активнее пользоваться мобильным интернетом за границей

Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубеж в период с 1 января по 7 сентября 2022 г. Количество пользователей за границей, использующих


Публикаций - 1580, упоминаний - 2247

Yota и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 967
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 235
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 211
Ростелеком 10948 159
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 111
Microsoft Corporation 25775 105
Samsung Electronics 11065 103
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 102
Yota Devices - YD 103 75
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 72
Apple Inc 13156 61
Telegram Group 2940 60
Huawei 4677 57
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 42
Yandex - Яндекс 9216 41
Meta Platforms - Facebook 4621 37
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 36
Telconet 35 35
VK - Mail.ru Group 3602 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 29
Ростелеком - Связьинвест 1719 28
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 28
Xiaomi - Сяоми 2232 25
HTC Corporation 1512 25
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
Google LLC 12690 23
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 23
Intel Corporation 12811 22
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 22
X Corp - Twitter 2938 21
Sony 6739 21
Основа Телеком 71 20
ZTE Corporation 800 20
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 19 19
IT Vision 23 19
LG Electronics 3735 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 17
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 44
Связной ГК 1401 40
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 38
Евросеть 1421 31
UPS 216 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 27
Garsdale Services 39 27
Telconet Capital 28 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Почта России ПАО 2370 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Kinetik 20 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Альфа-Групп 745 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 18
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 17
Метиз завод 27 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Tesla Motors 461 16
Westwood Capital 15 15
Arrival Group - Kensington-V - Kensington Capital Acquisition Corp V 14 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
Antara Capital 13 13
NanduQ - Qiwi 1013 13
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 13
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
Альфа-Банк 1979 12
Hyundai Motor Company 436 12
GFG - Lamoda - Купишуз 219 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 10
Россети Ленэнерго 1699 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 129
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 67
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 44
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Судебная власть - Judicial power 2500 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 11
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Федеральное казначейство России 1949 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 99
WiMAX Forum 69 9
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Bitcoin Foundation 8 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 806
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 761
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 591
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 585
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 584
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 521
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 451
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 336
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 318
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 317
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 299
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 270
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 270
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 228
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 218
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 215
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 167
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 163
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 161
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 152
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 142
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 132
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 118
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 117
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 113
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 110
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 99
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 94
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Google Android 15244 85
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 85
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 71
Yota Бизнес 61 61
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 52
Google YouTube - Видеохостинг 3002 46
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 41
Apple iOS 8583 39
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 37
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 29
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 29
Arrival Bus - электробус 28 28
Microsoft Windows 2000 8678 26
Yota SIM-карты 26 26
Microsoft Windows 16882 26
Yota WiMAX-сеть 24 24
HTC MAX 4G 36 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 23
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Apple iPad 4012 16
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ТАСС Телеком 38 3
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Crunchbase 74 2
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 56
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 33
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Рустелеком ТК 305 11
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ABI Research 236 3
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
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Allied Market Research 22 1
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
Mobile Research Group 87 1
OpenSignal 5 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 3
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 11 3
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
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ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
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