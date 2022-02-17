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Yota
Скартел
WiMAX Holding

Yota - Скартел - WiMAX Holding


17.02.2022 Yota открыла продажи SIM-карт в «Пятерочке» в Москве и МО
09.02.2022 VK Assistant занял первую линию поддержки в Yota
08.02.2022 Yota запустила тариф для «чиллеров»
31.01.2022 Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане»
28.01.2022 Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз
26.01.2022 Yota рассказала, на что пользователи тратили мобильный трафик в летних заграничных поездках
24.12.2021 Yota «обнулит» трафик на мессенджеры в Новый год
22.12.2021 Итоги Yota 2021: звонки и SMS сдают позиции, трафик бьет рекорды
20.12.2021 Yota запустила продажи модемов и роутеров на «Яндекс.маркете»
24.11.2021 Yota разместила терминалы EnerGO на точках продаж в Санкт-Петербурге
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях
29.10.2021 Yota открывает программу инноваций для стартапов
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру»
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете»
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо»
24.06.2021 Облачные игры стали доступны клиентам Yota
04.06.2021 Yota открыла продажу SIM-карт в Xcom-shop и Kotofoto
12.04.2021 Yota обнулит трафик на Okko
02.04.2021 Yota начала продажу SIM-карт в отделениях «Почты России»
23.03.2021 Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite
18.08.2020 Yota «выкрутила» связь на максимум
27.07.2020 Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon
19.09.2019 Yota Lab и «Планетарий 1» запускают «Институт перспективных технологий»
16.05.2019 Yota перешла на Microsoft Dynamics 365
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот
20.03.2019 НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota
04.03.2019 «М.видео» запустила продажи продуктов Yota
28.02.2019 Производителю Yota Phone грозит банкротство
11.02.2019 Yota реализовала кэширование данных на платформе Tarantool
22.01.2019 Гендиректор Yota внезапно уволился
24.07.2018 Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским
23.04.2018 Yota в разы снизила цены в Крыму
20.04.2018 Yota вложила 100 миллионов в «космический» технопарк
06.09.2017 У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы
22.05.2017 Yota выплатит пострадавшим от сбоя абонентам 20 миллионов
19.05.2017 Пользователи «Мегафона» и Yota сидят без связи. В сети сбой федерального масштаба
26.04.2017 Yota открывает виртуальный офис продаж

Публикаций - 734, упоминаний - 1842

Yota упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 250
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 191
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8616 171
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7919 128
Microsoft Corporation 22020 96
Ростех - Ростехнологии 2417 89
Samsung Electronics 9140 65
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2287 63
Yota Devices - YD 100 48
Huawei 3092 37
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1272 36
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1879 35
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 33
Meta - Facebook 4164 30
VK - Mail.ru Group 2938 28
Ростелеком - Связьинвест 1697 27
АФК Система ПАО 1616 26
Apple Inc 10393 24
Telconet 24 23
Telegram Group 710 20
Синтерра - Synterra 781 20
Ericsson 2686 20
Intel Corporation 11019 20
Yandex - Яндекс 4786 19
Корус Консалтинг ГК 999 18
HTC Corporation 1402 17
Основа Телеком 58 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 734 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 16
ZTE Corporation 647 16
IT Vision 19 15
LG Electronics 3259 14
Sony 6087 14
Twitter 2338 13
Telia Company - TeliaSonera 797 13
Freshtel - Фрештел 49 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1763 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 12
Dell EMC 4654 12
Cisco Systems 4678 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5025 31
Связной ГК 1112 30
Евросеть 1389 27
Garsdale Services 36 24
Telconet Capital 25 22
Arrival Group - Charge R&D 17 14
Почта России ПАО 1826 13
Альфа-Групп 594 13
Открытие ФК 2003 12
РЖД - Российские железные дороги 1400 11
Метиз завод 11 11
KIA Motors 85 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 10
UPS 101 10
Qiwi 854 10
Hyundai Motor 292 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2014 9
ЦУМ ТД - Торговый дом 51 9
Альфа-Банк 1341 9
Аэрофлот 625 9
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 32 8
Белый Ветер 340 8
Avito - Авито 206 8
X5 Group 660 7
Tesla Motors 264 6
Hyndai 14 6
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 117 6
Роснефть НК 423 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 517 6
ГПБ - Газпромбанк 817 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 597 6
Walt Disney Company 546 5
Kinetik 5 5
ВТБ - ВТБ24 644 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 5
Wildberries - Вайлдберриз 170 4
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7608 84
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2174 57
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 40
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1823 33
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 161 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2403 16
Президент Российской Федерации 3004 16
Правительство РФ 6988 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 985 14
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 14
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1047 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 10
Администрация Президента РФ 861 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2602 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6834 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 6
Роснано 626 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 6
Верховный суд Российской Федерации 626 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2077 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 595 5
Правительство Москвы 1483 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 804 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2912 4
Верховный суд Каймановых островов 4 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 629 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 3
Федеральное казначейство России 1140 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 22
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2490 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 6
WiMAX Forum 52 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 40 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 50 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 12 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 8 1
Bitcoin Foundation 8 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Linux Foundation 165 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 71 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4214 224
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1027 166
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 110
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30478 99
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10217 85
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3111 70
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9016 41
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4982 33
USB-модем 197 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12515 26
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 282 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6388 25
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 271 22
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5943 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 833 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2943 19
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 19
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 18
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 672 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4343 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3047 14
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 78 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1064 14
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 14
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 14
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 157 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6139 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5080 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3591 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1552 11
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 70 11
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 219 10
LTE-смартфон 139 10
Мобильное приложение - Mobile app 2557 10
Big Data - Большие данные 1894 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5628 9
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 850 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 9
Google Android 11665 64
Yota Бизнес 61 61
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 44
Apple iOS 6290 33
Apple iPhone - серия смартфонов 6000 27
Microsoft Windows 10 11204 22
Microsoft Skype 1892 21
HTC MAX 4G 33 20
Google YouTube - Видеохостинг 2199 19
WhatsApp Messenger 710 16
Yota SIM-карты 16 16
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 631 14
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 109 12
Rakuten Viber 470 12
Linux OS 7443 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1122 11
Yota WiMAX-сеть 0 10
Apple iPad 3568 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 10
Google Play - Google Store - Android Market 2665 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1481 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1351 8
Microsoft Windows XP 2379 8
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 689 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 491 7
Apple macOS 1369 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 7
Arrival Bus - электробус 7 7
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 7
Apple iPhone 6 581 6
Apple iPhone 5 734 6
Apple - App Store 2377 6
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Вольфсон Влад 57 6
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 5
Русский язык 3850 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 5
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 11 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 206 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2089 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 329 3
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 290 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 3
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 613 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1453 3
Эргономика 391 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 3
Образование в России 1558 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 876 2
Антитеррор 146 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 2
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 30 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 117 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 713 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 13
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 11
Коммерсантъ - Издательский дом 823 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 7
Forbes - Форбс 574 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 5
Муз-ТВ - телеканал 36 5
Пятый канал - Телеканал 46 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2241 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1146 4
The Guardian - Британская газета 317 4
Россия 24 - телеканал 94 4
NYT - The New York Times 953 4
Стрим-ТВ - телекомпания 143 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 3
РОИ - Российская общественная инициатива 71 3
РИА Новости 753 3
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 27 3
FT - Financial Times 1107 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 561 3
ТАСС Телеком 27 3
The Verge - Издание 463 3
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CNET - Издание 1577 2
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Bloomberg 988 2
Top Gear - автомобильная передача 7 2
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MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
Пикабу 7 1
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Frost & Sullivan 198 4
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ABI Research 230 2
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IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
GSMA Intelligence 7 1
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IHS Infonetics Research 90 1
OpenSignal 4 1
Allied Market Research 18 1
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Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 4
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ГУУ - Государственный университет управления 17 2
Сириус - Образовательный центр 112 2
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ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 216 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 589 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
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MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
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СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 31 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
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АГУ - Астраханский государственный университет 9 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 96 1
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МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 315 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 146 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 70115.
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