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Матвиенко Роман



10.02.2025 «МегаФон» покрыл сетью Собинский район Владимирской области 1
14.08.2024 «МегаФон» на День основания Суздаля съехались гости из 70 регионов страны 1
09.07.2024 «МегаФон» в Приморском крае возглавил новый топ-менеджер 1
31.05.2024 В селе Майское «МегаФон» включил связь 4G 1
07.05.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в селах Хорольского и Ханкайского округов 1
19.04.2024 «МегаФон» расширил сеть 4G в поселке Славянка 1
11.04.2024 Большие данные «МегаФона» помогут открыть новые направления туризма в Приморье 1
27.03.2024 «МегаФон» подключил 4G в селе на берегу реки Илистая 1
14.02.2024 «МегаФон» увеличил надежность сети в двух городах Приморья 1
25.01.2024 «МегаФон» усилил сигнал LTE в трех приморских селах 1
21.12.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в крупных новостройках Владивостока 1
05.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в 10 приморских селах 1
15.11.2023 «Мегафон» разогнал интернет в заповедном краю Приморья 1
10.11.2023 4G пришел в коттеджный поселок под Владивостоком 1
26.10.2023 Села на берегу реки Раздольной подключили к 4G «Мегафона» 1
19.09.2023 «Мегафон» ускорил интернет для жителей Уссурийска 1
12.09.2023 «Мегафон» включил 4G в селе на берегу Ханки 1
08.09.2023 «Мегафон» подключил к 4G село в Черниговском районе Приморья 1
26.07.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Преображении 1
20.07.2023 Высокоскоростной интернет пришел на пляжи Зарубино в Приморье 1
06.07.2023 На въезде в столицу Приморья улучшилось качество мобильной связи 1
30.06.2023 Территория 4G расширена в дачном массиве под Владивостоком 1
21.06.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в городе Фокино 1
21.06.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в городе Фокино 1
24.04.2023 Музыка и видео составляют половину мобильного трафика жителя Владивостока 1
05.04.2023 «Мегафон» в два раза увеличил скорость интернета в Хрустальном 1
24.03.2023 «Мегафон» усилил 4G во Владивостоке и Находке 1
18.01.2023 Жители двух поселений Приморья получили новое качество связи 1
03.11.2022 Жители коттеджного поселка в пригороде Владивостока получили новое качество связи 1
16.09.2022 «Мегафон» улучшил качество мобильного интернета на популярных пляжах Приморья 1
02.09.2022 «Мегафон» улучшил качество сети для участников Восточного экономического форума 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Матвиенко Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8897 31
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 19
Цифровые Привычки 26 1
БУХта - Buhta 87 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 9 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7717 24
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3992 24
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2921 24
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VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1004 17
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7019 9
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2705 6
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