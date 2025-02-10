Матвиенко Роман
Матвиенко Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8897 31
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 19
|Цифровые Привычки 26 1
|БУХта - Buhta 87 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
|СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
|Жемчужина - Санаторий 56 1
|USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 9 1
|ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
|Крепский Арсений 1 1
|Никитин Олег 34 1
|Зимин Вадим 4 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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