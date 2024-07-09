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«МегаФон» в Приморском крае возглавил новый топ-менеджер

Директором регионального отделения «МегаФона» в Приморском крае назначен Олег Никитин, который последние четыре года занимал аналогичную должность в Забайкалье. В числе основных задач нового топ-менеджера – реализация телеком-стратегии компании на массовом и корпоративном рынках, а также укрепление позиций МегаФона в активно развивающемся регионе Дальнего Востока.

В Приморском крае работает крупный логистический бизнес, предприятия энергетики, налажено производство автомобилей, сельскохозяйственной продукции, также динамично растет туристический бизнес — каждый год Приморский край привлекает сотни тысяч туристов, в том числе из стран Азии.

«Приморье — территория c большим потенциалом развития телеком-услуг в сфере крупного бизнеса и государственного сектора. Региональный рынок хорошо знаком новому директору, на этой территории началась его карьера в телеком-индустрии. Уверен, что профессиональные компетенции и опыт Олега помогут компании выйти на новый этап развития в регионе», — сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Вадим Зимин.

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«Вернувшись в Приморский край в качестве топ-менеджера своей целью вижу – сделать компанию лучшим оператором для наших абонентов, через развитие телеком-инфраструктуры и поддержания высоких стандартов обслуживания. Также сфокусирую усилия на расширении портфеля B2B-продуктов и реализации цифровых проектов в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Олег Никитин начал работу в «МегаФоне» в 2015 г. в Приморском филиале компании. С 2018 г. возглавлял Читинское региональное отделение. Среди крупных проектов, реализованным Олегом Никитиным, строительство сети связи на крупнейшем в Европе Удоканском месторождении меди в Забайкальском крае. Новый топ-менеджер сменил на этом посту Романа Матвиенко, который продолжил карьеру в другом филиале компании.

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