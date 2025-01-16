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Индексная книга (каталог) CNews*
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Никитин Олег



16.01.2025 «МегаФон» развивает LTE-сеть в Приморском крае 1
23.12.2024 «МегаФон» прокачал 4G на 350 базовых станциях в Приморье 1
17.12.2024 В таежном селе Полыниха «МегаФон» запустил LTE-связь 1
28.11.2024 Небольшое село Андреевка подключили к 4G «МегаФона» 1
13.11.2024 «МегаФон» расширил LTE-покрытие в Чугуевском округе 1
31.10.2024 В села Приморья приходит 4G «МегаФона» 1
09.10.2024 «МегаФон» включил 4G в небольших поселениях Приморья 1
17.09.2024 «МегаФон»: Райдеры Приморья могут передавать больше гигабайт со спусков «Арсгоры» 1
10.09.2024 «МегаФон»: из приморских зоопарков активно разлетаются фотографии обитателей дальневосточной тайги 1
14.08.2024 «МегаФон» улучшил связь на хасанских пляжах 1
24.07.2024 На пляжах Ливадии «МегаФон» разогнал 4G 1
09.07.2024 «МегаФон» в Приморском крае возглавил новый топ-менеджер 2
02.04.2024 «МегаФон» подключил к 4G Култуминское месторождение в Забайкалье 1
28.02.2024 «МегаФон» развернул LTE в 12 поселениях Забайкалья 1
07.12.2023 «Мегафон» увеличил территорию 4G в Забайкалье 1
02.11.2023 В селе Урлук «Мегафон» улучшил качество мобильной связи 1
28.08.2023 Новую базовую станцию запустил «Мегафон» в забайкальской глубинке 1
19.07.2023 «Мегафон» подключил к 4G одну из старейших станций забайкальского Транссиба 1
16.06.2023 Скорость интернета 4G в парке «Ивано-Арахлейский» выросла на 30% 1
22.05.2023 Жители забайкалького села впервые получили доступ к сети 4G «Мегафона» 1
09.03.2023 «Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Амур» в Забайкальском крае за год вырос на 15% 1
23.11.2020 Товары из магазинов «Вконтакте» доставит «Такси Вконтакте» 1
21.06.2019 «Ситимобил» запустил такси «Вконтакте» на платформе VK Mini Apps 1
02.07.2015 Российское подразделение Volvo CE внедрило систему «Альфа-Авто» 1
16.04.2015 Университет Потсдама внедрил коммуникационную платформу CommuniGate Pro 2
21.01.2015 CommuniGate Pro + IP Forum: интегрированное решение для селекторных совещаний пользователей IP-телефонии 1
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином 2
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
23.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
22.04.2014 Мобильные терминалы «Яндекс.Денег» выходят на рынок 1
19.09.2013 CommuniGate Systems: Будущее корпоративных коммуникаций — за модульными решениями 1
26.11.2002 Премии Европейской академии - молодым ученым России 1

Публикаций - 32, упоминаний - 35

Никитин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 23
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 4
Microsoft Corporation 24623 3
Ростелеком 9699 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Google LLC 11775 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
Yandex - Яндекс 7339 2
8213 2
Apple Inc 12099 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 2
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 2
Телеком-защита 53 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
1С-Рарус 887 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Samsung Electronics 10254 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
LG Electronics 3614 1
Крок - Croc 1777 1
Sony 6544 1
HTC Corporation 1499 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Deutsche Telekom 911 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ЛайфТелеком - Телфин 212 1
Rhapsody 57 1
Stalker Software GmbH 7 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Ситимобил - Служба такси 158 2
Почта России ПАО 2112 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
eBay Inc 1619 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Volvo Cars 253 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
British Airways - British Midland International 126 1
Volvo Trucks 13 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
Volvo Penta 6 1
Росбизнесбанк АРКБ 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Volvo Group 14 1
Volvo Buses 3 1
Геометрия НПО 140 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 9 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 6
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Mini Apps 58 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Apple macOS 2058 1
Linux OS 9936 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple - App Store 2890 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Exchange 1714 1
AMT IP Forum 14 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 1
1С-Рарус Альфа-Авто 60 1
Polycom RSS 2 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Microsoft Windows 15656 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
Соловьев Владимир 106 2
Герасимов Андрей 25 2
Салов Антон 38 2
Чернов Максим 31 2
Горбунов Алексей 29 2
Школьников Николай 26 2
Зайцев Николай 32 2
Мочальников Алексей 13 2
Тюкачев Андрей 3 2
Менделеев Яков 3 2
Аракелян Арам 9 1
Бедарев Виталий 17 1
Лосев Сергей 46 1
Симаков Олег 113 1
Кудрявцев Ярослав 1 1
Садовничий Виктор 60 1
Мамаев Максим 7 1
Фортов Владимир 16 1
Белов Юрий 13 1
Колесникова Ольга 8 1
Денисова Наталья 8 1
Калайда Игорь 12 1
Бутенко Владимир 23 1
Борисов Виталий 5 1
Малышев Александр 37 1
Сафонов Олег 11 1
Тюрина Мария 54 1
Тишков Александр 22 1
Кабанов Виктор 1 1
Хаин Виктор 1 1
Прохорчук Анна 1 1
Плотников Олег 4 1
Майсак Тимур 1 1
Третьяков Евгений 1 1
Лысенко Евгений 1 1
Никулин Алексей 2 1
Киселев Лев 1 1
Копорулина Елизавета 1 1
Soros George - Сорос Джордж 50 1
Лукова Галина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 16
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 10
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 6
Европа 21767 3
Россия - ДФО - Амурская область 732 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 348 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Украина 7608 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Монголия 347 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
ComputerWorld 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 2
РАН - Российская академия наук 1870 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 3 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
RKI - Robert Koch Institute - Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней 2 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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