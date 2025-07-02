Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» включил 4G еще в двух селах на берегу Уссури

Жителям сел Тихменево и Иннокентьевки Лесозаводского муниципального округа Приморья стала доступна мобильная связь 4G «МегаФона». Теперь они могут читать новости, слушать аудиокниги, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и общаться в Сети со своими друзьями и близкими на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора запустили в поселениях современные базовые станции и обеспечили устойчивое LTE-покрытие. Около 1500 человек, проживающих в Тихменево и Иннокентьевке, могут пользоваться цифровыми сервисами и звонить с помощью технологии VoLTE с улучшенным качеством звука.

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Цифровизация

Оба села расположены рядом с рекой Уссури, недалеко от федеральной трассы Уссури. В эти места часто приезжают любители рыбной ловли и спокойного отпуска вдали от городской суеты, а летом на базах отдыха останавливаются автотуристы, которые едут к морю, на юг Приморского края. Теперь рыбаки и путешественники смогут воспользоваться цифровыми картами, чтобы найти место для остановки, автозаправку или посмотреть актуальный прогноз погоды.

«Села Иннокентьевка и Тихменево находятся в нескольких десятках километров от Лесозаводска. Сельчанам не всегда бывает удобно ездить в город. Качественная мобильная связь дает им возможность дистанционно учиться, работать, пользоваться телемедициной и электронными государственными услугами. Мы последовательно развиваем нашу телеком-сеть в регионе, в том числе за счет включения в зону LTE небольших населенных пунктов в приморской глубинке», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

Власти объявили, какие частоты для 5G продадут, и как конкретно их будут продавать

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Для России подготовят экономически оправданные тарифы на 5G

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще