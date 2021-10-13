Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Приморский край
Приморье
Публикаций - 620, упоминаний - 1088
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тулаганов Руслан 19 15
|Никифоров Николай 1126 13
|Орловский Виктор 229 13
|Путин Владимир 1840 12
|Медведев Дмитрий 1437 12
|Дяблов Роман 11 11
|Козырев Алексей 270 8
|Щуров Алексей 8 6
|Валяева Елизавета 72 6
|Сысоева Евгения 7 6
|Тарасенко Андрей 8 4
|Лопаткин Герман 102 4
|Анкилов Константин 62 4
|Авербах Владимир 121 4
|Евраев Михаил 222 4
|Осеевский Михаил 227 4
|Миклушевский Владимир 11 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Борисов Юрий 91 4
|Логинов Александр 34 4
|Миллер Алексей 13 3
|Бутенко Юрий 64 3
|Албычев Александр 74 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Провоторов Александр 146 3
|Чурсин Игорь 20 3
|Вирцер Евгений 22 3
|Седин Александр 3 3
|Тепляков Александр 3 3
|Балаценко Андрей 29 3
|Нечипоренко Максим 8 3
|Попов Алексей 319 3
|Брыков Александр 3 3
|Шадаев Максут 384 3
|Егоров Игорь 40 3
|Плясенко Павел 9 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Брюквин Юрий 206 3
|Левыкин Андрей 14 3
|Фролов Павел 39 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru