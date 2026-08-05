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Россия ДФО Приморский край Приморье
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
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В пик сезона МТС прокачала мобильную сеть в Андреевке
конные и пешие маршруты. «По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – ежегодно лидирует в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся непрерывно. С
|21.07.2026
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Волна 4G накрыла бухты в приморской Ливадии
ечивает для абонентов стабильный цифровой комфорт во время отдыха», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.
|20.07.2026
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МТС ускорила интернет у ворот «Удэгейской легенды»
т о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Рощино Красноармейского района Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
|15.07.2026
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МТС раскинула LTE-сеть в «санаторной столице» центрального Приморья
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Кировском округе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильног
|10.07.2026
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Телефонные мошенники в Приморье нацелились на пенсионерок со средним доходом
За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Приморье более 17 млн звонков. Общая длительность опасных звонков составила более 4,5 млн мин
|26.06.2026
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Золотая долина, Николаевка и Новолитовск получили обновленные скорости интернета
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Партизанском округе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильног
|15.06.2026
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Из локальной среды в облачную: «Ростелеком» обеспечил надежность и масштабируемость портала «Приморье.ру»
«Ростелеком» перенес портал «Приморье.ру» на облачную платформу «Турбо Облако». Она позволяет масштабировать информационны
|09.06.2026
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МТС улучшила связь в транспортном хабе на границе с Китаем
ания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Пограничный Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
|28.05.2026
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Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае
а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае. Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) — это гибридное пространство, которое объединяет традиционный и киберспорт, предлагая посетителям условия д
|20.05.2026
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МТС удвоит в Приморье количество российских базовых станций «Иртея»
, Анучинского, Хоролького, Дальнегорского и Пожарского района Приморского края. В течение 2026 г. в Приморье будет реализован второй этап проекта по импортозамещению телеком-оборудования, а общ
|15.05.2026
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Число заказов на Ozon в Приморье увеличилось в 3 раза за год
Количество онлайн-заказов на маркетплейсе Ozon в Приморье увеличилось в три раза за год, а число активных клиентов — почти на 65%. В среднем,
|13.05.2026
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«МегаФон» готовит сеть к летнему наплыву туристов
тент и остаются на связи с родными и коллегами. Туристические маршруты привлекают не только жителей Приморского края, но и путешественников из других регионов Дальнего Востока, а также гостей и
|04.05.2026
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МТС автоматизировала работу Центра занятости населения Приморья
тов в режиме реального времени, позволяющая оперативно реагировать на пожелания и улучшать сервис. «Приморский край — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы среди бизнеса и госс
|22.04.2026
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К летнему сезону МТС ускорила интернет в «туристическом сердце» Приморья
со всего Дальнего Востока. «По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – один из лидеров в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся круглый год.
|20.04.2026
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ИТЦ Приморского края внедрил сертифицированную версию Innostage PAM
Информационно-технологический центр Приморского края (ИТЦ) внедрил Innostage PAM для управления привилегированным доступом к региональным информационным системам — как для собственных сотрудников, так и для подрядных организаций.
|16.04.2026
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МТС расширила LTE-сеть в «молочной столице» Приморья
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Хорольском районе Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
|15.04.2026
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Дачники и туристы Приморья встречают весну с улучшенным 4G
МегаФона» напрямую отвечает сезонным запросам: с апреля по октябрь в пригородных и прибрежных зонах Приморского края аналитики оператора фиксируют рост мобильного трафика на 30% относительно зи
|10.04.2026
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МТС прокачала сеть в районе самого популярного пляжа Приморья
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Ливадия Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
|31.03.2026
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МТС расширила систему мониторинга природных пожаров в Приморье
оекта видеомониторинга природных пожаров с помощью технологий искусственного интеллекта стартовал в Приморье еще в 2023 г. и сразу доказал свою эффективность. Сейчас в регионе уже успешно работ
|26.03.2026
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Приморье вошло в топ регионов по количеству смартфонов с поддержкой 5G
налом 5G. С декабря 2024 г. этот показатель вырос на 11%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приморский край вошел в топ-15 регионов по количеству смартфонов, поддерживающих технологию 5
|24.03.2026
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МТС ускорила интернет в самом туристическом районе Приморья
ких местах Приморского края. По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – один из лидеров в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь мы проводим непрерывн
|18.03.2026
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Самый восточный морской порт Приморья получил обновленные скорости интернета
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Ольга Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
|13.03.2026
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В Приморье стартовал проект «Спарго Технологии» по модернизации системы льготного лекарственного обеспечения региона
диный справочник» и ФНСИ до интеграции с федеральными системами РЭМД, ЕГИССО И ФРЛЛО. Кроме того, в Приморье реализованы возможности для работы с заявочной кампанией, государственными контракта
|27.01.2026
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Приморье лидирует по инвестициям бизнеса в облака на Дальнем Востоке
ировали в облачные решения. Об этом CNews сообщили представители МТС. По объему инвестиций в облака Приморский край стал безоговорочным лидером на Дальнем Востоке. При этом среди всех регионов
|16.01.2026
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Приморцы стали в шесть раз чаще использовать ИИ-ассистентов во время совещаний
на базе искусственного интеллекта. По данным аналитиков «МТС Линк», самыми популярными ИИ-опциями в Приморье стали транскрибация (перевод аудио в текст) и саммаризация (краткий пересказ встречи
|14.01.2026
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«Авито Работа»: Приморский край стал лидером по росту спроса на специалистов в 2025 году
регионах России работодатели активнее всего искали специалистов по сравнению с 2024 г. Лидером стал Приморский край, где число вакансий за год выросло на 77%, а средние предлагаемые зарплаты до
|17.12.2025
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«МегаФон» расширил LTE-покрытие на автодороге в Хасанском округе
тодороги Раздольное — Хасан. Проект реализован совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новые телеком-объекты пост
|27.11.2025
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Логистические и производственные компании Приморья стали втрое чаще подключать видеонаблюдение
ой промышленности и организации здравоохранения – за год количество таких клиентов выросло на 20%. «Приморский край – один из регионов-лидеров по спросу на сервисы умного видеонаблюдения. По ра
|20.11.2025
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ИИ «Биорг» ускорил прием граждан в МФЦ Приморского края
риёмов граждан в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае». Благодаря автоматизации команда МФЦ экономит порядка 2 тыс. человеко-часов
|23.10.2025
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Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края
работчик цифровой платформы RITM³, группа компаний Simetra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края. Цифровая копия станет инструментом для анализа перспективы развития края и оценки инвестиционных проектов. Проект осуществляется в рамках реализации программы стратегического
|17.10.2025
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МТС полностью обновила сеть на территории крупнейшего транспортного хаба Приморья
ает совершенствовать сеть и развивать цифровые сервисы на территории всех муниципальных образований Приморского края. В этом году мы уделили значительное внимание обновлению телеком-инфраструкт
|08.10.2025
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Мобильный интернет МТС впервые взлетел на вершину горы Облачная в Приморье
импийский огонь для Игр-2014 в Сочи. В ясную погоду видимость с вершины Облачной превышает 100 км. «Приморский край славится не только прекрасным морским побережьем, но и живописными горными ве
|08.10.2025
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Подключение к умным технологиям в приморских селах выросло на 40%
ования. Только в текущем году наши инженеры построили и модернизировали более 120 базовых станций в Приморье, причем большая часть работ проводилась в сельских населенных пунктах Михайловского,
|24.09.2025
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«МегаФон» расширяет LTE-покрытие в Михайловском районе Приморья
Жители еще трех сёл Михайловского района Приморья могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения «МегаФона». Абоненам доступны голосовые вызовы, передача данных и цифровые звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чис
|10.09.2025
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МТС запустила в Приморье гигабитный интернет нового поколения
МТС запустила в Приморском крае технологию фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до клиен
|04.09.2025
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В 2026 г. Ozon откроет крупный логистический комплекс во Владивостоке
ый фулфилмент-центр в Приморском крае. Комплекс появится на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье». Он создаст новые рабочие места, благоприятные условия для развития малого и средне
|09.06.2025
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МТС ускорила интернет вблизи Екатериновских пещер в Приморье
зовском, а также во Владивостоке и всех крупных городах региона», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.
|24.04.2025
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В Приморье создают первый умный город
В Приморском крае реализуется масштабный проект комплексного развития территории – «DNS Cити». Это первый проект, который реализуется на площадке будущего города-спутника Владивостока. Об этом CN
|18.04.2025
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«Авито Работа»: Приморский край стал лидером по приросту вакансий в I квартале 2025 года
намику числа открытых вакансий в разных регионах России за I квартал 2025 г. Согласно исследованию, Приморский край показал рекордный прирост числа вакансий среди всех регионов России. Количест
|02.04.2025
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МТС оцифровала родину знаменитой минеральной воды из Приморья
ественного производства. «Иртея» в Ласточке стала одной из российских базовых станций, запущенных в Приморье. Важно, что современное оборудование российского производства появилось в первую оче
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоева Евгения 129 128
|Никитин Олег 68 46
|Матвиенко Роман 33 29
|Путин Владимир 3454 24
|Тулаганов Руслан 21 20
|Орловский Виктор 408 18
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Никифоров Николай 1138 13
|Дяблов Роман 11 11
|Максименка Николай 17 9
|Козырев Алексей 328 8
|Щуров Алексей 10 8
|Ермоленко Евгений 8 8
|Осеевский Михаил 350 7
|Балаценко Андрей 32 7
|Вирцер Евгений 43 7
|Шадаев Максут 1210 6
|Миклушевский Владимир 18 6
|Валяева Елизавета 72 6
|Волошин Константин 16 6
|Копыл Владимир 8 6
|Челышев Илья 45 6
|Чекмарев Шамиль 50 6
|Двинина Олеся 89 6
|Щеголев Игорь 699 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Евраев Михаил 266 5
|Лопаткин Герман 104 5
|Брюквин Юрий 300 5
|Дмитриев Алексей 85 5
|Соловенчук Александр 156 5
|Карташов Андрей 10 5
|Колпаков Антон 57 5
|Заболотный Игорь 45 5
|Галаган Екатерина 8 5
|Мишустин Михаил 787 4
|Комиссаров Дмитрий 248 4
|Борисов Юрий 122 4
|Тарасенко Андрей 14 4
|Бутенко Юрий 65 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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