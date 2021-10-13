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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье


13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
13.09.2021 «Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга 1
13.09.2021 Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро 1
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 2
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
23.06.2021 Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона 2
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
10.06.2021 «Почта России» и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 1
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 6
26.01.2021 «Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек» 4
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
23.12.2020 Softline поставила «Доброфлоту» гиперконвергентное решение для обработки данных 1
22.12.2020 ОС Astra Linux стала платформой импортозамещения для госорганов Приморского края 2
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 2
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 3
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
02.11.2020 РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья 1
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных 1
23.10.2020 ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
13.08.2020 «Инфосистемы Джет» построила современный дата-центр для «Русагро» 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
17.04.2020 Уволен региональный ИТ-министр, отвечавший за электронные пропуска 8

Публикаций - 620, упоминаний - 1088

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 123
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 105
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 83
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 63
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 57
Ростелеком Дальсвязь 228 34
Ростелеком Связьинвест 773 15
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 14
Huawei 2750 13
Samsung Electronics 5878 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Ланит ГК 1185 10
СМАРТС Компания 236 9
Softline - Софтлайн 1507 7
Сумма Телеком - Sumtel 75 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 7
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 6
МегаФон Дальневосточный филиал 25 6
АльянсТелеком 8 6
Yota - Скартел 623 6
Microsoft Corporation 11628 6
Cisco Systems 2158 6
РТЛабс 145 5
Ланит ДВ 11 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 5
Ericsson 899 5
Yandex - Яндекс 4129 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 5
Рустелеком ТК 207 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
АФК Система ПАО 1057 5
Panasonic 1222 5
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 377 4
Скай Линк - Skylink 548 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 4
Аскон - Ascon 181 4
Oracle Corporation 3466 4
SAP SE 3272 4
VMware 1839 4
Почта России ПАО 1586 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 13
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
Газпром ПАО 538 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 5
Русагро Группа Компаний 143 5
Евросеть 939 5
Почта Банк 289 5
ЦКБН - Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры 4 4
Газпром ТюменНИИгипрогаз 4 4
ВНИПИгаздобыча 9 4
Гипрогазцентр 12 4
Гипроспецгаз 5 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 68 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 4
Славянка ГК 18 4
Visa International 1358 4
Газпром проектирование 5 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Подземгидроминерал НПЦ 4 4
Газпром промгаз 8 4
Связной ГК 897 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 3
Ак Барс Банк 174 3
Альфа-Банк 1135 3
Qiwi 783 3
Уралсиб Банк 391 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
РТС - Фондовая биржа 175 3
Аэрофлот 496 2
Открытие ФК 542 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 114 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
eBay Inc 565 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 65
Правительство РФ 2226 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 18
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 16
Президент Российской Федерации 1447 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 13
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 9
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 45 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 7
Петербургский метрополитен ГУП 49 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 7
Федеральное казначейство России 766 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 7
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 4
Правительство Ставропольского края 23 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 19
SoGo - Open Source Groupware 8 2
TIA - Telecommunications Industry Association 50 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 1
Союз машиностроителей России 26 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 64
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 62
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 30
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 24
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 21
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 17
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 15
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 11
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 11
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 9
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 6
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 4
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 4
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 90 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 15
ЭОС Дело СЭД 649 14
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Google Android 10752 6
Google YouTube - Видеохостинг 1833 5
Linux OS 4386 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Apple iOS 5744 5
Apple - App Store 2199 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 3
ЭОС Архивное дело 88 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
Электронный дневник 26 3
Speedtest by Ookla 32 3
Microsoft Skype 1501 3
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Microsoft Office 2004 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Wargaming World of Tanks 132 3
Apple iPad 3263 3
Microsoft Exchange 695 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 2
CloudМТS 19 2
Ред ОС 239 2
Тулаганов Руслан 19 15
Никифоров Николай 1126 13
Орловский Виктор 229 13
Путин Владимир 1840 12
Медведев Дмитрий 1437 12
Дяблов Роман 11 11
Козырев Алексей 270 8
Щуров Алексей 8 6
Валяева Елизавета 72 6
Сысоева Евгения 7 6
Тарасенко Андрей 8 4
Лопаткин Герман 102 4
Анкилов Константин 62 4
Авербах Владимир 121 4
Евраев Михаил 222 4
Осеевский Михаил 227 4
Миклушевский Владимир 11 4
Щеголев Игорь 676 4
Борисов Юрий 91 4
Логинов Александр 34 4
Миллер Алексей 13 3
Бутенко Юрий 64 3
Албычев Александр 74 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Провоторов Александр 146 3
Чурсин Игорь 20 3
Вирцер Евгений 22 3
Седин Александр 3 3
Тепляков Александр 3 3
Балаценко Андрей 29 3
Нечипоренко Максим 8 3
Попов Алексей 319 3
Брыков Александр 3 3
Шадаев Максут 384 3
Егоров Игорь 40 3
Плясенко Павел 9 3
Рудычева Наталья 81 3
Брюквин Юрий 206 3
Левыкин Андрей 14 3
Фролов Павел 39 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 291
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 165
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 162
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 142
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 107
Россия - ДФО - Амурская область 327 96
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 89
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 85
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 80
Россия - СФО - Иркутская область 565 79
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 72
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 66
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 63
Россия - ДФО - Магаданская область 233 59
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 56
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 170 56
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 56
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 55
Россия - УФО - Свердловская область 822 54
Россия - СФО - Новосибирская область 843 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 50
Россия - УФО - Тюменская область 597 47
Россия - Находка 80 45
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 43
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 43
Россия - Восточная Сибирь 195 42
Россия - СФО - Кемеровская область 496 42
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 42
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Россия - СФО - Республика Алтай 712 41
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 40
Россия - СФО - Красноярский край 691 40
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 40
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 36
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 35
Россия - ЦФО - Тульская область 760 35
Россия - СФО - Томская область 436 34
Россия - СФО - Омская область 395 34
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 32
Русский язык 1028 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 5
Региональное законодательство 45 5
Федеральное законодательство 254 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 5
Образование в России 381 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 4
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 3
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
Коррупция 22 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Великая Отечественная война 130 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 57 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 9
РИА Новости 657 3
PornHub 23 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
НТВ - Телекомпания 170 1
N+1 - Издание 95 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Известия ИД 59 1
Россия-1 - телеканал 20 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
CNews Analytics 2006 15
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
Автостат 9 3
IDC - International Data Corporation 2797 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 2
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 13
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 57 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ТГУ - Томский государственный университет 67 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 4 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 12 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 17 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
РАН - Российская академия наук 326 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
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