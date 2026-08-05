Россия - ДФО - Приморский край - Приморье

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Волна 4G накрыла бухты в приморской Ливадии ечивает для абонентов стабильный цифровой комфорт во время отдыха», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

МТС ускорила интернет у ворот «Удэгейской легенды» т о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Рощино Красноармейского района Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне

МТС раскинула LTE-сеть в «санаторной столице» центрального Приморья МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Кировском округе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильног

Телефонные мошенники в Приморье нацелились на пенсионерок со средним доходом За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Приморье более 17 млн звонков. Общая длительность опасных звонков составила более 4,5 млн мин

Золотая долина, Николаевка и Новолитовск получили обновленные скорости интернета МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Партизанском округе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильног

Из локальной среды в облачную: «Ростелеком» обеспечил надежность и масштабируемость портала «Приморье.ру» «Ростелеком» перенес портал «Приморье.ру» на облачную платформу «Турбо Облако». Она позволяет масштабировать информационны

МТС улучшила связь в транспортном хабе на границе с Китаем ания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Пограничный Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне

Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае. Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) — это гибридное пространство, которое объединяет традиционный и киберспорт, предлагая посетителям условия д

МТС удвоит в Приморье количество российских базовых станций «Иртея» , Анучинского, Хоролького, Дальнегорского и Пожарского района Приморского края. В течение 2026 г. в Приморье будет реализован второй этап проекта по импортозамещению телеком-оборудования, а общ

Число заказов на Ozon в Приморье увеличилось в 3 раза за год Количество онлайн-заказов на маркетплейсе Ozon в Приморье увеличилось в три раза за год, а число активных клиентов — почти на 65%. В среднем,

«МегаФон» готовит сеть к летнему наплыву туристов тент и остаются на связи с родными и коллегами. Туристические маршруты привлекают не только жителей Приморского края, но и путешественников из других регионов Дальнего Востока, а также гостей и

МТС автоматизировала работу Центра занятости населения Приморья тов в режиме реального времени, позволяющая оперативно реагировать на пожелания и улучшать сервис. «Приморский край — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы среди бизнеса и госс

К летнему сезону МТС ускорила интернет в «туристическом сердце» Приморья со всего Дальнего Востока. «По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – один из лидеров в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся круглый год.

ИТЦ Приморского края внедрил сертифицированную версию Innostage PAM Информационно-технологический центр Приморского края (ИТЦ) внедрил Innostage PAM для управления привилегированным доступом к региональным информационным системам — как для собственных сотрудников, так и для подрядных организаций.

МТС расширила LTE-сеть в «молочной столице» Приморья МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Хорольском районе Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне

Дачники и туристы Приморья встречают весну с улучшенным 4G МегаФона» напрямую отвечает сезонным запросам: с апреля по октябрь в пригородных и прибрежных зонах Приморского края аналитики оператора фиксируют рост мобильного трафика на 30% относительно зи

МТС прокачала сеть в районе самого популярного пляжа Приморья МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Ливадия Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне

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Приморье вошло в топ регионов по количеству смартфонов с поддержкой 5G налом 5G. С декабря 2024 г. этот показатель вырос на 11%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приморский край вошел в топ-15 регионов по количеству смартфонов, поддерживающих технологию 5

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Самый восточный морской порт Приморья получил обновленные скорости интернета МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Ольга Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне

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Приморье лидирует по инвестициям бизнеса в облака на Дальнем Востоке ировали в облачные решения. Об этом CNews сообщили представители МТС. По объему инвестиций в облака Приморский край стал безоговорочным лидером на Дальнем Востоке. При этом среди всех регионов

Приморцы стали в шесть раз чаще использовать ИИ-ассистентов во время совещаний на базе искусственного интеллекта. По данным аналитиков «МТС Линк», самыми популярными ИИ-опциями в Приморье стали транскрибация (перевод аудио в текст) и саммаризация (краткий пересказ встречи

«Авито Работа»: Приморский край стал лидером по росту спроса на специалистов в 2025 году регионах России работодатели активнее всего искали специалистов по сравнению с 2024 г. Лидером стал Приморский край, где число вакансий за год выросло на 77%, а средние предлагаемые зарплаты до

«МегаФон» расширил LTE-покрытие на автодороге в Хасанском округе тодороги Раздольное — Хасан. Проект реализован совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новые телеком-объекты пост

Логистические и производственные компании Приморья стали втрое чаще подключать видеонаблюдение ой промышленности и организации здравоохранения – за год количество таких клиентов выросло на 20%. «Приморский край – один из регионов-лидеров по спросу на сервисы умного видеонаблюдения. По ра

ИИ «Биорг» ускорил прием граждан в МФЦ Приморского края риёмов граждан в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае». Благодаря автоматизации команда МФЦ экономит порядка 2 тыс. человеко-часов

Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края работчик цифровой платформы RITM³, группа компаний Simetra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края. Цифровая копия станет инструментом для анализа перспективы развития края и оценки инвестиционных проектов. Проект осуществляется в рамках реализации программы стратегического

МТС полностью обновила сеть на территории крупнейшего транспортного хаба Приморья ает совершенствовать сеть и развивать цифровые сервисы на территории всех муниципальных образований Приморского края. В этом году мы уделили значительное внимание обновлению телеком-инфраструкт

Мобильный интернет МТС впервые взлетел на вершину горы Облачная в Приморье импийский огонь для Игр-2014 в Сочи. В ясную погоду видимость с вершины Облачной превышает 100 км. «Приморский край славится не только прекрасным морским побережьем, но и живописными горными ве

Подключение к умным технологиям в приморских селах выросло на 40% ования. Только в текущем году наши инженеры построили и модернизировали более 120 базовых станций в Приморье, причем большая часть работ проводилась в сельских населенных пунктах Михайловского,

«МегаФон» расширяет LTE-покрытие в Михайловском районе Приморья Жители еще трех сёл Михайловского района Приморья могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения «МегаФона». Абоненам доступны голосовые вызовы, передача данных и цифровые звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чис

МТС запустила в Приморье гигабитный интернет нового поколения МТС запустила в Приморском крае технологию фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до клиен

В 2026 г. Ozon откроет крупный логистический комплекс во Владивостоке ый фулфилмент-центр в Приморском крае. Комплекс появится на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье». Он создаст новые рабочие места, благоприятные условия для развития малого и средне

МТС ускорила интернет вблизи Екатериновских пещер в Приморье зовском, а также во Владивостоке и всех крупных городах региона», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

В Приморье создают первый умный город В Приморском крае реализуется масштабный проект комплексного развития территории – «DNS Cити». Это первый проект, который реализуется на площадке будущего города-спутника Владивостока. Об этом CN

«Авито Работа»: Приморский край стал лидером по приросту вакансий в I квартале 2025 года намику числа открытых вакансий в разных регионах России за I квартал 2025 г. Согласно исследованию, Приморский край показал рекордный прирост числа вакансий среди всех регионов России. Количест