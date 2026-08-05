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Россия ДФО Приморский край Приморье

Россия - ДФО - Приморский край - Приморье

СОБЫТИЯ


05.08.2026 В пик сезона МТС прокачала мобильную сеть в Андреевке

конные и пешие маршруты. «По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – ежегодно лидирует в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся непрерывно. С
21.07.2026 Волна 4G накрыла бухты в приморской Ливадии

ечивает для абонентов стабильный цифровой комфорт во время отдыха», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.
20.07.2026 МТС ускорила интернет у ворот «Удэгейской легенды»

т о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Рощино Красноармейского района Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
15.07.2026 МТС раскинула LTE-сеть в «санаторной столице» центрального Приморья

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Кировском округе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильног
10.07.2026 Телефонные мошенники в Приморье нацелились на пенсионерок со средним доходом

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Приморье более 17 млн звонков. Общая длительность опасных звонков составила более 4,5 млн мин
26.06.2026 Золотая долина, Николаевка и Новолитовск получили обновленные скорости интернета

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Партизанском округе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильног
15.06.2026 Из локальной среды в облачную: «Ростелеком» обеспечил надежность и масштабируемость портала «Приморье.ру»

«Ростелеком» перенес портал «Приморье.ру» на облачную платформу «Турбо Облако». Она позволяет масштабировать информационны
09.06.2026 МТС улучшила связь в транспортном хабе на границе с Китаем

ания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Пограничный Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
28.05.2026 Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае

а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае. Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) — это гибридное пространство, которое объединяет традиционный и киберспорт, предлагая посетителям условия д
20.05.2026 МТС удвоит в Приморье количество российских базовых станций «Иртея»

, Анучинского, Хоролького, Дальнегорского и Пожарского района Приморского края. В течение 2026 г. в Приморье будет реализован второй этап проекта по импортозамещению телеком-оборудования, а общ
15.05.2026 Число заказов на Ozon в Приморье увеличилось в 3 раза за год

Количество онлайн-заказов на маркетплейсе Ozon в Приморье увеличилось в три раза за год, а число активных клиентов — почти на 65%. В среднем,

13.05.2026 «МегаФон» готовит сеть к летнему наплыву туристов

тент и остаются на связи с родными и коллегами. Туристические маршруты привлекают не только жителей Приморского края, но и путешественников из других регионов Дальнего Востока, а также гостей и
04.05.2026 МТС автоматизировала работу Центра занятости населения Приморья

тов в режиме реального времени, позволяющая оперативно реагировать на пожелания и улучшать сервис. «Приморский край — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы среди бизнеса и госс
22.04.2026 К летнему сезону МТС ускорила интернет в «туристическом сердце» Приморья

со всего Дальнего Востока. «По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – один из лидеров в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь ведутся круглый год.

20.04.2026 ИТЦ Приморского края внедрил сертифицированную версию Innostage PAM

Информационно-технологический центр Приморского края (ИТЦ) внедрил Innostage PAM для управления привилегированным доступом к региональным информационным системам — как для собственных сотрудников, так и для подрядных организаций.
16.04.2026 МТС расширила LTE-сеть в «молочной столице» Приморья

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Хорольском районе Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
15.04.2026 Дачники и туристы Приморья встречают весну с улучшенным 4G

МегаФона» напрямую отвечает сезонным запросам: с апреля по октябрь в пригородных и прибрежных зонах Приморского края аналитики оператора фиксируют рост мобильного трафика на 30% относительно зи
10.04.2026 МТС прокачала сеть в районе самого популярного пляжа Приморья

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Ливадия Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
31.03.2026 МТС расширила систему мониторинга природных пожаров в Приморье

оекта видеомониторинга природных пожаров с помощью технологий искусственного интеллекта стартовал в Приморье еще в 2023 г. и сразу доказал свою эффективность. Сейчас в регионе уже успешно работ
26.03.2026 Приморье вошло в топ регионов по количеству смартфонов с поддержкой 5G

налом 5G. С декабря 2024 г. этот показатель вырос на 11%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приморский край вошел в топ-15 регионов по количеству смартфонов, поддерживающих технологию 5
24.03.2026 МТС ускорила интернет в самом туристическом районе Приморья

ких местах Приморского края. По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – один из лидеров в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь мы проводим непрерывн
18.03.2026 Самый восточный морской порт Приморья получил обновленные скорости интернета

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Ольга Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интерне
13.03.2026 В Приморье стартовал проект «Спарго Технологии» по модернизации системы льготного лекарственного обеспечения региона

диный справочник» и ФНСИ до интеграции с федеральными системами РЭМД, ЕГИССО И ФРЛЛО. Кроме того, в Приморье реализованы возможности для работы с заявочной кампанией, государственными контракта
27.01.2026 Приморье лидирует по инвестициям бизнеса в облака на Дальнем Востоке

ировали в облачные решения. Об этом CNews сообщили представители МТС. По объему инвестиций в облака Приморский край стал безоговорочным лидером на Дальнем Востоке. При этом среди всех регионов

16.01.2026 Приморцы стали в шесть раз чаще использовать ИИ-ассистентов во время совещаний

на базе искусственного интеллекта. По данным аналитиков «МТС Линк», самыми популярными ИИ-опциями в Приморье стали транскрибация (перевод аудио в текст) и саммаризация (краткий пересказ встречи
14.01.2026 «Авито Работа»: Приморский край стал лидером по росту спроса на специалистов в 2025 году

регионах России работодатели активнее всего искали специалистов по сравнению с 2024 г. Лидером стал Приморский край, где число вакансий за год выросло на 77%, а средние предлагаемые зарплаты до
17.12.2025 «МегаФон» расширил LTE-покрытие на автодороге в Хасанском округе

тодороги Раздольное — Хасан. Проект реализован совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новые телеком-объекты пост
27.11.2025 Логистические и производственные компании Приморья стали втрое чаще подключать видеонаблюдение

ой промышленности и организации здравоохранения – за год количество таких клиентов выросло на 20%. «Приморский край – один из регионов-лидеров по спросу на сервисы умного видеонаблюдения. По ра
20.11.2025 ИИ «Биорг» ускорил прием граждан в МФЦ Приморского края

риёмов граждан в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае». Благодаря автоматизации команда МФЦ экономит порядка 2 тыс. человеко-часов

23.10.2025 Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края

работчик цифровой платформы RITM³, группа компаний Simetra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края. Цифровая копия станет инструментом для анализа перспективы развития края и оценки инвестиционных проектов. Проект осуществляется в рамках реализации программы стратегического

17.10.2025 МТС полностью обновила сеть на территории крупнейшего транспортного хаба Приморья

ает совершенствовать сеть и развивать цифровые сервисы на территории всех муниципальных образований Приморского края. В этом году мы уделили значительное внимание обновлению телеком-инфраструкт
08.10.2025 Мобильный интернет МТС впервые взлетел на вершину горы Облачная в Приморье

импийский огонь для Игр-2014 в Сочи. В ясную погоду видимость с вершины Облачной превышает 100 км. «Приморский край славится не только прекрасным морским побережьем, но и живописными горными ве
08.10.2025 Подключение к умным технологиям в приморских селах выросло на 40%

ования. Только в текущем году наши инженеры построили и модернизировали более 120 базовых станций в Приморье, причем большая часть работ проводилась в сельских населенных пунктах Михайловского,
24.09.2025 «МегаФон» расширяет LTE-покрытие в Михайловском районе Приморья

Жители еще трех сёл Михайловского района Приморья могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения «МегаФона». Абоненам доступны голосовые вызовы, передача данных и цифровые звонки по технологии VoLTE, которая обеспечивает чис
10.09.2025 МТС запустила в Приморье гигабитный интернет нового поколения

МТС запустила в Приморском крае технологию фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до клиен
04.09.2025 В 2026 г. Ozon откроет крупный логистический комплекс во Владивостоке

ый фулфилмент-центр в Приморском крае. Комплекс появится на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье». Он создаст новые рабочие места, благоприятные условия для развития малого и средне
09.06.2025 МТС ускорила интернет вблизи Екатериновских пещер в Приморье

зовском, а также во Владивостоке и всех крупных городах региона», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.
24.04.2025 В Приморье создают первый умный город

В Приморском крае реализуется масштабный проект комплексного развития территории – «DNS Cити». Это первый проект, который реализуется на площадке будущего города-спутника Владивостока. Об этом CN
18.04.2025 «Авито Работа»: Приморский край стал лидером по приросту вакансий в I квартале 2025 года

намику числа открытых вакансий в разных регионах России за I квартал 2025 г. Согласно исследованию, Приморский край показал рекордный прирост числа вакансий среди всех регионов России. Количест
02.04.2025 МТС оцифровала родину знаменитой минеральной воды из Приморья

ественного производства. «Иртея» в Ласточке стала одной из российских базовых станций, запущенных в Приморье. Важно, что современное оборудование российского производства появилось в первую оче

Публикаций - 1439, упоминаний - 2568

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 338
МегаФон 10742 228
Ростелеком 10948 175
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 126
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 112
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 84
Ростелеком - Связьинвест 1719 49
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 38
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 34
АКОС 68 32
Yandex - Яндекс 9216 25
БУХта - Buhta 103 23
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 23
Huawei 4676 22
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 21
Samsung Electronics 11064 21
МТС - Примтелефон 47 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 17
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
9594 17
Microsoft Corporation 25775 14
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 13
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 13
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 13
Apple Inc 13154 13
Электросвязь 268 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 10
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 10
Softline - Софтлайн 3743 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 9
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
Почта России ПАО 2370 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
МТС Трэвел - MTS Travel 292 22
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 16
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
Газпром ПАО 1493 14
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Visa International 1993 9
Русагро Группа Компаний 379 9
Россети Ленэнерго 1699 9
Альфа-Банк 1979 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
ВТБ - Почта Банк 514 8
Связной ГК 1401 8
Приморье АКБ 7 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Транснефть 335 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 6
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Евросеть 1421 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 112
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 68
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 67
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 32
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 30
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 30
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 26
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 31 24
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Петербургский метрополитен ГУП 150 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 12
Федеральное казначейство России 1949 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 11
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 11
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 80
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Союз пенсионеров России 9 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 301
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 287
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ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 6 3
АмГУ - Амурский государственный университет 11 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
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Россия-Африка - саммит 4 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Зимние Азиатские игры 5 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
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