Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Приморцу заблокировали 7000 звонков от мошенников

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Приморского края в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис защитил приморцев от почти 23 миллионов спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество нежелательных звонков выросло почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом одному из жителей Владивостока злоумышленники пытались дозвониться более 7000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил приморцам более 12 лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Чаще всего жителям Приморья звонят из финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«Телефонные аферисты продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. По данным наших аналитиков, в первом полугодии самой распространенной «легендой» мошенников стали предложения о дополнительных доходах в инвестиционных проектах - на них приходится почти треть звонков. В тройку массовых мошеннических атак также входят звонки под видом специалистов мобильного оператора с предложением продлить номер телефона и звонки от имени сотрудников налоговой, почты и структур ЖКХ. Поэтому мы регулярно совершенствуем и обновляем антиспам-защиту. Так, помимо, сервиса блокировки нежелательных звонков «Защитник», можно подключить услугу «Безопасный звонок». Уже на первой минуте разговора искусственный интеллект предупреждает абонента, что с ним говорит мошенник. Только за полгода сервис оградил более 1200 приморцев от общения со злоумышленниками», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще