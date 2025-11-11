Разделы

Телеком Мобильная связь Импортонезависимость
|

Россияне, вернувшиеся из-за границы, будут «охлаждаться» без мобильного интернета

С 10 ноября 2025 г. в России официально введен период «охлаждения» для SIM-карт, вернувшихся из роуминга. Это означает, что в течение суток у SIM-карты не будет доступа в интернет и к SMS. Он также будет действовать для SIM-карт, которые не были активны в течение 72 часов.

Период «охлаждения» для SIM-карт вернувшихся в Россию граждан

Сотовые операторы запустили механизм «охлаждения» SIM-карт для лиц, приезжающих из-за границы. Об этом сообщило Минцифры.

Механизм в тестовом режиме начал действовать 10 ноября 2025 г. «Охлаждение» означает, что на SIM-карте не будут доступны услуги мобильного интернета и SMS.

«Данные меры необходимы для обеспечения безопасности граждан России. SIM-карты с мобильным интернетом могут находится внутри вражеских БПЛА (беспилотные летательные аппараты) и использоваться для их навигации, - заявило Минцифры. – Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников».

sim6.jpg

David Barber / Pexels
В России официально вступило в силу «охлаждение» для SIM-карт, вернувшихся из роуминга

Для россиян период охлаждения будет длиться 24 часа. Он будет активироваться при возвращении абонента из роуминга и в случае, если SIM-карта не была активна в течении 72 часов.

Как можно снять блокировку

В Миницфры полагают, что таким образом можно будет удостовериться, что SIM-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. От оператора связи должно придти SMS о факте блокировки, в нем должна быть указана информация о способах снятия блокировки.

Снять блокировку можно будет в любой момент, авторизовавшись с помощью CAPTCHA по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и SMS будет восстановлен. Также авторизацию можно будет пройти путем звонка в call-центр.

В «Мегафоне» подтвердили, что начали рассылать абонентам подобного рода SMS. В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») отказались от комментариев. В «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2) не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Ограничения для иностранных SIM-карт в России

Впервые идею о периоде «охлаждения» для зарубежных SIM-карт летом 2025 г. выдвинул министр цифрового развития Максут Шадаев. Он обосновал это необходимостью борьбы с беспилотниками. Тогда речь шла о SIM-картах, находящихся в России в роуминге. Тогда же министр говорил, что для снятия ограничений нужно будет ввести код CAPTCHA.

С 6 октября 2025 г. такого рода ограничения были введены для иностранцев, прибывающих в России. Об этом сообщали власти Белоруссии и Литвы, также данная информация подтверждалась лицами, владеющими иностранными SIM-картами. Минцифры эту информацию не комментировали. В текущем сообщении также нет комментариев относительно ограничений для иностранцев.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

В начале ноября СМИ сообщали, что период охлаждения также будет действовать в отношении россиян, вернувшихся из-за границы либо чьи SIM-карты не был активны в течение 72 часов. Официального подтверждения этому не было.

В случае попадания SIM-карты в режим «охлаждения» подключится к публичным Wi-Fi-сетям будет непросто: они обязаны проводить авторизацию пользователей, и наиболее популярным способом являются SMS, которые теперь приходить не будут.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Бизнес пострадал, а «выхлопа» нет. Маркировка звонков не спасла россиян от бесконечного спама. Опрос

Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости

Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Миллиарды людей почти 10 лет водили за нос. Смартфоны на Android показывают завышенный уровень сигнала сети

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/