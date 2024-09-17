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CAPTCHA Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart Капча
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.09.2024
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Киберпреступники взламывают Windows через CAPTCHA
Злоумышленники начали использовать поддельные CAPTCHA-тесты для установки вредоносного ПО на компьютеры с Windows. В «Газинформсервисе» вид
|24.07.2024
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Доказано: тесты CAPTCHA бесполезны. Они не защищают от ботов, зато отнимают у людей время, эквивалентное миллиардам долларов
вий от пользователя. Karen Grigorean / Unsplash Аллюзия на reCAPTCHA v1. Этот тест годами ежедневно раздражает миллионы людей по всему миру История теста началась в 1997 г., когда он назывался просто CAPTCHA и предлагал пользователям написать текст, который они видят на изображении. В 2007 г. вышла версия reCAPTCHA, а через два года ее купил Google. reCAPTCHA v2 вышла в 2014 г., а спустя че
|29.09.2022
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Создан «убийца» ненавистной CAPTCHA. В нем не нужно вводить символы и искать картинки
У CAPTCHA появился достойный конкурент Американская компания Cloudflare создала сервис Turnstil
|19.08.2021
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Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК
но, что, нажав комбинацию Tab и Enter в поддельной reCAPTCHA, пользователь переводит курсор на позицию «сохранить» и подтверждает команду. Нажатие остальных клавиш — это просто маскировка. Поддельная CAPTCHA позволяет обходить защиту браузеров Видеофайл в итоге воспроизводится, так что пользователь считает, что проверка reCAPTCHA пройдена успешно. Запустить вручную Как указывается в материа
|17.05.2021
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Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA»
Cloudflare избавится от CAPTCHA Компания Cloudflare собирается прекратить использование теста CAPTCHA для опре
|30.09.2020
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ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи»
и ЦИК. Скандал с «капчой», и чем он закончился Технология «капча» (русскоязычное прочтение акронима CAPTCHA — Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, автомат
|06.12.2018
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Найден способ взламывать любую CAPTCHA за долю секунды
дователей сообщила о создании самого совершенного на сегодняшний день инструмента прохождения теста CAPTCHA, передает The Indian Times. В основе метода лежит разработанный специально для этого
|30.10.2018
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Google запустил CAPTCHA, невидимую для пользователей
TCHA reCAPTCHA была создана в 2007 г. сотрудниками Университета Карнеги — Меллона на основе системы CAPTCHA, что расшифровывается как Completely Automated Public Turing test to tell Computers a
|21.05.2018
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Google запустила CAPTCHA, которую не нужно вводить
йту можно здесь. Что такое reCAPTCHA reCAPTCHA была создана на основе похожей системы под названием CAPTCHA, что расшифровывается как Completely Automated Public Turing test to tell Computers a
|04.12.2014
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Конец CAPTCHA как мы ее знаем. Google отличит людей от роботов с помощью котиков
3 декабря поисковик Google представил замену CAPTCHA, классическому тесту «на человечность», позволяющему интернет-сервисам различать реальных пользователей и ботов посредством распознавания искаженного текста. Как сообщает компания, прео
|06.05.2013
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Медведев: e-mail и captcha для записи к врачу являются лишними
на из слушательниц курса показала председателю правительства процедуру записи к врачу в местную больницу, Медведев назвал лишними требования об указании электронного адреса пользователя, а также ввод captcha (способ борьбы с автоматическим заполнением форм, требующий ввод последовательности цифр, изображенных на картинке). По поводу поля e-mail председатель правительства сказал, что электро
|14.11.2012
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«Почта России» запускает на своем сайте модуль CAPTCHA
С 14 ноября 2012 г. «Почта России» запускает на своем сайте www.russianpost.ru модуль CAPTCHA. Он позволит защитить ресурс от наплыва запросов, создаваемых программами-роботами. Такие запросы уже приводили к сбоям в работе сайта «Почты России» и осложняли работу с ним для обычны
|17.03.2008
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Русским платят $3 в день за «взлом» CAPTCHA
Представитель Google утверждает, что взломать CAPTCHA почтового сервиса очень сложно, и есть данные о том, что намного дешевле нанимать люд
|27.02.2008
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Спамеры ломают Gmail Captcha
Спамеры, взломавшие CAPTCHA Windows Live, используемую на почтовых сервисах типа Gmail, эксплуатируют их в своих
|13.02.2008
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Спамеры взломали CAPTCHA в Microsoft Live
Спамеры создали ПО, при помощи которого можно обойти систему защиты CAPTCHA Microsoft Live. По этой причине в последнее время вырос уровень нефильтруемого спама. По сообщениям Websense, компании, занимающейся компьютерной безопасностью, программа инсталируется
|21.01.2008
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Русские обошли «анти-бот»-систему Yahoo!
Группа русских программистов Network Security Research создала ПО, способное обойти систему защиты CAPTCHA, используемую в сервисах Yahoo!. CAPTCHA (Completely Automated Public Turing t
|07.11.2007
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CAPTCHA-троян «охотится» на учетные записи Yahoo!
Троян Captchar.A, предлагающий пользователям стриптиз в обмен на расшифровку изображений CAPTCHA (Completely Automatic Public Turing test to tell Computers and Humans apart), защищающих от автоматической регистрации, был замечен в использовании для почтового сервиса Yahoo!. Привлеч
|18.10.2007
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Технологию CAPTCHA можно направить на помощь слепым
а Белонги (Serge Belongie) создали технологию Soylent grid, объединяющую технологию защиты от спама CAPTCHA с наработками проекта GroZi, направленного на помощь слепым людям. CAPTCHA - т
|09.08.2007
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Captcha Hotmail и Gmail сдалась под натиском спамеров
оскольку учётные записи, замеченные в спаме, удаляются очень быстро – обычно за пару дней». Создание учётных записей на сервисах, где установлена защита от автоматических регистраций, так называемая «captcha», происходит следующим образом: троян, неспособный автоматически распознать искажённые цифры и буквы, которые надо ввести с картинки, отправляет картинку на мощный удалённый сервер. Там
CAPTCHA и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 5
|Путин Владимир 3454 4
|Зайцев Михаил 345 4
|Жаров Александр 183 3
|Кулин Филипп 53 3
|Крылов Павел 25 2
|Артимович Дмитрий 45 2
|Каргалев Ярослав 22 2
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 2
|Афонина Анастасия 8 2
|Canja Viorel - Канджа Вайорел 2 2
|Лямин Александр 75 1
|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Козлюк Артем 39 1
|Воронин Александр 4 1
|Новикова Кристина 1 1
|Федоров Михаил 30 1
|Ступин Дмитрий 5 1
|Нечовод Дмитрий 5 1
|Мильнер Юрий 137 1
|Колесников Виталий 6 1
|Гусев Игорь 19 1
|Андриенко Сергей 7 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Воронин Андрей 18 1
|Памфилова Элла 7 1
|Избаенков Артем 21 1
|Никитин Глеб 52 1
|Munsell Andrew - Манселл Эндрю 1 1
|Литвиненко Сергей 5 1
|Thomas Stefan - Томас Стефан 6 1
|Полякова Елена 12 1
|Скулкин Олег 80 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Федоров Олег 14 1
|Степанов Максим 10 1
|Макрушин Денис 8 1
|Артимовичи (братья) 23 1
|Воронины (братья) 1 1
|Павлов Никита 146 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 2
|MalwareHunterTeam 14 1
|HFS Research 49 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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