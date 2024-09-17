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CAPTCHA Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart Капча

CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.09.2024 Киберпреступники взламывают Windows через CAPTCHA

Злоумышленники начали использовать поддельные CAPTCHA-тесты для установки вредоносного ПО на компьютеры с Windows. В «Газинформсервисе» вид
24.07.2024 Доказано: тесты CAPTCHA бесполезны. Они не защищают от ботов, зато отнимают у людей время, эквивалентное миллиардам долларов

вий от пользователя. Karen Grigorean / Unsplash Аллюзия на reCAPTCHA v1. Этот тест годами ежедневно раздражает миллионы людей по всему миру История теста началась в 1997 г., когда он назывался просто CAPTCHA и предлагал пользователям написать текст, который они видят на изображении. В 2007 г. вышла версия reCAPTCHA, а через два года ее купил Google. reCAPTCHA v2 вышла в 2014 г., а спустя че
29.09.2022 Создан «убийца» ненавистной CAPTCHA. В нем не нужно вводить символы и искать картинки

У CAPTCHA появился достойный конкурент Американская компания Cloudflare создала сервис Turnstil
19.08.2021 Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК

но, что, нажав комбинацию Tab и Enter в поддельной reCAPTCHA, пользователь переводит курсор на позицию «сохранить» и подтверждает команду. Нажатие остальных клавиш — это просто маскировка. Поддельная CAPTCHA позволяет обходить защиту браузеров Видеофайл в итоге воспроизводится, так что пользователь считает, что проверка reCAPTCHA пройдена успешно. Запустить вручную Как указывается в материа
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA»

Cloudflare избавится от CAPTCHA Компания Cloudflare собирается прекратить использование теста CAPTCHA для опре
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи»

и ЦИК. Скандал с «капчой», и чем он закончился Технология «капча» (русскоязычное прочтение акронима CAPTCHA — Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, автомат
06.12.2018 Найден способ взламывать любую CAPTCHA за долю секунды

дователей сообщила о создании самого совершенного на сегодняшний день инструмента прохождения теста CAPTCHA, передает The Indian Times. В основе метода лежит разработанный специально для этого

30.10.2018 Google запустил CAPTCHA, невидимую для пользователей

TCHA reCAPTCHA была создана в 2007 г. сотрудниками Университета Карнеги — Меллона на основе системы CAPTCHA, что расшифровывается как Completely Automated Public Turing test to tell Computers a
21.05.2018 Google запустила CAPTCHA, которую не нужно вводить

йту можно здесь. Что такое reCAPTCHA reCAPTCHA была создана на основе похожей системы под названием CAPTCHA, что расшифровывается как Completely Automated Public Turing test to tell Computers a
04.12.2014 Конец CAPTCHA как мы ее знаем. Google отличит людей от роботов с помощью котиков

3 декабря поисковик Google представил замену CAPTCHA, классическому тесту «на человечность», позволяющему интернет-сервисам различать реальных пользователей и ботов посредством распознавания искаженного текста. Как сообщает компания, прео
06.05.2013 Медведев: e-mail и captcha для записи к врачу являются лишними

на из слушательниц курса показала председателю правительства процедуру записи к врачу в местную больницу, Медведев назвал лишними требования об указании электронного адреса пользователя, а также ввод captcha (способ борьбы с автоматическим заполнением форм, требующий ввод последовательности цифр, изображенных на картинке). По поводу поля e-mail председатель правительства сказал, что электро
14.11.2012 «Почта России» запускает на своем сайте модуль CAPTCHA

С 14 ноября 2012 г. «Почта России» запускает на своем сайте www.russianpost.ru модуль CAPTCHA. Он позволит защитить ресурс от наплыва запросов, создаваемых программами-роботами. Такие запросы уже приводили к сбоям в работе сайта «Почты России» и осложняли работу с ним для обычны
17.03.2008 Русским платят $3 в день за «взлом» CAPTCHA

Представитель Google утверждает, что взломать CAPTCHA почтового сервиса очень сложно, и есть данные о том, что намного дешевле нанимать люд
27.02.2008 Спамеры ломают Gmail Captcha

Спамеры, взломавшие CAPTCHA Windows Live, используемую на почтовых сервисах типа Gmail, эксплуатируют их в своих

13.02.2008 Спамеры взломали CAPTCHA в Microsoft Live

Спамеры создали ПО, при помощи которого можно обойти систему защиты CAPTCHA Microsoft Live. По этой причине в последнее время вырос уровень нефильтруемого спама. По сообщениям Websense, компании, занимающейся компьютерной безопасностью, программа инсталируется

21.01.2008 Русские обошли «анти-бот»-систему Yahoo!

Группа русских программистов Network Security Research создала ПО, способное обойти систему защиты CAPTCHA, используемую в сервисах Yahoo!. CAPTCHA (Completely Automated Public Turing t
07.11.2007 CAPTCHA-троян «охотится» на учетные записи Yahoo!

Троян Captchar.A, предлагающий пользователям стриптиз в обмен на расшифровку изображений CAPTCHA (Completely Automatic Public Turing test to tell Computers and Humans apart), защищающих от автоматической регистрации, был замечен в использовании для почтового сервиса Yahoo!. Привлеч
18.10.2007 Технологию CAPTCHA можно направить на помощь слепым

а Белонги (Serge Belongie) создали технологию Soylent grid, объединяющую технологию защиты от спама CAPTCHA с наработками проекта GroZi, направленного на помощь слепым людям. CAPTCHA - т
09.08.2007 Captcha Hotmail и Gmail сдалась под натиском спамеров

оскольку учётные записи, замеченные в спаме, удаляются очень быстро – обычно за пару дней». Создание учётных записей на сервисах, где установлена защита от автоматических регистраций, так называемая «captcha», происходит следующим образом: троян, неспособный автоматически распознать искажённые цифры и буквы, которые надо ввести с картинки, отправляет картинку на мощный удалённый сервер. Там

Публикаций - 134, упоминаний - 176

CAPTCHA и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 32
Microsoft Corporation 25775 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Apple Inc 13154 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Telegram Group 2940 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Yahoo! 3726 8
Ростелеком 10948 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Cloudflare 172 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
МегаФон 10742 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Газинформсервис - ГИС 496 3
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 3
Forcepoint - Websense 140 3
CleanTalk 6 3
9594 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Trend Micro 651 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 2
CloudEyE 8 2
Barracuda Networks 21 2
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 2
X Corp - Twitter 2938 2
Информзащита 941 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Резонанс НПП 407 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сеть Магазинов Горящих Путевок 5 1
Красный квадрат 11 1
Адамант 3 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
Hyundai Motor Company 436 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
СДМ-Банк 75 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
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