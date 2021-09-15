Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CAPTCHA
Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
Капча
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 100
CAPTCHA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7177 14
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 5
|Telegram Group 702 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
|Yandex - Яндекс 4103 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|VK - Mail.ru Group 2487 2
|Akamai Technologies 50 1
|DigitalOcean 16 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Cloudflare 50 1
|TeamViewer 78 1
|Trend Micro 346 1
|1С-Битрикс 349 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|Selectel - Селектел 137 1
|Facebook 3768 1
|Twitter 2204 1
|Alibaba Group 298 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
|SEC Consult Services 931 1
|eBay Inc 534 1
|Qiwi 783 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
|Жаров Александр 165 3
|Кулин Филипп 39 3
|Путин Владимир 1828 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
|Munsell Andrew - Манселл Эндрю 1 1
|Памфилова Элла 4 1
|Воронин Андрей 5 1
|Новикова Кристина 1 1
|Воронин Александр 1 1
|Козлюк Артем 39 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Назаров Александр 35 1
|Собянин Сергей 211 1
|Попов Михаил 51 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Головин Игорь 5 1
|Wikipedia - Википедия 279 1
|РосКомСвобода 75 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Лаборатория Артимовича 3 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru