CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча

Киберпреступники взламывают Windows через CAPTCHA Злоумышленники начали использовать поддельные CAPTCHA-тесты для установки вредоносного ПО на компьютеры с Windows. В «Газинформсервисе» вид

Доказано: тесты CAPTCHA бесполезны. Они не защищают от ботов, зато отнимают у людей время, эквивалентное миллиардам долларов вий от пользователя. Karen Grigorean / Unsplash Аллюзия на reCAPTCHA v1. Этот тест годами ежедневно раздражает миллионы людей по всему миру История теста началась в 1997 г., когда он назывался просто CAPTCHA и предлагал пользователям написать текст, который они видят на изображении. В 2007 г. вышла версия reCAPTCHA, а через два года ее купил Google. reCAPTCHA v2 вышла в 2014 г., а спустя че

Создан «убийца» ненавистной CAPTCHA. В нем не нужно вводить символы и искать картинки У CAPTCHA появился достойный конкурент Американская компания Cloudflare создала сервис Turnstil

Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК но, что, нажав комбинацию Tab и Enter в поддельной reCAPTCHA, пользователь переводит курсор на позицию «сохранить» и подтверждает команду. Нажатие остальных клавиш — это просто маскировка. Поддельная CAPTCHA позволяет обходить защиту браузеров Видеофайл в итоге воспроизводится, так что пользователь считает, что проверка reCAPTCHA пройдена успешно. Запустить вручную Как указывается в материа

Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» Cloudflare избавится от CAPTCHA Компания Cloudflare собирается прекратить использование теста CAPTCHA для опре

ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» и ЦИК. Скандал с «капчой», и чем он закончился Технология «капча» (русскоязычное прочтение акронима CAPTCHA — Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, автомат

Найден способ взламывать любую CAPTCHA за долю секунды дователей сообщила о создании самого совершенного на сегодняшний день инструмента прохождения теста CAPTCHA, передает The Indian Times. В основе метода лежит разработанный специально для этого

Google запустил CAPTCHA, невидимую для пользователей TCHA reCAPTCHA была создана в 2007 г. сотрудниками Университета Карнеги — Меллона на основе системы CAPTCHA, что расшифровывается как Completely Automated Public Turing test to tell Computers a

Google запустила CAPTCHA, которую не нужно вводить йту можно здесь. Что такое reCAPTCHA reCAPTCHA была создана на основе похожей системы под названием CAPTCHA, что расшифровывается как Completely Automated Public Turing test to tell Computers a

Конец CAPTCHA как мы ее знаем. Google отличит людей от роботов с помощью котиков 3 декабря поисковик Google представил замену CAPTCHA, классическому тесту «на человечность», позволяющему интернет-сервисам различать реальных пользователей и ботов посредством распознавания искаженного текста. Как сообщает компания, прео

Медведев: e-mail и captcha для записи к врачу являются лишними на из слушательниц курса показала председателю правительства процедуру записи к врачу в местную больницу, Медведев назвал лишними требования об указании электронного адреса пользователя, а также ввод captcha (способ борьбы с автоматическим заполнением форм, требующий ввод последовательности цифр, изображенных на картинке). По поводу поля e-mail председатель правительства сказал, что электро

«Почта России» запускает на своем сайте модуль CAPTCHA С 14 ноября 2012 г. «Почта России» запускает на своем сайте www.russianpost.ru модуль CAPTCHA. Он позволит защитить ресурс от наплыва запросов, создаваемых программами-роботами. Такие запросы уже приводили к сбоям в работе сайта «Почты России» и осложняли работу с ним для обычны

Русским платят $3 в день за «взлом» CAPTCHA Представитель Google утверждает, что взломать CAPTCHA почтового сервиса очень сложно, и есть данные о том, что намного дешевле нанимать люд

Спамеры ломают Gmail Captcha Спамеры, взломавшие CAPTCHA Windows Live, используемую на почтовых сервисах типа Gmail, эксплуатируют их в своих

Спамеры взломали CAPTCHA в Microsoft Live Спамеры создали ПО, при помощи которого можно обойти систему защиты CAPTCHA Microsoft Live. По этой причине в последнее время вырос уровень нефильтруемого спама. По сообщениям Websense, компании, занимающейся компьютерной безопасностью, программа инсталируется

Русские обошли «анти-бот»-систему Yahoo! Группа русских программистов Network Security Research создала ПО, способное обойти систему защиты CAPTCHA, используемую в сервисах Yahoo!. CAPTCHA (Completely Automated Public Turing t

CAPTCHA-троян «охотится» на учетные записи Yahoo! Троян Captchar.A, предлагающий пользователям стриптиз в обмен на расшифровку изображений CAPTCHA (Completely Automatic Public Turing test to tell Computers and Humans apart), защищающих от автоматической регистрации, был замечен в использовании для почтового сервиса Yahoo!. Привлеч

Технологию CAPTCHA можно направить на помощь слепым а Белонги (Serge Belongie) создали технологию Soylent grid, объединяющую технологию защиты от спама CAPTCHA с наработками проекта GroZi, направленного на помощь слепым людям. CAPTCHA - т