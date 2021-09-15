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CAPTCHA
Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
Капча


15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 14
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 11
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
01.06.2020 В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков 1
13.04.2020 В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу 1
28.11.2019 Российские хакеры заработали миллионы, выдавая визы в Европу вместо властей 1
26.06.2019 «Лаборатория Касперского» нашла в Google Play зловред, который под видом фоторедакторов крал деньги 1
21.12.2018 Знаменитый бесплатный сервис для обхода блокировок объявлен вредоносным ПО 1
06.12.2018 Найден способ взламывать любую CAPTCHA за долю секунды 13
30.10.2018 Google запустил CAPTCHA, невидимую для пользователей 1
08.10.2018 Тест Тьюринга стал вне закона в США 1
09.06.2018 Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов 1
07.06.2018 Путин высказался против блокировки Telegram 1
30.05.2018 Apple запрещает обновлять Telegram для iPhone и iPad 1
28.05.2018 Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 1
21.05.2018 Google запустила CAPTCHA, которую не нужно вводить 5
17.05.2018 В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник» 1
25.10.2017 WaveAccess защитит телеком от мошенников 1
26.06.2017 Найден новый тип кибератак. В опасности Google, Facebook и «Яндекс» 2
23.03.2017 «Системы Искусственного Интеллекта» представят систему видеофиксации авторизаций на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 1
21.02.2017 UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15 4
04.12.2014 Конец CAPTCHA как мы ее знаем. Google отличит людей от роботов с помощью котиков 1
07.11.2014 УФС внедрила новое решение по борьбе с фродом для корпоративных клиентов 1
28.08.2014 62% сайтов в 2013 г. содержали уязвимости высокой степени риска 1
15.07.2014 Вышел новый релиз антиспам-модуля для Drupal 1
23.10.2013 Где хранятся сайты? Обзор сетевого хранилища Buffalo TeraStation 7120r Enterprise 1
09.09.2013 DDoS-атаки стали доступны каждому 1
21.12.2012 Cколько зарабатывают операторы ботнетов 4
14.11.2012 «Почта России» запускает на своем сайте модуль CAPTCHA 2
07.11.2012 Agima разработала страховой магазин Intouch на платформе «1С-Битрикс» 1
19.06.2012 LiveJournal запустил новую систему перепостов и ряд других нововведений 2
28.04.2012 Почта Microsoft претерпела массовый взлом аккаунтов 1
05.03.2012 Как отработала веб-трансляция выборов. Полный отчет 1
11.08.2010 Рунет: новая система позволяет размещать рекламу в «капче» 1
09.04.2008 Аккаунты Gmail блокируются антиспам-сервисами 1
17.03.2008 Русским платят $3 в день за «взлом» CAPTCHA 3
27.02.2008 Спамеры ломают Gmail Captcha 4

Публикаций - 42, упоминаний - 100

CAPTCHA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7177 14
Apple Inc - Эппл Рус 7737 5
Telegram Group 702 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Yandex - Яндекс 4103 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Microsoft Corporation 11168 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Akamai Technologies 50 1
DigitalOcean 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Samsung Electronics 5730 1
Cloudflare 50 1
TeamViewer 78 1
Trend Micro 346 1
1С-Битрикс 349 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Selectel - Селектел 137 1
Facebook 3768 1
Twitter 2204 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
SEC Consult Services 931 1
eBay Inc 534 1
Qiwi 783 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
Таганский районный суд города Москвы 44 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
Президент Российской Федерации 1442 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Конституционный суд РФ 48 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 461 1
Правительство РФ 2208 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 101 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
WhatsApp Messenger 654 6
Google Android 10751 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Rakuten Viber 429 5
Apple - App Store 2198 5
AWS - Amazon Web Services 569 5
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 4
Apple iOS 5742 4
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
Google Street View 35 3
Apple FaceTime 145 3
Apple iMessage - Мессенджер 116 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Java - Язык программирования 1180 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Translate 39 1
Luminati - VPN-сервис 2 1
AltaVista 7 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Яндекс.Метрика 81 1
DeepMasterPrints - нейросеть 4 1
Минцифры РФ Госуслуги стоп коронавирус 1 1
Google Analytics 70 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Google Advanced Risk Analysis 1 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 1
SQL - Язык программирования 436 1
Symbian OS 782 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Maps - Карты Google 401 1
Apple Touch ID 207 1
Apple Face ID 118 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Жаров Александр 165 3
Кулин Филипп 39 3
Путин Владимир 1828 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
Munsell Andrew - Манселл Эндрю 1 1
Памфилова Элла 4 1
Воронин Андрей 5 1
Новикова Кристина 1 1
Воронин Александр 1 1
Козлюк Артем 39 1
Артимович Дмитрий 19 1
Назаров Александр 35 1
Собянин Сергей 211 1
Попов Михаил 51 1
Зайцев Михаил 145 1
Лысенко Эдуард 209 1
Головин Игорь 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
США - Калифорния 975 2
Вьетнам - Ханой 19 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Чехия - Прага 68 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Япония 2811 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Швеция - Королевство 764 1
Европа 3788 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Wikipedia - Википедия 279 1
РосКомСвобода 75 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Лаборатория Артимовича 3 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - CIPR Digital Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
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