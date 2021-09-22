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Резонанс НПП



22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
06.08.2021 В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления 1
04.06.2021 Apple проговорилась о своей новой операционной системе 1
26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 1
17.02.2021 Исследование ИЦ «Ай-Теко»: Россия на третьем месте по числу патентных заявок на блокчейн-технологии 1
17.11.2020 Правообладатели проиграли. Скандальное ПО для скачивания с YouTube вернули на GitHub 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
06.10.2020 Microsoft снова купит Nokia 1
01.09.2020 Технологии хранения данных: что дальше? 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 1
08.06.2020 Российского диджея арестовали за масштабные киберпреступления 1
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 1
20.01.2020 Кибербезопасность 1
25.12.2019 Начались продажи первых в мире 20-терабайтных винчестеров 1
16.12.2019 Western Digital нашла революционный способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 1
25.09.2019 Apple вернула самую скандальную функцию в самый популярный iPhone 1
13.08.2019 Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM 1
17.07.2019 В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США 1
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры 1
15.07.2019 iPhone взорвался в руках 11-летней девочки. Видео 1
05.06.2019 Основатель ARM: Травля Huawei погубит нашу компанию и ударит по всем ИТ-компаниям мира 1
21.05.2019 Закрыть периметр: как современные технологии пресекают утечки данных по вине сотрудников 1
25.04.2019 Москвичку отдали под суд за «подарочную» SIM-карту 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 1
29.03.2019 Россияне нашли в чипах Intel аппаратную закладку, через которую можно воровать данные из ПК 1
27.02.2019 Гений инвестиций Уоррен Баффет избавился от акций Oracle на $2,1 млрд 1
06.02.2019 Госдума напала на Apple за «тормознутые» iPhone 1
04.01.2019 Huawei сурово наказала сотрудников, разместивших в сети поздравление с iPhone 1
27.12.2018 InfoWatch: главные утечки 2018 года 1
16.11.2018 Microsoft Office поймали на тайном сборе данных пользователей. Опрос 1
22.10.2018 InfoWatch представила исследование об утечках данных на Ближнем Востоке 1
09.10.2018 «Mail.ru для бизнеса» представила сервис для поиска фото посетителей мероприятий 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
24.09.2018 Дайджест утечек InfoWatch: как происходят случаи компрометации платежной информации 1
20.08.2018 Найден революционный способ увеличить емкость жестких дисков на треть 1
03.08.2018 В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы 1
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 1
30.05.2018 Автопилот Tesla протаранил стоящую полицейскую машину 1

Публикаций - 83, упоминаний - 88

Резонанс НПП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10648 7
Intel Corporation 11224 6
Meta Platforms - Facebook 4257 6
Samsung Electronics 9306 4
Oracle Corporation 5997 3
Huawei 3201 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 3
Yandex - Яндекс 4965 3
Seagate Technology 684 2
Microsoft Corporation 22414 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 580 2
Directum - Директум 826 2
IBM - International Business Machines Corp 8904 2
Крок - Croc 1612 1
VK - Mail.ru Group 3036 1
Shenzhen Yidaheng Technology 2 1
Toshiba Corporation 2828 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2025 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 984 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5417 1
SAP SE 4553 1
AMD - Advanced Micro Devices 3645 1
Google LLC 10214 1
Нетком - Netkom 4 1
Cisco Systems 4711 1
Hikvision - Хиквижн 36 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 517 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1490 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1279 1
Центел - Центральный телеграф 404 1
Sony 6131 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
NEC 1739 1
Инкома - Incoma 14 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1292 1
Red Hat 1181 1
Электросвязь 212 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2091 2
Гипросвязь ПАО 70 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 290 1
Связной ГК 1152 1
Visa International 1751 1
АТАК - сеть магазинов 2626 1
Газпром ПАО 973 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1953 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 5
Правительство РФ 7881 4
Президент Российской Федерации 3541 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 495 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 309 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 872 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 704 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10409 22
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3653 10
Website - Вебсайт 7866 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11137 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18190 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26441 7
Сервер - Серверные платформы 8996 7
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3351 6
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3328 6
ARM64 - Архитектура процессора 1255 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10586 4
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 635 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5229 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7463 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1721 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3080 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2368 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41879 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8933 3
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 13 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1397 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6584 3
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 3
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 69 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1106 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4712 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 2398 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 720 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 758 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3447 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 3750 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3757 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3890 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7995 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6393 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2108 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 6894 2
HAMR HDD - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 33 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2119 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1899 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6200 5
ЭОС Дело СЭД 3629 4
Google Android 11912 3
WhatsApp Messenger 742 3
Apple iOS 6381 3
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 49 2
Apple iPhone 6 2221 2
Apple iPad 3639 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1413 1
Samsung Galaxy Note 641 1
Microsoft Office 3230 1
Oracle Java Development Kit - JDK 94 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 665 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 447 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 1
IBM Watson 144 1
Intel Optane Memory 107 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 732 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1052 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 326 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 322 1
Microsoft Windows XP 2386 1
Apple iPhone 2018 34 1
Microsoft Windows 10 11450 1
Google Play - Google Store - Android Market 2721 1
Intel Core - Семейство процессоров 1481 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 1
Huawei Mate - серия смартфонов 247 1
Directum СЭД - ECM-система 181 1
Intel Pentium III 718 1
Рейман Леонид 1009 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Путин Владимир 2530 2
Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
Конявский Валерий 8 1
Сальников Алексей 3 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 1
Brownlee Marques - Браунли Маркес 5 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Andrews Jack - Эндрюс Джек 2 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Проколов Роман 48 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45485 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13429 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13306 8
Россия - Российская федерация - РФ 106789 8
Германия - Федеративная Республика 8679 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33394 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11581 5
Италия - Итальянская Республика 3244 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2176 3
Россия - СФО - Новосибирск 3244 3
Земля - планета Солнечной системы 7271 3
Канада 3232 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3031 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 3
Европа 11576 2
Австралия - Австралийский Союз 2761 2
Франция - Французская Республика 5570 2
США - Калифорния 3375 1
Германия - Берлин 632 1
США - Иллинойс 317 1
Европа Восточная 2908 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1551 1
Россия - СФО - Кемеровская область 672 1
Нидерланды 2172 1
Турция - Турецкая республика 1672 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2836 1
Южная Корея - Республика 4251 1
Бельгия - Королевство 851 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1351 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 724 1
Украина 6107 1
Китай - Тайвань 2018 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2013 1
Россия - ДФО - Магаданская область 308 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1039 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 925 1
Словения - Республика 201 1
Швеция - Королевство 2030 1
Финляндия - Финляндская Республика 1750 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2567 8
Мошенничество - Махинации 1751 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 3
Пиратство - Авторское право 492 3
Чипокалипсис - Chipocalypse 33 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6680 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10922 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1440 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 1
СИЗО - Следственный изолятор 108 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1777 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 81 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 475 1
Forbes - Форбс 587 1
ZDnet 584 1
РИА Новости 764 1
AnandTech 68 1
23ABC News 147 1
PhoneArena 70 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 45 1
500 Startups 3663 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
ИнфоКом 58 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2727 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
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