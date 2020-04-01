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Резонанс НПП
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.04.2020
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Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Американский физик и лауреат Нобелевской премии Николас Бломберген еще 59 лет назад предположил, что существует ядерный электрический резонанс (ЯЭР), но доказать это ни у кого не получалось. Если в случае ядерного магнитного резонанса вращением атомов управляют магнитные поля, то в ситуации с ядерным электрическим резонансом
|27.05.2010
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Эксперты: колебания моста в Волгограде вызвал ветровой резонанс
По мнению экспертов, причиной возникновения колебаний пролетных строений моста в Волгограде стал ветровой резонанс. Об этом сказал на совещании по вопросу эксплуатации первой очереди мостового перехода через реку Волга в Волгограде заместитель главы администрации Волгоградской области Игорь Пикалов
|21.05.2010
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Мост через Волгу вошёл в резонанс
Как сообщает информационно-справочный портал Волгоградской области, введённый в строй полгода назад новенький мост через Волгу 20 мая вошёл в резонанс, в результате чего возникли "серьёзные" продольные колебания конструкций. По словам заместителя главы администрации Волгоградской области Игоря Пикалова, ещё только предстоит выяснить,
|15.06.2007
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НПП «Резонанс» строит документооборот вместе с Directum
едрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием (СЭД УД) Directum в НПП «Резонанс». Внедрение системы осуществляет партнер Directum - компания «ST Урал». В апреле НПП
|09.04.2007
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Directum внедрят в НПП «Резонанс»
Компания ST начала поэтапное внедрение системы электронного документооборота Directum в ООО НПП «Резонанс» — разработчике и производителе современного электрооборудования для с
|27.05.2005
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"ВолгаТелеком" вышла из состава "Радио-Резонанс"
Компания «ВолгаТелеком» снизила свою долю в «Радио-Резонанс» с 51% до 0%, сообщает РБК. Подробности сделки в официальных документах компании не уточняются. 18 декабря 2002 г."Радио-Резонанс" выиграла в Министерстве по делам печати, телер
Резонанс НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 15
|Поносов Александр 69 8
|Горбачев Михаил 37 7
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
|Рейман Леонид 1065 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
|Разумов Илья 13 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Касперский Евгений 337 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Зенкин Денис 263 5
|Щеголев Игорь 699 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
|Фиц Игорь 7 3
|Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 3
|Дуров Павел 329 3
|Волож Аркадий 268 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Макаров Валентин 251 3
|Новодворский Алексей 114 3
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
|Козлюк Артем 39 3
|Васильев Евгений 132 3
|Bush George - Буш Джордж 336 3
|Merkel Angela - Меркель Ангела 37 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Проколов Роман 48 2
|Гребнев Егор 41 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Зуев Владимир 17 2
|Рамендик Михаил 19 2
|Панкратов Александр 18 2
|Альтов Павел 9 2
|Орешин Михаил 7 2
|Лем Станислав 7 2
|Слизовский Сергей 2 2
|Воейков Денис 5 2
|Stuart Denise - Стюарт Дэнис 2 2
|Пикалов Игорь 2 2
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