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Резонанс НПП

СОБЫТИЯ

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01.04.2020 Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Американский физик и лауреат Нобелевской премии Николас Бломберген еще 59 лет назад предположил, что существует ядерный электрический резонанс (ЯЭР), но доказать это ни у кого не получалось. Если в случае ядерного магнитного резонанса вращением атомов управляют магнитные поля, то в ситуации с ядерным электрическим резонансом

27.05.2010 Эксперты: колебания моста в Волгограде вызвал ветровой резонанс

По мнению экспертов, причиной возникновения колебаний пролетных строений моста в Волгограде стал ветровой резонанс. Об этом сказал на совещании по вопросу эксплуатации первой очереди мостового перехода через реку Волга в Волгограде заместитель главы администрации Волгоградской области Игорь Пикалов
21.05.2010 Мост через Волгу вошёл в резонанс

Как сообщает информационно-справочный портал Волгоградской области, введённый в строй полгода назад новенький мост через Волгу 20 мая вошёл в резонанс, в результате чего возникли "серьёзные" продольные колебания конструкций. По словам заместителя главы администрации Волгоградской области Игоря Пикалова, ещё только предстоит выяснить,
15.06.2007 НПП «Резонанс» строит документооборот вместе с Directum

едрения системы электронного документооборота и управления взаимодействием (СЭД УД) Directum в НПП «Резонанс». Внедрение системы осуществляет партнер Directum - компания «ST Урал». В апреле НПП
09.04.2007 Directum внедрят в НПП «Резонанс»

Компания ST начала поэтапное внедрение системы электронного документооборота Directum в ООО НПП «Резонанс» — разработчике и производителе современного электрооборудования для с
27.05.2005 "ВолгаТелеком" вышла из состава "Радио-Резонанс"

Компания «ВолгаТелеком» снизила свою долю в «Радио-Резонанс» с 51% до 0%, сообщает РБК. Подробности сделки в официальных документах компании не уточняются. 18 декабря 2002 г."Радио-Резонанс" выиграла в Министерстве по делам печати, телер

Публикаций - 407, упоминаний - 414

Резонанс НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 68
Apple Inc 13154 35
Google LLC 12688 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
X Corp - Twitter 2938 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Samsung Electronics 11064 16
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Intel Corporation 12811 16
Yandex - Яндекс 9216 14
Ростелеком 10948 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Sony 6739 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Telegram Group 2940 10
Cisco Systems 5372 9
Huawei 4676 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
9594 8
Oracle Corporation 7074 8
Информзащита 941 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
МегаФон 10742 7
Lenovo Motorola 3566 7
SAP SE 5601 6
HP Inc. 5883 6
Red Hat 1378 6
Adobe Systems 1597 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Dell EMC 5180 4
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
eBay Inc 1640 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Visa International 1993 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Газпром ПАО 1493 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Walt Disney Company 647 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
Uber 357 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Tesla Motors 461 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Volvo Cars 262 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Татнефть 243 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ЛДПР 116 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund - German Trade Union Confederation - Confederation of German Trade Unions - Объединение немецких профсоюзов 3 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
SPMGuild - Гильдия менеджеров программных проектов 1 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Дружественный Рунет 11 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 106
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 51
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 45
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 23
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 21
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 18
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 17
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Microsoft Windows 16882 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Linux OS 11533 19
Google Android 15243 13
Apple iOS 8583 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
Microsoft Office 4170 11
Apple iPhone 6 4861 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Microsoft Windows XP 2431 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Apple iPad 4011 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 6
Apple macOS 2419 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Apple iPod 1553 6
Google Chrome - браузер 1701 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Microsoft Windows 7 2007 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Apache OpenOffice 490 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Apple iTunes Store 1118 4
Intel ME - Management Engine 18 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Путин Владимир 3454 15
Поносов Александр 69 8
Горбачев Михаил 37 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Рейман Леонид 1065 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Разумов Илья 13 5
Шадаев Максут 1210 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Касперский Евгений 337 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Зенкин Денис 263 5
Щеголев Игорь 699 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Фиц Игорь 7 3
Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 3
Дуров Павел 329 3
Волож Аркадий 268 3
Никифоров Николай 1138 3
Макаров Валентин 251 3
Новодворский Алексей 114 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Козлюк Артем 39 3
Васильев Евгений 132 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 3
Шалманов Сергей 202 3
Проколов Роман 48 2
Гребнев Егор 41 2
Алфёров Жорес 57 2
Зуев Владимир 17 2
Рамендик Михаил 19 2
Панкратов Александр 18 2
Альтов Павел 9 2
Орешин Михаил 7 2
Лем Станислав 7 2
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Воейков Денис 5 2
Stuart Denise - Стюарт Дэнис 2 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 217
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 65
Европа 24964 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 41
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Япония 13807 19
Канада 5081 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Украина 7928 16
Южная Корея - Республика 7052 15
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