Резонанс НПП

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно Американский физик и лауреат Нобелевской премии Николас Бломберген еще 59 лет назад предположил, что существует ядерный электрический резонанс (ЯЭР), но доказать это ни у кого не получалось. Если в случае ядерного магнитного резонанса вращением атомов управляют магнитные поля, то в ситуации с ядерным электрическим резонансом