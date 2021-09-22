Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Резонанс НПП
Публикаций - 83, упоминаний - 88
Резонанс НПП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 587 1
|ZDnet 584 1
|РИА Новости 764 1
|AnandTech 68 1
|23ABC News 147 1
|PhoneArena 70 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 45 1
|500 Startups 3663 1
|ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru