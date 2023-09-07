Разделы

Единый день голосования


СОБЫТИЯ


07.09.2023 «Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для наблюдения за ходом единого дня голосования

«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения за выборами, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 г. Сотрудники компании смонтировали 15377 IP-камер в помещениях территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) в 30 регионах России. На
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктическом регионе организует видеонаблюдение в единый день голосования

«Ростелеком» обеспечил техническую готовность системы видеонаблюдения в единый день голосования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 10 сентября 2023 г. за ходом выборов в регионе будут наблюдать 148 камер. Их установили в 74 участковых избирательных к
31.08.2023 Единый день голосования: за выборами в Югре будут следить камеры «Ростелекома»

Специалисты «Ростелекома» обеспечили техническую готовность системы видеонаблюдения в единый день голосования на территории Югры. 10 сентября 2023 г. за ходом выборов в регионе будут наблюдать более 500 цифровых камер. Их устанавливают на объектах проведения голосования в крупны
11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования

торое состоялось в рамках подготовки к использованию ДЭГ на общероссийской тренировке 12–14 мая и в единый день голосования (ЕДГ) 19 сентября 2021 г. Тестирование прошло в несколько этапов с 13
17.09.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 13 сентября 2020 года. В этот день 83 региона России провели почти девять тысяч выборов разного уровня. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов велось в

08.07.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 1 июля 2020 г. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИ
06.09.2019 «Автоматика» обеспечит работу 30 цифровых избирательных участков 8 сентября

учат избиратели из регионов, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы и глав регионов. В единый день голосования 8 сентября терминалы будут работать на 30 московских участках. Пилотн
10.09.2018 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в Единый день голосования

ния за выборами "Ростелеком" использует готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ-отрасли в целом. В этом году для видеонаблюдения в Единый день голосования были использованы усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы "Ростелекома" и одновременной записи на стационарные устройства», – с
26.07.2018 На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»

«Ростелеком» объявил о том, что в единый день голосования жители регионов, в которых пройдет голосование, вновь могут воспользо
12.09.2017 «Ростелеком» рассказал о работе систем видеонаблюдения в ходе единого дня голосования

ения на избирательных участках (далее УИК) и территориально избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Система отработала штатно, без сбоев. Превышен
19.09.2016 «Ростелеком» подвел итоги работы систем видеонаблюдения в единый день голосования

ъявил итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках в ходе единого дня голосования 18 сентября 2016 г. Как рассказали CNews в компании, система отработа
10.09.2015 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение для единого дня голосования в четырех регионах РФ

технической поддержки для пользователей портала по номеру 8-800-301-00-55. 13 сентября 2015 года, в единый день голосования, в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня,

17.09.2014 Минкомсвязь: В единый день голосования ГАС «Выборы» работала стабильно

ии подвела предварительные итоги работы государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» в единый день голосования 14 сентября 2014 г. В единый день голосования проводилось 6022
11.09.2014 «Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения в единый день голосования

«Ростелеком» запустил портал www.webvyboryedg.ru, предназначенный для видеонаблюдения за выборами в Единый день голосования 14 сентября 2014 г. Наблюдать в режиме on-line за процессом голосован
05.09.2013 «Ростелеком» запустил портал webvybory2013.ru для видеонаблюдения за выборами в единый день голосования

«Ростелеком» запустил портал www.webvybory2013.ru, предназначенный для видеонаблюдения за выборами в единый день голосования. Вести наблюдение в режиме online за процессом голосования в Красноярске, на территории Республики Хакассия, в Забайкальском крае и Коммунарском одномандатном избиратель
03.09.2013 ГАС «Выборы» готова к проведению единого дня голосования

В ходе заседания консультативного совета была подтверждена готовность государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» к проведению единого дня голосования, намеченного на 8 сентября 2013 г. В ходе единого дня голосования пройдет 6 980 избирательных кампаний всех уровней в 80 субъектах Российской Федерации. В рамках

02.09.2013 «Ростелеком» обеспечит интернет-трансляцию выборов в единый день голосования в 5 регионах

ом» обеспечит видеотрансляцию в сети интернет процесса голосования и подсчета голосов избирателей в единый день голосования 8 сентября 2013 г. в Красноярске, на территории Республики Хакассия,

11.10.2012 «Ростелеком» завершил установку и подключение оборудования для видеотрансляции выборов в единый день голосования

адской областях и Подмосковье оснащены оборудованием для видеонаблюдения. Работы по тестированию, дальнейшей настройке каналов связи и качества изображения установленных ПАКов будут вестись вплоть до единого дня голосования в соответствии с разработанным графиком. Программно-аппаратный комплекс для избирательного участка состоит из двух видеокамер, источника бесперебойного питания, набора с
12.10.2009 В Единый день голосования с помощью ГАС «Выборы» проведено более 6 тыс. избирательных кампаний

В Единый день голосования, 11 октября, с применением ГАС «Выборы» было проведено 6696 избирател

