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Optimacros Оптимакрос

Optimacros - Оптимакрос

Optimacros – российская универсальная CPM/IBP self-service платформа для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики. Сочетает в себе моделирование на основе формульной логики, технологий low-code/no-code и надёжность решений корпоративного класса. Система помогает автоматизировать процессы как в рамках планирования экономики отдельных бизнес-функций, например, продаж и маркетинга, HR, цепочек поставок и финансов, а также создавать единый инструмент интегрированного планирования в компании в целом. 

ПО Optimacros входит в Единый реестр российского программного обеспечения, обладает сертификатом ФСТЭК. Может рассматриваться как импортонезависимый программный продукт, соответствующий требованиям к импортозамещению.

Optimacros предлагает решения компаниям из разных отраслей экономики: энергетика, разработка недр, нефтегазовый сектор, строительство и девелопмент, фарминдустрия, агросектор, производство, логистика, FMCG, банки, ритейл, телеком и другие.


27.12.2024 Lindaily выбрала платформу Optimacros для автоматизации финансового планирования

Компания Lindaily автоматизировала систему финансового планирования и бюджетирования. Проект реализован на платформе Optimacros. Работы выполнены специалистами компании «Атомс Консалтинг» при участии сотрудников Lindaily. Об этом CNews сообщили представители «Атомс Консалтинг». Компания Lindaily предоставляет
27.12.2024 «Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца

Совместная команда сотрудников «Рольф», ГК «Корус Консалтинг» и «Мэврика» перенесла 10 финансовых моделей из американского облачного решения на российскую платформу Optimacros. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». «Рольф» – дилерский холдинг, продает новые автомобили и автомобили с пробегом 30 брендов. Дилерская сеть составляет 60 шо
25.12.2024 OptiTeam Consulting и ADE автоматизировали процессы бюджетирования в компании по производству солнечных батарей

Предприятие в области солнечной энергетики перешло с зарубежной системы Anaplan на отечественную платформу Optimacros. Работы по внедрению выполнили ИТ-компании «ОптиТим Консалтинг» и АDE Professional Solutions. Об этом CNews сообщили представители «ОптиТим Консалтинг». С 2016 г. компания-производит
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы

О системе Российская платформа Optimacros объединяет передовые подходы управления бизнесом, в том числе IBP и CPM, пользуясь преимуществами каждого из них. Система одновременно помогает управлять предприятием — проводить бюд
20.11.2024 OptiTeam Consulting автоматизировал бизнес-процессы с помощью системы Optimacros у одного из участников рынка табачной продукции России

Участник российского рынка табачной и никотинсодержащей продукции автоматизировал процессы с помощью платформы Optimacros и повысил эффективность управления бизнесом. Новое ПО заменило Excel и решило проблему оперативности заполнения данных. Об этом CNews сообщили представители OptiTeam. Теперь сотрудни
10.10.2024 «ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности

ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процесс бюджетирования с помощью платформы Optimacros у участника российского рынка онлайн-обучения – Skillbox. Благодаря новой системе клиент ускорил подготовку консолидированной версии финансовых результатов, а сотрудники получили дос
08.10.2024 «DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами

«DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компании помогут отечественным предприятиям импортозамест
02.10.2024 ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у одного из участников FMCG-отрасли

ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процессы планирования у одного из производителей товаров повседневного спроса.. Благодаря переходу на отечественное локальное ПО Optimacros, клиент ускорил работу и сократил трудоемкость по трем стратегическим направлениям: прогнозирование спроса, планирование промоактивностей и расчет итоговых финансовых показателей. Об
05.09.2024 «Магнит» при поддержке Wave Solutions удвоил скорость формирования отчетности электронной коммерции с помощью Optimacros

Подразделение электронной коммерции розничной сети «Магнит» успешно внедрило платформу Optimacros для автоматизации процесса сбора управленческой отчетности. Проект был реализован при поддержке интегратора Wave Solutions, что позволило достичь значительных результатов в короткие

26.08.2024 Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros

Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО, а поддержка интегратора Wave Solutions обеспечила плавный переход на новую систему без
04.07.2024 Beeline Cloud и «Оптимакрос» объявили о стратегическом партнерстве

-анализа и стратегического управления. Об этом CNews сообщили представители «Оптимакрос». Платформа Optimacros, предоставляющая комплексные инструменты для анализа и мониторинга данных, теперь

30.05.2024 Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros

планирования и управленческой консолидации девелоперских бизнес-юнитов с помощью российской системы Optimacros. Новый инструмент использовали уже во время бюджетной сессии осенью 2023 г. В O
03.04.2024 «ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros

, что позволило войти в новый отчетный период с новой системой бюджетирования и сбора отчётности. В Optimacros были реализованы процессы бюджетирования, прогнозирования, отчетности, стратегичес
01.04.2024 ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros

ГК «Содружество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение полностью покрывает процессы бюджетирования объемов закупок, производства и продаж, а также соответствует потребностя
18.03.2024 Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами в части проектов по бюджетированию

ГК «Oптимакрос» занимается разработкой систем корпоративного планирования EPM/IBP класса. Платформа Optimacros – полностью отечественная разработка, ставшая альтернативой решениям иностранных в
28.02.2024 GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros

GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводить мультисценарное планирование, а также сравнивать различные сценарии и версии
19.02.2024 Hochland анализирует себестоимость и прогнозирует затраты на платформе Optimacros

производитель сыра, завершила очередной этап цифровой трансформации предприятия – автоматизирован анализ себестоимости и процесс прогнозирования затрат. Проекты реализованы на отечественной платформе Optimacros. Подрядчиком выступила компания «Атомс Консалтинг». «Хохланд Руссланд» – производитель плавленых, творожных, полутвердых и фета-сыров. Компания работает на российском рынке с 2000 г.
14.12.2023 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros

ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы бюджетирования и соответствует потребностям растущего бизнеса. Транспортная компания Del
11.12.2023 «Дальпромрыба» автоматизировала бюджетирование на платформе Optimacros

ила проект по автоматизации бюджетирования. Для решения задачи была выбрана отечественная платформа Optimacros. Проект реализован специалистами компании «Атомс консалтинг». «Дальпромрыба» входи
30.11.2023 Портфель ИТ-компании «Инфосистемы джет» пополнился российской платформой Optimacros

«Инфосистемы джет» заключила соглашение о партнерстве с разработчиком российской платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компания будет внедрять платформу Optimacros для решения задач импортозамещения и автоматизации процессов интегрированного планирования, бюджетировани
27.11.2023 «СберУниверситет» автоматизировал процесс ценообразования обучающих программ на базе Optimacros  

Команда «КОРУС Консалтинг» за 3 месяца завершила внедрение блока «Ценообразование» на отечественной платформе Optimacros для «СберУниверситета» в рамках проекта по автоматизации финансового планирования и бюджетирования. В результате удалось организовать работу по расчету стоимости образовательных прог
23.10.2023 16-18 ноября, Конференция TeamTalk 2023: Интегрированное бизнес-планирование на платформе Optimacros

С 16 по 18 ноября в Москве состоится масштабная конференция «TeamTalk 2023. Корпоративное планирование: успешные кейсы и отраслевая практика на платформе Optimacros». Организатор мероприятия – компания OptiTeam, российский интегратор с самой крупной практикой внедрения платформы Optimacros. TeamTalk — это площадка для обмена опытом, обсуж
12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем

иям и регионам становится достаточно сложно. Максим Шилов, директор по развитию и продажам компании Optimacros Кроме того, если планирование ведется вручную, не связано с реальным моделирование
31.07.2023 OptiTeam Consulting внедрила систему оперативного планирования поставок на базе платформы Optimacros в Beluga Group

После успешного внедрения системы бюджетирования на базе Optimacros в компании Beluga Group было принято решение о реализации на платформе нового прое
19.07.2023 «Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф»

«Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф». Об этом CNews сообщил представитель компании «Оптитим консалтинг». Р
04.04.2023 Автохолдинг «Ключавто» перешел на российскую ИТ-систему Optimacros для формирования управленческой отчетности

Автохолдинг «Ключавто» завершил переход на отечественную платформу для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики Optimacros. Ранее для этих задач в компании использовали зарубежную платформу Anaplan. В целях сокращения рисков потери доступа к управленческой отчетности финансового блока было принято решени
14.02.2023 Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros

сового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros. «Fix Price – динамично ра
07.02.2023 «Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group

я алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бю
23.01.2023 Команда BIA Technologies прошла сертификацию российского вендора Optimacros

гратора BIA Technologies прошли сертификацию российской платформы для бизнес-анализа и планирования Optimacros. Это подтверждает наличие у команды соответствующих компетенций для осуществления

29.09.2022 «Норбит» расширяет портфолио CPM-решений

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский разработчик одноименной платформы Optimacros подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компания будет внедрять решение Optimacros для автоматизации задач бюджетирования, финансового и интегрированного п
19.07.2022 «Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по автоматизации бюджетного управления на базе российского программного продукта Optimacros. Внедрение выполнялось командой направления «Планирование на Optimacros» департамента EPM. Новое решение позволило оптимизировать бюджетный процесс, расширило детализацию план
14.07.2022 Navicon расширяет линейку СPM-систем корпоративного класса

Системный интегратор и разработчик Navicon и отечественный производитель программной платформы Optimacros заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Optimacros сможет заменить CPM-продукты (Corporate Performance Management) для enterprise-сегмента в условиях прекращения ра
27.06.2022 «Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros

ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса и подразделений компании, включая детальное п
23.12.2021 ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО

полия», которая специализируется на бизнес-решениях в цифровой логистике и грузоперевозках, создает систему интегрированного планирования. Проект реализуется на базе отечественной разработки компании Optimacros. Работы выполняют специалисты компании «Атомс консалтинг». Автоматизация планирования и бюджетирования осуществляется в рамках цифровой трансформации бизнеса грузоперевозчика. Особен
08.09.2021 «Корус консалтинг» предлагает решения на базе Optimacros для цифровой трансформации финслужбы

ГК «Корус консалтинг» стала партнером российского вендора Optimacros и расширила свой портфель универсальной платформой для задач планирования и аналит
21.10.2020 Pony Express внедрил отечественную систему анализа рентабельности на платформе Optimacros

Универсальный логистический оператор Pony Express автоматизировал систему анализа рентабельности и внедрил отечественное решение на базе облачной платформы Optimacros. Партнером проекта по интеграции выступила компания ADE Professional Solutions. Интеграция позволила объединить в одной системе бухгалтерские данные о затратах и операционные данные


Публикаций - 55, упоминаний - 80

Optimacros и организации, системы, технологии, персоны:

Thoma Bravo - Anaplan 67 17
8213 16
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 16 14
SAP SE 5276 10
Корус Консалтинг ГК 1216 8
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 8 7
Прогноз 1650 6
Oracle Corporation 6687 4
Accenture plc 682 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 3
Navicon - Навикон 284 3
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 2
ADE Professional Solutions - А.Д.Е. Профешнл Солушнз 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Rubbles - Раблз 33 2
Wave Solutions - Вэйв Солюшнс 3 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Naumen - Наумен 625 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Salesforce.com 427 1
ServiceNow 88 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
OmniNet - ОмниНет 40 1
ИнфраМенеджер 12 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Компас 20 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 55 1
Галактика - Корпорация 1467 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Ростелеком 9699 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
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Pony Express - Фрейт линк 67 1
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Инфаприм 2 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
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Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
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ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
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Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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