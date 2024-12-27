Optimacros - Оптимакрос

Lindaily выбрала платформу Optimacros для автоматизации финансового планирования Компания Lindaily автоматизировала систему финансового планирования и бюджетирования. Проект реализован на платформе Optimacros. Работы выполнены специалистами компании «Атомс Консалтинг» при участии сотрудников Lindaily. Об этом CNews сообщили представители «Атомс Консалтинг». Компания Lindaily предоставляет

«Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца Совместная команда сотрудников «Рольф», ГК «Корус Консалтинг» и «Мэврика» перенесла 10 финансовых моделей из американского облачного решения на российскую платформу Optimacros. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». «Рольф» – дилерский холдинг, продает новые автомобили и автомобили с пробегом 30 брендов. Дилерская сеть составляет 60 шо

OptiTeam Consulting и ADE автоматизировали процессы бюджетирования в компании по производству солнечных батарей Предприятие в области солнечной энергетики перешло с зарубежной системы Anaplan на отечественную платформу Optimacros. Работы по внедрению выполнили ИТ-компании «ОптиТим Консалтинг» и АDE Professional Solutions. Об этом CNews сообщили представители «ОптиТим Консалтинг». С 2016 г. компания-производит

Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы О системе Российская платформа Optimacros объединяет передовые подходы управления бизнесом, в том числе IBP и CPM, пользуясь преимуществами каждого из них. Система одновременно помогает управлять предприятием — проводить бюд

OptiTeam Consulting автоматизировал бизнес-процессы с помощью системы Optimacros у одного из участников рынка табачной продукции России Участник российского рынка табачной и никотинсодержащей продукции автоматизировал процессы с помощью платформы Optimacros и повысил эффективность управления бизнесом. Новое ПО заменило Excel и решило проблему оперативности заполнения данных. Об этом CNews сообщили представители OptiTeam. Теперь сотрудни

«ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процесс бюджетирования с помощью платформы Optimacros у участника российского рынка онлайн-обучения – Skillbox. Благодаря новой системе клиент ускорил подготовку консолидированной версии финансовых результатов, а сотрудники получили дос

«DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами «DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компании помогут отечественным предприятиям импортозамест

ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у одного из участников FMCG-отрасли ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процессы планирования у одного из производителей товаров повседневного спроса.. Благодаря переходу на отечественное локальное ПО Optimacros, клиент ускорил работу и сократил трудоемкость по трем стратегическим направлениям: прогнозирование спроса, планирование промоактивностей и расчет итоговых финансовых показателей. Об

«Магнит» при поддержке Wave Solutions удвоил скорость формирования отчетности электронной коммерции с помощью Optimacros Подразделение электронной коммерции розничной сети «Магнит» успешно внедрило платформу Optimacros для автоматизации процесса сбора управленческой отчетности. Проект был реализован при поддержке интегратора Wave Solutions, что позволило достичь значительных результатов в короткие

Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО, а поддержка интегратора Wave Solutions обеспечила плавный переход на новую систему без

Beeline Cloud и «Оптимакрос» объявили о стратегическом партнерстве -анализа и стратегического управления. Об этом CNews сообщили представители «Оптимакрос». Платформа Optimacros, предоставляющая комплексные инструменты для анализа и мониторинга данных, теперь

Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros планирования и управленческой консолидации девелоперских бизнес-юнитов с помощью российской системы Optimacros. Новый инструмент использовали уже во время бюджетной сессии осенью 2023 г. В O

«ОптиТим Консалтинг» помогла РТИТС импортозаместить Anaplan при помощи Optimacros , что позволило войти в новый отчетный период с новой системой бюджетирования и сбора отчётности. В Optimacros были реализованы процессы бюджетирования, прогнозирования, отчетности, стратегичес

ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros ГК «Содружество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение полностью покрывает процессы бюджетирования объемов закупок, производства и продаж, а также соответствует потребностя

Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами в части проектов по бюджетированию ГК «Oптимакрос» занимается разработкой систем корпоративного планирования EPM/IBP класса. Платформа Optimacros – полностью отечественная разработка, ставшая альтернативой решениям иностранных в

GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводить мультисценарное планирование, а также сравнивать различные сценарии и версии

Hochland анализирует себестоимость и прогнозирует затраты на платформе Optimacros производитель сыра, завершила очередной этап цифровой трансформации предприятия – автоматизирован анализ себестоимости и процесс прогнозирования затрат. Проекты реализованы на отечественной платформе Optimacros. Подрядчиком выступила компания «Атомс Консалтинг». «Хохланд Руссланд» – производитель плавленых, творожных, полутвердых и фета-сыров. Компания работает на российском рынке с 2000 г.

«КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы бюджетирования и соответствует потребностям растущего бизнеса. Транспортная компания Del

«Дальпромрыба» автоматизировала бюджетирование на платформе Optimacros ила проект по автоматизации бюджетирования. Для решения задачи была выбрана отечественная платформа Optimacros. Проект реализован специалистами компании «Атомс консалтинг». «Дальпромрыба» входи

Портфель ИТ-компании «Инфосистемы джет» пополнился российской платформой Optimacros «Инфосистемы джет» заключила соглашение о партнерстве с разработчиком российской платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компания будет внедрять платформу Optimacros для решения задач импортозамещения и автоматизации процессов интегрированного планирования, бюджетировани

«СберУниверситет» автоматизировал процесс ценообразования обучающих программ на базе Optimacros Команда «КОРУС Консалтинг» за 3 месяца завершила внедрение блока «Ценообразование» на отечественной платформе Optimacros для «СберУниверситета» в рамках проекта по автоматизации финансового планирования и бюджетирования. В результате удалось организовать работу по расчету стоимости образовательных прог

16-18 ноября, Конференция TeamTalk 2023: Интегрированное бизнес-планирование на платформе Optimacros С 16 по 18 ноября в Москве состоится масштабная конференция «TeamTalk 2023. Корпоративное планирование: успешные кейсы и отраслевая практика на платформе Optimacros». Организатор мероприятия – компания OptiTeam, российский интегратор с самой крупной практикой внедрения платформы Optimacros. TeamTalk — это площадка для обмена опытом, обсуж

Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем иям и регионам становится достаточно сложно. Максим Шилов, директор по развитию и продажам компании Optimacros Кроме того, если планирование ведется вручную, не связано с реальным моделирование

OptiTeam Consulting внедрила систему оперативного планирования поставок на базе платформы Optimacros в Beluga Group После успешного внедрения системы бюджетирования на базе Optimacros в компании Beluga Group было принято решение о реализации на платформе нового прое

«Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф» «Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф». Об этом CNews сообщил представитель компании «Оптитим консалтинг». Р

Автохолдинг «Ключавто» перешел на российскую ИТ-систему Optimacros для формирования управленческой отчетности Автохолдинг «Ключавто» завершил переход на отечественную платформу для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики Optimacros. Ранее для этих задач в компании использовали зарубежную платформу Anaplan. В целях сокращения рисков потери доступа к управленческой отчетности финансового блока было принято решени

Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros сового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros. «Fix Price – динамично ра

«Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group я алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бю

Команда BIA Technologies прошла сертификацию российского вендора Optimacros гратора BIA Technologies прошли сертификацию российской платформы для бизнес-анализа и планирования Optimacros. Это подтверждает наличие у команды соответствующих компетенций для осуществления

«Норбит» расширяет портфолио CPM-решений «Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский разработчик одноименной платформы Optimacros подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компания будет внедрять решение Optimacros для автоматизации задач бюджетирования, финансового и интегрированного п

«Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления ГК «Корус консалтинг» завершила проект по автоматизации бюджетного управления на базе российского программного продукта Optimacros. Внедрение выполнялось командой направления «Планирование на Optimacros» департамента EPM. Новое решение позволило оптимизировать бюджетный процесс, расширило детализацию план

Navicon расширяет линейку СPM-систем корпоративного класса Системный интегратор и разработчик Navicon и отечественный производитель программной платформы Optimacros заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Optimacros сможет заменить CPM-продукты (Corporate Performance Management) для enterprise-сегмента в условиях прекращения ра

«Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса и подразделений компании, включая детальное п

ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО полия», которая специализируется на бизнес-решениях в цифровой логистике и грузоперевозках, создает систему интегрированного планирования. Проект реализуется на базе отечественной разработки компании Optimacros. Работы выполняют специалисты компании «Атомс консалтинг». Автоматизация планирования и бюджетирования осуществляется в рамках цифровой трансформации бизнеса грузоперевозчика. Особен

«Корус консалтинг» предлагает решения на базе Optimacros для цифровой трансформации финслужбы ГК «Корус консалтинг» стала партнером российского вендора Optimacros и расширила свой портфель универсальной платформой для задач планирования и аналит