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АТОМС Консалтинг ATOMS Consulting

АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting

Компания на рынке с 2012 года. Специализируется на проектах в области автоматизации планирования, управленческого учета, отчетности и бизнес-консультирования на базе платформы «Оптимакрос». Клиентский портфель включает в себя компании разных сфер бизнеса – промышленное и пищевое производство, фармацевтика, дистрибуция, IT, агропромышленный комплекс и др.


27.12.2024 Lindaily выбрала платформу Optimacros для автоматизации финансового планирования 2
19.02.2024 Hochland анализирует себестоимость и прогнозирует затраты на платформе Optimacros 2
11.12.2023 «Дальпромрыба» автоматизировала бюджетирование на платформе Optimacros 2
07.11.2023 «Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу 2
05.10.2022 «Инфаприм» повышает эффективность работы с торговыми сетями с помощью «Оптимакроса» 2
14.01.2022 Российское ПО обеспечивает анализ доходности продаж белорусского производителя пива 2
23.12.2021 ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО 2
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan 2

Публикаций - 8, упоминаний - 16

АТОМС Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 55 7
Thoma Bravo - Anaplan 67 3
8213 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
SAP SE 5277 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Lamb Weston Maijer - Лэм Уэстон Белая Дача 1 1
Лидское пиво 1 1
Инфаприм 2 1
Монополия ГК 10 1
Hochland - Хохланд Руссланд 5 1
We Fry - Ви Фрай 2 1
Lindaily - Линдэйли - Lindström - Линдстрем 3 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 375 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
Microsoft Office 3734 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
Microsoft Office Excel 1197 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Дача - дачники 815 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
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Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 159 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 64 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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