АТОМС Консалтинг ATOMS Consulting
Компания на рынке с 2012 года. Специализируется на проектах в области автоматизации планирования, управленческого учета, отчетности и бизнес-консультирования на базе платформы «Оптимакрос». Клиентский портфель включает в себя компании разных сфер бизнеса – промышленное и пищевое производство, фармацевтика, дистрибуция, IT, агропромышленный комплекс и др.
АТОМС Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Optimacros - Оптимакрос 55 7
|Thoma Bravo - Anaplan 67 3
|1С 8213 2
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
|SAP SE 5277 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
|Lamb Weston Maijer - Лэм Уэстон Белая Дача 1 1
|Лидское пиво 1 1
|Инфаприм 2 1
|Монополия ГК 10 1
|Hochland - Хохланд Руссланд 5 1
|We Fry - Ви Фрай 2 1
|Lindaily - Линдэйли - Lindström - Линдстрем 3 1
|Microsoft Office 3734 3
|ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
|Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
|Microsoft Office Excel 1197 1
|Гвоськов Андрей 7 7
|Суслов Андрей 12 2
|Михалин Денис 1 1
|Островская Татьяна 1 1
|Тибекин Борис 1 1
|Селезнев Максим 5 1
|Горячев Евгений 1 1
|Журавлев Богдан 1 1
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