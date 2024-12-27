АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting

Компания на рынке с 2012 года. Специализируется на проектах в области автоматизации планирования, управленческого учета, отчетности и бизнес-консультирования на базе платформы «Оптимакрос». Клиентский портфель включает в себя компании разных сфер бизнеса – промышленное и пищевое производство, фармацевтика, дистрибуция, IT, агропромышленный комплекс и др.