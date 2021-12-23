ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО

Транспортно-логистическая группа компаний «Монополия», которая специализируется на бизнес-решениях в цифровой логистике и грузоперевозках, создает систему интегрированного планирования. Проект реализуется на базе отечественной разработки компании Optimacros. Работы выполняют специалисты компании «Атомс консалтинг». Автоматизация планирования и бюджетирования осуществляется в рамках цифровой трансформации бизнеса грузоперевозчика.

Особенностью ГК «Монополия» является объединение в ее структуре нескольких направлений бизнеса. Приоритетным в силу наибольшей прибыльности для компании стала цифровая платформа Monopoly.Online, которая объединяет самые необходимые для организации перевозок сервисы – поиск груза и перевозчика, бескарточный топливный процессинг и т.п. Также оказываются услуги по перевозке грузов собственным автомобильным парком компании. И самое молодое направление деятельности – предоставление в аренду грузовиков с возможностью их дальнейшего выкупа.

Ключевым критерием при выборе системы планирования стала максимальная гибкость программного обеспечения, что позволяет реализовывать произвольные алгоритмы планирования, оценивать результат, актуализировать, создавать новые сценарии с другими данными. Не менее важна и возможность пользователей самостоятельно перестраивать модель.

Исходя из этих требований, руководством ГК «Монополия» рассматривались продукты компаний Optimacros и Anaplan. В итоге был выбран Optimacros. Проект реализует компания «Атомс консалтинг», в активе которой девятилетний опыт работы с Anaplan. Однако, по мнению Андрея Гвоськова, ее генерального директора, работа на отечественном Optimacros не вызывает проблем и позволяет достигать сопоставимого с Anaplan уровня качества и скорости.

Сегодня уже создана модель среднесрочного планирования и прогнозирования по следующим бизнес-единицам: тракинг – грузоперевозки собственным парком; топливо – сервис продажи топлива внешним грузоперевозчикам; грузы – перевозки внешними партнерами; проект ИП – передача сцепок в аренду, а также сводная модель по компании.

Так, по бизнес-единице «тракинг» можно оперативно сравнивать и оценивать эффективность моделей тягачей разных лет выпуска и пробега, анализировать закономерности и учитывать их в следующем бюджетном периоде. В этом случае система не только аккумулирует операционные данные и статистику, но и формирует систему нормативов, например, количество заявок, которое должен обработать один логист или продать один продажник в разрезе типов бизнеса.

Для учета продажи топлива партнерам в систему загружается информация по объему потребленного топлива, характеристики транспортных средств, а также статистика по клиентской базе – разбивка по сегментам с учетом коэффициента привлечения, удержания, реактивация старой базы, задействование эффектов по сервисам (одним и тем же клиентам могут быть проданы несколько сервисов), количество таких клиентов и их активность по разным продуктам.

«За счет возможностей и гибкости Optimacros мы можем легко перейти на целеполагание и финансовое моделирование с большим количеством деталей и учесть все мультипликативные эффекты, которые возникают при изменении метрик. Это позволяет увидеть механику экспоненциального роста, которую мы ожидаем», – сказал Денис Михалин, финансовый директор транспортно-логистической группы компаний «Монополия».

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Для формирования информационных кубов Optimacros используют данные из единого хранилища данных, куда поступает информация из ERP-системы и цифровой платформы. В системе уже находится около 150 тыс. заявок, характеристики 2,6 тыс. единиц техники, сотни тысяч путевых листов.

Сегодня специалисты «Атомс консалтинг» разрабатывают стратегическую финансовую модель с горизонтом планирования 5 лет. В ее основе – нормативы, предположения и драйверы, сформированные в моделях по бизнес-единицам, к которым добавляются прогнозы по изменению объемов рынка. «Модель также предусматривает влияние на финансово-экономическое состояние компании продуктовых инициатив, в рамках которых разрабатываются инновационные сервисы, повышающие удобство работы с ГК «Монополия» партнеров и лояльность клиентов. Таким образом, бизнес можно будет оценить одновременно с точки зрения его организационной и продуктовой структуры», – сказал Андрей Гвоськов.

В работе – модели управления дебиторской задолженностью и планирования деятельности продуктовых команд.

Планируется создание модели управления персоналом, которая будет реализована в три этапа: планирование персонала и фонда оплаты труда, пересмотр системы грейдов и бонусов, а также нормирование и прогнозирование ключевых расходов, связанных с персоналом.

Кроме этого, определены ряд перспективных задач, которые необходимо решить в ближайшее время. Во-первых, развитие среднесрочной модели планирования в части повышения точности планирования накладных расходов за счет их нормирования, увеличения степени детализации. Во-вторых, требуют совершенствования механизмы управления бизнесом через ключевые метрики: CPA/CPO, LTV и т.д. И, в-третьих, целесообразно реализовать переход к модели процессного планирования, которая поможет оптимизировать себестоимость транзакций компании.

По словам Дениса Михалина, конечная цель системы интегрированного планирования – снижение себестоимости транзакций и фокусировка менеджмента на реализации ключевых инициатив роста. Фактический бюджет моделируется на основании экономически обоснованных нормативов и предпосылок с учетом финансовых преимуществ, которые принесет реализация продуктовых инициатив. И все это взаимоувязано в едином информационном пространстве.