Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аренда
Публикаций - 240, упоминаний - 273
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru