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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аренда

СОБЫТИЯ


16.10.2025 «Софтлайн Решения» предоставила вычислительный кластер «под ключ» в аренду российской компании

), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для региональной организации. «Софтлайн Решения» предоставила клиенту оборудование в аренду для запуска вычислительного кластера. В результате заказчик в кратчайшие сроки смог запустить развертывание новой информационной системы и определить требуемые мощности для ее внедрени
22.09.2025 Аренда GPU нового поколения позволит клиентам K2 Cloud снизить издержки на построение инфраструктуры для запуска ML-моделей и ИИ-проектов до 75%

В середине сентября клиентам K2 Cloud (подразделение «К2Тех») стали доступны в аренду новые типы графических ускорителей (GPU): Nvidia Tesla H100 80 ГБ и L40s 48 ГБ. Также под заказ клиентам могут быть предоставлены передовые Nvidia H200 Tensor Core GPU 141 ГБ. На сегод
31.07.2025 Whoosh запустил аренду электросамокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

в SMS. У каждого самоката свой уникальный номер, поэтому есть возможность определить на каком пользователь планирует поехать. Это дополнительная функция, которая еще будет дорабатываться. Как начать аренду с помощью SMS: Выбрать электросамокат Whoosh на парковке. Для старта поездки необходимо с номера телефона, который привязан к аккаунту Whoosh, отправить SMS на номер +79994445089 c текст
17.07.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске

Сервис кикшеринга «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске. 100 новых фиолетовых велобайков модели Ninebot B100 уже доступны в приложении сервиса. Каждый электровелосипед «МТС Юрент» оборудован I
26.05.2025 Тренд на bare metal: ITGlobal.com предлагает аренду выделенных серверов с GPU для ресурсоемких задач

дельно, так и в сочетании с облачной инфраструктурой компании. Это делает возможным построение гибридных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com. Ранее ITGlobal.com предоставлял аренду графических ускорителей исключительно в составе облачной инфраструктуры. Однако на рынке установился тренд на использование выделенных ресурсов с GPU из-за стремления к оптимизации затра
15.04.2025 «Ситидрайв» запускает долгосрочную аренду автомобилей в четырех городах

транспондер для платных дорог. Арендатор несет расходы только по оплате заправки, мойки и парковки. В аренду «Надолго» можно допустить до пяти водителей для передачи руля. «Запуск услуги аренды
12.03.2025 «Авито Путешествия»: за год спрос на посуточную аренду жилья вырос на 51%

периодом 2024 г. увеличилось на 51%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий». Положительная динамика отмечалась во всех регионах исследования, но особенно заметно спрос на посуточную аренду вырос в Адыгее (в 2,2 раза), Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане (в 2,1 раза), Хабаровском крае и Омской области (+93% в каждой). Самыми популярными направлениями октября
19.12.2024 «Домклик»: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге превысила 40 тысяч рублей в месяц

В 2024 г. спрос на аренду бьет рекорды: в условиях роста ключевой ставки и повышения адресности льготных программ все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и време
02.12.2024 «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил в Екатеринбурге долгосрочную аренду автомобилей без оклейки на срок от 1 месяца. Тариф включает сезонный шиномонтаж, плановый технический осмотр, ремонт и подменный автомобиль при необходимости. Кроме того, пользователи мо
11.10.2024 «Домклик» впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

перты определили самые популярные регионы для посуточной аренды осенью 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Исследование показало, что в сентябре 2024 г. по спросу на краткосрочную аренду лидирует Санкт-Петербург: процент от общего количества бронирований по стране – 9%. Москва отстает от него незначительно: на долю столицы приходится 8%. В пятерку лидеров также вошли Каз
18.09.2024 Соцработники Подмосковья могут получить помощь на аренду жилья онлайн

Работники учреждений соцобслуживания Московской области могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья в электронном виде. Услуга доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Москов
11.09.2024 «Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов

бъекта недвижимости и 3D-тур, оформляет и заключает договор. Участие в пилотном запуске партнерской программы приняли уже около 700 агентов из разных городов России. «При сдаче квартир в долгосрочную аренду риелторы сталкиваются с большим количеством рутинных задач: например, с поездками на показы квартир, которые часто могут оказываться в другом конце города, проведением фотосъемки, общени
19.08.2024 Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач

ераторов связи регионов, уже пытались обжаловать в Верховном суде вышеупомянутые Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре. Поводом для иска стала норма о том, что при установлении цен на аренду инфраструктуры необходимо учитывать расходы владельца инфраструктуры на проведение работ, связанных с переносом и переустройством сетей электросвязи вследствие капитального ремонта, моде
18.07.2024 Нанимать некого – программистов берут в аренду. В России бум спроса на ИТ-шников без оформления в штат с почасовой оплатой

нно актуально с учетом дефицита кадров», – сказала CNews Полина Беляцкая. Где ищут и сколько платят Аренда ИТ-специалистов не подразумевает отчисления в пенсионный фонд. Также им не полагаются

12.07.2024 Банк «Русский Стандарт»: весной у женщин доля платежей за аренду авто выросла до 21%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат на такси и аренду машин по картам банка в российских городах. Средний чек платежа за прокат авто минувшей весной оказался на 47% выше, чем за поездку на такси. Об этом CNews сообщили представители банка «
11.07.2024 «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье. Каждый велосипед оборудован электродвигателем для более комфортного движения по городу и при этом имеет ограничение скорости до 25 км/ч. 5 тыс.
30.05.2024 «Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет

и позволит избежать дополнительных денежных комиссий банкам. Функция выбора способа начисления доступна зарегистрированным собственникам в главном меню в блоке «Выплаты». «Мы стараемся делать «Яндекс Аренду» максимально удобной площадкой для всех пользователей, поэтому постоянно внедряем новые инструменты для автоматизации процесса долгосрочной аренды. Возможность начисления выплат на банко
29.05.2024 «МегаФон»: в мае 2024 г. спрос на аренду электросамокатов вырос на четверть

ну мая 2024 г. выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Чаще всего электросамокаты в аренду берут россияне 25-44 лет, а также пользователи 45+, которые впервые обогнали по разм
08.04.2024 PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест»

переоформлением абонементов. Да и сами жители не в восторге – по разным причинам они неохотно берут в аренду машиноместа сразу на несколько месяцев. Многие, например, пытаются сэкономить, остав
30.01.2024 Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья

асибо», при оплате картой другого банка — кешбэк. Если пользователи договорились проводить платежи через «Домклик», то хозяин получит финансовую защиту аренды. Например, если жилец не сможет оплатить аренду в установленный день, «Домклик» компенсирует задержку, и хозяин получит деньги вовремя. Также в финансовую защиту включено страхование жилья и имущества по расширенному перечню рисков, з
24.01.2024 «Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья

рживались человекоцентричного подхода: изучали потребности человека, который хочет сдать свое жилье в аренду, а также трудности, с которыми он чаще всего сталкивается. Пока сервис доступен толь
30.11.2023 «Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу

«Яндекс» объявил о планах расширить флот роботов-доставщиков с 130 до 260 в 2024 г. Кроме того, компания начнет сдавать роботов в аренду другим организациям по сервисной модели для доставки «последней мили» – до конечного потребителя на расстояние до двух километров. «Яндекс еда» и «Лавка» также планируют расширять дост
05.10.2023 Лицензионных Windows больше не будет? Microsoft готовится не продавать свою ОС, а постоянно тянуть с пользователей деньги за аренду

crosoft пока не подтверждает. Впрочем, история современного и востребованного программного обеспечения уже знает подобный случай – ушедшая из России Adobe с 2013 г. предлагает всем желающим свой софт в аренду в обмен на абонентскую плату. Впрочем, это никак не мешает любителям пиратского ПО, коих из-за американских санкций в России становится все больше, работать в «бесплатных» версиях Phot
16.05.2023 «Сбер» запустил аренду банкоматов

News сообщили представители Сбербанка. Решения будут интересны банкам в России и дружественных странах, а также вендорам программного обеспечения и оборудования. На начальном этапе «Сбер» предоставит в аренду банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания, при этом их изъятие из сети не предполагается и не отразится на собственных клиентах банка. «Сбер» предложит банкоматы-ресай
09.03.2023 Стала доступна Аренда ОС «Альт» через онлайн-витрину Softline

line по подписочной модели. Использование российских операционных систем «Альт» обеспечивает необходимый уровень защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline. Аренда — очень удобная и экономичная форма знакомства или временной работы с программным обеспечением. Посуточная тарификация дает возможность не приобретать лицензию за полную стоимость, а опл
06.02.2023 Площади ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за невыплаты зарплат, сдаются в аренду «за спасибо»

ает В изложении бывших сотрудников ЦНИИ «Электроника» ситуация представляется следующим образом. Институт в лице управляющей компании АО «Мосэп» (в нем также есть доля «Ростеха») с лета 2022 г. сдает в аренду существенную часть площадей ЦНИИ (в пределах 20%), не вполне исправно получая деньги от арендодателей. Фото: rostec.ru Помещения ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за

17.01.2023 Selectel запускает аренду серверов на ARM-архитектуре

В Selectel утверждают, что компания является единственным в России провайдером, который предлагает в аренду сборку на серверном ARM-процессоре. Процессоры на ARM-архитектуре в течение многих л
12.01.2023 Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт

– и ИТ-оборудования, включая серверы, ПО и компьютеры. МТС планирует запустить услугу сдачи техники в аренду клиентам из корпоративного сегмента, сообщили CNews представители компании. Арендова
02.12.2022 Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год

ьютер, смогут заработать около пяти тыс. руб. в месяц. Для этого МТС предлагает им сдавать мощности в аренду геймерам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании. Оператор для этих
29.11.2022 Онлайн-сервис поможет получить лесной участок в Подмосковье в аренду без аукциона

«На региональном портале появился новый сервис. Теперь получить лесной участок в аренду без проведения аукциона стало удобнее. Сервис предпроверки границ лесных участков по
31.10.2022 Huawei в полушаге от ухода из России. Поставки прекращены, офис сдается в аренду

поставки она прекращала еще весной 2022 г., но без официальных заявлений. Косвенно на желание Huawei в кратчайшие сроки окончательно сбежать из России указывает и информация о сдаче ее офиса в Москве в аренду. Это также позволяет примерно представить сроки ухода китайского вендора – офис будет сдаваться с 1 февраля 2023 г. Huawei постепенно сокращает свое присутствие в России с марта 2022 г
24.10.2022 «Яндекс аренда»: с начала 2022 г. количество сделок, заключенных без офлайн-просмотров, выросло в полтора раза

ть квартиры удаленно. Аналитики сервиса изучили динамику сдачи квартир по типу просмотра с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сентябре 2022 д. контрактов на долгосрочную аренду, которые были заключены без очного осмотра жилья, составила 89% — в начале 2022 г. этот показатель был равен 56%. Популярность 3D-туров среди пользователей росла в течение всего 2022 г.,
06.07.2022 «Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир

ти сервиса “Домклик”, делая его ещё более удобным и востребованным для людей. Посуточная аренда будет работать на территории всей России. Клиенты “Домклик” теперь могут находить жилье в краткосрочную аренду для рабочих поездок или на время отпуска. “Домклик” отдает приоритет безопасности пользователей. Сервис “Суточно.ру” не случайно стал нашим партнёром — он обеспечивает гарантированное за
15.04.2022 «Яндекс Аренда» теперь переводит деньги за квартиру собственнику, если жилец опоздал с оплатой

тору необходимо погасить задолженность перед сервисом в течение 14 дней — причем в первые два дня это можно сделать без начисления неустойки. «Мы видим, что большая часть наших арендаторов оплачивают аренду точно в срок или даже раньше установленной даты. И, тем не менее, есть те, кто пропускает дату платежа. Мы помогаем и жильцам и владельцам квартир чувствовать себя увереннее, создаем нов
12.01.2022 ГК «А101» и «Яндекс.аренда» начали сотрудничество в сфере долгосрочной аренды жилья

ГК «А101» и сервис долгосрочной аренды квартир «Яндекс.аренда» заключили соглашение, в рамках которого собственники квартир в районах ГК «А101» могут с помощью сервиса бесплатно сдать свою квартиру в аренду. Специалисты «Яндекс.аренды» подготовят текст объявления, профессиональную фотосессию и виртуальный тур по квартире, а также будут самостоятельно, без присутствия собственника, проводи
27.12.2021 Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России

ил с владельцами земельных участков в ряде регионах. Документы опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Всего, по подсчетам CNews, Ozon в год тратит около 3,2 млрд руб. на аренду восьми складов в различных регионах страны. Как Zara освободила склад для Ozon В Подмосковье у Ozon два крупных склада. Один из них находится в районе Солнечногорска. Арендодателем высту
21.10.2021 Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду

угую экосистему, но не готов совершать «прыжок веры» и менять свой Android на дорогостоящий iPhone. Аренда позволит ему опробовать новый гаджет без необходимости тратить сразу всю сумму на его

13.04.2021 «Лаборатория Касперского»: каждая третья семья докупала устройства или брала их в аренду для обучения на «дистанционке»

лом году. Так, чтобы обеспечить каждого ребёнка необходимыми девайсами для онлайн-занятий, почти каждой третьей семье (31%), в которой двое детей и больше, нужно было докупать устройства или брать их в аренду. Интересно, что почти четверть (24%) российских детей в основном использовали для обучения на «удалёнке» смартфон. У трёх из четырёх детей (73%) регулярно или время от времени возникал
15.12.2020 Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов

ощутимый стресс из-за разряженного гаджета. Tele2 поддерживает клиентов и помогает им быть уверенными в стабильной работе своего смартфона. Оператор запустил новую услугу в розничной сети – почасовую аренду Power Bank. Все портативные зарядные устройства оборудованы сразу тремя кабелями с разъемами Lighting, USB-C и micro USB. Зарядить можно не только смартфон или планшет, но и множество др
09.10.2020 Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу

о журнала и дневника для школ Курской области передала часть сайта – страницы электронного дневника в аренду под размещение интернет-рекламы некоему индивидуальному предпринимателю. Реклама исч

Публикаций - 2687, упоминаний - 2979

Аренда и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 292
Microsoft Corporation 25774 205
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 200
9594 171
МегаФон 10742 155
SAP SE 5601 146
Yandex - Яндекс 9215 139
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 120
IBM - International Business Machines Corp 9699 98
Broadcom - VMware 2610 92
Softline - Софтлайн 3743 88
Google LLC 12687 87
Крок - Croc 1964 74
Cisco Systems 5372 64
Apple Inc 13154 56
HP Inc. 5883 53
Selectel - Селектел 544 51
Oracle Corporation 7074 50
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 45
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 44
Intel Corporation 12811 44
Huawei 4675 43
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 42
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 41
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 40
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 39
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 39
Dell EMC 5180 38
Cloud4Y 311 38
VK - Mail.ru Group 3602 37
Amazon Inc - Amazon.com 3277 36
Meta Platforms - Facebook 4621 36
Samsung Electronics 11064 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Telegram Group 2940 31
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 31
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 128
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 38
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 36
Почта России ПАО 2370 27
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 27
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 23
Газпром ПАО 1493 23
Альфа-Банк 1979 23
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 22
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
Visa International 1993 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 17
Uber 357 17
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 16
Airbnb 101 16
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Россети Ленэнерго 1699 15
eBay Inc 1640 14
Связной ГК 1401 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Евросеть 1421 14
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 176
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 82
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 67
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 66
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 64
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 63
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 58
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 56
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 33
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 29
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 25
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 22
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 22
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 20
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 19
Федеральное казначейство России 1949 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 17
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
Судебная власть - Judicial power 2500 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
Единая Россия - Политическая партия 321 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ГосИнформСистемы 160 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
NORDUnet - National research and education networks 6 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
WiMAX Forum 69 2
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 706
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 612
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 589
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 547
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 521
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 399
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 381
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 330
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 296
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 255
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 254
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 250
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 240
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 229
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 228
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 209
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 199
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 183
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 183
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 179
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 179
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 174
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 172
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 171
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 156
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 156
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 154
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 154
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 150
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 150
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 148
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 146
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 143
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 134
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 132
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 130
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 129
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 128
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 125
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 124
Microsoft Windows 16882 90
Google Android 15243 78
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 69
Linux OS 11533 65
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 65
Apple iPhone 6 4861 62
Apple iOS 8583 57
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 50
Microsoft Windows 2000 8678 46
Microsoft Azure 1526 45
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 41
Microsoft Office 4170 37
Oracle Java - язык программирования 3469 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 33
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 32
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 31
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 30
Microsoft Office 365 1042 30
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 29
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 29
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 29
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 27
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 26
FreePik 1841 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Apple - App Store 3109 24
Microsoft Dynamics CRM 564 24
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 23
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 23
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 21
Depositphotos - фотобанк 405 21
Microsoft Dynamics 1197 20
Avito - Авито Путешествия 60 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 19
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
Путин Владимир 3454 36
Никифоров Николай 1138 23
Медведев Дмитрий 1665 16
Щеголев Игорь 699 15
Сергунина Наталья 375 15
Прозоров Дмитрий 59 15
Собянин Сергей 538 13
Брюквин Юрий 300 12
Лейпи Алексей 29 11
Березин Максим 144 11
Гаттаров Руслан 144 11
Рейман Леонид 1065 10
Чернышенко Дмитрий 580 10
Слизень Виталий 244 10
Куртяник Надежда 441 9
Мельникова Анастасия 440 9
Осеевский Михаил 350 9
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Солонин Виталий 90 9
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Нуралиев Борис 298 8
Ефимов Владимир 145 8
Копейкин Алексей 16 8
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Макаров Валентин 251 7
Румянцев Антон 47 7
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Боим Анна 11 7
Аникин Леонид 61 7
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Крючкова Наталия 20 7
Попов Александр 55 7
Ансимов Константин 37 7
Ершова Элеонора 67 7
Приданцев Сергей 149 7
Колбин Евгений 87 6
Рязанов Антон 12 6
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1650
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 802
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 388
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Европа 24962 278
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Казахстан - Республика 6047 67
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Markets&Markets Research 113 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
CCS Insight 22 2
Orbis Research 4 2
Mordor Intelligence 35 2
Vanson Bourne 49 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
comScore 379 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 17
РАН - Российская академия наук 2122 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
Keio University - Университет Кэйо 39 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 4
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
University of Rochester - Рочестерский университет 57 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 2
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