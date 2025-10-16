Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аренда
СОБЫТИЯ
|16.10.2025
|
«Софтлайн Решения» предоставила вычислительный кластер «под ключ» в аренду российской компании
), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для региональной организации. «Софтлайн Решения» предоставила клиенту оборудование в аренду для запуска вычислительного кластера. В результате заказчик в кратчайшие сроки смог запустить развертывание новой информационной системы и определить требуемые мощности для ее внедрени
|22.09.2025
|
Аренда GPU нового поколения позволит клиентам K2 Cloud снизить издержки на построение инфраструктуры для запуска ML-моделей и ИИ-проектов до 75%
В середине сентября клиентам K2 Cloud (подразделение «К2Тех») стали доступны в аренду новые типы графических ускорителей (GPU): Nvidia Tesla H100 80 ГБ и L40s 48 ГБ. Также под заказ клиентам могут быть предоставлены передовые Nvidia H200 Tensor Core GPU 141 ГБ. На сегод
|31.07.2025
|
Whoosh запустил аренду электросамокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета
в SMS. У каждого самоката свой уникальный номер, поэтому есть возможность определить на каком пользователь планирует поехать. Это дополнительная функция, которая еще будет дорабатываться. Как начать аренду с помощью SMS: Выбрать электросамокат Whoosh на парковке. Для старта поездки необходимо с номера телефона, который привязан к аккаунту Whoosh, отправить SMS на номер +79994445089 c текст
|17.07.2025
|
Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске
Сервис кикшеринга «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске. 100 новых фиолетовых велобайков модели Ninebot B100 уже доступны в приложении сервиса. Каждый электровелосипед «МТС Юрент» оборудован I
|26.05.2025
|
Тренд на bare metal: ITGlobal.com предлагает аренду выделенных серверов с GPU для ресурсоемких задач
дельно, так и в сочетании с облачной инфраструктурой компании. Это делает возможным построение гибридных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com. Ранее ITGlobal.com предоставлял аренду графических ускорителей исключительно в составе облачной инфраструктуры. Однако на рынке установился тренд на использование выделенных ресурсов с GPU из-за стремления к оптимизации затра
|15.04.2025
|
«Ситидрайв» запускает долгосрочную аренду автомобилей в четырех городах
транспондер для платных дорог. Арендатор несет расходы только по оплате заправки, мойки и парковки. В аренду «Надолго» можно допустить до пяти водителей для передачи руля. «Запуск услуги аренды
|12.03.2025
|
«Авито Путешествия»: за год спрос на посуточную аренду жилья вырос на 51%
периодом 2024 г. увеличилось на 51%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий». Положительная динамика отмечалась во всех регионах исследования, но особенно заметно спрос на посуточную аренду вырос в Адыгее (в 2,2 раза), Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане (в 2,1 раза), Хабаровском крае и Омской области (+93% в каждой). Самыми популярными направлениями октября
|19.12.2024
|
«Домклик»: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге превысила 40 тысяч рублей в месяц
В 2024 г. спрос на аренду бьет рекорды: в условиях роста ключевой ставки и повышения адресности льготных программ все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и време
|02.12.2024
|
«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге
Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил в Екатеринбурге долгосрочную аренду автомобилей без оклейки на срок от 1 месяца. Тариф включает сезонный шиномонтаж, плановый технический осмотр, ремонт и подменный автомобиль при необходимости. Кроме того, пользователи мо
|11.10.2024
|
«Домклик» впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду
перты определили самые популярные регионы для посуточной аренды осенью 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Исследование показало, что в сентябре 2024 г. по спросу на краткосрочную аренду лидирует Санкт-Петербург: процент от общего количества бронирований по стране – 9%. Москва отстает от него незначительно: на долю столицы приходится 8%. В пятерку лидеров также вошли Каз
|18.09.2024
|
Соцработники Подмосковья могут получить помощь на аренду жилья онлайн
Работники учреждений соцобслуживания Московской области могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья в электронном виде. Услуга доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Москов
|11.09.2024
|
«Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов
бъекта недвижимости и 3D-тур, оформляет и заключает договор. Участие в пилотном запуске партнерской программы приняли уже около 700 агентов из разных городов России. «При сдаче квартир в долгосрочную аренду риелторы сталкиваются с большим количеством рутинных задач: например, с поездками на показы квартир, которые часто могут оказываться в другом конце города, проведением фотосъемки, общени
|19.08.2024
|
Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач
ераторов связи регионов, уже пытались обжаловать в Верховном суде вышеупомянутые Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре. Поводом для иска стала норма о том, что при установлении цен на аренду инфраструктуры необходимо учитывать расходы владельца инфраструктуры на проведение работ, связанных с переносом и переустройством сетей электросвязи вследствие капитального ремонта, моде
|18.07.2024
|
Нанимать некого – программистов берут в аренду. В России бум спроса на ИТ-шников без оформления в штат с почасовой оплатой
нно актуально с учетом дефицита кадров», – сказала CNews Полина Беляцкая. Где ищут и сколько платят Аренда ИТ-специалистов не подразумевает отчисления в пенсионный фонд. Также им не полагаются
|12.07.2024
|
Банк «Русский Стандарт»: весной у женщин доля платежей за аренду авто выросла до 21%
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат на такси и аренду машин по картам банка в российских городах. Средний чек платежа за прокат авто минувшей весной оказался на 47% выше, чем за поездку на такси. Об этом CNews сообщили представители банка «
|11.07.2024
|
«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье. Каждый велосипед оборудован электродвигателем для более комфортного движения по городу и при этом имеет ограничение скорости до 25 км/ч. 5 тыс.
|30.05.2024
|
«Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет
и позволит избежать дополнительных денежных комиссий банкам. Функция выбора способа начисления доступна зарегистрированным собственникам в главном меню в блоке «Выплаты». «Мы стараемся делать «Яндекс Аренду» максимально удобной площадкой для всех пользователей, поэтому постоянно внедряем новые инструменты для автоматизации процесса долгосрочной аренды. Возможность начисления выплат на банко
|29.05.2024
|
«МегаФон»: в мае 2024 г. спрос на аренду электросамокатов вырос на четверть
ну мая 2024 г. выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Чаще всего электросамокаты в аренду берут россияне 25-44 лет, а также пользователи 45+, которые впервые обогнали по разм
|08.04.2024
|
PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест»
переоформлением абонементов. Да и сами жители не в восторге – по разным причинам они неохотно берут в аренду машиноместа сразу на несколько месяцев. Многие, например, пытаются сэкономить, остав
|30.01.2024
|
Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья
асибо», при оплате картой другого банка — кешбэк. Если пользователи договорились проводить платежи через «Домклик», то хозяин получит финансовую защиту аренды. Например, если жилец не сможет оплатить аренду в установленный день, «Домклик» компенсирует задержку, и хозяин получит деньги вовремя. Также в финансовую защиту включено страхование жилья и имущества по расширенному перечню рисков, з
|24.01.2024
|
«Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья
рживались человекоцентричного подхода: изучали потребности человека, который хочет сдать свое жилье в аренду, а также трудности, с которыми он чаще всего сталкивается. Пока сервис доступен толь
|30.11.2023
|
«Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу
«Яндекс» объявил о планах расширить флот роботов-доставщиков с 130 до 260 в 2024 г. Кроме того, компания начнет сдавать роботов в аренду другим организациям по сервисной модели для доставки «последней мили» – до конечного потребителя на расстояние до двух километров. «Яндекс еда» и «Лавка» также планируют расширять дост
|05.10.2023
|
Лицензионных Windows больше не будет? Microsoft готовится не продавать свою ОС, а постоянно тянуть с пользователей деньги за аренду
crosoft пока не подтверждает. Впрочем, история современного и востребованного программного обеспечения уже знает подобный случай – ушедшая из России Adobe с 2013 г. предлагает всем желающим свой софт в аренду в обмен на абонентскую плату. Впрочем, это никак не мешает любителям пиратского ПО, коих из-за американских санкций в России становится все больше, работать в «бесплатных» версиях Phot
|16.05.2023
|
«Сбер» запустил аренду банкоматов
News сообщили представители Сбербанка. Решения будут интересны банкам в России и дружественных странах, а также вендорам программного обеспечения и оборудования. На начальном этапе «Сбер» предоставит в аренду банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания, при этом их изъятие из сети не предполагается и не отразится на собственных клиентах банка. «Сбер» предложит банкоматы-ресай
|09.03.2023
|
Стала доступна Аренда ОС «Альт» через онлайн-витрину Softline
line по подписочной модели. Использование российских операционных систем «Альт» обеспечивает необходимый уровень защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline. Аренда — очень удобная и экономичная форма знакомства или временной работы с программным обеспечением. Посуточная тарификация дает возможность не приобретать лицензию за полную стоимость, а опл
|06.02.2023
|
Площади ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за невыплаты зарплат, сдаются в аренду «за спасибо»
ает В изложении бывших сотрудников ЦНИИ «Электроника» ситуация представляется следующим образом. Институт в лице управляющей компании АО «Мосэп» (в нем также есть доля «Ростеха») с лета 2022 г. сдает в аренду существенную часть площадей ЦНИИ (в пределах 20%), не вполне исправно получая деньги от арендодателей. Фото: rostec.ru Помещения ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за
|17.01.2023
|
Selectel запускает аренду серверов на ARM-архитектуре
В Selectel утверждают, что компания является единственным в России провайдером, который предлагает в аренду сборку на серверном ARM-процессоре. Процессоры на ARM-архитектуре в течение многих л
|12.01.2023
|
Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт
– и ИТ-оборудования, включая серверы, ПО и компьютеры. МТС планирует запустить услугу сдачи техники в аренду клиентам из корпоративного сегмента, сообщили CNews представители компании. Арендова
|02.12.2022
|
Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год
ьютер, смогут заработать около пяти тыс. руб. в месяц. Для этого МТС предлагает им сдавать мощности в аренду геймерам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании. Оператор для этих
|29.11.2022
|
Онлайн-сервис поможет получить лесной участок в Подмосковье в аренду без аукциона
«На региональном портале появился новый сервис. Теперь получить лесной участок в аренду без проведения аукциона стало удобнее. Сервис предпроверки границ лесных участков по
|31.10.2022
|
Huawei в полушаге от ухода из России. Поставки прекращены, офис сдается в аренду
поставки она прекращала еще весной 2022 г., но без официальных заявлений. Косвенно на желание Huawei в кратчайшие сроки окончательно сбежать из России указывает и информация о сдаче ее офиса в Москве в аренду. Это также позволяет примерно представить сроки ухода китайского вендора – офис будет сдаваться с 1 февраля 2023 г. Huawei постепенно сокращает свое присутствие в России с марта 2022 г
|24.10.2022
|
«Яндекс аренда»: с начала 2022 г. количество сделок, заключенных без офлайн-просмотров, выросло в полтора раза
ть квартиры удаленно. Аналитики сервиса изучили динамику сдачи квартир по типу просмотра с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сентябре 2022 д. контрактов на долгосрочную аренду, которые были заключены без очного осмотра жилья, составила 89% — в начале 2022 г. этот показатель был равен 56%. Популярность 3D-туров среди пользователей росла в течение всего 2022 г.,
|06.07.2022
|
«Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир
ти сервиса “Домклик”, делая его ещё более удобным и востребованным для людей. Посуточная аренда будет работать на территории всей России. Клиенты “Домклик” теперь могут находить жилье в краткосрочную аренду для рабочих поездок или на время отпуска. “Домклик” отдает приоритет безопасности пользователей. Сервис “Суточно.ру” не случайно стал нашим партнёром — он обеспечивает гарантированное за
|15.04.2022
|
«Яндекс Аренда» теперь переводит деньги за квартиру собственнику, если жилец опоздал с оплатой
тору необходимо погасить задолженность перед сервисом в течение 14 дней — причем в первые два дня это можно сделать без начисления неустойки. «Мы видим, что большая часть наших арендаторов оплачивают аренду точно в срок или даже раньше установленной даты. И, тем не менее, есть те, кто пропускает дату платежа. Мы помогаем и жильцам и владельцам квартир чувствовать себя увереннее, создаем нов
|12.01.2022
|
ГК «А101» и «Яндекс.аренда» начали сотрудничество в сфере долгосрочной аренды жилья
ГК «А101» и сервис долгосрочной аренды квартир «Яндекс.аренда» заключили соглашение, в рамках которого собственники квартир в районах ГК «А101» могут с помощью сервиса бесплатно сдать свою квартиру в аренду. Специалисты «Яндекс.аренды» подготовят текст объявления, профессиональную фотосессию и виртуальный тур по квартире, а также будут самостоятельно, без присутствия собственника, проводи
|27.12.2021
|
Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России
ил с владельцами земельных участков в ряде регионах. Документы опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Всего, по подсчетам CNews, Ozon в год тратит около 3,2 млрд руб. на аренду восьми складов в различных регионах страны. Как Zara освободила склад для Ozon В Подмосковье у Ozon два крупных склада. Один из них находится в районе Солнечногорска. Арендодателем высту
|21.10.2021
|
Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду
угую экосистему, но не готов совершать «прыжок веры» и менять свой Android на дорогостоящий iPhone. Аренда позволит ему опробовать новый гаджет без необходимости тратить сразу всю сумму на его
|13.04.2021
|
«Лаборатория Касперского»: каждая третья семья докупала устройства или брала их в аренду для обучения на «дистанционке»
лом году. Так, чтобы обеспечить каждого ребёнка необходимыми девайсами для онлайн-занятий, почти каждой третьей семье (31%), в которой двое детей и больше, нужно было докупать устройства или брать их в аренду. Интересно, что почти четверть (24%) российских детей в основном использовали для обучения на «удалёнке» смартфон. У трёх из четырёх детей (73%) регулярно или время от времени возникал
|15.12.2020
|
Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов
ощутимый стресс из-за разряженного гаджета. Tele2 поддерживает клиентов и помогает им быть уверенными в стабильной работе своего смартфона. Оператор запустил новую услугу в розничной сети – почасовую аренду Power Bank. Все портативные зарядные устройства оборудованы сразу тремя кабелями с разъемами Lighting, USB-C и micro USB. Зарядить можно не только смартфон или планшет, но и множество др
|09.10.2020
|
Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу
о журнала и дневника для школ Курской области передала часть сайта – страницы электронного дневника в аренду под размещение интернет-рекламы некоему индивидуальному предпринимателю. Реклама исч
Аренда и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 36
|Никифоров Николай 1138 23
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Щеголев Игорь 699 15
|Сергунина Наталья 375 15
|Прозоров Дмитрий 59 15
|Собянин Сергей 538 13
|Брюквин Юрий 300 12
|Лейпи Алексей 29 11
|Березин Максим 144 11
|Гаттаров Руслан 144 11
|Рейман Леонид 1065 10
|Чернышенко Дмитрий 580 10
|Слизень Виталий 244 10
|Куртяник Надежда 441 9
|Мельникова Анастасия 440 9
|Осеевский Михаил 350 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Толстой Лев 69 9
|Солонин Виталий 90 9
|Орловский Виктор 408 8
|Нуралиев Борис 298 8
|Ефимов Владимир 145 8
|Копейкин Алексей 16 8
|Ананьев Алексей 110 8
|Ликсутов Максим 245 8
|Зинкевич Сергей 77 7
|Макаров Валентин 251 7
|Румянцев Антон 47 7
|Скворцова Вероника 69 7
|Боим Анна 11 7
|Аникин Леонид 61 7
|Пехтерев Сергей 56 7
|Крючкова Наталия 20 7
|Попов Александр 55 7
|Ансимов Константин 37 7
|Ершова Элеонора 67 7
|Приданцев Сергей 149 7
|Колбин Евгений 87 6
|Рязанов Антон 12 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.