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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Аренда



02.12.2019 Облачные вычисления IaaS (Infrastructure as a Service): о сервисе, выборе провайдера, ценах, где купить
29.10.2019 IaaS (Infrastructure as a Service)
18.12.2018 «ДомКлик от Сбербанка» добавил возможность размещать объявления о сдаче в аренду жилой недвижимости
10.07.2018 Пенсионный фонд РФ и «Техносерв»: ИТ-инфраструктура ЕГИССО размещается в облаке
09.07.2018 «Техносерв» развернул ИТ-инфраструктуру ЕГИССО для ПФР
21.03.2018 Сбербанк предложил малому бизнесу арендовать онлайн-кассы
22.01.2018 Таинственная структура сдает правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами
19.01.2018 Клиенты МГТС могут взять «Умный дом» в аренду
11.04.2008 Softip будет продвигать решение «в аренду» Quinyx в Словакии
03.04.2008 UCMS Group EMEA предлагает аутсорсинг + ПО «в аренду»

Публикаций - 240, упоминаний - 273
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
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