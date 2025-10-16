«Софтлайн Решения» предоставила вычислительный кластер «под ключ» в аренду российской компании ), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для региональной организации. «Софтлайн Решения» предоставила клиенту оборудование в аренду для запуска вычислительного кластера. В результате заказчик в кратчайшие сроки смог запустить развертывание новой информационной системы и определить требуемые мощности для ее внедрени

Аренда GPU нового поколения позволит клиентам K2 Cloud снизить издержки на построение инфраструктуры для запуска ML-моделей и ИИ-проектов до 75% В середине сентября клиентам K2 Cloud (подразделение «К2Тех») стали доступны в аренду новые типы графических ускорителей (GPU): Nvidia Tesla H100 80 ГБ и L40s 48 ГБ. Также под заказ клиентам могут быть предоставлены передовые Nvidia H200 Tensor Core GPU 141 ГБ. На сегод

Whoosh запустил аренду электросамокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета в SMS. У каждого самоката свой уникальный номер, поэтому есть возможность определить на каком пользователь планирует поехать. Это дополнительная функция, которая еще будет дорабатываться. Как начать аренду с помощью SMS: Выбрать электросамокат Whoosh на парковке. Для старта поездки необходимо с номера телефона, который привязан к аккаунту Whoosh, отправить SMS на номер +79994445089 c текст

Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске Сервис кикшеринга «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске. 100 новых фиолетовых велобайков модели Ninebot B100 уже доступны в приложении сервиса. Каждый электровелосипед «МТС Юрент» оборудован I

Тренд на bare metal: ITGlobal.com предлагает аренду выделенных серверов с GPU для ресурсоемких задач дельно, так и в сочетании с облачной инфраструктурой компании. Это делает возможным построение гибридных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com. Ранее ITGlobal.com предоставлял аренду графических ускорителей исключительно в составе облачной инфраструктуры. Однако на рынке установился тренд на использование выделенных ресурсов с GPU из-за стремления к оптимизации затра

«Ситидрайв» запускает долгосрочную аренду автомобилей в четырех городах транспондер для платных дорог. Арендатор несет расходы только по оплате заправки, мойки и парковки. В аренду «Надолго» можно допустить до пяти водителей для передачи руля. «Запуск услуги аренды

«Авито Путешествия»: за год спрос на посуточную аренду жилья вырос на 51% периодом 2024 г. увеличилось на 51%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий». Положительная динамика отмечалась во всех регионах исследования, но особенно заметно спрос на посуточную аренду вырос в Адыгее (в 2,2 раза), Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане (в 2,1 раза), Хабаровском крае и Омской области (+93% в каждой). Самыми популярными направлениями октября

«Домклик»: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге превысила 40 тысяч рублей в месяц В 2024 г. спрос на аренду бьет рекорды: в условиях роста ключевой ставки и повышения адресности льготных программ все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и време

«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил в Екатеринбурге долгосрочную аренду автомобилей без оклейки на срок от 1 месяца. Тариф включает сезонный шиномонтаж, плановый технический осмотр, ремонт и подменный автомобиль при необходимости. Кроме того, пользователи мо

«Домклик» впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду перты определили самые популярные регионы для посуточной аренды осенью 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Исследование показало, что в сентябре 2024 г. по спросу на краткосрочную аренду лидирует Санкт-Петербург: процент от общего количества бронирований по стране – 9%. Москва отстает от него незначительно: на долю столицы приходится 8%. В пятерку лидеров также вошли Каз

Соцработники Подмосковья могут получить помощь на аренду жилья онлайн Работники учреждений соцобслуживания Московской области могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья в электронном виде. Услуга доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Москов

«Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов бъекта недвижимости и 3D-тур, оформляет и заключает договор. Участие в пилотном запуске партнерской программы приняли уже около 700 агентов из разных городов России. «При сдаче квартир в долгосрочную аренду риелторы сталкиваются с большим количеством рутинных задач: например, с поездками на показы квартир, которые часто могут оказываться в другом конце города, проведением фотосъемки, общени

Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач ераторов связи регионов, уже пытались обжаловать в Верховном суде вышеупомянутые Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре. Поводом для иска стала норма о том, что при установлении цен на аренду инфраструктуры необходимо учитывать расходы владельца инфраструктуры на проведение работ, связанных с переносом и переустройством сетей электросвязи вследствие капитального ремонта, моде

Нанимать некого – программистов берут в аренду. В России бум спроса на ИТ-шников без оформления в штат с почасовой оплатой нно актуально с учетом дефицита кадров», – сказала CNews Полина Беляцкая. Где ищут и сколько платят Аренда ИТ-специалистов не подразумевает отчисления в пенсионный фонд. Также им не полагаются

Банк «Русский Стандарт»: весной у женщин доля платежей за аренду авто выросла до 21% Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат на такси и аренду машин по картам банка в российских городах. Средний чек платежа за прокат авто минувшей весной оказался на 47% выше, чем за поездку на такси. Об этом CNews сообщили представители банка «

«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье. Каждый велосипед оборудован электродвигателем для более комфортного движения по городу и при этом имеет ограничение скорости до 25 км/ч. 5 тыс.

«Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет и позволит избежать дополнительных денежных комиссий банкам. Функция выбора способа начисления доступна зарегистрированным собственникам в главном меню в блоке «Выплаты». «Мы стараемся делать «Яндекс Аренду» максимально удобной площадкой для всех пользователей, поэтому постоянно внедряем новые инструменты для автоматизации процесса долгосрочной аренды. Возможность начисления выплат на банко

«МегаФон»: в мае 2024 г. спрос на аренду электросамокатов вырос на четверть ну мая 2024 г. выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Чаще всего электросамокаты в аренду берут россияне 25-44 лет, а также пользователи 45+, которые впервые обогнали по разм

PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест» переоформлением абонементов. Да и сами жители не в восторге – по разным причинам они неохотно берут в аренду машиноместа сразу на несколько месяцев. Многие, например, пытаются сэкономить, остав

Сервис «Домклик Аренда» запустил онлайн-платформу проведения платежей от арендатора собственнику жилья асибо», при оплате картой другого банка — кешбэк. Если пользователи договорились проводить платежи через «Домклик», то хозяин получит финансовую защиту аренды. Например, если жилец не сможет оплатить аренду в установленный день, «Домклик» компенсирует задержку, и хозяин получит деньги вовремя. Также в финансовую защиту включено страхование жилья и имущества по расширенному перечню рисков, з

«Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья рживались человекоцентричного подхода: изучали потребности человека, который хочет сдать свое жилье в аренду, а также трудности, с которыми он чаще всего сталкивается. Пока сервис доступен толь

«Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу «Яндекс» объявил о планах расширить флот роботов-доставщиков с 130 до 260 в 2024 г. Кроме того, компания начнет сдавать роботов в аренду другим организациям по сервисной модели для доставки «последней мили» – до конечного потребителя на расстояние до двух километров. «Яндекс еда» и «Лавка» также планируют расширять дост

Лицензионных Windows больше не будет? Microsoft готовится не продавать свою ОС, а постоянно тянуть с пользователей деньги за аренду crosoft пока не подтверждает. Впрочем, история современного и востребованного программного обеспечения уже знает подобный случай – ушедшая из России Adobe с 2013 г. предлагает всем желающим свой софт в аренду в обмен на абонентскую плату. Впрочем, это никак не мешает любителям пиратского ПО, коих из-за американских санкций в России становится все больше, работать в «бесплатных» версиях Phot

«Сбер» запустил аренду банкоматов News сообщили представители Сбербанка. Решения будут интересны банкам в России и дружественных странах, а также вендорам программного обеспечения и оборудования. На начальном этапе «Сбер» предоставит в аренду банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания, при этом их изъятие из сети не предполагается и не отразится на собственных клиентах банка. «Сбер» предложит банкоматы-ресай

Стала доступна Аренда ОС «Альт» через онлайн-витрину Softline line по подписочной модели. Использование российских операционных систем «Альт» обеспечивает необходимый уровень защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline. Аренда — очень удобная и экономичная форма знакомства или временной работы с программным обеспечением. Посуточная тарификация дает возможность не приобретать лицензию за полную стоимость, а опл

Площади ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за невыплаты зарплат, сдаются в аренду «за спасибо» ает В изложении бывших сотрудников ЦНИИ «Электроника» ситуация представляется следующим образом. Институт в лице управляющей компании АО «Мосэп» (в нем также есть доля «Ростеха») с лета 2022 г. сдает в аренду существенную часть площадей ЦНИИ (в пределах 20%), не вполне исправно получая деньги от арендодателей. Фото: rostec.ru Помещения ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за

Selectel запускает аренду серверов на ARM-архитектуре В Selectel утверждают, что компания является единственным в России провайдером, который предлагает в аренду сборку на серверном ARM-процессоре. Процессоры на ARM-архитектуре в течение многих л

Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт – и ИТ-оборудования, включая серверы, ПО и компьютеры. МТС планирует запустить услугу сдачи техники в аренду клиентам из корпоративного сегмента, сообщили CNews представители компании. Арендова

Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год ьютер, смогут заработать около пяти тыс. руб. в месяц. Для этого МТС предлагает им сдавать мощности в аренду геймерам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании. Оператор для этих

Онлайн-сервис поможет получить лесной участок в Подмосковье в аренду без аукциона «На региональном портале появился новый сервис. Теперь получить лесной участок в аренду без проведения аукциона стало удобнее. Сервис предпроверки границ лесных участков по

Huawei в полушаге от ухода из России. Поставки прекращены, офис сдается в аренду поставки она прекращала еще весной 2022 г., но без официальных заявлений. Косвенно на желание Huawei в кратчайшие сроки окончательно сбежать из России указывает и информация о сдаче ее офиса в Москве в аренду. Это также позволяет примерно представить сроки ухода китайского вендора – офис будет сдаваться с 1 февраля 2023 г. Huawei постепенно сокращает свое присутствие в России с марта 2022 г

«Яндекс аренда»: с начала 2022 г. количество сделок, заключенных без офлайн-просмотров, выросло в полтора раза ть квартиры удаленно. Аналитики сервиса изучили динамику сдачи квартир по типу просмотра с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В сентябре 2022 д. контрактов на долгосрочную аренду, которые были заключены без очного осмотра жилья, составила 89% — в начале 2022 г. этот показатель был равен 56%. Популярность 3D-туров среди пользователей росла в течение всего 2022 г.,

«Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир ти сервиса “Домклик”, делая его ещё более удобным и востребованным для людей. Посуточная аренда будет работать на территории всей России. Клиенты “Домклик” теперь могут находить жилье в краткосрочную аренду для рабочих поездок или на время отпуска. “Домклик” отдает приоритет безопасности пользователей. Сервис “Суточно.ру” не случайно стал нашим партнёром — он обеспечивает гарантированное за

«Яндекс Аренда» теперь переводит деньги за квартиру собственнику, если жилец опоздал с оплатой тору необходимо погасить задолженность перед сервисом в течение 14 дней — причем в первые два дня это можно сделать без начисления неустойки. «Мы видим, что большая часть наших арендаторов оплачивают аренду точно в срок или даже раньше установленной даты. И, тем не менее, есть те, кто пропускает дату платежа. Мы помогаем и жильцам и владельцам квартир чувствовать себя увереннее, создаем нов

ГК «А101» и «Яндекс.аренда» начали сотрудничество в сфере долгосрочной аренды жилья ГК «А101» и сервис долгосрочной аренды квартир «Яндекс.аренда» заключили соглашение, в рамках которого собственники квартир в районах ГК «А101» могут с помощью сервиса бесплатно сдать свою квартиру в аренду. Специалисты «Яндекс.аренды» подготовят текст объявления, профессиональную фотосессию и виртуальный тур по квартире, а также будут самостоятельно, без присутствия собственника, проводи

Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России ил с владельцами земельных участков в ряде регионах. Документы опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Всего, по подсчетам CNews, Ozon в год тратит около 3,2 млрд руб. на аренду восьми складов в различных регионах страны. Как Zara освободила склад для Ozon В Подмосковье у Ozon два крупных склада. Один из них находится в районе Солнечногорска. Арендодателем высту

Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду угую экосистему, но не готов совершать «прыжок веры» и менять свой Android на дорогостоящий iPhone. Аренда позволит ему опробовать новый гаджет без необходимости тратить сразу всю сумму на его

«Лаборатория Касперского»: каждая третья семья докупала устройства или брала их в аренду для обучения на «дистанционке» лом году. Так, чтобы обеспечить каждого ребёнка необходимыми девайсами для онлайн-занятий, почти каждой третьей семье (31%), в которой двое детей и больше, нужно было докупать устройства или брать их в аренду. Интересно, что почти четверть (24%) российских детей в основном использовали для обучения на «удалёнке» смартфон. У трёх из четырёх детей (73%) регулярно или время от времени возникал

Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов ощутимый стресс из-за разряженного гаджета. Tele2 поддерживает клиентов и помогает им быть уверенными в стабильной работе своего смартфона. Оператор запустил новую услугу в розничной сети – почасовую аренду Power Bank. Все портативные зарядные устройства оборудованы сразу тремя кабелями с разъемами Lighting, USB-C и micro USB. Зарядить можно не только смартфон или планшет, но и множество др