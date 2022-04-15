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«Яндекс Аренда» теперь переводит деньги за квартиру собственнику, если жилец опоздал с оплатой

«Яндекс Аренда» стала первым российским сервисом аренды недвижимости, который гарантирует собственнику жилья ежемесячные платежи точно в срок. Теперь арендодатель может получить ежемесячный платеж от сервиса с соблюдением дат, указанных в договоре, даже если арендатор пропустил дату оплаты.

Гарантированный платеж выручит, если арендатор не смог произвести оплату в срок. Например, по забывчивости, из-за технических сбоев при подключении к интернету или платежной системе. Гарантию оплаты получат все новые пользователи сервиса, обязательное условие — согласие жильца. Арендатору необходимо погасить задолженность перед сервисом в течение 14 дней — причем в первые два дня это можно сделать без начисления неустойки.

«Мы видим, что большая часть наших арендаторов оплачивают аренду точно в срок или даже раньше установленной даты. И, тем не менее, есть те, кто пропускает дату платежа. Мы помогаем и жильцам и владельцам квартир чувствовать себя увереннее, создаем новую культуру взаимной ответственности на рынке аренды», — сказал Илья Тихомиров, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

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