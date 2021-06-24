Kanban Канбан система организации производства и снабжения «точно в срок»
Kanban представляет собой один из способов улучшить процессы разработки программного обеспечения. Он относится к agile (гибкой методологии программирования, которая состоит из множества практик и методов, базирующихся на «Манифесте гибкой разработки ПО»).
Главные задачи Kanban
У метода Kanban есть лишь одна ключевая цель — вовремя завершить разработку полноценного и работоспособного программного продукта. Чтобы добиться такого результата в рамках Kanban, необходимо визуализировать процессы разработки, чтобы каждый из них был «перед глазами» ответственного специалиста.
Для вышеописанных целей чаще всего используются специальные доски с наборами карточек и стикеров. Доска Kanban — главная составляющая гибкой методологии разработки. Каждый программист команды может получить к ней доступ в любое время и понять, на каком этапе сейчас находится проект. Kanban-доска может быть как виртуальной, так и реальной. И для подобных решений разработано множество онлайн-площадок и специального программного обеспечения. Главный плюс — возможность подстройки такой доски под любые задачи. Например, ее можно использовать для создания банального списка задач.
Как реализован Kanban в проектах
Абсолютно каждый проект имеет свой план работ (процессов). Проводится его анализ и разделение доски на столбцы, в каждом из которых обозначен определенный этап работ. Все этапы распределяются в столбцах на доске последовательно, чтобы можно было по шагам идти к глобальному результату — завершенному на 100% продукту. В карточках Kanban прописываются задачи, которые будут двигаться в потоке и постепенно переходить из одного столбца в другой в зависимости от их завершенности. На практике задачу прописывают на стикере и клеят его на доску.
Вышеописанный подход позволяет вести одновременно несколько проектов. Для этого достаточно просто использовать карточки разных цветов (у каждого проекта просто будет свой цвет). В процессе работы над проектом его участники время от времени анализируют текущие процессы и стараются их оптимизировать, устранив слабые места. Этот подход называется управлением потоком.
Команда, работающая по Kanban — цельный «организм». Если кто-либо из специалистов вдруг начал отставать от графика или вообще не справляется, то страдает вся команда. Так как работа над проектом планируется на специальной Kanban-доске, каждый участник команды может видеть конкретно свой вклад в процесс и определить свою ценность. Этот фактор выполняет роль своеобразного стимула.
В методологии Kanban смешаны лучшие принципы lean (концепция бережливого управления компанией, базирующейся на стремлении свести к минимуму любые потери) и agile методов. Здесь нет каких-либо строгих рамок, но есть принципы, которым нужно следовать в обязательном порядке.
Kanban упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орлов Станислав 22 2
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|Snowden Dave - Сноуден Дейв 3 2
|Овчаренко Юрий 33 2
|Anderson David - Андерсон Дэвид 10 2
|Горьков Игорь 19 1
|Тихомиров Сергей 14 1
|Адылин Павел 18 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Минаев Андрей 10 1
|Кравченко Рано 10 1
|Farlock Hannes - Фарлок Ханнес 1 1
|Schepp Matthias - Шепп Маттиас 3 1
|Головин Алексей 7 1
|Баулин Евгений 2 1
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|Гуров Вадим 3 1
|Соколов Евгений 9 1
|Гаджиев Георгий 3 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Алешкин Сергей 41 1
|Кубанина Марина 1 1
|Костин Дмитрий 6 1
|Врацкий Андрей 57 1
|Яковлев Николай 3 1
|Бурлаков Виктор 2 1
|Морозова Инга 2 1
|Дырма Михаил 1 1
|Гоголидзе Марина 2 1
|Булдовская Марина 5 1
|Кирьянова Александра 73 1
|Николаева Маргарита 1 1
|Бобрецов Сергей 12 1
|Лемешко Максим 14 1
|Фитисов Андрей 8 1
|Калинин Александр 135 1
|Князев Илья 7 1
|Гузев Иван 14 1
|Соловьев Михаил 28 1
|Волков Владимир 49 1
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