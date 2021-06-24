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Kanban Канбан система организации производства и снабжения «точно в срок»

Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок»

Kanban представляет собой один из способов улучшить процессы разработки программного обеспечения. Он относится к agile (гибкой методологии программирования, которая состоит из множества практик и методов, базирующихся на «Манифесте гибкой разработки ПО»).

Главные задачи Kanban

У метода Kanban есть лишь одна ключевая цель — вовремя завершить разработку полноценного и работоспособного программного продукта. Чтобы добиться такого результата в рамках Kanban, необходимо визуализировать процессы разработки, чтобы каждый из них был «перед глазами» ответственного специалиста.

Для вышеописанных целей чаще всего используются специальные доски с наборами карточек и стикеров. Доска Kanban — главная составляющая гибкой методологии разработки. Каждый программист команды может получить к ней доступ в любое время и понять, на каком этапе сейчас находится проект. Kanban-доска может быть как виртуальной, так и реальной. И для подобных решений разработано множество онлайн-площадок и специального программного обеспечения. Главный плюс — возможность подстройки такой доски под любые задачи. Например, ее можно использовать для создания банального списка задач.

Как реализован Kanban в проектах

Абсолютно каждый проект имеет свой план работ (процессов). Проводится его анализ и разделение доски на столбцы, в каждом из которых обозначен определенный этап работ. Все этапы распределяются в столбцах на доске последовательно, чтобы можно было по шагам идти к глобальному результату — завершенному на 100% продукту. В карточках Kanban прописываются задачи, которые будут двигаться в потоке и постепенно переходить из одного столбца в другой в зависимости от их завершенности. На практике задачу прописывают на стикере и клеят его на доску.

Вышеописанный подход позволяет вести одновременно несколько проектов. Для этого достаточно просто использовать карточки разных цветов (у каждого проекта просто будет свой цвет). В процессе работы над проектом его участники время от времени анализируют текущие процессы и стараются их оптимизировать, устранив слабые места. Этот подход называется управлением потоком.

Команда, работающая по Kanban — цельный «организм». Если кто-либо из специалистов вдруг начал отставать от графика или вообще не справляется, то страдает вся команда. Так как работа над проектом планируется на специальной Kanban-доске, каждый участник команды может видеть конкретно свой вклад в процесс и определить свою ценность. Этот фактор выполняет роль своеобразного стимула.

В методологии Kanban смешаны лучшие принципы lean (концепция бережливого управления компанией, базирующейся на стремлении свести к минимуму любые потери) и agile методов. Здесь нет каких-либо строгих рамок, но есть принципы, которым нужно следовать в обязательном порядке.
 


24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы
03.10.2014 Lean Kanban Russia 2014: Новые методы управления в помощь CIO
01.09.2014 Новые методы управления в помощь CIO
12.08.2014 Как выжить в кризис? Мировые эксперты по оптимизации разработок расскажут в Москве
11.07.2014 Международная конференция Lean Kanban наконец в Москве
16.12.2005 Японский upgrade ERP

Публикаций - 185, упоминаний - 193

Kanban упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23519 17
Oracle Corporation 6313 9
SAP SE 4883 5
IBM - International Business Machines Corp 9198 5
Telegram Group 1061 5
Google LLC 10958 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10090 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1801 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6270 3
1С-ИжТиСи 6334 3
7018 3
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 396 3
Naumen - Наумен 517 3
Прогноз 1655 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6958 2
Amazon Inc - Amazon.com 2805 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 69 2
JetBrains 46 2
Крок - Croc 1710 2
Ланит - Консист Бизнес Групп 93 2
Terrasoft - Террасофт 194 2
GitHub 562 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2791 2
Микротест 278 1
InfoShell - ИнфоШелл 14 1
SimbirSoft - СимбирСофт 37 1
Севергрупп ТТ - Talenttech 63 1
ЛайфТелеком - Телфин 153 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 953 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 153 1
Directum - Директум 913 1
Docsvision - ДоксВижн 969 1
OpenText 196 1
Apple Inc 11209 1
Лига Цифровой Экономики 58 1
ГКС - Группа компаний Систематика 341 1
Red Hat 1231 1
UseTech - Юзтех Интеграция 27 1
BBK OnePlus 177 1
Qsoft - Кьюсофт 13 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5834 2
Тракторные заводы Концерн 39 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 1
Инвитро - Invitro 66 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1889 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Alcoa 42 1
GM - General Motors 448 1
Ducati 12 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 136 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 108 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 29 1
Россети Ленэнерго 2351 1
ВсеИнструменты.ру 224 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 65 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 30 1
Татнефть Нефтехим УК - Нижнекамскшина - Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин 5 1
Фаберлик - Faberlic 77 1
Альфа-Капитал УК 64 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 889 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 92 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 508 1
Русагро Группа Компаний 199 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 198 1
Ford 397 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 1
Qiwi 925 1
РЖД - Российские железные дороги 1623 1
Лента - Сеть розничной торговли 1704 1
Роснефть НК - нефтяная компания 474 1
X5 Group 821 1
KIA Motors 100 1
Hyundai Motor 341 1
МКБ - Московский кредитный банк 415 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2838 1
Федеральное казначейство России 1550 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17987 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2394 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9142 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2705 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10393 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3703 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1658 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 12 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53412 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26015 16
SCRUM - Методология совместной работы 83 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13027 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17346 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39078 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4861 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17258 12
Agile software development - Гибкая методология разработки 418 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25717 11
Lean Manufacturing - Бережливое производство 123 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7987 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79299 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5201 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1906 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5459 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11885 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8033 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10950 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4322 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4080 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11659 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21991 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5120 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8254 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10871 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9134 5
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Linux OS 8271 4
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Google Android 12576 4
Fog Creek Software - Trello 41 4
Apple macOS 1715 3
Microsoft Office 3444 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management 181 3
Microsoft Power BI 144 3
Microsoft Teams 371 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 3
Atlassian Confluence 38 3
Apple iOS 6816 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1249 3
Microsoft Office Excel 943 2
Microsoft Azure 1321 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4120 2
ВГТРК Смотрим 518 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 804 2
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Microsoft Outlook 1282 2
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Мартиросян Самвел 16 1
Гуров Вадим 3 1
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Гаджиев Георгий 3 1
Дмитриев Олег 6 1
Алешкин Сергей 41 1
Кубанина Марина 1 1
Костин Дмитрий 6 1
Врацкий Андрей 57 1
Яковлев Николай 3 1
Бурлаков Виктор 2 1
Морозова Инга 2 1
Дырма Михаил 1 1
Гоголидзе Марина 2 1
Булдовская Марина 5 1
Кирьянова Александра 73 1
Николаева Маргарита 1 1
Бобрецов Сергей 12 1
Лемешко Максим 14 1
Фитисов Андрей 8 1
Калинин Александр 135 1
Князев Илья 7 1
Гузев Иван 14 1
Соловьев Михаил 28 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15008 5
Япония 12885 4
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Германия - Федеративная Республика 12017 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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