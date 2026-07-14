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Kanban Канбан система организации производства и снабжения «точно в срок»

Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок»

Канбан — это метод бережливого производства, подразумевающий визуализированное управление процессами выполнения задач точно в срок, концентрацию на незавершенном производстве и устранении узких мест в рабочих процессах. Данный подход позволяет улучшить рабочие процессы, в которых есть проекты и задачи.

Kanban представляет собой один из способов улучшить процессы разработки программного обеспечения. Он относится к agile (гибкой методологии программирования, которая состоит из множества практик и методов, базирующихся на «Манифесте гибкой разработки ПО»).

Главные задачи Kanban

У метода Kanban есть лишь одна ключевая цель — вовремя завершить разработку полноценного и работоспособного программного продукта. Чтобы добиться такого результата в рамках Kanban, необходимо визуализировать процессы разработки, чтобы каждый из них был «перед глазами» ответственного специалиста.

Для вышеописанных целей чаще всего используются специальные доски с наборами карточек и стикеров. Доска Kanban — главная составляющая гибкой методологии разработки. Каждый программист команды может получить к ней доступ в любое время и понять, на каком этапе сейчас находится проект. Kanban-доска может быть как виртуальной, так и реальной. И для подобных решений разработано множество онлайн-площадок и специального программного обеспечения. Главный плюс — возможность подстройки такой доски под любые задачи. Например, ее можно использовать для создания банального списка задач.

Как реализован Kanban в проектах

Абсолютно каждый проект имеет свой план работ (процессов). Проводится его анализ и разделение доски на столбцы, в каждом из которых обозначен определенный этап работ. Все этапы распределяются в столбцах на доске последовательно, чтобы можно было по шагам идти к глобальному результату — завершенному на 100% продукту. В карточках Kanban прописываются задачи, которые будут двигаться в потоке и постепенно переходить из одного столбца в другой в зависимости от их завершенности. На практике задачу прописывают на стикере и клеят его на доску.

Вышеописанный подход позволяет вести одновременно несколько проектов. Для этого достаточно просто использовать карточки разных цветов (у каждого проекта просто будет свой цвет). В процессе работы над проектом его участники время от времени анализируют текущие процессы и стараются их оптимизировать, устранив слабые места. Этот подход называется управлением потоком.

Команда, работающая по Kanban — цельный «организм». Если кто-либо из специалистов вдруг начал отставать от графика или вообще не справляется, то страдает вся команда. Так как работа над проектом планируется на специальной Kanban-доске, каждый участник команды может видеть конкретно свой вклад в процесс и определить свою ценность. Этот фактор выполняет роль своеобразного стимула.

В методологии Kanban смешаны лучшие принципы lean (концепция бережливого управления компанией, базирующейся на стремлении свести к минимуму любые потери) и agile методов. Здесь нет каких-либо строгих рамок, но есть принципы, которым нужно следовать в обязательном порядке.
 

СОБЫТИЯ

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16.12.2005 Японский upgrade ERP

ая Оно идеология американских супермаркетов – применение системы управления производством «Канбан» (Kanban), она же JIT. Третья технология – так называемая концепция организации рабочего места


Публикаций - 331, упоминаний - 389

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